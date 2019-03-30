“نتيجة كليات” جامعة القاهرة ألترم الأول لعام 2019

ينتظر الكثير من طالبي جامعة القاهرة ظهور نتيجة أمتحانات ألترم الأول للكثير من الكليات، فقد أشار الدكتور/ محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن نتيجة ألترم الأول لمعظم الكليات تنخفض نسبيا مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن معظم الامتحانات كانت في مستوي جميع الطلاب، فقد تم أعلان العديد من الكليات نتائجها وظهورها بالاسم ورقم الجلوس أو إدخال الفرقة التابع لها.

أسماء الكليات التي أعلنت نتيجة ألترم الأول لعام 2019:

كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كلية التجارة جامعة القاهرة.

كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة.

كلية دارة علوم جامعة القاهرة.

كلية الأثآر جامعة القاهرة.

كلية الآداب جامعة القاهرة.

روابط ألاستعلام عن نتائج الكليات:

رابط نتيجة كلية الحقوق ألترم الأول عام 2019

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رابط نتيجة كلية الدراسات العليا للتربية ألترم الأول عام 2019

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رابط نتيجة كلية دار العلوم ألترم الأول عام 2019

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رابط نتيجة كلية الأثآر ألترم الأول عام 2019

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رابط نتيجة كلية الآداب الأول عام 2019

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رابط نتيجة كلية التجارة الأول عام 2019

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خطوات ألاستعلام عن نتائج ألترم الأول بجامعة القاهرة:

يتم اختيار الفرقة التابع لها.

يتم كتابة الاسم كاملاً.

يتم الضغط علي زر عرض النتائج.

سيتم عرض النتائج الخاصة بك وكل البيانات المتعلقة بك، وفي حالة مواجهة أي مشكلة بالحصول علي نتيجة ألترم الأول قم بترك رقم الجلوس بالتعليقات وسنوافيك بالرد، نتمنى للجميع التوفيق والنجاح.