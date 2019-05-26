برقم الجلوس- نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات.. نتائج الدبلوم بالاسم ورقم الجلوس لنظامي 3و5 سنوات

نتابع مع طلاب الدبلوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 لجميع المحافظات عبر بوابة التعليم الفني فور أن يتم الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية خلال الأسبوع الحالي، على أن يتم إعلان نتيجة نتائج الدبلومات الفنية 2019 الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي خلال نهاية الشهر الحالي بعد انتهاء أعمال التصحيح والكنترول، وسيتم نشر رابط نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة فور اعتمادها، وتجدر الإشارة إلى أنه خاض نحو 700 ألف طالب من طلاب التعليم الفني امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 .
نتيجة الدبلومات الفنية 2019
حيث بدأت امتحانات نتيجة الدبلومات الفنية 2019 خلال نهاية الشهر الماضي والتي من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء القادم، وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2019 الترم الثاني بدون تغير في نسب النجاح، وسيتم إضافة درجات الرأفة بعد ذلك، طبعا للقواعد التي تم تحديدها من جانب الوزارة.
نتائج الدبلومات الفنية
حيث تحتل نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس والاسم اهتمام واسع للرأي العام المصري، بعد نتائج الشهادة الإعدادية والثانوية العامة، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية ووزارة التعليم تبذل قصاري جهدها من أجل تحسين مستوي التعليم في مصر بصفة عامة ومستوي التعليم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي بصفة خاصة، وتجدر الإشارة إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول انتهت أول شهر يونيو.
حيث أكد السيد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم الفني، أن أعمال تصحيح نتيجة الدبلومات الفنية 2019 نهاية العام، انتهت بمنتهي الشفافية من أجل إعطاء كل طالب جميع درجاته، مشيرا إلى أن أعمال المراجعة والمتابعة وتدقيق وتجميع الدرجات تتم خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى أن كل مراجع يقوم بمراجعة 100 ورقة خلال اليوم.
نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة
يمكن لجميع الطلاب معرفة نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة نهاية العام برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، فور أن يتم رفعها عبر وزارة التربية والتعليم، كما سيتم توزيع نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2019 عبر جميع المدارس بعد يومين من اعتمادها.
متابعة نتيجة الدبلومات 2019
- أكد مصدر في تصريح صحفي لموقع اليوم السابع، أن الإدارات التعليمية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة انتهاء مراجعة درجات نتائج الدبلومات الفنية الدور الأول.
- أكدت بوابة التعليم الفني أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال التصحيح لنتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول.
- يمكن لجميع الطلاب متابعة رابط المقال بين الحين والأخر لمعرفة رابط نتيجة الدبلومات الفنية فور اعتمادها
- سيتم عرض مؤتمر صحفي غدا لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2018.
- ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 بنسبة نجاح بلغت 57.58%، لنظام الثلاث سنوات
- بلغ عدد المتقدمين من الطلاب 697015 طالب
- وبلغ عدد الطلاب الراسبون 233 ألف و873 طالب
- وبلغت نسبة النجاح في فني ثانوي تجارى 58.43%
- وبلغت نسبة النجاح في ثانوي فندقي 78.06%
- كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج لجميع الأقسام 84.65%
- تم فتح باب التظلمات منذ أمس يوم 30 يونيو ولمدة شهر.
متابعة نتائج ملاحق الدبلومات الفنية 2018
- سيتم رصد جميع أخبار نتائج ملاحق الدبلومات الفنية وعرضها من خلال هذا التقرير تابعونا.
- من المتوقع اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
- ظهرت الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2018 الدور الثاني لجميع المحافظات
- حيث بلغ عدد الطلاب الحاضرين امتحانات ملاحق الدبلومات 235 ألف طالب وطالبة.
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التعليقات
دينا ايمن لبيب عبد السيد رقم الجلوس١٠٨ مدرسه جرجا الفنيه الصناعيه نظام ثلاث سنوات
عمر مختار عوض حبيب مدرسة بيلا الصناعية بنين رقم الجلوس٢٦١٠١٢٣
دنيا ممدوح ابو بكر رقم الجلوس2206621
الاسم دنيا ممدوح ابو بكر ورقم الجلوس 2206621 الرجاء النتيجه
رقم الجلوس 2663809 …قسم تشطيبات .مدرسه الزخرافيه صنايع..
محمد ربيع حسن احمد
الاسم : محمد محمود سيد ابراهيم. رقم الجلوس : 3128081. المدرسة التابع لها ؛الاهرام التجارية بنين الشعبة : شئون قانونية
عايزة اعرف نتيجة الدور الثانى فى مادة الفيزياء انا اسمى هيلانه نبيل مدرسه ابو قرقاص الصناعية بنات ٤سم الزخرفة
محمد حسين بيومى مساعد
رقم الجلوس 2000306
التخصص تشغيل المعادن
مدرسة احمد عرابي الثانوية الصناعية بنين
الاسم محمد حسين بيومى مساعد
رقم الجلوس 2000306
التخصص تشغيل المعادن
مدرسة احمد عرابي الثانوية الصناعية بنين
٣٧٧٥٣٠٥شعبة تأمينات
2873645
جاكلين أنور عبدالغني جرجس
رقم الجلوس 3771951
شعبه تأمينات
الأسم : زينب زاهر معتمد شحاته
رقم الجلوس 294
شعبه تأمينات
محافظه اسيوط: ديروط مدرسه الفنيه التجاريه
نتيجه مدرسه الثانويه الصناعيه بنين بعين حلوان
مصطفي علي احمد عبد الحميد
رقم الجلوس٤٢٢٨٨٢١
محافظه اسيوط
محمد صابر احمد محمود
دبلوم صنايع
2214156
اسكرين من فضلك
الاسم احمد علي محمد محمود
محافظه سوهاج
دبلوم تجاره
رقم الجلوس هوا
3752008
دور ثاني
الرجاء النتيجه فورا
وشكرا
الاسم محمد احمد محمد موسي الديب
محافظه البحيره
مركز كفر الدوار
قسم غزل ونسيج
ارجو النتيجه فورا
رحاب رجب عبدالدایم
رقم الجلوس 2277744
قسم ملابس
مدرسه المنیا الصناعیه بنات
محافظه المنیا
نتيجة الدور الثاني دبلوم صنايع شعبه سيارات الاسم ايهاب عادل منير محافظة المنيا
عايز اعرف نتيجه الدور التانى لقسم تشغيل المعادن رقم الجلوس ٢٥٩١٧٣٠
اكتب تعليقك هنا…الاسم محمد سلمي احميد من مدرسة بئر العبد الصناعيه قسم نجاره أثاث رقم الجلوس 117309
اكتب تعليقك هنا… الاسم عبد الفتاح محمود محي الدين السيد رقم جلوس 3408292. شعبه شءون قانونية
الاسم حلمى محمد حلمى رقم الجلوس ٢٠٩٦٩٣١ قسم زخرفة واعلان
اكتب تعليقك هنا… عبد الفتاح محمود محي الدين السيد. رقم جلوس 3408292. شعبه شءون قانونية
الاسم /احمد مصطفى عبد القوي عبد العظيم
رقم الجلوس/2482856
قسم/جرارات
الاسم/احمد مصطفى عبد القوي عبد العظيم
رقم الجلوس/2482856
القسم/جرارات
محمد مجدى عمر محمد موسى
شعبة قانون 3306423
محمد ممدوح علي محمد
رقم جلوس2516054
الاسم احمدرمضان فاوى العنوان سوهاج مدرسة دار السلام الزرعى رقم اجلوس هو 4183629
إيمان مصطفى أحمد نجم رقم الجلوس 2393175 ،الصناعيه،،الزخرفه والإعلان والتنسيق ،،المدرسه الجماليه الفنيه الصناعيه بنات
وليد شوقي محمد 2195730
الاسم أسامه إبراهيم عبد الهادي عميره
رقم الجلوس 1105
مدرسه الشهداء المهنيه
الاسم عدى على ابو اليزيد
رقم الجلوس 2620939
مدرسه ابو حمص الثانويه الصناعيه بنين
قسم تركيبات ومعدات كهربائيه
محمدعبد الصمد أبو زيد عبد الصمد رقم الجلوس 4157211
نتيجة ملاحف دبلوم فنى صناعى دور ثانى 2018 قسم كهرباء
2213215 عمرو محمد محمد ص
كمال طه كمال جاد احمد الشوري
شعبه زراعي قسم انتاج حيواني
رقم الجلوس 4086936
رقم الجلوس 5 4 12 12 2
٢٧٣٥٣٤
محمد رفاعي محمد احمد
تامينات 3156006
مريم الخضر الصاوي محمد العشماوي
الصناعة الملابس الجاهزة
المدرسة منية النصر الصناعية بنات
رقم الجلوس 2427070
مريم الخضر الصاوي محمد العشماوي
الصناعة الملابس الجاهزة
المدرسة منية النصر الصناعية بنات
مريم الخضر الصاوي محمد العشماوي
رقم الجلوس 2427070
ثانوى صناعى 3 سنو ….2195367
معوض ربيع معوض
3137000
نتيجه التجاره المشتركه اشمون
الاسم/ السيد احمد السيد احمد عبد العاطي
رقم الجلوس /٢٣٦٧٤٤٤
صناعي قسم تشطيبات
الاسم فاطمه رزق عبد العظيم رزق
شعبة تسويق
رقم الجلوس 3498858
محمد عزب بدري محمد
01017152549
معرفة نتيجة دبلوم صناعي دور ثاني ٢٠١٨ نظام التلات سنوات رقم الجلوس 2759239
محمد ابراهيم محمد فتح الباب علي
2872998
ممكن اعرف نتيجه الدبلومات الفنيه الدور الثاني
الاسم
شيماء راضي محمود عبدالوهاب عبدالواحد
شعبه تسويق
رقم الحق ٣٠٦٧٣٣٠
مدرسه الشهيد زياد بكير للبنات فقط
ممكن لو سمحت اعرف النتيجه اي
حسين ركابي عبد الرؤوف /
2980880
صناعي /تشغيل مكني
2764035 صناعة قسم زخرفة
4231202
ممكن اعرف نتيجة دبلوم صناعي دور ثاني ٢نظام التلات سنوات
مينا سليمان إبراهيم جبره
2207916
صنايع زغرفه
احمد سيد احمد محمد الكفراوي
رقم الجلوس 3382287
تجاره شعبه تسويق
عمرو علاء الدين جمال عبد الحميد مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين محافظة القليوبية دور ثانى
دور ثاني
رقم الجلوس 2938972
الباجور الثانويه الصناعيه مهني
قسم سباكه واعمال صحيه
اسامه خليل ع
بد الستار
زراعي رقم الجلوس
4065658
ياريت الشهاده رقم الجلوس 2000549
مدرسة الشهيد النقيب أحمد حسين فهمي
ميكانيكا
الإسم محمد علي حسن
رقم الجلوس 2460756
عوز اعرف النتيجه 2774990
إسراء كمال محمد رقم الجلوس 2767610
مظظ
محمد صلاح عبدالله محمد
محافظة الفيوم
قسم السيارات
رقم الجلوس 2023164
مدرسه طاميه الثانوي الصناعية بنين
محمد صلاح عبدالله محمد
محافظة الفيوم
رقم الجلوس 2023164
قسم سيارات
مدرسه طاميه الثانوي الصناعية بنيت
محمد صلاح عبدالله محمد
محافظ الفيوم
قسم سيارات
رقم الجلوس 2023164
مدرسه طاميه الثانوي الصناعية بنين
حمدى جلال عبد الحميد
تشكيل ولحام
2600828
محمد ابراهيم محمد
2872998
2683559
شهاده الدبوم الصناعى
يوسف جمال سالم قليوبيه
2552907 صنايع زخرفه واعلان
الاسم طلب ابو المجد بكير. رقم الجلوس ٢٨٦٠٩٨٤ محافظة قنا
الاسم مصطفي ناصر سيد اسماعيل
رقم ٢١٩٩٢١٧
اعمال صحيه
حماده محمد محمود حسين مدرسه الصناعه بنين مركز مطاي المنيا شعبه نجاره
حمدى جلال عبد الحميد
2600826
تشكيل ولحام
شهاب عبد المحسن محمد على عبدربه رقم الجلوس 2159515
رمزى عاطف عبد الملاك مدرسه جرجا الثانويه الزراعيه رقم الجلوس4183733نتيجه دور ثانى
محمود احمد محمد المهدي
رقم الجلوس 2308287
لحام
رجب عبيدالله عبدلله علي مدرسه ابراهيم نافع التجاريه المشتركه
احمد المتولي
2336367
رقم جلوس ٢٧٣٨١٥٩ شعبه سيارات بني مزار المنيا
دبلوم صناع٣سنوات شعبه سيارات2738159
يوسف ممدوح بني سويف مدرسة الكهربائيه قسم الكترونيات رقم الجلوس
2179855
اسم نجاتي جمال نجاتي حسين
رقم الجلوس 2872677
مدرسه الثانوية المكيانيكيه
قسم كهرباء
محمد عبد الليطف زراعه 4083247
محمود محمد محمد ابوزيد
2516200
مدرسه الشهيد طيار احمد فواد بكر بلشرقيه
عايز نتيجه الدور التاني
الاسم محمد عبدالرحيم خلف
الرقم 2087444
رقم الجلوس2358563
دبلوم صناعي نظام الثلاث سنوات شعبة التبريد و التكييف
نتيجه امتحان الملاحق للشهاده الدبلوم الفني الصنايع 2018 برقم جلوس،،،2011085
نتيجه المتحان قسم لحام وتشكيل معادن
رقم الجلوس٢٠١١٠٨٥
دبلوم صانيع ثلاث سنوات
2742061
2742061
دبلوم صانيع ثلاث سنوات
2742061
مبارك منير ابراهيم غالي 2196061
رقم الجلوس 238
970
2558776
كرم ابراهيم احمد محمود
مدرسة ابو مناع بحري الثانويه الصناعيه بنين
قسم نجارة اثاث
رقم الجلوس 2216562
2190372
محمود السيد محمد محمد مندور
2481503
قسم جرارات
اسماء محمد شعبان محمد
2091171
صناعي
انطونيوس مجدي عبدالله نصرالله
مدرسة صنايع
رقم الجلوس 2774502
محمد ابراهيم فرحات سعيد
رقم الجلوس ٢٩٨٤٤٣٧
شعبه كوريا
مدرسه هواره الصناعية المتقدمه
2236002 الاسم\ محمدخالدمحمدعلي
الدور الثاني
مبارك منير ابراهيم غالي
رقم الجلوس2196061
محمد طارق محمد عبد السيد
رقم الجلوس
2600138
صناعي
عاصم فتحي السيد
2898755
نجارة اثاث
الاسم /خالد عبد الله عبد السيد عايزه اعرف نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني ورقم جلوسي 2150681 قسم تشغيل المعادن
الاسم حسن السيد حسين عثمان
رقم الجلوس2860349
صناعي
اسلام عبدالناصر حسين محمد ….مدرسه الثانويه الصناعيه بنين بعين حلوان..رقم الجلوس. 2020556
الاسم حسن السيد حسين عثمان
رقم الجلوس٢٨٦٠٣٤٩
المجال صناعي
يحيي عماد يحيي علي محمد رقم الجلوس. 2020163
هاني ثروت فخري بشاي
رقم الجلوس 101
محافظه اسيوط
مدراسه المطمر
الاسم وليد محمد عبد الحميد
رقم الجلوس2767523
قسم زخرافه واعلان
عايز اعرف المجموع
اسلام محمد احمد سالم. رقم الجلوس2942720. قصم اعمال صحيه
معرفش رقم الجلوس
عبدالله محمد إبرهيم المرسي
680
التخصص ملابس جهزها
السيد شعبان صابر محافظة سوهاج
رقم الجلوس4162947
أي فرع يا فندم
جضرتك فرع أيه
نعمه عبده السيد الفرجاني ..رقم الجلوس ٢٩٥٣٩٩٧..الشعبه فنى خياطه
احمدفتحي محمد أحمد الشحات مدرسه مشتول السوق الصنايعي بنين قسم السيارات نتيجه دبلوم
رانیا ابراهيم صالح عثمان
3518032
شعبه تسويق
بنك اسكندريه
مجموع الطالب 457
انتصار أبو بكر إبراهيم يوسف
رقم الجلوس . 2385319
الشعبه زخرفه وإعلان
مدرسه طنطا الثانويه الصناعيه بنات
يسرى ابراهيم محمود محمد
2627051
قلين الصناعيه بنين
الإسم احمد محمد محمود منصور
رقم الجلوس2450851
محمد خالد
صنايع
رقم الجلوس ٢١٧١٤٠٦
مجموع الطالب 563
سحر رمضان زكريا رمضان
مدرسة سياحة فنادق
رقم الجلوس 3882801
قسم مطعم
للأسف
سحررمضان زكريا رمضان
رقم الجلوس3882801
قسم مطعم
دور تاني للاسف
اسمى. ندى رضا محمد أحمد موسى
رقم الجلوس.27133425
بمحافظة. الاسكندريه
إداره.شرق
الصف.الثالث السانوى الصناعي
الترم.التانى
عام.2018
الاسم احمد غنيم قطب
قسم بناء
محافظه منوفيه
مدرسه الشهداء الصناعيه بنين
رقم الجلوس 2363655
الاسم /سعد محمد محمود على العليمي
رقم الجلوس/2329921
مدرسة سمنود الثانوية الصناعية
مجموع الطالب 573
هاجر احمد محمد علي رقم الجلوس 3353475
القاهره مدرسه الشهيد مصطفي لطفي بنات
شعبه سوق مال
.
2623985 دا رقم جلوسي……..ولاسم ياسمين عبدالفتاح عبدالسيد خليل…..قسم كهرباء ..الالات ومعدات كهربيه
محمدعيدمحمدنعيم
الاسم _محمد الشحات عبد الحكيم
نتيجه دبلوم زراعي مجال فني معامل
رقم الجلوس _4125486
محافظه البحيرة
سمر عادل عطيه عطيه العمروسي ورقم الجلوس هو 2719058
مجموع الطالب 554.5
ايه عاطف موسى محمد شلبي رقم الجلوس 3431227 محافظة القليوبيه
فرع أية
نظام3سنوات محافظه الجيزه رقم الجلوس 2133385
عبدالله رضا عبد السلام عبد المنعم
رقم الجلوس 1255607
مدرسه رفعت المحجوب الصناعيه المشتركه بدمياط
اداره الزرقا التعليميه
اسراء جمال محمد جاد ابراهيم رقم الجلوس:٢٣٨٧٩٤٣ شعبة زخرفه مدرسه هورين الثانويه الصناعيه بنات
مجموع الطالب 520
شريف محمد جاد محمد/ محافظة مطروح/رقم الجلوس2649914
الاسم شريف محمد جاد /رقم الجلوس 2649914 محافظة مطروح
عمرو محمد ابو الوفا مدرسه السلام المعمارية صنايع ٢٠٩١٠٣١رقم الجلوس ٠١٢٠٧١٣٩٦٣٢
مجموع الطالب 474
الاسم/خلود عيد السيد أحمد خليل
الشعبه/ادرة
رقم الجلوس /3211858
مجموع الطالب 384
ابرا هيم جابر المليجى المرسى. رقم الجلوس 2846802 الكهرباء
مدرسة سنهور محافظة الفيوم شعبة تسويق
2403152
حضرتك تابع لأي فرد
محمد ايمن محمد طه رقم الجلوس 2984529 شعبه كهرباء محافظه سوهاج
مجموع الطالب 801
سمر محمد السيد درويش
2963044
شعبة ملابس جاهزة
مدرسة التحرير الصناعية بنات ببورسعيد
الدفعة الرابعة (مهنيه)
مجموع الطالب 360
٢٣٠٧٥٣١
يرجي كتابة الفرع
سلمي أمجد مصطفي محمد عبدالرحيم
رقم الجلوس ٣٩٧٥٧٦٦
شعبه سياحه دينيه
مدرسه الثانويه الفندقيه المتقدمه بكفر الشيخ
مجموع الطالب 358
الاسم /محمدعبدالناصرعبدالبارى محمد رقم الجلوس /2648386
أمل السيد حسن السيد
الشرقيه الزقازيق
مدرسه الثانويه الصناعيه الفنيه بنات١
٢٥١٣٥٠٧
الاسم محمود مرسي طه مرسي
رقم الجلوس 4141708
الشعبه إنتاج حيواني
مجموع الطالب 328
الرجاء النتيجة
الاسم ماجده عادل يوسف نعيم
رقم الجلوس 2766990
مدرسه ابو قرقاص الصناعيه بنات
مجموع الطالب 523
نهاد محمد أحمد موسى
3763070
شعبة قانون
محافظة اسوان
مدرسة فوزيه عبدالله حامد الثانويه التجاريه المشتركه
مجموع الطالب 483
علاء عبدالتواب احمد ابوسته
رقم الجلوس_2002495
مرسه القطاميه الثانويه الصناعيه بنين
الصف الثالث الصناعي
الاسم مؤمن مجدي عبد المنعم احمد
نظام ثلاث سنوات
شعبه تبريد وتكيف
محافظه الإسكندرية
اداره المنتزه اول التعليميه
رقم الجلوس2645290
مجموع الطالب 538
نتيجة3776150 الدبلومات الفنية والصناعية والتجارية
سماح حسين سلامه رقم الجلوس 2717637 بدر الصناعيه قسم ملابس
مجموع الطالب 525
احمد محمد سلامه رقم الجلوس 2686891 بدر الصناعيه قسم زخرفه
أحمد حلمي بدير مدرسة الحامول الثانويه الصناعية 2649028 الصف الثالث
حنان حسن ابراهيم عبد النبي رقم الجلوس 2714633 التخصص ملابس جاهزة محافظة البحيرة مدرسة ابوحمص الثانوية الصناعية
الاسم: آيه حلمي برهام علي برهام
القسم: تريكو
محافظه دمياط
رقم الجلوس:2587557
سقطه يا ايه
كريم شعبان عبد العال عبد الرحمن
رقم الجلوس 3409033
شعبه قانون
مدرسه الصوفيه الثانويه التجاريه