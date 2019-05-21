نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2019 : جميع نتائج المرحلة الابتدائية .. عبر مواقع المحافظات الرسمية

نتيجة الصف السادس الابتدائي يمكن لأطفالنا طلاب الصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات الاستعلام عن نتائج التيرم الثاني 2019 بسهولة ويسر من خلال الجدول المرفق والذي يحتوي على روابط نتائج جميع المحافظات المصرية، فقد انتهت أعمال الامتحانات بجميع محافظات الجمهورية منذ حوالي أسبوع، وينتظر جميع الطلاب الآن نتيجة الشهادة الابتدائية 2019 للتعرف على نتائجهم، وسنتابع معكم أخبار ظهور النتائج والمواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة، وكذلك انتهت أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لجميع الدرجات، وتقوم المواقع الإلكترونية الرسمية لمديريات التربية والتعليم لكل محافظة بالإعلان عن نتائج المراحل الدراسية فيها فور الانتهاء من اعتماد النتائج.

نعرض عليكم نتائج المحافظات المصرية فور الإعلان عنها على مواقع مديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة، والتي يتم نشر أخبار الانتهاء من مراجعة النتائج عليها، ومن ثم يتم اعتماد النتائج من السادة وكلاء مديرية التربية والتعليم بجميع المحافظات، ثم يتم نشرها على المواقع الخاصة بالنتائج، والتي لا تعمل إلا في حال الانتهاء من جميع النتائج ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم لكل محافظة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2019

روابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني بجميع المحافظات

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم للمحافظة المطلوب البحث عن النتائج فيها.

الدخول على موقع النتائج لكل محافظة.

إدخال الاسم ورقم الجلوس.

إدخال اسم المرحلة الدراسية المطلوب الاستعلام عنها.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

اضغط على البحث عن النتائج.

نتيجة أطفال الصف السادس الابتدائي بجميع المحافظات 2019

تجدر الإشارة إلى أن مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة، تعكف حالياً على القيام بتصحيح أوراق إجابات الطلبة في الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الثاني 2019، ومن ثم مراجعتها ورصد الدرجات، حتى تعرض النتيجة على السادة المحافظين بمختلف المحافظات، لاعتمادها ونشرها في نفس اليوم على مواقع المديريات التعليمية ليستعلم عنها التلاميذ والتلميذات بواسطة أرقام جلوسهم في الشهادة الابتدائية.

ملحوظة هامة

في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق.

انتهى طلاب الشهادة الابتدائية من أداء امتحاناتهم، وقد تم تصحيح المواد أولا بأول، حتى يتم الانتهاء منها في أقرب وقت، ويتم تجميعها ومراجعتها واعتمادها من خلال وكلاء وزارة التربية والتعليم في كل محافظة، تمهيدا لنشرها بعدها بيوم أو بيومين، ويتم نشر أخبار ظهور النتائج على مواقع المديريات التعلمية.تظهر نتائج المرحلة الابتدائية تباعا في المدارس في كل محافظة، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من السادة وكلاء وزارة التربية والتعليم بالمحافظات، وتفريغ النتائج والأسماء بأرقام الجلوس وتوزيعها على المدارس، ويتم الإعلان عن بعض النتائج على المواقع الإلكترونية لبعض المحافظات.

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