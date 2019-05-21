انتهى طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، كما أنه قد أقيمت جميع أمتحانات الفصل الدراسي الثاني لكل المواد الدراسية في كل محافظات جمهورية مصر العربية، ولم يصدر شكوى من جانب أولياء الأمور أو الطلاب على سير الامتحانات داخل اللجان في كل المدارس للمحافظات المختلفة.

ولكنه قد اشتكى بعض الطلاب من صعوبة مادة اللغة العربية والدراسات واللغة الاجنبية، حيق أن الشكوى الاكبر كانت من جانب مادة الدراسات الاجتماعية وصعوبة حلها، كما قد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني وسوف يتم الإعلان عنها بعد ان تم اعتمادها من جانب المحافظ في كل محافظة على حدى.

نتيجة الإعدادية الترم الثاني 2019



الدخول على الموقع الإلكتروني في أسفل المقال. إدخال رقم الجلوس . الضغط على كلمة النتيجة. ظهور النتيجة بالدرجات لكل مادة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019

ينتظر طلاب الصف الثالث الإعدادي ظهور النتيجة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وينتشر في معظم صفحات التواصل الاجتماعي التعليمية استفسارات الطلاب عن الدرجات النهائية التي تخص المواد الدراسية، ولم يظهر شكاوى من صعوبة الامتحانات سوى من محافظة الإسكندرية حيث كانت شكاوى أولياء الأمور والطلاب على صعوبة أمتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

حيث انتشرت أقاويل بأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق، حيث قد صرح محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، بأن كل عمليات تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي سوف تنتهى مع نهاية الأسبوع الحالي لباقي المحافظات.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2019

ومن المنتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم لباقي محافظات جمهورية مصر العربية، وسننشر لكم روابط كل مواقع مديريات التربية والتعليم لكل محافظة وعلى الطالب أن يقوم بإدخال رقم الجلوس، في محافظة التي ينتمي لها الطالب وسوف تظهر النتيجة في الحال عند ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الإسكندرية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الإسماعيلية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة شمال سيناء.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الشرقية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الغربية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة كفر الشيخ.

نتيجة الصف الدراسي الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة البحيرة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الدقهلية.

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