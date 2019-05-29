أيام قليلة وتبدأ بعض المحافظات في إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني 2019 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية لطلاب الشهادة الإعدادية ويترقب حاليا طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي من أبناء محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني في جميع الإدارت التعليمية التابعة لها ومنها إدارة (الفشن وببا وبني سويف وسمسطا وأهناسيا وناصر والوسطى)، ونحن ومن خلال متابعتنا وتغطيتنا لجميع نتائج المراحل التعليمية المختلفة، سوف نتابع أخبار إعلان نتيجة إعدادية بني سويف ونوافيكم بكل ما هو جديد يتعلق بها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بمتابعة سير عملية امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2019 في الكثير من الإدارات التعليمية ببني سويف، وقد تأكد سيادته من سير الامتحانات على خير ما يرام، كما تأكد سيادته أنه لا توجد أي مشاكل داخل لجان الامتحانات، وكانت امتحانات إعدادية بني سويف بدأت السبت 11-5-2019 وانتهت الخميس 16-5-2019، وقد امتحن الطلاب في هذه الفترة في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم هذا العم الدراسي، وهى مواد (العربي والإنجليزي والجبر والهندسة والتربية الفنية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والعلوم والحاسب الآلي).
رابط نتيجة إعدادية بني سويف 2019 الترم الثاني
أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان الشهادة الإعدادية داخل محافظة بني سويف الترم الثاني 2019 بلغ 279 لجنة، وأن عدد الطلاب الذين كان لهم حق دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بلغ ما يقرب من 44 ألف و250 طالب وطالبة، كما أكد سيادته أنه يمكن متابعة الإستعلام عن نتيجة إعدادية بني سويف الترم الثاني عبر الرابط التالي:-
ومن خلال موقعنا نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتفوق.
- قام السيد محافظ بني سويف منذ لحظات باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، هذا وقد بلغت نسبة النجاح 72.88%.
التعليقات
31171 ضياء الدين
مدرسه واصف غالي
ببا
أمنه جمال شريف محافظه بني سويف رقم الجلوس 44805
محم جابر لطيف بدوي الصف الثالث الاعدادي مدرسه دلاص الاعداديه بنين رقم الجلوس 9816
انا يارا وليد حمدى محمد محمد بليغ عايزة النتيجه تالته ع ترم اول
32326عايز النتيجه مركزه ببا
الزهراء سعيد محمد راتب ١٦٥٣٨
١٦٥٣ الزهراء سعيد محمد راتب
علياء عصام ابو كامل مركز اهناسيا امدنينة 28461
محمود شعبان عبد الحميد عباس اريد النتيجه رقم الجلوس ٢٦٩٢٣
ضحي احمد بيومي رقم الجلوس ١٤٦٩٨الصف الثالث الاعدادى بني سويف
74679
اريد معرفة النتيجة
الاسم اسلام احمد حسن محمد
رقم الجلوس 47144
رقم جلوسي 9060 ادارة ناصر التعليمية بني سويف مدرسة نجع العرب الاعدادية المشتركة
اريد النتيجه
شهاده الصف الثلث الاعدادى النصف الاول رقم ال
95
رحاب مصطفى شلقامى
محمد سيد
الواسطي_قمن
رقم الجلوس :48208
منازل جزاكم الله خيرا
اريد النتيجه
كريم احمد عبد الرحمن محمد 31482
محمد سيد
الواسطي_قمن
رقم الجلوس :48208
منازل جزاكم الله خيرا
احمد فتحى ناجى حامد محافظة بنى سويف
سوف نخبر باعتماد نتيجة اعدادية بنى سويف 2019 وتوفير رابط مباشر لمعرفة النتيجة برقم الجلوس فور اعلانها رسميا، اطيب التمنيات بدوام النجاح
زيادأيمن عبدالغني.رقم الجلوس:15766.أريد النتيجة
زياد أيمن عبد الغنى محمد رقم الجلوس:15766 أريد النتيجة تابع محافظة بنى سويف مدرسة حسن إسماعيل بالدوالطة
النتيجة
الاسم”عمرو جمال حسن محمد”
رقم الجلوس (26069)
اكتب تعليقك هنا…عبودة 33512
النتيجة هتبان امتي
ملك عصام عبد الفتاح حسان مركز اهناسيا رقم الجلوس 23277 الشهاده الاعداديه 2019 اريد النتيجه
عايز النتيجه
رقم الجلوس 12505
18600
ننتظر معكم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الاول محافظة بنى سويف وسوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها
مريم محمد رجب محمد ابو زيد
نتيجة الترم الاول بمدرسة الزرابي الاعداديه المشتركه الصف الاول الاعدادي \رقم الجلوس 33 ارجو الرد بسرعه
اكتب تعليقك هنا…مارتينا ابراهيم خيري غالي رقم الجلوس ٢٧٥٢٥ مركز اهناسيا
شروق محمد سيد طة
عيزه النتيجيه
هي النتيجه نزلت
اريد النتيجة الاعدادية
٣٢٦٤٥
عاوز اعرف النتيجة رقم الجلوس24315
23554
رقم جلوسى 23554
الاعداديه بنات اهناسيا المدينه
اكتب تعليقك هنا…مارتينا ابراهيم خيري غالي مدرسه المفتش الاعداديه رقم الجلوس 27525
عاوز اعرف النتيجه ضروري
اكتب تعليقك هنا…مارتينا ابراهيم خيري غالي رقم الجلوس 27525
ايه شعان عبدالحميد
يا حمار شروق محمد سيد
اكتب تعليقك هنا…عادل كرم خيري غالي اداره اهناسيا رقم الجلوس ٢٧٥١٣
28726
النتيجةالصف الثالث الاعدادى
اريد النتيجةالاعدادية بنى سويف
رقم الجلوس 9400
١٨٠٥٤
راغب فى معرفه نتيجة الطالب أحمد رضا شكرى قاسم جادالرب رقم الجلوس ٤٣٠٠٧
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى
ظهرت الآن نتيجة اعدادية بني سويف
585
32298
32398
32417
احمد محمود احمد عبداللطيف 64.5 32 25 37.5 36.5 المجموع 195.5
عواطف طلب محمود طلب 40 30.5 33 41.5 36 المجموع 181
39095 رحاب مصطفى شلقامى
ارغب بمعرفه نتيجه الطالب احمد عماد احمد مصطفى
الاسم : محمود جابر شحاته
رقم الجلوس : 31910
محافظه : بني سويف
مركز : ببا
ببا الشهيد احمد محمد عبدالرحيم بنى قاسم 31910 محمود جابر شحاته امين 76 59.5 38.5 55 38.5 المجموع 267.5
درجات كويسة
علية محمد صادق 28524
28524 عليه محمد صادق عبدالعظيم 66 38 32.5 43 36 المجموع 215.5
عبدالله رافت سيد مدرسه جاويش الاعداديه رقم الجلوس٢٦٨٤٢
رقم الجلوس 1400 عايز اعرف النتيجه الاعداديه الصف الثالث مد
عايز النتيجه ؤؤؤؤؤؤ
1924
18645 مدرسة الحلابية
722
27576
لن تظهر الشهادة
مدرسة الحومة الاعداديةالمشتركة الاسم شيماء سيد عبد العزيز رقم الجلوس 3305المدرسة ع.م الدرجات
النتيجة
الاسم: شيماء سيد عبدالعزيز عبدالجواد
رقم الجلوس: 3305
اسم المدرسة: الحومة ع م
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 20.5
جبر 13
هندسة 11
دراسات اجتماعية 19.75
علوم 17
دين 17.5
كمبيوتر 7
يا ريت إلى يجيب نتيجة يرد عليا بسرعه
يوسف محمد عبد السلام محمد رقم الجلوس 36638
النتيجة
الاسم: يوسف محمد عبدالسلام محمد
رقم الجلوس: 36638
اسم المدرسة: د/السعيد محمود صياح ع م
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 8.5
جبر 9
هندسة 8
دراسات اجتماعية 10.5
علوم 15.5
دين 18
كمبيوتر 5.5
الاسم امل نبيل صلاح. رقم الجلوس 5664. مركز الواسطى
رقم الجلوس 9666
النتيجة
الاسم: اسامه عبد النبى رشدى محمد
رقم الجلوس: 9666
اسم المدرسة: دلاص ع بنين
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 26.5
جبر 14
هندسة 14
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 19
كمبيوتر 9.5
نتيجة الاعدادية 2018
هاجرنبيل رقم جلوسي39069بنيسويف سمسطابدهل الاعداديةبنات
النتيجة
الاسم: هاجر نبيل رفعت محمد
رقم الجلوس: 39069
اسم المدرسة: بدهل الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 14.75
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 20
كمبيوتر 9.5
هاجرنبيل رقم جلوسي39069بنيسويف
عمر علاء الدين احمد علي
رقم الجلوس 9713
مركز ناصر
النتيجة
الاسم: عمر علاء الدين احمد علي
رقم الجلوس: 9713
اسم المدرسة: دلاص ع بنين
الدرجات
لغة عربية 38.5
لغة انجليزية 28.5
جبر 12.5
هندسة 13
دراسات اجتماعية 19
علوم 20
دين 17.5
كمبيوتر9
٤٢١٠٢١
الاسم هبه عماد محمد علي
رقم الجلوس ٢٥٤٧
المدرسة الإشراف الاعدادية المشتركة
ممكن نتيجه الرقم ده1785
النتيجة
الاسم: سمر اسماعيل محمود اسماعيل
رقم الجلوس: 1785
اسم المدرسة: افوة ع م
الدرجات
لغة عربية 5
لغة انجليزية 4
جبر 4.5
هندسة 5
دراسات اجتماعية 4.5
علوم 2
دين 7
كمبيوتر 5
نورهان جابرإبراهيم محمد 31031 رقم الجلوس
النتيجة
الاسم: نورهان جابر ابراهيم محمد
رقم الجلوس: 31031
اسم المدرسة: الشهيد الوضاح ابو جبل بنات
الدرجات
لغة عربية 22.5
لغة انجليزية 23
جبر 2
هندسة 8
دراسات اجتماعية 10
علوم 11
دين 17.5
كمبيوتر 0.5
34848
النتيجة
الاسم: اسماء اشرف جابر على
رقم الجلوس: 34848
اسم المدرسة: سدس ع بنات
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 22
جبر 9
هندسة 7.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 17
دين 17
كمبيوتر 6
يوستينا حنا نصيف رزق الله
18092
النتيجة
الاسم: يوستينا حنا نصيف رزق الله
رقم الجلوس: 18092
اسم المدرسة: نعيم م
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 19.5
جبر 13
هندسة 11
دراسات اجتماعية 16
علوم 14.5
دين 17.5
كمبيوتر 10
النتيجة بشكل س3453
ريع
النتيجة
الاسم: محمود عبد السميع محمود عبد السميع
رقم الجلوس: 3453
اسم المدرسة: كوم ابو راضي ع م
الدرجات
لغة عربية 26
لغة انجليزية 6.5
جبر 9
هندسة 11.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 14
دين 17.5
كمبيوتر 5
النتيجة بشكل سريع
نتيجه الصف الثالث الاعدادى
هاااتي حضرتك رقم الجلوس وسوف يتم الرد السريع عــ سيدتكم
23585ده رقم الجلوس
النتيجة
الاسم: ياسمين احمد عبد الحليم محمد
رقم الجلوس: 23585
اسم المدرسة: اهناسيا بنات
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 27
جبر 12.5
هندسة 14.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
دين 19
كمبيوتر 8.5
اريدمعرفةنتاءج الامتحان بتعتي انا من بنى مزارالاسم نوراأدهم رياض محمدرقم الجلوس18460
النتيجة
الاسم: رمضان عبدالله محمد سعيد
رقم الجلوس: 18460
اسم المدرسة: الزرابى ع م
الدرجات
لغة عربية 31.5
لغة انجليزية 23.5
جبر 14.75
هندسة 13.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 19
دين 12.5
كمبيوتر 6
رقم الجلوس 32552 محافظة بنى سويف
رقم جلوسى 32552 محافظة بنى سويف مركز ببا
39575
الاسم /عبدالله أحمد فاروق أحمد
رقم الجلوس /3399
محافظة /بنى سويف
مركز /الواسطى
٢٨٨٠١
12157
13046
12958
١٨٤٢٠
الاسم/ منه الله تامر عبدالله علي رقم الجلوس ٩٦٣٥
شيماء صلاح محمود خليفة
رقم الجلوس ٣٧٢٠
أرجوه النتيجه
رقم الجلوس ٣٧٢٠ مركز الواسطي
اريد النتيجة برقم 2503
رقم جلوسي42370
ادارة الفشن
محمد سيد محمد مرداشي 8168
دينا دينا عمر محمد سعد مدرسه الزاويه الاعداديه رقم الجلوس 18408
333258
333257
333258
رقمي الجلوس 12881
رقم الجلوس :31301
رقم الجلوس. 31301
35187 رقم الجلوس
عايزاه اعرف النتيجه ثالثه اعدادي رقم الجلوس ٢٩٣٤
ممكن نتيجة 8818
35187 مركز ببا
نتيجه بني سويف رقم الجلوس 45710مركز الفشن
2655
رقم الجلوس 22923
33411
نتيجه الشهاده اﻻعداديه سمسطا بنين
علي.ابراهيم
22923
دينا عيد عبدالفتاح مركز سمسطا
محمد عادل
21929
نرجوا النتيجة باقصي سرعة. رقم الجلوس:27091. مدرسة جاويش الاعدايه
نرجوا النتيجة باقصي سرعة. رقم الجلوس:27091
23186
23803
نرجوا النتيجة باقصي سرعة
محمد عصام سيد علي
45069
ببني سويف
ممكن نتيجة 34981
جاري تحميل النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بني سويف
النتيجة
الاسم: مريم احمد محمد انور سيد
رقم الجلوس: 34981
اسم المدرسة: سدس ع بنات
الدرجات
لغة عربية 39
لغة انجليزية 27
جبر 14.25
هندسة 13.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
دين 19
كمبيوتر 10
20101
النتيجة
الاسم: مريم عاشور على عبدالعظيم
رقم الجلوس: 20101
اسم المدرسة: عثمان بن عفان بمنطقة اعدادى ابنى بيتك 1
الدرجات
لغة عربية 32
لغة انجليزية 25
جبر 13
هندسة 10
دراسات اجتماعية 18
علوم 19.5
دين 16.5
كمبيوتر 10
رقم الجلوس 30636
ببا مدرسه الشهيد نعيم عاطف
النتيجة
الاسم: يوسف وجدى فهيم غالى
رقم الجلوس: 30636
اسم المدرسة: بباالاعدادية الحديثة بنين
الدرجات
لغة عربية 33
لغة انجليزية 25.5
جبر 9
هندسة 9.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 15.5
دين 15.5
كمبيوتر 6
طهورالشهاد
ظهورالشهاده
النتيجة هتظهر امتي بني سويف
طه احمد طه رقم الجلوس ١٢٠٩١
النتيجة
الاسم: طه احمد طه احمد
رقم الجلوس: 12091
اسم المدرسة: الشهيد اسماعيل احمد عيد ( الخيرية الاسلامية ع بنين )
الدرجات
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 27
جبر 12
هندسة 13.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 19.5
دين 17
كمبيوتر 6.5
خلود خالد عبد العظيم محمد 3096
النتيجة
الاسم: خلود خالد عبدالعظيم محمد
رقم الجلوس: 3096
اسم المدرسة: ميدوم ع بنات
الدرجات
لغة عربية 36
لغة انجليزية 20.5
جبر 9
هندسة 7.5
دراسات اجتماعية 12
علوم 17.5
دين 17
كمبيوتر 6
انااسمي هاجرمحمود اريد درجاتي رقم جلوسي39068
النتيجة
الاسم: هاجر محمود محفوظ عبد العزيز
رقم الجلوس: 39068
اسم المدرسة: بدهل الاعدادية بنات
الدرجات
لغة عربية 37.5
لغة انجليزية 28.5
جبر 13.5
هندسة 14.25
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
دين 19
كمبيوتر 6
23308
النتيجة
الاسم: منار بكرى محمد قطب
رقم الجلوس: 23308
اسم المدرسة: اهناسيا م
الدرجات
لغة عربية 35
لغة انجليزية 26.5
جبر 13.5
هندسة 12.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 19
دين 18.5
كمبيوتر 8.5
رقم الجلوس ٤٥٤٧٤
النتيجة
الاسم: شيرين فايق شحاته ملك
رقم الجلوس: 45474
اسم المدرسة: كفر درويش ع م
الدرجات
لغة عربية 35.5
لغة انجليزية 27.5
جبر 13
هندسة 14
دراسات اجتماعية 20
علوم 19.5
دين 18.5
كمبيوتر 7.5
رقم الجلوس 33872
عمار رمضان محمود
النتيجة
الاسم: محمود فتحي بخيت طه
رقم الجلوس: 33872
اسم المدرسة: البكرية ع م
الدرجات
لغة عربية 39
لغة انجليزية 30
جبر 15
هندسة 15
دراسات اجتماعية 19.75
علوم 19
دين 16
كمبيوتر 7
رقم الجلوس :33872
33872
شهادة اﻻعداديه الترام اﻻول
شهاده الصف الثلث الاعدادى النصف الاول
شهتد الاعداديه
63408