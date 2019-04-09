نتيجة شهادة الأساس الثامن 2019 الجزيرة كسلا برقم الجلوس الشهادة السودانية – رابط بوابة وزارة التربية والتعليم لنتائج امتحانات الثامن

تنشر قنوات السودان الآن نتيجة شهادة الأساس 2019 عبر المؤتمر الصحفي وسوف يعقبها استخراج نتيجة الصف الثامن من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم وبوابة حكومة السودان لنتائج الامتحانات للعام الدراسي 2019 وذلك باستخدام رقم الجلوس الخاص بك وأيضا يمكن الإطلاع على نتيجة ولاية كسلا، ونشير أن جميع التلاميذ قد انطلقوا لتأدية امتحانات الصف الثامن 2019 خلال الفترة 18-26 مارس وتشتمل على امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والمسيحية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلم وحياتنا ونحن والمعاصر والعقيدة والفقه.

يبحث الطلبة والطالبات عن نتيجة الصف الثامن أساس ولاية الخرطوم 2019 خلال الوقت الحالي للاطمئنان ومعرفة درجاتهم بمختلف المواد الدراسية ومستوى التحصيل الدراسي على مر الفترة الماضية وإدخال الفرحة في قلوب أولياء الأمور، وكانت هناك فترة عصيبة على انتظار نتيجة شهادة الصف الثامن 2019.

نشير أنه ما زالت عمليات التصحيح لامتحانات الجزيرةحتى الآن ومنتظر إعتمادها في أقرب وقت، وقد يكون هناك أخبار أن ولاية كسلا لازمتها في عمليات التصحيح في أيامنا الحالية.

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نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019

ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 وجميع ولايات السودان ليتمكن جميع الطلاب من استخراج النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة والإطلاع على كافة الدرجات الخاصة به وبالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب وإليكم رابط النتيجة من هنا.

وتشهد جمهورية السودان العديد من الولايات المتواجدة به وتسعى لمعرفة النتيجة ودرجات الأوائل العشرة من الطلاب المتفوقين وتكريمهم عبر المؤتمر الصحفي، وتشمل نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 كل من :

ولاية الجزيرة

نهر النيل .

كسلا

الخرطوم

القضارف

الشمالية

جنوب دارفور

جنوب كردفان

النيل الأبيض

سنار

شمال كردفان.

النيل الازرق “

البحر الأحمر

غرب دارفور

وسط دارفور

شمال دارفور.

وإليكم تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 لمعرفة درجة النجاح :

المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.

الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.

إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.

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