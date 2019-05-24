“أعرف نتيجتك”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة الشرقية -سوهاج – أسيوط -برقم الجلوس ” الصف الثالث الإعدادي”

أوشكنا على استقبال “نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ” للفصل الدراسي الثاني، عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم منذ عدة أيام ويليها إعلان النتيجة في عدد من المحافظات بالتتابع، حيث انتهي طلاب الصف الأول والثاني الاعدادي، من أداء الاختبارات، والآن في حالة تأهب للإعلان عنها، وبشكل مستمر نتابع سوياً نتيجة تالتة اعدادي الترم الثاني بالمحافظات.

ويستطيع طالب الشهادة الإعدادية الترم الثاني معرفة نتيجته عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم، واتباع طريقتين سواء برقم الجلوس أو باسم الهوية، وذلك لسهولة الحصول عليها دون مشقة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

وفي السياق ذاته هناك عدة محافظات مجاورة تم اعتمادها ورفع نتائجها عبر مديرية التربية والتعليم التابعة لها منها محافظة الإسكندرية والجيزة، عن صدد انطلاقة ظهور نتائج الطلاب لبقاية المحافظات فور اعتمادها، وذلك خلال الساعات القادمة، للتأكد من رصد درجات الطلاب بعناية، حتي ينال كل طالب ما يستحق.

ومن الجدير معرفته أن مرحلة الشهادة الإعدادية، هي الأهم في حياة الطالب وذويهم، كونها مراحل التعليم الأساسي ومرحلة انتقالية تحدد من خلالها اتجاه الطالب للمراحل التعليمية بالمستقبل.

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وبعد اعتماد النتائج في اكثر من محافظة خلال هذا الأسبوع لم يتبق سواء عدد قليل من المحافظات لاعتماد أوراق الامتحانات وإعلان ظهورها، لذا أصبحت عمليات البحث عبر محرك جوجل في تزايد مستمر بتلك الفترة، ولذلك دائما يحرص موقعنا “نجوم مصرية” متابعاً بتغطية كاملة لجميع نتائج المحافظات فور اعتمادها، ووضع الروابط الخاصة بكل محافظة لتيسير عملية استخراج النتيجة للطلاب دون عناء، كما يتيح للطلاب خدمة ترك تعليق يحمل رقم الجلوس أو اسم الهوية للاستعلام له عن النتيجة ورفعها بالمقال، وذلك لمساعدة الطالب وتقليل عبء التوتر عليه.

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