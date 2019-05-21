“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 “الصف الثالث الإعدادي” جميع المحافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرب ظهور نتيجة جميع المراحل الإعدادية بداً من الصف الأول الإعدادي، والثاني الإعدادي والصف الثالث الإعدادي ، وذلك في جميع محافظات مصر، وييتم البحث عن النتيجة من خلال موقع “بوابة التعليم الأساسي” والذي بدوره يقوم بأظهار نتيجة كل الطلاب من خلال رقم الجلوس، ومن يرغب في البحث عن النتيجة يتابع التفاصيل الآتية، أو يقوم بترك تعليق برقم الجلوس وسنبحث له عن النتيجة.

البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ألترم الثاني 2019

البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول علي الموقع الإلكتروني الآتي: بوابة التعليم الأساسي لنتائج الامتحانات

ويتم اختيار المرحلة الدراسية وهي الإعدادية واختيار “الصف الثالث الإعدادي” لكل طالب ثم الضغط علي عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2019 جميع المحافظات

تسود حاله من التوتر والقلق لدي أولياء الأمور ولدي الطلبة حول ظهور النتيجة، وخاصة طلاب “الصف الثالث الإعدادي” نظراً لانتقالهم إلي مرحلة الثانوية، وقد أسفرت الامتحانات علي عدم وجود أية شكوي مقدمه من الطلبة حول أداء الامتحانات، أو من أولياء الأمور فجميع الاختبارات جاءت في مستوي جميع الطلاب، ونوجه عناية الطلبة بأن موقع النتيجة يتعرض لضغط شديد بسبب البحث عن النتيجة في جميع المحافظات، فمن يواجه صعوبة في البحث يقوم بترك تعليق أسفل المقال وسنقوم بالرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بظهور النتيجة.

تعرف علي المزيد:

← إقرأ أيضاً: