نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة ونماذج عديدة وجديدة لأسئلة امتحانات لطلاب الثانوية

تعرف على نظام البوكليت الجديد 2018/2019 ، الذي قامت وزارة التربية والتعليم باستحداثه في العام الماضي، وتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة، كما تعرف على نماذج تجريبية لامتحان الثانوية العامة في جميع المواد لتدريب الطالب على امتحان حقيقي يشبه ذلك الذي يؤديه الطالب في نهاية العام.

وقد انتشرت أنباء بالفترة الأخيرة عن تغيير النظام الحالي بالبوكليت إلى نظام آخر جديد، وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام البوكليت الذي اثبت نجاحه بالعام الماضي، ومحاولة عمل مزيد من التغييرات فيه، إلا أن السيد مجدي أمين، مدير المركز القومي للتقويم التربوي، أن النظام سيستمر كما هو، أي أن الإجابة تكون بجانب السؤال في كل ورقة وتتم الإجابة في ورقة الأسئلة.

نظام البوكليت الجديد مارس 2018

تم استحداث نظام للإجابة والأسئلة بالعام الماضي لحل مشكلات الغش بامتحانات الثانوية ولضمان أن تنتهي الامتحانات بسلام ودون شكاوى، ووضع فرص متكافئة لجميع الطلاب، بجعل الامتحان للطالب المجتهد وليس للغش مكان، حيث يكون الإجابة في نفس ورقة الامتحان، ويكون الامتحان من أربعة اجزاء مختلفة، حيث لا تتشابه امتحانات الطلاب، لإتاحة فرص متكافئة بينهم.

يتم إلغاء النظام القديم وهو ورقة للأسئلة وورقة أخرى للإجابة.

يتم ضم الورقتين في كراسة واحدة على أن تكون الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.

تتراوح الأسئلة بين الـ40 إلى 60 جزئية.

إلغاء الأسئلة الاختيارية، والطالب يجاوب على جميع الأسئلة.

الأسئلة تعتمد على التذكر والفهم ولا يوجد أسئلة للحفظ والتلقين.

الاعتماد على الأسئلة المختصرة

يتم طباعة الأسئلة من جهة سيادية.

سوف يتم طباعة الأسئلة قبل الامتحان بوقت قليل.

يتم طرح نماذج مشابهه للامتحان من الوزارة للتدريب عليه.

3 ساعات مدة كل امتحان.

صفحة أو اثنين زيادة في نهاية الكراسة يمكن استخدامهم كمسودة.

الأسئلة شاملة جميع المنهج.

على الطالب تحديد الإجابة في حدود مساحة الورقة.

ترجمة الامتحان لمدارس اللغات.

معظم الأسئلة تعتمد على الأسئلة الاختيارية وليست المقالية.

نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة

يكون الهدف الأساسي من هذه النماذج هو تدريب الطالب على شكل الامتحان الحقيقي، ونظام البوكليت الجديد 2018، حتى يكون متمرسا عليه في الامتحان وتضيع رهبة الامتحان منه، وذلك بطرح امتحانات بجميع المواد العلمية والأدبية:

أحدث نماذج تدريبية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019

تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بكل جديد حول الثانوية العامة وكل تصريحات السيد وزير التعليم .