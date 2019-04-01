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نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة 2018/2019 | نماذج أسئلة وزارة التربية والتعليم لامتحانات لطلاب الثانوية

كتب تامر أمين آخر تحديث

نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة ، الذي قامت وزارة التربية والتعليم باستحداثه في العام الماضي، وتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة، كما تعرف على نماذج تجريبية لامتحان الثانوية العامة في جميع المواد لتدريب الطالب على امتحان حقيقي يشبه ذلك الذي يؤديه الطالب في نهاية العام، وقد انتشرت أنباء بالفترة الأخيرة عن تغيير النظام الحالي بالبوكليت إلى نظام آخر جديد، وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام البوكليت الذي اثبت نجاحه بالعام الماضي، ومحاولة عمل مزيد من التغييرات فيه، إلا أن السيد مجدي أمين، مدير المركز القومي للتقويم التربوي، أن النظام سيستمر كما هو، أي أن الإجابة تكون بجانب السؤال في كل ورقة وتتم الإجابة في ورقة الأسئلة.

نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة 2018/2019

نظام البوكليت الجديد
نظام البوكليت الجديد

نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة

تم استحداث نظام للإجابة والأسئلة بالعام الماضي لحل مشكلات الغش بامتحانات الثانوية ولضمان أن تنتهي الامتحانات بسلام ودون شكاوى، ووضع فرص متكافئة لجميع الطلاب، بجعل الامتحان للطالب المجتهد وليس للغش مكان، حيث يكون الإجابة في نفس ورقة الامتحان، ويكون الامتحان من أربعة اجزاء مختلفة، حيث لا تتشابه امتحانات الطلاب، لإتاحة فرص متكافئة بينهم.

  • يتم إلغاء النظام القديم وهو ورقة للأسئلة وورقة أخرى للإجابة.
  • يتم ضم الورقتين في كراسة واحدة على أن تكون الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.
  • تتراوح الأسئلة بين الـ40 إلى 60 جزئية.
  • إلغاء الأسئلة الاختيارية، والطالب يجاوب على جميع الأسئلة.
  • الأسئلة تعتمد على التذكر والفهم ولا يوجد أسئلة للحفظ والتلقين.
  • الاعتماد على الأسئلة المختصرة
  • يتم طباعة الأسئلة من جهة سيادية.
  • سوف يتم طباعة الأسئلة قبل الامتحان بوقت قليل.
  • يتم طرح نماذج مشابهه للامتحان من الوزارة للتدريب عليه.
  • 3 ساعات مدة كل امتحان.
  • صفحة أو اثنين زيادة في نهاية الكراسة يمكن استخدامهم كمسودة.
  • الأسئلة شاملة جميع المنهج.
  • على الطالب تحديد الإجابة في حدود مساحة الورقة.
  • ترجمة الامتحان لمدارس اللغات.
  • معظم الأسئلة تعتمد على الأسئلة الاختيارية وليست المقالية.

نماذج تجريبية نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة

يكون الهدف الأساسي من هذه النماذج هو تدريب الطالب على شكل الامتحان الحقيقي، ونظام البوكليت الجديد 2018، حتى يكون متمرسا عليه في الامتحان وتضيع رهبة الامتحان منه، وذلك بطرح امتحانات بجميع المواد العلمية والأدبية:

أحدث نماذج تدريبية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019

مسلسلالمادة الدراسيةرابط نماذج الامتحانات
1مادة اللغة العربيةرابط نماذج اللغة العربية
2مادة الفيزياء – عربيرابط نماذج الفيزياء – عربي
3مادة الفيزياء – انجليزيرابط نماذج الفيزياء – انجليزي
4مادة التربية الدينية الإسلاميةرابط نماذج التربية الدينية الإسلامية
5مادة التربية الدينية المسيحيةرابط نماذج التربية الدينية المسيحية
6مادة الفيزياء – فرنسيرابط نماذج الفيزياء – فرنسي
7مادة الفيزياء – ألمانيرابط نماذج الفيزياء – ألماني
8مادة اللغة الإنجليزية – لغة أوليرابط نماذج اللغة الإنجليزية – لغة أولي
9مادة اللغة الإنجليزية لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الإنجليزية لغة ثانية
10مادة الجبر والهندسة الفراغية – عربيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – عربي
11مادة الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي
12الجبر والهندسة الفراغية – فرنسيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي
13مادة اللغة الفرنسية – لغة أولىرابط نماذج اللغة الفرنسية – لغة ثانية
14مادة الجبر والهندسة الفراغية – إلمانيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إلماني
15مادة اللغة الألمانية – لغة أوليرابط نماذج اللغة الألمانية – لغة أولي
16مادة اللغة الألمانية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الألمانية – لغة ثانية
17مادة التفاضل والتكامل – عربيرابط نماذج التفاضل والتكامل – عربي
18مادة التفاضل والتكامل – إنجليزيرابط نماذج التفاضل والتكامل – إنجليزي
19مادة التفاضل والتكامل – فرنسيرابط نماذج التفاضل والتكامل – فرنسي
20مادة التفاضل والتكامل – ألمانيرابط نماذج التفاضل والتكامل – ألماني 
مادة اللغة الأسبانية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الأسبانية – لغة ثانية
22مادة اللغة الصينية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
23مادة اللغة الإيطالية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الإيطالية – لغة ثانية 
مادة الديناميكا – عربيرابط نماذج الديناميكا – عربي
25مادة الديناميكا – إنجليزيرابط نماذج الديناميكا – إنجليزي
26مادة الديناميكا – فرنسيرابط نماذج الديناميكا – فرنسي
27مادة الديناميكا – ألمانيرابط نماذج الديناميكا – ألماني 
مادة التاريخرابط نماذج التاريخ
29مادة الجغرافيا – عربيرابط نماذج الجغرافيا – عربي
30مادة الجغرافيا – إنجليزيرابط نماذج الجغرافيا – إنجليزي
31مادة الاقتصادرابط نماذج الاقتصاد 
مادة الإستاتيكا – عربيرابط نماذج الإستاتيكا – عربي
33مادة الإستاتيكا – إنجليزيرابط نماذج الإستاتيكا – إنجليزي
34مادة الإستاتيكا – فرنسيرابط نماذج الإستاتيكا – فرنسي
35مادة الإستاتيكا – ألمانيرابط نماذج الإستاتيكا – ألماني
36مادة علم النفس – عربيرابط نماذج علم النفس – عربي
37مادة علم النفس – انجليزيرابط نماذج علم النفس – انجليزي
38مادة الفلسفة والمنطق – عربيرابط نماذج الفلسفة والمنطق – إنجليزي
39مادة الأحياء – عربيرابط نماذج الأحياء – عربي
40مادة الأحياء – إنجليزيرابط نماذج الأحياء – إنجليزي
41مادة الأحياء – فرنسيرابط نماذج الأحياء – فرنسي
42مادة الأحياء – ألمانيرابط نماذج الأحياء – ألماني
43مادة الإحصاء – عربيرابط نماذج الإحصاء – عربي
44مادة الإحصاء – إنجليزيرابط نماذج الإحصاء – إنجليزي
45مادة الإحصاء – فرنسيرابط نماذج الإحصاء – فرنسي
46مادة الإحصاء – ألمانيرابط نماذج الإحصاء – ألماني
47مادة الكيمياء – عربيرابط نماذج الكيمياء – عربي
48مادة الكيمياء – إنجليزيرابط نماذج الكيمياء – إنجليزي
49مادة الكيمياء – فرنسيرابط نماذج الكيمياء – فرنسي
50مادة الكيمياء – ألمانيرابط نماذج الكيمياء – ألماني
51مادة الجيولوجيا – عربيرابط نماذج الجيولوجيا – عربي
52مادة الجيولوجيا – إنجليزيرابط نماذج الجيولوجيا – إنجليزي
53مادة الجيولوجيا – فرنسيرابط نماذج الجيولوجيا – فرنسي
54مادة الجيولوجيا – ألمانيرابط نماذج الجيولوجيا – ألماني
55مادة اللغة الصينية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
56مادة التربية الوطنيةرابط نماذج التربية الوطنية

تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بكل جديد حول الثانوية العامة وكل تصريحات السيد وزير التعليم .

  • تعمل الوزارة على توضيح الأسئلة للطلاب والابتعاد عن الأسئلة التحويرية.
  • ضخ كميات كبيرة من النماذج لكي يتمرن الطالب على شكل الامتحانات وذلك من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.
  • عدم طرح الأسئلة التي تحمل أكثر من معنى.
  • تدريب المصححين بشكل كبير والعاملين على تقدير الدرجات.
  • تقليل عدد الأسئلة في الامتحانات القادمة.

كما أن الوزارة، بالإضافة لاهتمامها بالطالب، فإنها تهدف إلى تقوم بتدريب المصحيين ، بالإضافة للطلاب، على التصحيح وتقدير الدرجات، حيث من المتوقع وضع الامتحانات في السنين المقبلة بعدد قليل من الأسئلة، تخفيفا على المصحح والطالب على حد سواء.حث الدكتور حجازي جميع الطلاب على ضرورة التدريب المستمر والدائم على حل نماذج أسئلة اختبارات الثانوية العامة وهي المرفقة بالجدول السابق، وتعتبر النموذج الأول وسيتبعها نماذج أخرى.

وسنتابع معكم كافة التفاصيل وما يستجد من أخبار وتصريحات من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية والقائمين على أمر العملية التعليمية بمصر، لذلك عزيزي الطالب احتفظ بالرابط وداوم على زيارة المقال وستجد كل جديد دائما.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

التعليقات

  11. النظام الجديد ناجح مليون المائه ومطلوب كتابه الكود الطالب او رقم جلوسه على الورقه الخاصه به ويفضل رقم جلوسه وهو يكتب اسمه بنفسه والغائب سهل التعرف عليه لعدم اخذ ورقته منعا للمشاكل مع اللجنه او نظام المراقبه الكنترول وشكرا

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  12. هذا الامتحان ممتاز ومع مرتبه الشرف وناجح بكل المقياس بس مطلوب لكل.طالب ورقه تخصه بالتحديد ولكل مادة اما برقم الكود او رقم جلوسه وهو يكتب اسمه بخط يده والغائب يتعرف وبدون اى مشاكل للجنه او النظام المراقبه وشكرا ويكون برقم الجلوس افضل ومطبوع على ورقة الطالب نفسه

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  13. فى إشاعة بتقول ان الامتحانات هتتقدم علشان انتخابات الرياسة وسيتم حذف بعض الاجزاء الأخيرة ياريت ينشر اخر نظام حتى لا يتم التلاعب باعصاب الطلبة وأولياء الأمور

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