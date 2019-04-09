نتيجة شهادة الأساس الثامن 2019 الجزيرة كسلا برقم الجلوس الشهادة السودانية – رابط بوابة وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات الثامن

تنشر قنوات السودان الآن نتيجة شهادة الأساس 2019 عبر المؤتمر الصحفي وسوف يعقبها استخراج نتيجة الصف الثامن من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وبوابة حكومة السودان لنتائج الامتحانات للعام الدراسي 2019 وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بك وأيضا يمكن الإطلاع على نتيجة ولاية كسلا، ونشير أن جميع التلاميذ قد انطلقوا لتأدية امتحانات الصف الثامن 2019 خلال الفترة 18-26 مارس وتشتمل على امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والمسيحية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلم وحياتنا ونحن والمعاصر والعقيدة والفقه.
يبحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الصف الثامن أساس ولاية الخرطوم 2019 خلال الوقت الحالي للاطمئنان ومعرفة درجاتهم بمختلف المواد الدراسية ومستوى التحصيل الدراسي على مر الفترة الماضية وإدخال الفرحة في قلوب أولياء الأمور، وكانت هناك فترة عصيبة على انتظار نتيجة شهادة الصف الثامن 2019.
نشير أنه ما زالت عمليات التصحيح لامتحانات الجزيرةحتى الآن ومنتظر إعتمادها في أقرب وقت، وقد يكون هناك أخبار أن ولاية كسلا لازمتها في عمليات التصحيح في أيامنا الحالية.
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نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 وجميع ولايات السودان ليتمكن جميع الطلاب من استخراج النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة والإطلاع على كافة الدرجات الخاصة به وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب وإليكم رابط النتيجة من هنا.
وتشهد جمهورية السودان العديد من الولايات المتواجدة به وتسعى لمعرفة النتيجة ودرجات الأوائل العشرة من الطلاب المتفوقين وتكريمهم عبر المؤتمر الصحفي، وتشمل نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 كل من :
- ولاية الجزيرة
- نهر النيل .
- كسلا
- الخرطوم
- القضارف
- الشمالية
- جنوب دارفور
- جنوب كردفان
- النيل الأبيض
- سنار
- شمال كردفان.
- النيل الازرق “
- البحر الأحمر
- غرب دارفور
- وسط دارفور
- شمال دارفور.
وإليكم تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 لمعرفة درجة النجاح :
- المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.
- الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.
- إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.
التعليقات
اريد معرفة تفاصيل نتيجتي من ولاية نهر النيل رقم الجلوس 19364
اريد استخراج النتيجه هذه 7325
ريد نتيجه الرقم هذا 1333
12371
فاطمة طلحة عبيد جبارة
نتيجة شهادة اساس ولاية النيل الأبيض 2019
اريد تفاصل يوسف هارون
تفاصيل درجات المواد لرقم الجلوس 9950
اريد تفاصيل 155519ولاية الخرطوم
اريد تفاصيل نتيجتي رقم الجلوس هو 76210
رقم الجلوس 155519 رجاء محمداني
التفاصيل
رقم الجلوس 177117
اريدتفاصيل 7228وﻻية شمال كردفام
اريد معرفةتفاصيل نتيجتي 141627
درجات مواد علياءالاسلام محمد حسين صالح شهادة سودانيه
٥٥٧٥
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1128
التفاصيل لو سمحتم
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اريد التفاصيل 121030
رقم الجلوس 424642
رقم الجلوس 424642 نجُآحً يِآآآآآآ رب آلّعآلّمٌيِن آمٌيِيِيِيِيِيِن
50956
اريده التفاصيل
50956
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١٣٣٢٣١
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ولاية الخرطوم
115976
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33514
انا اتمنيانا انجاح في الا متحان
اكتب تعليقك هنا…7767
رقم الجلوس 7767
اسم الطالب عبدالله موسى عيسى الامين
المجموع 123
المادة الدرجة
القرآن الكريم 23
الفقه والعقيدة 18.5
اللغة العربية 21
اللغة الإنجليزية 9.5
الرياضيات 6.5
العلم في حياتنا 13
نحن والعالم المعاصر 15.5
اساسيات التربية التقنية 15.5
93192
أريد التفاصيل
90201
رقم الجلوس 90201
اسم الطالب ريان محمد الجبارة الخليفة
المجموع 259
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 35
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 28.5
نحن والعالم المعاصر 29
اساسيات التربية التقنية 29.5
اكتب تعليقك هنا…احيييكم
157084
رقم الجلوس 157084
اسم الطالب ميمنة كمال الفكي سيد أحمد
المجموع 250
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 44
اللغة الإنجليزية 29
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 27.5
نحن والعالم المعاصر 26.5
اساسيات التربية التقنية 29
٩٣٤٦٨