يعد نظام نور واحد من أهم البرامج التي تعمل على خدمة العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، فيذكر أن نظام نور يعتبر نظام شامل يعمل عل القيام بربط كافة المؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التعليم والمديريات التعليمية داخل المملكة ويحدث ذلك عن طريق وجود قاعدة بيانات شاملة متكاملة، ومن الجدير بالذكر أن نظام نور يقوم بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة والمتعددة إلى حد كبير للغاية لكل من الطلاب وكذلك المعلمين، بالإضافة إلى أولياء الأمور ومديري المدارس أيضًا.

الخدمات الإلكترونية التي يوفرها نظام نور:

من خلال نظام نور يتمكن الطلاب من معرفة النتائج الخاصة بهم في الامتحانات وذلك في جميع المراحل التعليمية والدراسية المختلفة.

كما يستطيع أولياء الأمور عن طريق استخدام نظام النور التكنولوجي أن يقوموا بمتابعة درجات أبنائهم ومستواهم التعليمي ومدى تطور أدائهم من عدمه.

ويحتوى نظام نور على برنامج الإرسال ويعمل هذا البرنامج على تسهيل التواصل بين كل من أولياء الأمور والطلاب، فيتم من خلال هذا البرنامج إرسال النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يوفر نظام نور خدمة للمعلمين فمن خلاله يتمكن كافة المعلمين من إدخال النتائج الخاصة بالطلاب، هذا بالإضافة إلى قدرتهم على مراجعة الدرجات إلكترونيًا لكافة المدارس الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

ويحتوى نظام نور أيضًا على آلية شاملة ومتكاملة يتمكن أولياء الأمور من خلالها القيام بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي بشكل إلكتروني.

نظام نور بالسجل المدني ورقم الهوية – رابط موقع نور المركزي الاستعلام عن نتائج الطلاب الترم الأول

وللدخول المباشر إلى ==> “نظام نور للنتائج برقم الهوية والسجل المدني“.