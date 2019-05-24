“أعرف نتيجتك”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية -سوهاج – أسيوط -برقم الجلوس ” الصف الثالث الإعدادي”

أوشكنا على استقبال “نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ” للفصل الدراسي الثاني، عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم منذ عدة أيام ويليها إعلان النتيجة في عدد من المحافظات بالتتابع، حيث انتهي طلاب الصف الأول والثاني الاعدادي، من أداء الاختبارات، والآن في حالة تأهب للإعلان عنها، وبشكل مستمر نتابع سوياً نتيجة تالتة اعدادي الترم الثاني بالمحافظات.
ويستطيع طالب الشهادة الإعدادية الترم الثاني معرفة نتيجته عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، واتباع طريقتين سواء برقم الجلوس أو باسم الهوية، وذلك لسهولة الحصول عليها دون مشقة.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
وفي السياق ذاته هناك عدة محافظات مجاورة تم اعتمادها ورفع نتائجها عبر مديرية التربية والتعليم التابعة لها منها محافظة الإسكندرية والجيزة، عن صدد انطلاقة ظهور نتائج الطلاب لبقاية المحافظات فور اعتمادها، وذلك خلال الساعات القادمة، للتأكد من رصد درجات الطلاب بعناية، حتي ينال كل طالب ما يستحق.
ومن الجدير معرفته أن مرحلة الشهادة الإعدادية، هي الأهم في حياة الطالب وذويهم، كونها مراحل التعليم الأساسي ومرحلة انتقالية تحدد من خلالها اتجاه الطالب للمراحل التعليمية بالمستقبل.
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وبعد اعتماد النتائج في اكثر من محافظة خلال هذا الأسبوع لم يتبق سواء عدد قليل من المحافظات لاعتماد أوراق الامتحانات وإعلان ظهورها، لذا أصبحت عمليات البحث عبر محرك جوجل في تزايد مستمر بتلك الفترة، ولذلك دائما يحرص موقعنا “نجوم مصرية” متابعاً بتغطية كاملة لجميع نتائج المحافظات فور اعتمادها، ووضع الروابط الخاصة بكل محافظة لتيسير عملية استخراج النتيجة للطلاب دون عناء، كما يتيح للطلاب خدمة ترك تعليق يحمل رقم الجلوس أو اسم الهوية للاستعلام له عن النتيجة ورفعها بالمقال، وذلك لمساعدة الطالب وتقليل عبء التوتر عليه.
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التعليقات
الشهيد محمدمحمدمحمودهاشم
يوستينا عصام برتن حنا 21178 محافظة قنا
الاسم ايه حسن عبدالله
محافظه قنا
رقم الجلوس ٨٣٦
مدرسه النواهض الاعداديه
مركز ابو تشت
الجلوس ١٤٩١
يوستينا بولس خرس نجيب محافظه قنا فرشوط
بسمة صالح عبد الفتاح رقم الجلوس ٥٤٤٥٢٣
لوسمحت هي النتيجه هتطلع امتا
نتيجة الصف الثالث الاعدادية امتا
رقم الجلوس.
محافظه القاهره رقم الجلوس 524508
حبيبة طارق حسن سيد
محافظة القاهرة
مدرسة حدائق المعادي القومية عربي
٥٥٢١٥٢
حبيبة طارق حسن سيد
٥٥٢١٥٢
محافظة القاهرة
الاسم مارتينا روماني اسحاق بمدرسة السيدة النفي سة بكومامبو عايزة النتيجة بمحافظة اسوان
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة أسوان بيتم برقم الجلوس من فضلك اتركي رقم الجلوس للاستعلام لكي عن النتيجة بالتوفيق
15810
رقم الجلوس 57666 المدرسة جراجوس الاعداديةبنات
من فضلك رقم الجلوسس الخاص بيكي لا يتبع محافظة أسوان تأكدي من رقم الجلوس
4594
السلام عليكم رقم الجلوس 4594
عاوز النتيجة
رقم الجلوس:32290
22747
مدرسة المخادمة الاعدادية بنين
رقم الجلوس 28123
اولاد عمرو البلد
نجع الحجر
\
ممكن الرقم ده 56219
نتائج الامتحانات
اسم الطالب هناء مكى عيد جاد الله رقم الجلوس56219
المديرية مديرية قنا التعليمية الإدارةقوص
اسم المدرسه صلاح الدين الايوبي الإعدادية بحجازة قبلي
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 140 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 37 23.5 13.5 23 18 115 8 8
نورهان محمد ياسين
مدرسه الشهداء الاعداديه بحجازه قبلى محافظه قنا
رقم الجلوس٥٦٤٢٤
برجاء التأكد من صحة رقم الجلوس ثم الرجوع مرة اخري
حسام عبدالمنعم محمد سليمان
رقم الجلوس 19658
محافظه قنا
مركز دشنا
مدرسه ابو مناع بحري الاعدادبه بنين
نتائج الامتحانات
اسم الطالب حسام عبدالمنعم محمد سليمان رقم الجلوس19658
المديرية مديرية قنا التعليمية الإدارةدشنا
اسم المدرسه ابو مناع بحرى بنين الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 38 25 15.5 26.5 15.5 16.5 8 8.5
حسام عبدالمنعم محمد سليمان
رقم الجلوس 19658
محافظه قنا
مدرسه ابو مناع بحري الاعدادبه بنين
60507
الاسم شروق عبد المجيداحمدعلي
رقم الجلوس ٢٨٥٣٩
المحافظه قنا
مدرسه الحجيرات الاعداديه
نرجوا التأكد من صحة رقم الجلوس
اناعايز النتيجه
نرجوا ترك رقم الجلوس بتعليق لاستخراج النتيجة لك بالتوفيق
نتيجه الصف الثالث الاعداديه قنا
نتجه الصف الثالث الاعداديه بدشنا
مدرسه جنوب قنا الاعدايه بنات
رقم الجلوس 18167 مدرسة الدكتور يوسف الاعدادية بمحافظة قنا
نتائج الامتحانات
اسم الطالب طارق محمد عبادى عبد الموجود رقم الجلوس18167
المديرية مديرية قنا التعليمية الإدارةنجع حمادى
اسم المدرسه الدكتور يوسف اسماعيل الاعدادية بالالومنيوم
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 19 28.5 18.5 20 9 7
رقم الجلوس 14227
مركز نجع حمادى قنا
مدرسه الاعداديه بنات بنجع حمادى
مريم احمد حجاجي عبد الرحيم
رقم الجلوس30874
مدرسه الصفوه الخاصه بقنا
حبيبه محمد محمود
29091
محافظه قنا
النتيجه لو سمح بسرعه
عاوزة النتيجة الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس ٢٠٧٩٨
الاسم اسماء عبدالله راشد محمود حسين
محافظه قنا
مدرسة جنوب قنا بنات
رقم الجلوس 31234
يارب اكون نجحت
رقم الجلوس .35998
مدرسة التطويرات الإعدادية المشتركة
مركز قنا
بالتوفيق اولا سيتم استخراج النتيجة وارفاقها بالمقال فور ظهورها
الاسم: اميره عبد الباري فكري
الفصل:٢/٣
المدرسة: عبد الله القرشي
أريد النتيجة
,المحافظه .قنا
المركز قوص
مدرسه الاعبور الاعداديه بحجازه بحري
رقم جلوس ٥٥٦٣١
ا لاسم اميره عواد العالي رقم الجلوس ٥٣٠١٦. مركز قوص محافظة قنا
رقم الجلوس
13805
احمد محمود محمد طايع
ر الجلوس 57491
مدرسه العبور الاعداديه بنين جراجوس
معتز خيرت محمد رقم الجلوس 10394
الاسم /مريم أشرف عياد جاد رقم الجلوس/16199 المحافظة/قنا المركز /نجع حمادي المدرسة/السلامية الأعدادية المشتركة
الأسم :مريم أشرف عياد جاد رقم الجلوس:16199 المحافظة:قنا المركز:نجع حمادي المدرسة:السلامية الأعدادية المشتركة
احمد حسني حجاج
رقم الجلوس ..٣٥٧٦٨
مركز..قنا.قنا
مدرسة الترامسة تعليم اساسي
الايميل..
انا عايز النتيجة يارب
اسماء عبدالله راشد محمود
محافظ قنا
مدرسة جنوب قنا بنات
رقم 31234
الاسم\ شيرين اصيل يوسف محمد رقم الجلوس\20950 المحافظة\ قنا مركز\دشنا المدرسة\السيادات الاعدادية
20950
احمد عبد الناصر ابو العطا
رقم الجلوس :60129
محافظه قنا
مركز نقاده
مدرسة نقاده الاعداديه الجديدة
انا عاوزة النتيجة محافظة قنا مدرسة الشهيد منتصر حسن رشوان
رقم الجلوس 20798
المركز.قنا
اﻻسم :احمد محمد احمدجاد .رقم الجلوس 58405.محافظة قنا
رقم الجلوس 59285
عايز النتيجه. مدرسه ابو الجود الاعداديه بمحافظة قنا
الاسم: محمد سيد محمد محمود
نتيجة: محافظة قنا
رقم الجلوس 28757
الاسم محمد ماهر محمد عبد البا سط
رقم الجلوس: 3595
المحافظة: قنا
المركز:أبو تشت
المدرسة:الشهيد نعيم على عبد الطيف
شهادة الصف الثالث الإعدادي ٢٠١٨ با قنا
رقم الحلوس ٥٠٣٦٥
الاسم: ريحانه مبارك توت محمد
رقم الجلوس: 21293
المحافظة: قنا
المركز:دشنا
المدرسة:نجع طلحه الاعداديه
صبري خضري أحمد رقم الجلوس 6601 مدرسه الحبيلات الشرقيه الاعداديه
منال احمد خضر ٦٠٩٩٢
انا اسمى شيماء
محافظة قنا
مدرسة البراهمة الاعدادية بنات
ورقم جلوسي 50784
الإسم/ عمرو عبدالناصر بدوى
رقم الجلوس/ 3155
المحافظه/ قنا
المركز/ أبو تشت
المدرسه/ ابوتشت الاعدادية المشتركه
الاسم/ عمرو عبدالناصر بدوى
رقم/ الجلوس 3155
محافظة/ قنا
مركز/ أبو تشت
مدرسة/ أبو تشت الاعدادية المشتركه
رقم الجلوس : 33839
محافظه : قنا
مركز: قفط
مدرسه :شهداء الجزاريه الاعداديه
الاسم: جرجس جابر مغاريوس متى
رقم الجلوس: 13755
المحافظة: قنا
المركز:نجع حمادى
المدرسة:الشهيد محمود عبد الفتاح
الصف
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