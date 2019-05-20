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“ترقب” نتيجة الإعدادية بالجيزة 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني “اخر العام” عبر مديرية التربية والتعليم

كتب أسماء ربيع آخر تحديث
“ترقب” نتيجة الإعدادية بالجيزة 2019 “3 اعدادي” الترم الثاني “اخر العام” عبر مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

في جو ملائم ومناسب تجري امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في محافظة الجيزة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمثلة في إدارة ( ناهيا وأطفيح والصف والهرم والواحات البحرية والدقي والعياط والبدرشين والحوامدية) وباقي الإدارات التعليمية الآخرى، والشكوى الوحيدة من الطلاب في امتحانات الترم الأول بالجيزة كانت من إمتحان مادة الجبر حيث إشتكي معظم الطلاب من صعوبته، ودون هذه المادة لم تكن هناك أي مشاكل آخرى داخل لجان امتحانات الجيزة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني لطلاب المحافظة سوف يتم اعتمادها بعد أن يتم الإنتهاء من جميع أعمال الكنترولات من رصد وتصحيح وتجميع، وكذلك بعد أن تنتهي عمليات التصحيح داخل مراكز تقدير الدرجات، هذا وقد أعلنت المديرية أنها تقوم حاليا بإعداد مراكز التصحيح التي ستستقبل المصححين بداية من يوم السبت الموافق 18-5-2019، جدير بالذكر أن نسبة النجاح عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 71%.

جدير بالذكر أن هناك عدد 141004 طالب وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وقد حضر منهم عدد 138956 طالب وطالبة امتحانات آخر العام.

"ترقب" نتيجة الإعدادية بالجيزة 2019 "3 اعدادي" الترم الثاني "اخر العام" عبر مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها سوف تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 إلكترونيا، وقد أعلنت المديرية أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها رسميا، حيث ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس فقط لا غير عن الفصل الدراسي الثاني 2019.

لم يتبقى سوى أيام قليلة وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني، وذلك بسبب قرب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بالكنترولات المركزية بالمحافظة.

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عن الكاتب

أسماء ربيع

محررة ومدونة مصرية أعمل بموقع نجوم مصرية، حاصلة على بكالوريوس علوم حاسب آلي، وأحب هوايتي تصفح الإنترنت ومتابعة مباريات كرة القدم ,والأخبار العربية وإهتمامات المرأة.

التعليقات

    2. الاسم: نوال علاء عبدالنبى حسن
      رقم الجلوس: 37514
      اسم المدرسة: الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
      الدرجات

      لغة عربية 24
      لغة انجليزية 17
      رياضيات 21.5
      دراسات اجتماعية 10
      علوم 10.5
      الحالة منقول
      دين 19
      كمبيوتر 6

  14. الاسم:ليلى ابراهيم حسين ابراهيم
    رقم الجلوس:166149
    المدرسه:عمرو بن العاص
    المحافظه:الجيزه
    أرجوا أظهار النتيجه
    شكرا لتعاملكم 🤗🤗

    رد

    1. تم اعتماد نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الاول رسميا منذ دقائق وجاري تحميل النتيجة، وسوف نعلمكم بها فور ظهورها

  28. الاسم/ربيع ناجي عبد السلام سلمان غطاس
    رقم الجلوس/62995
    المدرس/الشهيد عاطف الاسلامبولي
    ارجو الرد سريعن من فضلكو

    ارجو الرد سريعن

    رد

  49. الاسم/هيام كمال على على جنش. ورقم الجلوس:٦٣٦٥٢. محافظة الجيزة ٢٠١٩. الشهاده الاعدادية. برجاء معرفة النتيجه فور ظهورها

    رد

    1. الاسم/هيام كمال على على جنش. ورقم الجلوس:٦٣٦٥٢. محافظة الجيزة ٢٠١٩. الشهاده الاعدادية. برجاء معرفة النتيجه فور ظهورها

      هيام كمال على على جنش. محافظة الجىزه. رقم الجلوس/ ٦٣٦٥٢. العام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩

  94. اﻻسم : سهيلة خالد سيد محمد
    محافظه : الجيزة
    مدرسة : المدينة الجديد .. ش صابر متفرع من ش زغلول
    رقم الجلوس : 117089

    رد

  110. اسمي سمر محمد احمد السيد
    المدرسة الايمان للتعليم الاساسي
    محافظة الجيزة
    رقم الجلوس بتاعي 111328
    ممكن الشهادة بتعتي

    رد

  113. في جو الغش والاستهتار والشوشرة علي ابنائنا في بعض المدارس الخاصة بالجيزة قام العديد من اولياء الامور بالرشاوي والمحسوبية علي حساب بعض الاولاد في مقابل تغشيش ابنائهم والاغرب من هذا ورق الغش كان بيدخلهم مع مراقبين بعض اللجان حسبي الله ونعمة الوكيل

    رد

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