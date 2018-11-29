نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة ونماذج عديدة وجديدة لأسئلة امتحانات لطلاب الثانوية

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نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة ونماذج عديدة وجديدة لأسئلة امتحانات لطلاب الثانوية
نظام البوكليت الجديد

تعرف على نظام البوكليت الجديد 2018/2019 ، الذي قامت وزارة التربية والتعليم باستحداثه في العام الماضي، وتم تطبيقه على طلاب الثانوية العامة، كما تعرف على نماذج تجريبية لامتحان الثانوية العامة في جميع المواد لتدريب الطالب على امتحان حقيقي يشبه ذلك الذي يؤديه الطالب في نهاية العام.

وقد انتشرت أنباء بالفترة الأخيرة عن تغيير النظام الحالي بالبوكليت إلى نظام آخر جديد، وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام البوكليت الذي اثبت نجاحه بالعام الماضي، ومحاولة عمل مزيد من التغييرات فيه، إلا أن السيد مجدي أمين، مدير المركز القومي للتقويم التربوي، أن النظام سيستمر كما هو، أي أن الإجابة تكون بجانب السؤال في كل ورقة وتتم الإجابة في ورقة الأسئلة.

نظام البوكليت الجديد
نظام البوكليت الجديد

نظام البوكليت الجديد مارس 2018

تم استحداث نظام للإجابة والأسئلة بالعام الماضي لحل مشكلات الغش بامتحانات الثانوية ولضمان أن تنتهي الامتحانات بسلام ودون شكاوى، ووضع فرص متكافئة لجميع الطلاب، بجعل الامتحان للطالب المجتهد وليس للغش مكان، حيث يكون الإجابة في نفس ورقة الامتحان، ويكون الامتحان من أربعة اجزاء مختلفة، حيث لا تتشابه امتحانات الطلاب، لإتاحة فرص متكافئة بينهم.

  • يتم إلغاء النظام القديم وهو ورقة للأسئلة وورقة أخرى للإجابة.
  • يتم ضم الورقتين في كراسة واحدة على أن تكون الإجابة في نفس كراسة الأسئلة.
  • تتراوح الأسئلة بين الـ40 إلى 60 جزئية.
  • إلغاء الأسئلة الاختيارية، والطالب يجاوب على جميع الأسئلة.
  • الأسئلة تعتمد على التذكر والفهم ولا يوجد أسئلة للحفظ والتلقين.
  • الاعتماد على الأسئلة المختصرة
  • يتم طباعة الأسئلة من جهة سيادية.
  • سوف يتم طباعة الأسئلة قبل الامتحان بوقت قليل.
  • يتم طرح نماذج مشابهه للامتحان من الوزارة للتدريب عليه.
  • 3 ساعات مدة كل امتحان.
  • صفحة أو اثنين زيادة في نهاية الكراسة يمكن استخدامهم كمسودة.
  • الأسئلة شاملة جميع المنهج.
  • على الطالب تحديد الإجابة في حدود مساحة الورقة.
  • ترجمة الامتحان لمدارس اللغات.
  • معظم الأسئلة تعتمد على الأسئلة الاختيارية وليست المقالية.

 

نماذج تجريبية لامتحانات الثانوية العامة

يكون الهدف الأساسي من هذه النماذج هو تدريب الطالب على شكل الامتحان الحقيقي، ونظام البوكليت الجديد 2018، حتى يكون متمرسا عليه في الامتحان وتضيع رهبة الامتحان منه، وذلك بطرح امتحانات بجميع المواد العلمية والأدبية:

أحدث نماذج تدريبية لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 – 2019

مسلسل المادة الدراسية رابط نماذج الامتحانات
1 مادة اللغة العربية رابط نماذج اللغة العربية
2 مادة الفيزياء – عربي رابط نماذج الفيزياء – عربي
3 مادة الفيزياء – انجليزي رابط نماذج الفيزياء – انجليزي
4 مادة التربية الدينية الإسلامية رابط نماذج التربية الدينية الإسلامية
5 مادة التربية الدينية المسيحية رابط نماذج التربية الدينية المسيحية
6 مادة الفيزياء – فرنسي رابط نماذج الفيزياء – فرنسي
7 مادة الفيزياء – ألماني رابط نماذج الفيزياء – ألماني
8 مادة اللغة الإنجليزية – لغة أولي رابط نماذج اللغة الإنجليزية – لغة أولي
9 مادة اللغة الإنجليزية لغة ثانية رابط نماذج اللغة الإنجليزية لغة ثانية
10 مادة الجبر والهندسة الفراغية – عربي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – عربي
11 مادة الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي
12 الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي
13 مادة اللغة الفرنسية – لغة أولى رابط نماذج اللغة الفرنسية – لغة ثانية
14 مادة الجبر والهندسة الفراغية – إلماني رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إلماني
15 مادة اللغة الألمانية – لغة أولي رابط نماذج اللغة الألمانية – لغة أولي
16 مادة اللغة الألمانية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الألمانية – لغة ثانية
17 مادة التفاضل والتكامل – عربي رابط نماذج التفاضل والتكامل – عربي
18 مادة التفاضل والتكامل – إنجليزي رابط نماذج التفاضل والتكامل – إنجليزي
19 مادة التفاضل والتكامل – فرنسي رابط نماذج التفاضل والتكامل – فرنسي
20 مادة التفاضل والتكامل – ألماني رابط نماذج التفاضل والتكامل – ألماني 
مادة اللغة الأسبانية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الأسبانية – لغة ثانية
22 مادة اللغة الصينية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
23 مادة اللغة الإيطالية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الإيطالية – لغة ثانية 
مادة الديناميكا – عربي رابط نماذج الديناميكا – عربي
25 مادة الديناميكا – إنجليزي رابط نماذج الديناميكا – إنجليزي
26 مادة الديناميكا – فرنسي رابط نماذج الديناميكا – فرنسي
27 مادة الديناميكا – ألماني رابط نماذج الديناميكا – ألماني 
مادة التاريخ رابط نماذج التاريخ
29 مادة الجغرافيا – عربي رابط نماذج الجغرافيا – عربي
30 مادة الجغرافيا – إنجليزي رابط نماذج الجغرافيا – إنجليزي
31 مادة الاقتصاد رابط نماذج الاقتصاد 
مادة الإستاتيكا – عربي رابط نماذج الإستاتيكا – عربي
33 مادة الإستاتيكا – إنجليزي رابط نماذج الإستاتيكا – إنجليزي
34 مادة الإستاتيكا – فرنسي رابط نماذج الإستاتيكا – فرنسي
35 مادة الإستاتيكا – ألماني رابط نماذج الإستاتيكا – ألماني
36 مادة علم النفس – عربي رابط نماذج علم النفس – عربي
37 مادة علم النفس – انجليزي رابط نماذج علم النفس – انجليزي
38 مادة الفلسفة والمنطق – عربي رابط نماذج الفلسفة والمنطق – إنجليزي
39 مادة الأحياء – عربي رابط نماذج الأحياء – عربي
40 مادة الأحياء – إنجليزي رابط نماذج الأحياء – إنجليزي
41 مادة الأحياء – فرنسي رابط نماذج الأحياء – فرنسي
42 مادة الأحياء – ألماني رابط نماذج الأحياء – ألماني
43 مادة الإحصاء – عربي رابط نماذج الإحصاء – عربي
44 مادة الإحصاء – إنجليزي رابط نماذج الإحصاء – إنجليزي
45 مادة الإحصاء – فرنسي رابط نماذج الإحصاء – فرنسي
46 مادة الإحصاء – ألماني رابط نماذج الإحصاء – ألماني
47 مادة الكيمياء – عربي رابط نماذج الكيمياء – عربي
48 مادة الكيمياء – إنجليزي رابط نماذج الكيمياء – إنجليزي
49 مادة الكيمياء – فرنسي رابط نماذج الكيمياء – فرنسي
50 مادة الكيمياء – ألماني رابط نماذج الكيمياء – ألماني
51 مادة الجيولوجيا – عربي رابط نماذج الجيولوجيا – عربي
52 مادة الجيولوجيا – إنجليزي رابط نماذج الجيولوجيا – إنجليزي
53 مادة الجيولوجيا – فرنسي رابط نماذج الجيولوجيا – فرنسي
54 مادة الجيولوجيا – ألماني رابط نماذج الجيولوجيا – ألماني
55 مادة اللغة الصينية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
56 مادة التربية الوطنية رابط نماذج التربية الوطنية

تابعونا على موقعنا وسنوافيكم بكل جديد حول الثانوية العامة وكل تصريحات السيد وزير التعليم .

  • تعمل الوزارة على توضيح الأسئلة للطلاب والابتعاد عن الأسئلة التحويرية.
  • ضخ كميات كبيرة من النماذج لكي يتمرن الطالب على شكل الامتحانات وذلك من خلال موقع الوزارة على الإنترنت.
  • عدم طرح الأسئلة التي تحمل أكثر من معنى.
  • تدريب المصححين بشكل كبير والعاملين على تقدير الدرجات.
  • تقليل عدد الأسئلة في الامتحانات القادمة.
كما أن الوزارة، بالإضافة لاهتمامها بالطالب، فإنها تهدف إلى تقوم بتدريب المصحيين ، بالإضافة للطلاب، على التصحيح وتقدير الدرجات، حيث من المتوقع وضع الامتحانات في السنين المقبلة بعدد قليل من الأسئلة، تخفيفا على المصحح والطالب على حد سواء.

حث الدكتور حجازي جميع الطلاب على ضرورة التدريب المستمر والدائم على حل نماذج أسئلة اختبارات الثانوية العامة وهي المرفقة بالجدول السابق، وتعتبر النموذج الأول وسيتبعها نماذج أخرى.

وسنتابع معكم كافة التفاصيل وما يستجد من أخبار وتصريحات من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية والقائمين على أمر العملية التعليمية بمصر، لذلك عزيزي الطالب احتفظ بالرابط وداوم على زيارة المقال وستجد كل جديد دائما.

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