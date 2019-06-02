“بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الإعدادية” في 20 محافظة “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019

“نتيجة الصف الثالث الإعدادي” ألترم الثاني 2019 تحذو باهتمام بالغ في جميع محافظات مصر، حيث تمت امتحانات “الشهادة الإعدادية” الأسبوع الماضي، وبدأت بعدها أعمال الكنترول في كل محافظة في تصحيح أوراق إجابات الطلاب، حيث تتم مراجعة كل محافظة على حدة بالإدارة التعليمية الخاصة بها، وتم تحضير سبل الراحة لجميع المدرسين الذين يقومون بعملية التصحيح وانتهي التصحيح و المراجعة في كل المحافظات، ثم يتم الإعلان عن “نتيجة الإعدادية” علي البوابة الإلكترونية.

“نتيجة الإعدادية” من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ألترم الثاني 2019

يتم الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم. يتم اختيار المرحلة التعليمية وهي “المرحلة الإعدادية” ألترم الثاني 2019. نقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط علي أظهار النتيجة.



نتيجة “الصف الثالث الإعدادي” برقم الجلوس عام 2019 جميع المحافظات ألترم الثاني 2019



تظهر أهميه “نتيجة الإعدادية” بسبب ارتباطها بدخول الثانوية العامة، وإمكانية الطلاب من أستكمال المرحلة التعليمية الثانوية بمستوي رائع، فسوف نقوم بمتابعة الحصول على “نتيجة الشهادة الإعدادية” داخل جميع المحافظات في القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، المنوفيه، الدقهليه، شمال سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، وباقي المحافظات ، ومن يرغب في ألاستعلام عن النتيجة يقوم بترك رقم جلوس الطالب وسنرد عليه بتفاصيل الدرجات.

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