نتيجة طلاب الدبلومات الفنية “الفصل الثاني” 2019 .. على بوابة التعليم الفني دبلوم “صناعي تجاري زراعي فندقي”

نتيجة طلاب الدبلومات الفنية الفصل الثاني 2019 بعدما تم الإعلان والانتهاء من نتائج الدور الأول للقصل الدراسي الثاني 2019 وذلك بالعديد من المحافظات، ويمكن الاستعلام عن نتيجة طلاب وطالبات الدبلومات الفتية للتيرم الثاني 3019 بسنوات النقل بجميع الشعب صناعي وزراعي وتجاري وفندقي من خلال البوابة المصرية للتعليم الفني 2019، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير تفاصيل نتائج الدبلومات الفنية بكافة المحافظات.

يمكنكم من الاستعلام والحصول على النتيجة فور إعلانها، بل أيضا سنمد يد المساعدة في حصولكم على النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة ويسر، ففي حال إعلان النتيجة يشهد الموقع الخاص بالاستعلام عن النتيجة ضغط شديد من قبل الطلاب مما يؤدي لتعطل الموقع، لذلك يمكنكم ترك تعليق غلى هذا التقرير برقم الجلوس، وسنعمل جاهدين على الرد على جميع التعليقات بالنتيجة.

شرح طريقة الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية الفصل الثاني 20189

سنتواصل مع جميع طلاب التعليم الفني، وطلاب شهادة الدبلومات الفنية في متابعة يومية، كما سنعمل على تحديث هذا التقرير بجميع الأخبار والتصريحات التي تصدر من المسئولين عن التعليم الفني، وسيكون ذلك بشكل دائم ومستمر حتى يتم إعلان النتائج، كما سنقوم بمساعدتكم في الحصول على النتيجة فور إعلانها.

كما تقدم وزارة التربية والتعليم طريقة تقديم التظلمات على النتائج بعد إعلانها بفترة وجيزة، في خلال 15 يوم من إعلان النتيجة، وهناك شروط وقواعد لتقديم التظلمات على النتائج، وسنتعرض لهذه الشروط والقواعد في حينه.

أما عن شهادة الدبلومات الفنية فسيتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية بجميع أقسامها وشعبها من خلال مؤتمر صحفي، وسيعقد هذا المؤتمر عن طريق وزارة التربية والتعليم، كما سيعلن بالمؤتمر كافة التفاصيل، كما ستعلن نسب النجاح بكل قسم وشعبة، كما تم الإعلان عن لوحة الشرف والتي تضم أسماء الأوائل بكل قسم وشعبة، ورفعت النتائج على المواقع الخاصة بالاستعلام عن النتائج بعد المؤتمر الصحفي بساعات، النتائج على خلال الروابط التالية: رابط البوابة المصرية للتعليم الفني

رابط بوابة الثانوي الفني

بوابة الثانوي الفني الصفحة الرسمية للبوابة المصرية للتعليم الفني على فيس بوك