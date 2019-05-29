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بوابة بنى سويف الإلكترونية | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 “ثالثه اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس بنسبة نجاح 72.88

كتب أسماء ربيعفي آخر تحديث
بوابة بنى سويف الإلكترونية | اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف 2019 “ثالثه اعدادي” الترم الثاني برقم الجلوس بنسبة نجاح 72.88
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

أيام قليلة وتبدأ بعض المحافظات في إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2019 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لطلاب الشهادة الإعدادية ويترقب حاليا طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني في جميع الإدارت التعليمية التابعة لها ومنها إدارة (الفشن وببا وبني سويف وسمسطا وأهناسيا وناصر والوسطى)، ونحن ومن خلال متابعتنا وتغطيتنا لجميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة، سوف نتابع أخبار إعلان نتيجة إعدادية بني سويف ونوافيكم بكل ما هو جديد يتعلق بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بمتابعة سير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في الكثير من الإدارات التعليمية ببني سويف، وقد تأكد سيادته من سير الامتحانات على خير ما يرام، كما تأكد سيادته أنه لا توجد أي مشاكل داخل لجان الامتحانات، وكانت امتحانات إعدادية بني سويف بدأت السبت 11-5-2019 وانتهت الخميس 16-5-2019، وقد امتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العم الدراسي، وهى مواد (العربي والإنجليزي والجبر والهندسة والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والعلوم والحاسب الآلي).

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف الترم الأول
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بني سويف الترم الأول

رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019 الترم الثاني

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان الشهادة الإعدادية داخل محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بلغ 279 لجنة، وأن عدد الطلاب الذين كان لهم حق دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ ما يقرب من 44 ألف و250 طالب وطالبة، كما أكد سيادته أنه يمكن متابعة الإستعلام عن نتيجة إعدادية بني سويف الترم الثاني عبر الرابط التالي:-

ومن خلال موقعنا نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.

  • قام السيد محافظ بني سويف منذ لحظات باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، هذا وقد بلغت نسبة النجاح 72.88%.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    1. سوف نخبر باعتماد نتيجة اعدادية بنى سويف 2019 وتوفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة برقم الجلوس فور اعلانها رسميا، اطيب التمنيات بدوام النجاح

    1. النتيجة
      الاسم: شيماء سيد عبدالعزيز عبدالجواد
      رقم الجلوس: 3305
      اسم المدرسة: الحومة ع م
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 20.5
      جبر 13
      هندسة 11
      دراسات اجتماعية 19.75
      علوم 17
      دين 17.5
      كمبيوتر 7

    1. النتيجة
      الاسم: يوسف محمد عبدالسلام محمد
      رقم الجلوس: 36638
      اسم المدرسة: د/السعيد محمود صياح ع م
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 8.5
      جبر 9
      هندسة 8
      دراسات اجتماعية 10.5
      علوم 15.5
      دين 18
      كمبيوتر 5.5

    1. النتيجة
      الاسم: اسامه عبد النبى رشدى محمد
      رقم الجلوس: 9666
      اسم المدرسة: دلاص ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 26.5
      جبر 14
      هندسة 14
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      دين 19
      كمبيوتر 9.5

    1. النتيجة
      الاسم: هاجر نبيل رفعت محمد
      رقم الجلوس: 39069
      اسم المدرسة: بدهل الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 30
      جبر 15
      هندسة 14.75
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      دين 20
      كمبيوتر 9.5

    1. النتيجة
      الاسم: عمر علاء الدين احمد علي
      رقم الجلوس: 9713
      اسم المدرسة: دلاص ع بنين
      الدرجات

      لغة عربية 38.5
      لغة انجليزية 28.5
      جبر 12.5
      هندسة 13
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 20
      دين 17.5
      كمبيوتر9

    1. النتيجة
      الاسم: سمر اسماعيل محمود اسماعيل
      رقم الجلوس: 1785
      اسم المدرسة: افوة ع م
      الدرجات

      لغة عربية 5
      لغة انجليزية 4
      جبر 4.5
      هندسة 5
      دراسات اجتماعية 4.5
      علوم 2
      دين 7
      كمبيوتر 5

    1. النتيجة
      الاسم: نورهان جابر ابراهيم محمد
      رقم الجلوس: 31031
      اسم المدرسة: الشهيد الوضاح ابو جبل بنات
      الدرجات

      لغة عربية 22.5
      لغة انجليزية 23
      جبر 2
      هندسة 8
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 11
      دين 17.5
      كمبيوتر 0.5

    1. النتيجة
      الاسم: اسماء اشرف جابر على
      رقم الجلوس: 34848
      اسم المدرسة: سدس ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 22
      جبر 9
      هندسة 7.5
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 17
      دين 17
      كمبيوتر 6

    1. النتيجة
      الاسم: يوستينا حنا نصيف رزق الله
      رقم الجلوس: 18092
      اسم المدرسة: نعيم م
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 19.5
      جبر 13
      هندسة 11
      دراسات اجتماعية 16
      علوم 14.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 10

    1. النتيجة
      الاسم: محمود عبد السميع محمود عبد السميع
      رقم الجلوس: 3453
      اسم المدرسة: كوم ابو راضي ع م
      الدرجات

      لغة عربية 26
      لغة انجليزية 6.5
      جبر 9
      هندسة 11.5
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 14
      دين 17.5
      كمبيوتر 5

    1. النتيجة
      الاسم: ياسمين احمد عبد الحليم محمد
      رقم الجلوس: 23585
      اسم المدرسة: اهناسيا بنات
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 27
      جبر 12.5
      هندسة 14.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      دين 19
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: رمضان عبدالله محمد سعيد
      رقم الجلوس: 18460
      اسم المدرسة: الزرابى ع م
      الدرجات

      لغة عربية 31.5
      لغة انجليزية 23.5
      جبر 14.75
      هندسة 13.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 19
      دين 12.5
      كمبيوتر 6

    2. النتيجة
      الاسم: مريم احمد محمد انور سيد
      رقم الجلوس: 34981
      اسم المدرسة: سدس ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 39
      لغة انجليزية 27
      جبر 14.25
      هندسة 13.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      دين 19
      كمبيوتر 10

    1. النتيجة
      الاسم: مريم عاشور على عبدالعظيم
      رقم الجلوس: 20101
      اسم المدرسة: عثمان بن عفان بمنطقة اعدادى ابنى بيتك 1
      الدرجات

      لغة عربية 32
      لغة انجليزية 25
      جبر 13
      هندسة 10
      دراسات اجتماعية 18
      علوم 19.5
      دين 16.5
      كمبيوتر 10

    1. النتيجة
      الاسم: يوسف وجدى فهيم غالى
      رقم الجلوس: 30636
      اسم المدرسة: بباالاعدادية الحديثة بنين
      الدرجات

      لغة عربية 33
      لغة انجليزية 25.5
      جبر 9
      هندسة 9.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 15.5
      دين 15.5
      كمبيوتر 6

    1. النتيجة
      الاسم: طه احمد طه احمد
      رقم الجلوس: 12091
      اسم المدرسة: الشهيد اسماعيل احمد عيد ( الخيرية الاسلامية ع بنين )
      الدرجات

      لغة عربية 30.5
      لغة انجليزية 27
      جبر 12
      هندسة 13.5
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 19.5
      دين 17
      كمبيوتر 6.5

    1. النتيجة
      الاسم: خلود خالد عبدالعظيم محمد
      رقم الجلوس: 3096
      اسم المدرسة: ميدوم ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 36
      لغة انجليزية 20.5
      جبر 9
      هندسة 7.5
      دراسات اجتماعية 12
      علوم 17.5
      دين 17
      كمبيوتر 6

    1. النتيجة
      الاسم: هاجر محمود محفوظ عبد العزيز
      رقم الجلوس: 39068
      اسم المدرسة: بدهل الاعدادية بنات
      الدرجات

      لغة عربية 37.5
      لغة انجليزية 28.5
      جبر 13.5
      هندسة 14.25
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      دين 19
      كمبيوتر 6

    1. النتيجة
      الاسم: منار بكرى محمد قطب
      رقم الجلوس: 23308
      اسم المدرسة: اهناسيا م
      الدرجات

      لغة عربية 35
      لغة انجليزية 26.5
      جبر 13.5
      هندسة 12.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19
      دين 18.5
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: شيرين فايق شحاته ملك
      رقم الجلوس: 45474
      اسم المدرسة: كفر درويش ع م
      الدرجات

      لغة عربية 35.5
      لغة انجليزية 27.5
      جبر 13
      هندسة 14
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 19.5
      دين 18.5
      كمبيوتر 7.5

    2. النتيجة
      الاسم: محمود فتحي بخيت طه
      رقم الجلوس: 33872
      اسم المدرسة: البكرية ع م
      الدرجات

      لغة عربية 39
      لغة انجليزية 30
      جبر 15
      هندسة 15
      دراسات اجتماعية 19.75
      علوم 19
      دين 16
      كمبيوتر 7

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