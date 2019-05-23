“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني برقم الجلوس “الصف الثالث الإعدادي” جميع المحافظات 2019

“نتيجة الإعدادية” من النتائج الهامة التي ينتظرها جميع الطلبة والطالبات وخاصه أولياء الأمور من أجل معرفة درجات ألترم التي ستحدد مدي نجاحهم للانتقال إلى مرحلة الثانوية، وقد صرح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد أدي حوالي 192615 طالب وطالبة الامتحانات داخل 6515 لجنة بسهولة وييسر دون أية مشاكل من الطلبة باستثناء أمتحان الجبر والهندسة الذي اشتكي منه الطلاب بسبب طول ألامتحان وعدم وجود وقت كافي لحل الامتحان، واليكم تفاصيل ظهور النتيجة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي ألترم الثاني 2019 بجميع المحافظات

يتم البحث عن النتيجة من خلال الدخول علي موقع الوزارة التي حددته الوزارة وهو: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات.

يتم اختيار المرحل الإعدادية ثم أدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم نضغط بحث لظهور النتيجة بالدرجات.

نتيجة 3 أعدادي ألترم الثاني جميع محافظات مصر برقم الجلوس

اعرف “نتيجة 3 أعدادي” ألترم الثاني جميع المحافظات 2019 برقم الجلوس،فقد أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأن امتحانات الإعدادية جاءت في مستوي جميع الطلاب، وأسئلة الامتحانات واضحة وشامله لمعظم أجزاء المناهج المحددة، ومطابقة للمواصفات المحددة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وجاءت الأسئلة متنوعه لكي تحدد مدي فهم واستنتاج ومهارة الطلاب في الحل، وقد أوضح بأن هناك عدد من اللجان الخاصة تم إعداداها،لطلبة المكفوفين ولجان أيضاً لطلبة الصم والبكم، فمن يرغب في معرفه “نتيجة الإعدادية” يقوم بترك تعليق برقم الجلوس وسنوافيه بالدرجات فور أعلانها علي موقع ألاستعلام.

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