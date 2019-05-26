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برقم الجلوس- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات.. نتائج الدبلوم بالاسم ورقم الجلوس لنظامي 3و5 سنوات

كتب هبه سالمفي آخر تحديث
برقم الجلوس- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات.. نتائج الدبلوم بالاسم ورقم الجلوس لنظامي 3و5 سنوات
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس

نتابع مع طلاب الدبلوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني فور أن يتم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إعلان نتيجة نتائج الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي خلال نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء أعمال التصحيح والكنترول، وسيتم نشر رابط نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة فور اعتمادها، وتجدر الإشارة إلى أنه خاض نحو  700 ألف طالب من طلاب التعليم الفني امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

حيث بدأت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال نهاية الشهر الماضي والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء القادم، وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني  بدون تغير في نسب النجاح، وسيتم إضافة درجات الرأفة بعد ذلك، طبعا للقواعد التي تم تحديدها من جانب الوزارة.

نتائج الدبلومات الفنية دور ثاني
نتائج ملاحق الدبلوم صنايع وتجارة وزراعة

نتائج الدبلومات الفنية

حيث تحتل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم اهتمام واسع للرأي العام المصري، بعد نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية ووزارة التعليم تبذل قصاري جهدها من أجل تحسين مستوي التعليم في مصر بصفة عامة ومستوي التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بصفة خاصة، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول انتهت أول شهر يونيو.

حيث أكد السيد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نهاية العام، انتهت بمنتهي الشفافية من أجل إعطاء كل طالب جميع درجاته، مشيرا إلى أن أعمال المراجعة والمتابعة وتدقيق وتجميع الدرجات تتم خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل مراجع يقوم بمراجعة 100 ورقة خلال اليوم.

نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة

يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة نهاية العام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، فور أن يتم رفعها عبر وزارة التربية والتعليم، كما سيتم توزيع نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2019 عبر جميع المدارس بعد يومين من اعتمادها.

نتائج الدبلومات الفنية 2019
نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني

 

نتيجة الدبلومات الفنية 2019
نتائج ملاحق دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة

 

متابعة نتيجة الدبلومات 2019

  • أكد مصدر في تصريح صحفي لموقع اليوم السابع، أن الإدارات التعليمية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة انتهاء مراجعة درجات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول.
  • أكدت بوابة التعليم الفني أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال التصحيح لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول.
  • يمكن لجميع الطلاب متابعة رابط المقال بين الحين والأخر لمعرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها
  • سيتم عرض مؤتمر صحفي غدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018.
  • ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 بنسبة نجاح بلغت 57.58%، لنظام الثلاث سنوات
  • بلغ عدد المتقدمين من الطلاب 697015 طالب
  • وبلغ عدد الطلاب الراسبون 233 ألف و873 طالب
  • وبلغت نسبة النجاح في فني ثانوي تجارى 58.43%
  • وبلغت نسبة النجاح في  ثانوي فندقي 78.06%
  • كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج لجميع الأقسام 84.65%
  • تم فتح باب التظلمات منذ أمس يوم 30 يونيو ولمدة شهر.

متابعة نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018

  • سيتم رصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية وعرضها من خلال هذا التقرير تابعونا.
  • من المتوقع اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
  • ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني لجميع المحافظات
  • حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين امتحانات ملاحق الدبلومات 235 ألف طالب وطالبة.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  7. الاسم : محمد محمود سيد ابراهيم. رقم الجلوس : 3128081. المدرسة التابع لها ؛الاهرام التجارية بنين الشعبة : شئون قانونية

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  8. عايزة اعرف نتيجة الدور الثانى فى مادة الفيزياء انا اسمى هيلانه نبيل مدرسه ابو قرقاص الصناعية بنات ٤سم الزخرفة

    رد

  9. محمد حسين بيومى مساعد
    رقم الجلوس 2000306
    التخصص تشغيل المعادن
    مدرسة احمد عرابي الثانوية الصناعية بنين

    رد

  10. الاسم محمد حسين بيومى مساعد
    رقم الجلوس 2000306
    التخصص تشغيل المعادن
    مدرسة احمد عرابي الثانوية الصناعية بنين

    رد

  31. إيمان مصطفى أحمد نجم رقم الجلوس 2393175 ،الصناعيه،،الزخرفه والإعلان والتنسيق ،،المدرسه الجماليه الفنيه الصناعيه بنات

    رد

  41. مريم الخضر الصاوي محمد العشماوي
    الصناعة الملابس الجاهزة
    المدرسة منية النصر الصناعية بنات
    رقم الجلوس 2427070

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  53. الاسم
    شيماء راضي محمود عبدالوهاب عبدالواحد

    شعبه تسويق

    رقم الحق ٣٠٦٧٣٣٠

    مدرسه الشهيد زياد بكير للبنات فقط

    ممكن لو سمحت اعرف النتيجه اي

    رد

  59. عمرو علاء الدين جمال عبد الحميد مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين محافظة القليوبية دور ثانى

    رد

  107. الاسم /خالد عبد الله عبد السيد عايزه اعرف نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني ورقم جلوسي 2150681 قسم تشغيل المعادن

    رد

  126. اسمى. ندى رضا محمد أحمد موسى
    رقم الجلوس.27133425
    بمحافظة. الاسكندريه
    إداره.شرق
    الصف.الثالث السانوى الصناعي
    الترم.التانى
    عام.2018

    رد

  135. عبدالله رضا عبد السلام عبد المنعم
    رقم الجلوس 1255607
    مدرسه رفعت المحجوب الصناعيه المشتركه بدمياط
    اداره الزرقا التعليميه

    رد

  147. سلمي أمجد مصطفي محمد عبدالرحيم
    رقم الجلوس ٣٩٧٥٧٦٦
    شعبه سياحه دينيه
    مدرسه الثانويه الفندقيه المتقدمه بكفر الشيخ

    رد

  156. الاسم مؤمن مجدي عبد المنعم احمد
    نظام ثلاث سنوات
    شعبه تبريد وتكيف
    محافظه الإسكندرية
    اداره المنتزه اول التعليميه
    رقم الجلوس2645290

    رد

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