نظام التعليم الجديد في مصر : التفاصيل الكاملة والدقيقة .. رد الوزير على كافة الانتقادات

نظام التعليم الجديد في مصر الذي أثار الكثير من الجدل بل تخطى الأمر من الجدل إلى الغضب وسط الكثير من أولياء الأمور، لذلك فقد نشر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. فقد نشر إجابات على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تكررت من قبل أولياء الأمور ، وذلك بشأن نظام التعليم الجديد، كما صدر بيان رسمي لوزارة التربية والتعليم، أكد الوزير من خلال هذا البيان أن جميع الطلاب بداية من الصف “الثاني الابتدائي حتى الثالث الإعدادي” لا علاقة لهم بهذا النظام الجديد في جميع أنواع المدارس، وبخصوص المرحلة الثانوية، فقد أكد الوزير أن طلاب الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي في العام الدراسي القادم 2018/2019 لا علاقة لهم بنظام الثانوية الجديد، وبخصوص المدارس التجريبية، فهي ستعمل كما هي الآن لجميع الطلاب المتواجدون بها حالياً داخلها تخرجهم بدون أدنى تغيير يذكر.

كما صرح الوزير من خلال بيانه: أنه سيتم تطبيق النظام الجديد للتقييم والامتحانات الإلكترونية، كما انه سوف يتم توزيع التابلت كما أُعلن سابقاً، وذلك بالمحتوى الرقمي المتنوع، وسيتم توزيع التابلت على جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، كما سيحصل الطلاب بالإضافة إلى التابلت المحمل عليه مناهج إثرائية رقمية ضخم، سيحصل أيضاً على الكتاب المدرسي الورقي.

وأوضح الوزير أيضاً أنه لن يتم اعتماد تصفح المادة التعليمية الرقمية من خلال شبكة الإنترنت، وذلك داخل المدارس، حيث سيتم تصفح المواد التعليمية عن طريق شبكات داخلية عبر جهاز كمبيوتر خادم، وذلك داخل كل مدرسة من مدارس أولى ثانوي، كما اضاف الوزير أيضاً: أن الامتحانات الرقمية على التابلت ستتم من خلال الشبكات الداخلية بجميع المدارس وبخصوص عملية تصحيح الامتحانات، فإنه سوف يتم تشفير الإجابات وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية المركزية من المدرسة إلى الوزارة.

نظام التعليم الجديد في مصر وتنسيق الجامعات

وبخصوص تنسيق الجامعات فقد صرح وأكد الوزير: أنه لا يوجد أدنى تغيير يذكر في نظام التنسيق بالجامعات المصرية/ كما أنه لا يوجد امتحانات للقدرات تؤهل للالتحاق للجامعات الحكومية، كما أنه أيضاً لا يوجد تغيير يذكر في فرص الالتحاق العادل بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بعد تطبيق نظام التقييم التراكمي في المرحلة الثانوية.

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نظام التعليم الجديد في مصر وعلاقته قرض البنك الدولي

صرح وزير التربية والتعليم أيضاً: أنه لا علاقة تذكر بين نظام التعليم الجديد وقرض البنك الدولي، ولا علاقة للبنك الدولي بأي قرارات حكومية مصرية تتعلق بالتعليم ونظامه، كما انه لا يوجد ليس لقرض البنك الدولي بتمويل التابلت، كما انه ليس للبنك علاقة بأي بنية أساسية تخص العملية التعليمية، وبخصوص التابلت فان يوزع على أي سنة دراسية أخرى سوى الصف الأول الثانوي في العام الدراسي 2018/2019.

رد وزير التعليم عبر صفحته على الفيس بوك

رد الدكتور وزير التربية والتعليم طارق شوقي، على انتقادات أولياء أمور الطلاب ، المنتقدين للمنظومة التعليمية الجديدة، من خلال رد مفصل للوزير، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

1- الإطار الجديد للمناهج ترجمة لمواد الدستور المصري المتعلقة بالتعليم.

2- المناهج الجديدة تمكن الفرد من معارف وقيم ومهارات الحياة في القرن الحادي والعشرين وتساعده على المنافسة.

3- نحاول الجمع بين الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية والأخذ بالاتجاهات العالمية في الجودة “بالمجان”.

4- تقديم أنشطة متعددة تعمق ثقافات المواطنة والانتماء والثقة بالنفس وقبول الآخر.

5- هدفنا إخراج شاب متعلم، قادر على التنفيذ، ناقد، مبدع، مبتكر، قادر على حل المشكلات.

6- نهدف لربط التعليم بأسواق العمل المحلية والعربية والدولية ونراعي تحديات المجتمع.

7- المناهج تعتمد على: تعلم لتكون، تعلم لتعرف، تعلم للعمل، تعلم للتعايش مع الآخر.

8- فلسفة الإطار الجديد تنص على توفير التعليم للجميع بجودة عالية دون تمييز.

9- خبراء مصريون تعلموا في الخارج والداخل، ودول صديقة ومؤسسات دولية مختصة بالتعليم، شاركوا بوضع المنظومة.

10- إطار مصري خالص للمناهج الجديدة في كل شيء.

11- القضية ليست تعريبًا وإنما نظام جديد بكل أركانه يجعل المدارس الحكومية على مستوى عالمي.

12- اللغة الإنجليزية ستدرس من اليوم الأول بجميع مدارس الدولة بشكل منفصل.

13- في المرحلة الابتدائية سيدرس الطلاب باقة متعددة التخصص تتضمن: “اللغة العربية+ التاريخ + الجغرافيا + العلوم + الرياضيات”.

14- تثبيت اللغة العربية كلغة أم، استوجب أن تكون الباقة متعددة التخصصات باللغة العربية.

15- إضافة مصطلحات علمية ورياضية لتدريس اللغة الإنجليزية من KG1 حتى الصف السادس الابتدائي.

16- إلغاء الباقة متعددة التخصصات في المرحلتين الإعدادية والثانوية والانتقال لمواد أساسية وأخرى اختيارية.

17- تدريس العلوم والرياضيات كمواد منفصلة باللغة الإنجليزية بدءًا من الصف الأول الإعدادي.

18- بدءًا من الصف السابع تبدأ إضافة لغة أجنبية أخرى بجانب اللغة الإنجليزية.

19- نتحول في النظام الجديد من أنواع أخرى من التعليم اضطررنا إليها حينما كان التعليم الحكومي رديئًا.

20- نهدف للتنافس المباشر والشريف مع ما كانت تقدمه المدارس التجريبية أو الخاصة لغات في النظام القديم.

21- معنى ترجمة العلوم والرياضيات في الابتدائية للغة الإنجليزية أن اللغة الأجنبية عند الطفل تكون اللغة الأم، مع ما في ذلك من فقدان لكفاءة تعلم اللغة العربية وبالتالي الهوية.

22- الإبقاء على مدارس “حكومي مميز” أو “خاص مميز” لكن التميز سيكون في الخدمات المقدمة وليس في صلب الفلسفة التعليمية الجديدة.

نظام التعليم الجديد في مصر والمدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية

مسلسل المحافظة المركز / القسم المرحلة التعليمية عدد الفصول 1 أسوان مركز أسوان أساسي 22 2 أسوان مركز أدفو أساسي 11 3 أسوط مدينة أسيوط الجديدة أساس 22 4 الإسكندرية قسم المنتزه أساسي 22 5 الإسكندرية مدينة برج العرب أساسي 22 6 الإسكندرية مدينة برج العرب من الحضانة للثانوي 14 7 الإسماعيلية قسم القنطرة شرق من الحضانة للثانوي 28 8 الإسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية أساسي 22 9 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 10 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 11 البحيرة قسم غرب المطرية أساسي 11 12 البحيرة مركز أبو المطامير أساسي 11 13 البحيرة حوش عيسى أساسي 11 14 الجيزة قسم أول 6 أكتوبر من الحضانة للثانوي 11 15 الجيزة قسم ثان 6 أكتوبر أساسي 11 16 الجيزة قسم الشيخ زايد أساسي 11 17 الدقهلية مركز بني عبيد أساسي 22 18 الدقهلية قسم جمصة أساسي 11 19 الدقهلية من الحضانة للثانوي 14 20 الدقهلية قسم ميت غمر من الحضانة للثانوي 28 21 السويس قسم فيصل أساسي 11 22 الشرقية كفر صقر أساسي 22 23 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 24 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 25 الغربية قسم ثان طنطا أساسي 22 26 الغربية المحلة الكبرى أساسي 11 27 الغربية سمنود أساسي 11 28 الفيوم مدينة الفيوم الجديدة أساسي 22 29 الفيوم مركز سنورس أساسي

وكانت تلك التجربة التعليمية من المقرر لها أن تتم في العام الماضي، وبسبب نقص في الدراسات والاستعدادات، من حيث عدد المدارس وتطبيق شروط التعليم الياباني بحسم، تم تأجيل تلك التجربة لهذا العام، وذلك للاستعداد جيدا والاستفادة الجيدة.

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