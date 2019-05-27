“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 كل محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس “نتيجة 3 أعدادي”

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 يترقبها الآف الطلاب والطالبات في جميع المحافظات، فأولياء الأمور ينشغل تفكيرهم في هذه الفترة بدرجات ذويهم من أجل الاطمئنان علي نجاحهم والتأكد من انتقالهم إلي الصف الأول الثانوي، فمرحلة الإعدادية مرحله هامه لتحديد مستقبل جميع الطلاب، وفي نهاية الأسبوع الجاري سيتم رفع “نتيجة الإعدادية” إلكترونياً علي البوابة الإلكترونية الخاصة بكل محافظة، واليكم تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

التعرف علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني برقم الجلوس 2019

يتم الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم المحدد للاستعلام عن النتيجة: موقع نتيجة الإعدادية بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

نقوم بأدراج رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط علي عرض النتيجة.

“نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني برقم الجلوس 2019 جميع المحافظات

أدي جميع الطلاب جميع الامتحانات بجميع المحافظات، وقد وردت شكوي من الطلاب في امتحان اللغة العربية، وقد اشتكي الطلاب من صعوبة الامتحان وخاصه في قطعة النحو، والحاجة إلي وقت أضافي لطول الامتحان، ومن المعتاد انه عند وجود أسئلة صعبه في الامتحان يتم توزيع درجات الأسئلة الصعبة علي باقي الامتحان، وقد طمئن وزير التربية والتعليم جميع أولياء الأمور بأن نتيجة الشهادة الإعدادية نسبه نجاحها مرتفعه ولا داعي للقلق، ومن يواجه صعوبة في البحث عن النتيجة يترك رقم الجلوس في تعليق وسنوافيه بدرجات النتيجة.

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