نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية آخر العام برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث يوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي على الانتهاء خلال الساعات القليلة القادمة من امتحانات الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القليوبية، ومن المنتظر خلال الفترة الحالية، أن يتم الإعلان في أي لحظة عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية، وذلك برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي التابع للمحافظة.
هذا وقد اقترب موعد الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية بشكل كبير جدا، وسنوفر لكم من خلال هذا المقال، رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس، وذلك فور الإعلان عن النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي التابع للمحافظة.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
اقترب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 في محافظة القليوبية بشكل كبير جدا، وأوضحت المصادر أن نتيجة الترم الثاني للشهادة الاعدادية لا يوجد فيها نجاح ورسوب، حيث يتم تحديدها بنتيجة الترم الثاني، إذ تعتبر نتيجة الترم الثاني مكملة للأول، كما تعتبر المواد “الحاسب الآلي والرسم والتربية الدينية” مواد نجاح ورسوب ولكنها لا تضاف إلى مجموع النتيجة، وتم الإعلان عن توزيع درجات الترم الأول للصف الثالث الاعدادي 2019 كالتالي :
|المادة
|المجموع
|اللغة العربية
|40
|الدراسات الاجتماعية
|20
|اللغة الانجليزية
|30
|الرياضيات
|30
|العلوم
|20
|المجموع الكلي للدرجات
|140
نتيجة الاعدادي بالقليوبية
- يمكنكم الإطلاع على نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية 2019، من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، وسيكون هذا برقم الجلوس، فور الإعلان عن ظهور النتيجة مباشرة، ونتابع معكم من خلال موقعنا (نجوم مصرية) كافة المستجدات بخصوص نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية، حيث يمكنكم متابعة أخبار النتيجة من خلال متابعة هذا المقال.
استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الاعدادية 2019 بالقليوبية
- هذا ومحافظة القليوبية تشمل مجموعة من الإدارات التعليمية ومنها إدارة الخصوص وإدارة قليوب وإدارة شبين القناطر وإدارة طوخ وإدارة كفر شكر وإدارة قليوب.
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية يمكنكم الاستعلام عنها من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب، حيث ينقوم بالرد على التعليق مباشرة فور ظهور النتيجة بالتفاصيل.
التعليقات
يارب نتيجتي تظهر من فضلكم
مقار ممدوح ابراهيم مكسيموس
مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الاعدادية بنين
محافظة القليوبية ادارة غرب شبرا الخيمة
ارجو الجواب سريعا
ساندي سامح عوض الله
ارجو ان اعرف نتيجتي
محافظة القليوبية
مدرسة اسماء بنت ابي بكر الصديق الاعدادية بنات
محافظة القليوبية يارب ٤٣٧٥٧
محمد فتحي محمد عبدة رقم الجلوس 90155
أحمد عبدالعزيز فتحي احمد
رقم الجلوس 47282
مدرسة أبوبكر الصديق ثان
الاسم هشام يحي زكي عبدالعزيز
رقم الجلوس 90805
مدرسه النبراوي بأبو زعبل
هشام يحيى زكي عبدالعزيز
رقم الجلوس 90805
رقم.جلوس.،٧٣٥٥٦
راوية.احمد.عبدالنبي.ابراهيم
رقم.جلوس.٧٣٥٥٦
فرح سيد محمود محمد محمود رقم الجلوس ٤٢٨٨٤
72734 محمود محمد عبد الرحيم علي محافظة القليوبية مدرسة الشهيد أحمد راضي الزياتي
منصور السعيد عيد رقم الجلوس ١٣٠٣٨ فى محافظة القليوبية مدرسه سالم سلامه نصر
66313 اسم مريم أحمد عصمت
الاء احمد محمد 43442
الاء احمد محمد 43442
حازم هانى حسين محمد
رقم الجلوس67862مصطفى كامل كامل هاشم الجباس
67279
ا برا هيم سيدابراهيم حسنين
٤٨٠٠٢ محمد وائل ابو الفتوح
محمد احمد رشاد سعد رقم الجلوس 32551 محافظه القليوبيه
ممكن اعرف النتيج ؟؟
منة عصام رمضان رقم الجلوس 46606 اسم للدرسة ابن الحكم الخاصة
الاسم بسمله عبد العزيز حسن علي رقم الجلوس 67103 محافظه القليوبيه ارجو الرد بسرعه
ندى احمد جمال
87710
حسين طارق حسين رقم الجلوس 61649
مريم اشرف موريس
رقم الجلوس 23183
مدرسة الالاعدادية المشتركة قليوب المحطة
رقم الجلوس 982
مريم اشرف موريس
رقم الجلوس 23183
مرريم اشرف موريس
رقم الجلوس 23183
رقمم الجلوس 23183
٤٨٥٤٧ ياريت حد يبحث عنها علشان مش عارفه اجيبها ويقول لي باسم مين
شهد احمد عبدالله محمد رقم الجلوس 49781 اسم المدرسة عزبة القمادير للتعليم الأساسي
نانسى ماهر عبد النبى سالم 87199
نانسى ماهر عبدالنبى سالم
رقم الجلوس: 87199
اسم المدرسة: احمد الصباحى ت أ
المجموع 116.5 .
نانسى ماهر عبد النبى سالم رقم الجلوس 87199 مدرسة احمد الصباحى للتعليم الاساسى بالقليوبية
نانسى ماهر عبدالنبى سالم
رقم الجلوس: 87199
اسم المدرسة: احمد الصباحى ت أ
المجموع 116.5
محمد حاتم محمد ابو الحمد
74717
محمد حاتم محمد ابو الحمد محمد
رقم الجلوس: 74717
اسم المدرسة: البولاقى ع بنون
المجموع 28
ندي سلطان خضر خضر – 79263- محافظة القليوبية – مدرسة الفاروق عمر الخاصة
عايزة اعرف درجات المواد كلها
ندى سلطان خضر خضر
رقم الجلوس: 79263
اسم المدرسة: الفاروق عمر الخاصة
المجموع 133.5
رقم الجلوس31552
سيف الدين مجدى محمد محمود
رقم الجلوس: 31552
اسم المدرسة: السلام ت أ بابوالغيط
المجموع 80.5
55427
: 55427
اسم المدرسة: طلعت حرب ع بنات
المجموع 89
لمياء عبد الفتاح محمد
يوسف طارق محمد محمد
الله يسلمك
^^
منه الله اشرف السيد السعيد. رقم الجلوس 42959
منة الله اشرف السيد السعيد
رقم الجلوس: 42959
اسم المدرسة: عمار بن ياسر ع بنات (2)
المجموع 105
رقم الجلوس 40309 يوسف شرف الدين
يوسف شرف الدين عبدالرحيم اسماعيل
رقم الجلوس: 40309
اسم المدرسة: الشهيد عبدالمنعم رياض ع بنين
المجموع 79