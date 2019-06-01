رابط azhar.eg .. هنا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني ” 3 اعدادي” برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

أكد الاستاذ الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أنه تم الانتهاء فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية من جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع الكلى لدرجات المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 وهى مواد ( الفقة وأصول الدين والنجو والصرف والتجويد والقران والمطالعة والنصوص والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والانشاء والخط والاملاء والتربية الفنية )
نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019
كما أكد سيادته أنه سوف يقوم باعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني 2019 فور انتهاء جميع الكنترولات في جميع المحافظات من إرسال كشوف الناجحين ليقوم باعتمادها، وسوف يتم إرسال جميع النتائج بعد اعتمادها الى جميع المناطق الازهرية فى المحافظات لتقوم بارسالها الى جميع المعاهد التابعة لها، ليتم إعلانها بشكل رسمي.
روابط الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني 2019
أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف يتم اعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد القطاع أن النتيجة بمجرد اعتمادها اليوم او غدا سوف تكون متاحة على الكثير من مواقع الانترنت منها موقع الازهر التعليمى والبوابة الالكترونية لمشيخة الازهر الخاصة بنتائج الطلاب وذلك على الروابط التالية .
جدير بالذكر أن امتحانات التيرمالثاني للشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بدءات يوم الاثنين الموافق 13-5-2019 وانتهت الامتحانات يوم الاثنين الموافق 21-5-2019 على مستوى جميع المناطق الازهرية وذلك لان امتحانات الازهر تكون موحدة فى جميع المحافظات .
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التعليقات
نتيجة الشهاده اﻻعداديه اﻻزهريه رقم جلوسى 224941
هي بانت
النتيجةالصف الثالث الاعدادي
داليا اشرف محمد محمد
201383
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول
الاسم داليا اشرف محمد محمد
رقم الجلوس 201383
ياسمين محمد السيد أحمد معهد هربيط االاعدادي ( رقم الجلوس 231340 )
أحمد عبد الله السيد أحمد ( معهد هربيط االاعدادي الثانوي ) رقم الجلوس( 29307 )
رقم جلوسي 261564
نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 الترم الأول قيد الإعتماد وسوف نعلمكم بالنتيجة فور ظهورها، تمنياتنا للجميع بالتوفيق
الاسم محمد حمدى النعمان احمد الموافى
رقم الجلوس ٩٩٠٨
الشهادة الاعدادية
رقم الجلوس 279251 ارجو الرد بسرعه
231969 دا رقم جلوس الرد بسرعه
247650
امته يا جماعة هتطلع النتيجة ياريت اللى عنده معلومة يظهرها
رقم جلوسي 6964
الرجاء الرد علطول
234659
جاري اعداد نتيجة الاعدادية الازهرية لاعتمادها من شيخ الازهر تمهيدا لعرضها على جميع الطلاب
احمد خالد كفر الشيخ
رقم جلوس ١٧٢٣٨
رقم الجلوس 206570
الساعة عدت 3 عصرا اين النتيجة
هيا هتطلع امته
١٧٨٤٠
نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 الترم الأول لم تظهر بعد وسوف نعلمكم بالنتيجة فور تحميلها تمنياتنا بالنجاح
رقم الجلوس 213578 ورقم اخر لصديقتي 213574
النتيجة اتبان امتي بالظبط
يارب نجحنا جميعا
يارب أنجح يا رب
الشهاده بتاعه الصف الثالث الاعدادي هتطلع وقتيه؟
نتيجة الصف الاول الاعدادي الطالبه نورا خالد. رقو الجلوس ٢٣٥
لسه شويه
215878
رقم الجلوس .. أرجو الرد بسرعه وشكرا :)