رابط azhar.eg .. هنا نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 الترم الثاني ” 3 اعدادي” برقم الجلوس من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

أكد الاستاذ الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أنه تم الانتهاء فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية من جميع أعمال التصحيح والرصد والتجميع الكلى لدرجات المواد الدراسية المقررة على طلاب الشهادة الاعدادية الازهرية الترم الثاني 2019 وهى مواد ( الفقة وأصول الدين والنجو والصرف والتجويد والقران والمطالعة والنصوص والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والانشاء والخط والاملاء والتربية الفنية )

نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

كما أكد سيادته أنه سوف يقوم باعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني 2019 فور انتهاء جميع الكنترولات في جميع المحافظات من إرسال كشوف الناجحين ليقوم باعتمادها، وسوف يتم إرسال جميع النتائج بعد اعتمادها الى جميع المناطق الازهرية فى المحافظات لتقوم بارسالها الى جميع المعاهد التابعة لها، ليتم إعلانها بشكل رسمي.

روابط الإعدادية الأزهرية التيرم الثاني 2019

أكد قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني 2019 سوف يتم اعتمادها خلال الأيام القليلة القادمة، وأكد القطاع أن النتيجة بمجرد اعتمادها اليوم او غدا سوف تكون متاحة على الكثير من مواقع الانترنت منها موقع الازهر التعليمى والبوابة الالكترونية لمشيخة الازهر الخاصة بنتائج الطلاب وذلك على الروابط التالية .

جدير بالذكر أن امتحانات التيرمالثاني للشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بدءات يوم الاثنين الموافق 13-5-2019 وانتهت الامتحانات يوم الاثنين الموافق 21-5-2019 على مستوى جميع المناطق الازهرية وذلك لان امتحانات الازهر تكون موحدة فى جميع المحافظات .

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