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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “الصف الثالث” الترم الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “الصف الثالث” الترم الثاني على موقع مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

نترقب ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية يترقب من قبل ألاف الطلاب منذ نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمحافظة، وسنرصد من خلال المقال التالي نتيجة الترم الثاني الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية عن طريق بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وموقع الشرقية توداي، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الشرقية 2019

روابط نتيجة إعدادية الشرقية من المقرر أن تكون جاهزة خلال الشهر الحالي، حيث أوشكت لجان تصحيح أوراق الطلبة والطالبات على نهاية اعمالها، ليتبقى بعد ذلك مرحلة الكنترول وتجميع الدرجات قبل عرضها على السيد المحافظ، ويتبع محافظة الشرقية العديد من الإدارات التعليمية مثل إدارة الزقازيق، إدارة ابو كبير، إدارة أبو حماد، إدارة منية القمح التعليمية، إدارة بلبيس، وغيرها.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالإسم ورقم الجلوس من خلال ملفات يمكن فتحها على برنامج “أكسل” والبحث عن نتيجتك، وذلك بعد أيام من الآن، وسنقوم بوضع تلك الملفات ورفعها إليكم بمجرد ظهورها.

  • حالة النتيجة لم تظهر بعد”   من هنا

ويعرض موقع الشرقية توداي التابع للمحافظة روابط نتيجة إعدادية الشرقية فور صدورها رسمياً، واعتمادها من قبل المحافظ، وتضاف مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات للمجموع الكلي 280 درجة، ولا تضاف مواد الحاسب الآلى والتربية الدينية والتربية الفنية.

 

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  5. اريد معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى محافظة المنيا مركزملوىمدرسة نبيل والى الاعداديه بنين الاسم رافت عصام فاروق عبد القادر رقم الجلوس 93495

    رد

  24. ياريت النتيجه بتاعت الترم الاول تتراجع كويس علشان انا واحده شطره ودى مش النتيجه بتاعتى ولا اللى كنت متوقعاها فارجو من كل اللى هيقرا التعليق يدعيلى ويقول يارب تجيبى المجموع اللى نفسك فيه يا رغده علشان تفرحى وتفرحى اهلك اللى نفسهم يفرحوا مره واحده فى حياتهم

    رد

    1. هبة محروس عبدالعليم جودة اسم الطالب
      101358 رقم الجلوس
      منشأة أبو عمر الادارة
      منشاة أبوعمر ع المدرسة
      12 عربي
      21 انجليزي
      10 دراسات
      7.5 جبر
      7.5 هندسة
      3 علوم
      61 المجموع
      4 تربية دينية
      7 تربية فنية
      3 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسم الطالب
      49379 رقم الجلوس
      أبو حماد الادارة
      كفر ابونجم ع المدرسة
      36 عربي
      28 انجليزي
      20 دراسات
      14 جبر
      14 هندسة
      18.5 علوم
      130.5 المجموع
      19 تربية دينية
      8 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0

    1. خلود عبدالمنعم رجب ابراهيم بيومى اسم الطالب
      27656 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      هاشم الرفاعى ع بنات المدرسة
      36 عربي
      25 انجليزي
      20 دراسات
      14 جبر
      7.5 هندسة
      16.5 علوم
      119 المجموع
      16 تربية دينية
      7 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0

    2. خلود عبدالمنعم رجب ابراهيم بيومى اسم الطالب
      27656 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      هاشم الرفاعى ع بنات المدرسة
      36 عربي
      25 انجليزي
      20 دراسات
      14 جبر
      7.5 هندسة
      16.5 علوم
      119 المجموع
      16 تربية دينية
      7 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. عبير علاء مجاهد عبدالعال اسم الطالب
      96856 رقم الجلوس
      الحسينية الادارة
      المناجاة الجديدة ع المدرسة
      37.5 عربي
      28.5 انجليزي
      19.5 دراسات
      13 جبر
      14 هندسة
      18.5 علوم
      131 المجموع
      20 تربية دينية
      6 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمد رمضان عبدالحميد بيومي محمد اسم الطالب
      65135 رقم الجلوس
      ههيا الادارة
      الشهيد المغاورى ت س بالاحسانية المدرسة
      32.5 عربي
      30 انجليزي
      19.5 دراسات
      13.5 جبر
      15 هندسة
      17.5 علوم
      128 المجموع
      19 تربية دينية
      6 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسم الطالب
      65164 رقم الجلوس
      ههيا الادارة
      الشهيد المغاورى ت س بالاحسانية المدرسة
      26 عربي
      15 انجليزي
      15.5 دراسات
      10 جبر
      13 هندسة
      4 علوم
      83.5 المجموع
      10 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0

    2. فوزيه احمد الصادق محمود بركات اسم الطالب
      65164 رقم الجلوس
      ههيا الادارة
      الشهيد المغاورى ت س بالاحسانية المدرسة
      26 عربي
      15 انجليزي
      15.5 دراسات
      10 جبر
      13 هندسة
      4 علوم
      83.5 المجموع
      10 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. عمرو خالد عبدالحميد مصطفى حسانين اسم الطالب
      107282 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      ميت حمل ع /دمج المدرسة
      34 عربي
      28 انجليزي
      16 دراسات
      11 جبر
      12.5 هندسة
      17 علوم
      118.5 المجموع
      16 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0

  60. حرام عليكو بئا من يوم السبت بتقولو بعد ساعات قليلة ولا بتنزلوا ولا زفت
    احنا اعصابنا تعبت منكو نزلوها بئا وكفاية كذب

    رد

    1. اسم الطالب احمد غريب محمد غريب عثمان رقم الجلوس 43343 بمحافظة الشرقيه إدارة مركز مشتول السوق التعلمية مدرسة البركاوي

    2. اسم الطالب
      72657 رقم الجلوس
      أبو كبير الادارة
      الغابه ع المدرسة
      30 عربي
      22 انجليزي
      20 دراسات
      9.5 جبر
      9.5 هندسة
      14.5 علوم
      105.5 المجموع
      18.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمد اسماعيل عبدالله المأمون اسماعيل اسم الطالب
      24544 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      ميت حمل ع م المدرسة
      33.5 عربي
      28 انجليزي
      19.5 دراسات
      15 جبر
      14.5 هندسة
      17.5 علوم
      128 المجموع
      15.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. مازن محمود طلعت عبدالعليم اسم الطالب
      86034 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      الفدادنه ت . س المدرسة
      36.5 عربي
      26 انجليزي
      19.5 دراسات
      14.5 جبر
      14 هندسة
      16.5 علوم
      127 المجموع
      18.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. سامح عبدالحميد السيد عيد اسم الطالب
      56656 رقم الجلوس
      ديرب نجم الادارة
      ديرب البلد ت س 1 المدرسة
      35.5 عربي
      28 انجليزي
      19 دراسات
      14 جبر
      13.5 هندسة
      15 علوم
      125 المجموع
      14 تربية دينية
      6 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. سعيد سعيد عطوه مشرف الجندى اسم الطالب
      18108 رقم الجلوس
      القنايات الادارة
      القنايات ع بنين المدرسة
      9 عربي
      16.5 انجليزي
      16 دراسات
      5 جبر
      7.5 هندسة
      4.5 علوم
      58.5 المجموع
      2.5 تربية دينية
      6 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. احمد محمد مصطفى على جاد اسم الطالب
      84980 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      منشأة القاضى المدرسة
      32 عربي
      17 انجليزي
      20 دراسات
      5.5 جبر
      7.5 هندسة
      10 علوم
      92 المجموع
      16.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسم الطالب
      84957 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      النوافعة ع م المدرسة
      28.5 عربي
      22 انجليزي
      19.5 دراسات
      11 جبر
      10 هندسة
      19 علوم
      110 المجموع
      18 تربية دينية
      6 تربية فنية
      5.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. سلمى محمد محمود عبدالحميد اسم الطالب
      11634 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      ام الابطال ع بنات المدرسة
      39.5 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      13.5 هندسة
      19.5 علوم
      137.5 المجموع
      18.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسم الطالب
      32653 رقم الجلوس
      العاشر الادارة
      طارق بن زياد ع المدرسة
      37.5 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      15 هندسة
      19 علوم
      136.5 المجموع
      20 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسم الطالب
      85628 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      المزارقة ع المدرسة
      34 عربي
      26.5 انجليزي
      20 دراسات
      11 جبر
      13.5 هندسة
      17.5 علوم
      122.5 المجموع
      18 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  104. لا عفوآ با كدا حرام بجد يعني
    ولما حضراتكم مع احترامي محددين
    انها هتخرج النهارده ومخرجتش
    ومتحددوش مواعيد تانيه مش كل مره بكره ومره بعده الواحد معتش فى اعصاب وكتاب الله

    رد

    1. اسم الطالب
      43418 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      الشهيد عادل عبدالحميد المدرسة
      39 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      14.5 هندسة
      20 علوم
      137 المجموع
      18 تربية دينية
      7 تربية فنية
      8 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

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