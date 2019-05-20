في جو ملائم ومناسب تجري امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في محافظة الجيزة وجميع الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة متمثلة في إدارة ( ناهيا وأطفيح والصف والهرم والواحات البحرية والدقي والعياط والبدرشين والحوامدية) وباقي الإدارات التعليمية الآخرى، والشكوى الوحيدة من الطلاب في امتحانات الترم الأول بالجيزة كانت من إمتحان مادة الجبر حيث إشتكي معظم الطلاب من صعوبته، ودون هذه المادة لم تكن هناك أي مشاكل آخرى داخل لجان امتحانات الجيزة.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2019
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الثاني لطلاب المحافظة سوف يتم اعتمادها بعد أن يتم الإنتهاء من جميع أعمال الكنترولات من رصد وتصحيح وتجميع، وكذلك بعد أن تنتهي عمليات التصحيح داخل مراكز تقدير الدرجات، هذا وقد أعلنت المديرية أنها تقوم حاليا بإعداد مراكز التصحيح التي ستستقبل المصححين بداية من يوم السبت الموافق 18-5-2019، جدير بالذكر أن نسبة النجاح عن الفصل الدراسي الأول قد بلغت 71%.
جدير بالذكر أن هناك عدد 141004 طالب وطالبة مقيدين بالصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وقد حضر منهم عدد 138956 طالب وطالبة امتحانات آخر العام.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة الترم الثاني 2019
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنها سوف تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 إلكترونيا، وقد أعلنت المديرية أن النتيجة سوف تكون متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتمادها رسميا، حيث ستكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب برقم الجلوس فقط لا غير عن الفصل الدراسي الثاني 2019.
لم يتبقى سوى أيام قليلة وسوف تقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالاعلان رسمياً عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني، وذلك بسبب قرب الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة بالكنترولات المركزية بالمحافظة.
التعليقات
ممكن النتيجه محمود علاء مغربي رقم الجلوس 19953
محمد احمد نبيل ٨٣١٩
اسم الطالب عبد الحميد محمود عبدالحميد رقم الجلوس ٢٢١٩٥
كيف يمكن البحث عن النتيجة
الاسم .. رحمة محمود احمد محمد
المدرسة .. الرواد ع بنا ت
بمحافطة .الجيزة
رقم الجلوس ..42418
انا رقمي ١٦١٧٥٩
٩٩٤٥٧ محافظة الجيزة
ارجو الرد فوراً
ممكن النتيجه رقم الجلوس 55817 عمر محمد
لو سمحت ممكن حد يجبلي شهاده احمد صابر كامل حبيب٢٥٥٣٠
كيف يمكن البحث عن النتيجه
ممكن نتيجة رقم 37514 والارسال برساله على رقم 01225242128 واتس او رساله عاديه وشكرا
الاسم: نوال علاء عبدالنبى حسن
رقم الجلوس: 37514
اسم المدرسة: الشهيد العقيداحمد جاد جميل بنات
الدرجات
لغة عربية 24
لغة انجليزية 17
رياضيات 21.5
دراسات اجتماعية 10
علوم 10.5
الحالة منقول
دين 19
كمبيوتر 6
ممكن النتيجة بتاعتي الاسم :كريم محمد محمد مبروك
رقم الجلوس /7807
لو سمحت ممكن تجيبلي النتيجة
الاسم:كريم محمد محمد مبروك
رقم الجلوس/7807
لو سمحت ممكن تجيبلي النتيجة
الاسم:كريم محمد محمد مبروك
رقم الجلوس :7807
الاسم:ليلى ابراهيم حسين ابراهيم
رقم الجلوس:166149
المدرسه:عمرو بن العاص
المحافظه:الجيزه
أرجوا أظهار النتيجه
شكرا لتعاملكم 🤗🤗
الاسم. دنيا أحمد شفيق سعيد
رقم الجلوس 85242
١٩٠١٥
ولاء محمد جابر رقم الجلوس ١١٥٥٨٩
1833
كريم هاني فتحي
16380
158532 اللي يشفهالي ليه الحلاوة
الأسم/محى الدين محمد محى الدين
رقم الجلوس/144069
الاسم هاجر احمد محمد الفوال
45502
تم اعتماد نتيجة اعدادية الجيزة 2019 الفصل الدراسي الاول رسميا منذ دقائق وجاري تحميل النتيجة، وسوف نعلمكم بها فور ظهورها
فرحه ثابت النوبي محمود
٢٠١٩ رقم الجلوس
50934
احمد محمد إبراهيم زين رقم الجلوس 44
رقم الجلوس 11771
مبروك حصلت علي 129 من 140
٥١٦٩
صافيه حماده مدرسه الزهراء الخاصه بالجيزه رقم االجلوس ١٦٠١٣٠
141308
الاسم/ربيع ناجي عبد السلام سلمان غطاس
رقم الجلوس/62995
المدرس/الشهيد عاطف الاسلامبولي
ارجو الرد سريعن من فضلكو
ارجو الرد سريعن
انا. نورا عبداعبدالله عبد العزيز
ورقم جلوسي ٨٩٤٦٥
وارجو الرد لان الواحد مش مستحمل
الاسم/ ربيع ناجي ابراهيم عبد السلام
رقم الجلوس/62995
مدرسة/الشهد عاطف الاسلامبولي
الف مبروك
سما عبدالسلام شحاتة مصطفي محمد
رقم الجلوس / ١٨١٩٦
سما عبدالسلام شحاتة مصطفي
رقم الجلوس / ١٨١٩٦
رقم الجلوس 111709
الاسم: ليلى ابراهيم حسين
رقم الجلوس :166149
وانت حلوه يا ليلى
مروه مجدى ورفم الجلوس
٢٢٦١٢
نشكركم على المجهود العظيم الذى تقدموه للطلاب والطالبات وربنا يوفقكم دائما وتحيا مصر long live Egypt Samy saad
نشكرك على اسلوبك الرائع وبالتوفيق والنجاح الباهر
رقم الجلوس ١٠٢٧١٣/ الاسم محمد عبد الوهاب عبد المتجلى عيد / الاداره ..منشاة القناطر
4118
83919
رقم الجلوس83919 محافظة الجيزة اداره كرداسه التعليميه مدرسة بنه الدرويش
لجنة 8
84919
رقم الجلوس محافظة المنوفية 83919
رقم الجلوس 83919
الاسم/ فيروز أيمن عباس عبد المنتصر
رقم الجلوس/ 108949
محافظة/الجيزة
الاسم :صادق احمد صادق مدرسة: الاورمان ادارة العجوزة رقم الجلوس:142753
ياسين
125120
ازاى اعرف اجيب رقم الجلوس
ازاى اعرف اجيب رقم الجلوس
هيام كمال على على جنش رقم الجلوس ٦٣٦٥٢. محافظة الجيزة ٢٠١٩. ٣ اعدادي
الاسم هيام كمال علي على جنش. رقم الجلوس٦٣٦٥٢. اعدادية الجيزه ٢٠١٨-٢٠١٩. برجاء معرفة النتيجه
الاسم/هيام كمال على على جنش. ورقم الجلوس:٦٣٦٥٢. محافظة الجيزة ٢٠١٩. الشهاده الاعدادية. برجاء معرفة النتيجه فور ظهورها
هيام كمال على علي،اعدادية الجىزه
زياد شحاته صلاح محمد محمود رقم الجلوس:32222 المدرسة:الشهيد محمد فاروق وهدان
زياد شحاته صلاح محمد محمود رقم 32222 الجلوس. المدرسة:الشهيد محمد فاروق وهدان
منه محمد رمضان
رقم الجلوس82642
مدرسة الأقصي الخاصة- إدارة كرداسة
عبدالله محمود ٦٧٣٨٧
67363
الاسم / ناديه وليد على عشماوي
رقم الجلوس/ 2941
المحافظه/ الجيزه
الاسم/هيام كمال على على جنش. ورقم الجلوس:٦٣٦٥٢. محافظة الجيزة ٢٠١٩. الشهاده الاعدادية. برجاء معرفة النتيجه فور ظهورها
هيام كمال على على جنش. محافظة الجىزه. رقم الجلوس/ ٦٣٦٥٢. العام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩
الاسم /شهد خالد محمد محمد
رقم الجلوس / 478
المحافظه / الجيزه
97403
سوف نتابع معكم نتيجة اعدادية الجيزة 2019 لموافتكم بالنتيجة فور ظهورها
جيزه
عبد الرحمن خالد
218594
ا سمى عبدالرحمن وليد يحى
مدرسه ،زياد الخاصه
رقم الجلوس،224802
208449عايز اعرف النتيجه دي
النتيجة ظهرت فعلا ولكن في عطل بموقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة
هيا النتيجه تظهرة
عبدالله حسام الدين محمد
ادارة الهرم التعليمية الجيزة
رقم الجلوس ١٢٤٨٠٣
عبد الله حسام الدين محمد عبد الحميد
رقم الجلوس ١٢٤٨٠٣ الصف الثالث الاعدادى ادارة الهرم محافظة الجيزة
يوجد عطل في موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة وتم إعلان النتيجة بالمدارس اليوم
45634
سماح وليد مهني
243257
جبزه
صابر احمد
133417
117461
١١٦٦٣٦
عبدالرحمن جمال عبدالرحمن
١١٦٦٣٦
111375/شهد هانى عثمان
ممكن حد يقولي مجموع الرقم ده233560
142759
الرجاء اظهار النتيجه وشكرا لتعاونكم
135838
محمود عبد الناصر محافظة الجيزة ١٦٧٦٧٩
متي ظهور النتيجة
محمود عبد الناصر محافظة الجيزة رقم الجلوس :١٦٧٦٧٩
محمود عبد الناصر الجيزة ١٦٧٦٧٩
139094
الاسم دعاء صبرى عبد الشافي
رقم الجلوس 210092
يوسف طارق كامل
30625
الاسم _يوسف طارق كامل
رقم الجلوس_206325
رقم الجلوس 135938
143876
243044
نتيجه الجيزة امتى
محمد عمرو عبد المطلب حسن
مدرسه زهراء الاندلس الخاصه
رقم الجلوس ١٢٩٤١٤
ادسذسذبكتب تعليقك هنا…
162099
98
م
ريم رجب كمال الدين علي
حرام عليكم احنا بنحلم بالنتيجة طول اليل أمته ستظهر احنا زهقنه
ممكن حد يجبلي النتيجة
147343
المجموع 93
اﻻسم : سهيلة خالد سيد محمد
محافظه : الجيزة
مدرسة : المدينة الجديد .. ش صابر متفرع من ش زغلول
رقم الجلوس : 117089
المجموع 90
اعصابنا تعبت
رقم الجلوس176356
المجموع 102
لمسمحتو اريد معرفة الساعة التي سوف تظهر في النتيجة واليوم ردواعلى رقم الجلوس 233922
المجموع 98.5
لمسمحتو اريد معرفة الساعة التي سوف تظهر في النتيجة واليوم ردواعلى
لوسمحتوا انا اريد معرفة الساعة التى سوف تظهر فيةالنتيجة واليوم
181574
المجموع الكلي 102
كدابين ومفيش مصداقية خلال ساعات وخلال دقائق كدابين
حرام كده النتيجه امتي احنا تعبنه قوي بل تتعبوه اعصبنا ليه يا ريت تنزلوه من فضلكم
يا جماعه انا اعصابي تعبت وربنا حرام بقي انا مش فاهمه يعنى هى طلعت ولا لا
ميرنا رافت محمود 103430
المجموع هو 121.5
رقم الجلوس: ٢٠٧٠٨٠
محافظه: الجيزه
اداره:العجوزه
مدرسه العجوزة بنات ث.ع
المجموع هو 127
رقم الجلوس 121815
المجموع هو 82
محمدهشام احمد محمد مدرسة المشير احمد اسماعيل للبنين ادارة الهرم رقم الجلوس119837
المجموع هو 92
الاسم مصطفي احمد مجمد
رقم الجلوس 129950
ممكن اعرف النتيجة
دنيا هشام الجيزة 6اكتوبر 234308
اسمي سمر محمد احمد السيد
المدرسة الايمان للتعليم الاساسي
محافظة الجيزة
رقم الجلوس بتاعي 111328
ممكن الشهادة بتعتي
المجموع هو 105
زياد هانى سعد خليل رقم الجلوس 192743
المجموع 63
الاسم منه الله احمد فتحى هاشم احمد
محافظه الجيزه
رقم الجلوس/122221
ممكن النتيجه بتعتى
المجموع 99
في جو الغش والاستهتار والشوشرة علي ابنائنا في بعض المدارس الخاصة بالجيزة قام العديد من اولياء الامور بالرشاوي والمحسوبية علي حساب بعض الاولاد في مقابل تغشيش ابنائهم والاغرب من هذا ورق الغش كان بيدخلهم مع مراقبين بعض اللجان حسبي الله ونعمة الوكيل
155673
المجموع 94
الاسم :عبدالفتاح فريد عبدالفتاح
رقم الجلوس:200649
الإدارة:الدقي
المجموع 121
رقم الجلوس :١٠٢٤٤١
١١٣٢٢٢