تابع نتائج شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس – الصف الثامن عبر رابط الموقع الإلكتروني لامتحانات وزارة التربية والتعليم السوداني

يترقب جميع الطلبة والطالبات لحظة إعلان المؤتمر الصحفي عن نتيجة الأساس ولاية الخرطوم 2019 المعروفة باسم الشهادة السودانية الابتدائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان، وذلك بعدما انتهى جميع تلاميذ الصف الثامن من أداء الامتحانات وفقا للجدول الموضوع من قبل الوزارة والموضح أدناه، وخلال الأيام القادمة سوف يتمكن أولياء الأمور من استخراج نتيجة الأساس 2019 لأبنائهم برقم الجلوس بكل سهولة من خلال البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات بالسودان.
ينتظر حوالي 154 ألف تلميذ وتلميذة معرفة نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 للاطمئنان ومعرفة تقديراتهم في مختلف المواد الدراسية الممتحنة خلال الفترة بين 18 مارس وحتى 26مارس، وتستعد وزارة التربية والتعليم بالسودان لاعتماد نتائج الأساس ولاية الخرطوم 2019 لجميع الطلاب لرفعها بشكل مباشر على البوابة الإلكترونية لنتائج السودان 2019، والجدير بالذكر أن عمليات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الأساس 2019 لولاية الخرطوم قد إنطلقت يوم 2 أبريل الحالي لجميع المواد الدراسية الممتحنة وعقب إنتهاء عمليات التصحيح سوف نرصد نسب نجاح الصف الثامن.
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نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
يسعى جميع الطلاب لاستخراج نتيجة شهادة امتحانات الأساس 2019 ولاية الخرطوم، ولكن لم تحدد وزارة التربية والتعليم أي تاريخ معين لرفع النتائج، ونشير من خلال موقعنا نجوم مصرية أن موعد إعلان نتائج امتحانات الأساس 2019 من المحتمل تواجدها خلال الأسبوع الأول من شهر مايو القادم لذا يجب متابعة المقال لمعرفة أحدث الأخبار حول النتيجة.
نتيجة الصف الثامن 2019 ولاية الخرطوم
سوف توفر وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم نتائج شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم خلال الساعات القادمة ليتمكن جميع الطلاب من معرفة النتيجة بكل سهولة، ويمكن لطلابنا ترك رقم الجلوس بتعليق أسفل المقال لمعرفة النتيجة فور ظهورها عبر البوابة الإلكترونية، والتمكن من الاستعلام عن نسب نجاح شهادة الأساس بولاية الخرطوم 2019 ومقارنتها بالعام الماضي.
معرفة نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم
حيث يتطلع الكثير لمعرفة نسب نجاح وأسماء أوائل نتيجة الصف الثامن ولاية النيل الأبيض 2019 ، حيث أكثر من 32 طالب يرغبنا في الحصول على النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم السودانية.
يجدر الإشارة لسير امتحانات شهادة الصف الثامن 2019 ولاية النيل الأبيض بشكل سليم دون تلقي أي شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور وأيضا مستوى الامتحانات يتوافق مع مستوى جميع التلاميذ.
ولقد توالت ظهور نتيجة الصف الثامن 2019 لجميع ولايات السودان خلال الأيام الماضية وهناك بعض الولايات التي قامت برفع النتائج على البوابة الإلكترونية وهناك من وضعت الخاصية لوسائل الاتصالات ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.
أخبار نتائج الأساس 2019
تسلط الضوء على أخر أخبار نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2019 لبعض الولايات التي لم تظهر بعد وبعض ولايات السودان ، وذلك نظرا لعدم الانتهاء من إجراءات تصحيح أوراق امتحانات شهادة الأساس السودانية 2019 لتلك الولايات وعلى ما يبدو أن جميع نتائج امتحانات السودان سيتم الإعلان عن مع مطلع شهر مايو القادم.
حتى ساعتنا الحالية لم تصرح البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات عن نتيجة الشهادة السودانية للأساس 2019 ولا داعي للتوتر والقلق من الطلاب وأولياء الأمور وسوف نوافيكم النتيجة في حال ظهورها ويمكن للطلاب تسجيل الأرقام الجلوس ليكن أول الحاصلين على النتيجة بالتوفيق لجميع الطلاب.
نواصل مع طلابنا أخر أخبار نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 ونشير أنه لم يتم التصريح عن موعد رسمي لظهور نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2019 وسوف نوافيكم بأحدث المعلومات.
تستمر وزارة التربية والتعليم السودانية في أعمال الكنترول الخاصة بامتحانات نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية الخرطوم، حيث يبذلون المعلمون قصارى جهدهم لإخراج جميع نتائج الولايات في الوقت المحدد من قبل الوزارة، وحتى ساعتنا الحالية لم نتلقى أي معلومات عن نتائج امتحانات السودان 2019 وبالأخص ولاية الخرطوم.
خلال ساعات اليوم يستطيع جميع الطلاب لاستخراج نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس ويجب متابعة المؤتمر الصحفي المذاع على التليفزيون السوداني الذي يعقبه رفع النتائج.
إعلان المؤتمر الصحفي نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
نتابع مع طلاب الصف الثامن موعد رفع نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية خلال ساعات اليوم الإثنين 30 أبريل، ننشر ظهور نتيجة الثامن أساس 2019 في ولاية الخرطوم عقب المؤتمر الصحفي.• آخر موضوع: علاج آلام العظام و المفاصل من الطبيعة وبدون أضرار جانبيه... تعرف على التفاصيل
التعليقات
ديرينه نتيجة
رقم الجلوس 88548,الاسم حسن محمد سعيد حاكمة
165073
١٤٣٤٠٤
ايمن عاصم رقم الجلوس 77280
اكتب تعليقك هنا…110880
رقم الجلوس 1845
121010
الاسم :محمد عادل حسين الريح
الخرطوم
رقم الجلوس : 60301
53116
رقم الجلوس 53116
اسم الطالب مصعب عبد الله الماحي محمد
المجموع 169
المادة الدرجة
القرآن الكريم 21
الفقه والعقيدة 22.5
اللغة العربية 28
اللغة الإنجليزية 13.5
الرياضيات 29
العلم في حياتنا 15
نحن والعالم المعاصر 15
اساسيات التربية التقنية 25
رقم الجلوس 28490
28490
رقم الجلوس هو 88548
رقم الجلوس 28490
بركات الحسن يوسف
رقم الجلوس 28490
اسم الطالب بركات الحسن يوسف عجيب
المجموع 171
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20.5
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 11.5
الرياضيات 14
العلم في حياتنا 20.5
نحن والعالم المعاصر 22
اساسيات التربية التقنية 25
اكتب تعليقك هنا…56460
اريد جني هذا هو قم 54932
اريد معرفة درجتي رقم الجلوس 54936
رقم الجلوس 54936
اسم الطالب عبد الجبار علي عبد الجبار عبد المجيد
المجموع 231
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26.5
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 30
الرياضيات 29
العلم في حياتنا 23.5
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 26
ريان محمداحمدالسيار جديد
رقم الجلوس111593
رقم الجلوس 111593
اسم الطالب ريان محمد احمد السيار
المجموع 140
المادة الدرجة
القرآن الكريم 17.5
الفقه والعقيدة 19.5
اللغة العربية 18
اللغة الإنجليزية 8
الرياضيات 13
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 25.5
النتيجة ياوزارة التربية
رقم الجلوس
141363
رقم الجلوس 141363
اسم الطالب رويدا حسن بخيت عبدالرحمن
المجموع 229
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 23.5
الرياضيات 23
العلم في حياتنا 27
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 29.5
28070
رقم الجلوس 28070
اسم الطالب الامين عبدالرحمن الامين احمد
المجموع 185
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 40
اللغة الإنجليزية 7
الرياضيات 20
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 13.5
اساسيات التربية التقنية 27.5
نتبجة شهادة الاساس لطالب سماح عيسى محمد رقم الجلوس ١٢١٧١٩
رقم الجلوس 121719
اسم الطالب سماح على عيسى محمد
المجموع 192
٢٤٨٦٧
جعفر عبدالعاطي جعفر
رقم الجلوس5032
المدرسه الدرة
جعفر عبدالعاطي جعفر
رقم الجلوس5032
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اسم الطالب احمد ابكر الحاج ادم
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عبد الوهاب محمد حسن الشيخ87809
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اسم الطالب عبد الوهاب محمد حسن الشيخ محمد
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اسم الطالب ايلاف عبدالرحمن عباس موسى
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اسم الطالب سارة قمر الدين مجذوب محمد
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اسم الطالب عاطف محمد عبدالله أبكر
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يسرا الطيب يوسف ادريس
٩٢١١٤
120125
غفران عادل عبد الباسط ابراهيم يوسف رقم. الجلوس143136
69338
الاسم: محمد حامد حسن
رقم الجلوس:32119
134182 ي رب التوفيق
102752
50101
90104 رقم الجلوس
في أي ساعه سيقام المؤتمر الصحفي لإعلان النتيجه
23123
33965
أم سلمه ياسر عبدالرحمن مصطفى
رقم الجلوس 92197
ولايه الخرطوم
في انتظار النتيجه رقم الجلوس 59474
السلام عليكم الااسم روان عايد صلاح محمد حسين عجاج مدرسة عين الكوثر الكلاكله صنقعة محطة 2 رقم الجلوس 334924 يارب احصلاعلي درجه النجاح
ان شاء الله تنجح وسنوافيك بالنتيجة فور ظهورها
في انتظار النتيجه رقم الجلوس 09474
16482
يوسف مختار 4494
عمرو عباس عوض مصطفى
16413
الهام مصطفي
رقم الجلوس 120125
162971
اكتب تعليقك هنا…121711 سـريع رد لـي
متي تظهر نتيجة ولاية الخرطوم
متى تظهر نتيجه ولايه الخرطوم للصف الثامن
هل النتيجه غداً الأحد
ي جماعه هل النتيجه يوم الاحد
لا الليله
الاسم هبه كمال عبدالفضيل عبدالكريم
مدرسه نورالرحمن القرانيه
رقم الجلوس ١٢٠٢٨٤
88282
ابراهيم عمر فرح حمدان
مؤسسه الفاروق الخاصه عبدالله بن عمر
تنين النتجه س
شباب يو م الحد
130057
ولاية الخرطوم
رقم الجلوس ١١٢٤٣٩
١١٢٤٣٩
8627
الصديق ابوبكر خضر عبدالعزيز
مدرسة ودفيعة
رقم الجلوس
44624
النتيجة متين؟؟؟
لم يتم تحديد تاريخ معين وستوافيكم بالنتيجة فور ظهورها سجل رقم جلوسك
150070
26480
53697
متين النتيجة
٤٠٦٢٧
متاتاريخ اعلان نتيجة الصف الثامن في ولاية الخرطوم
متي تعلن النتيجه
لا داعي للقلق
بالضبط متين النتيجه
لم توضح الوزارة ميعاد كعين يمكنك ترك رقم الجلوس
631
بهاء الدين محمود 21521
قالو انها يوم الاحد وقالو السبت وقالو الخميس حدد. لنا يوما لنعرف ونطمأن
غدا الإثنين
23721
اكتب تعليقك هنا…ا
الاسم يقين محمد احمد بانقا
١رقم الجلوس 104698
اكتب تعليقك هنا…بقين محمد احمد بانقا
رقم الجلوس١٠٤٦٩٨
اكتب تعليقك هنا…ا
الاسم يقين محمد احمد بانقا
١رقم الجلوس ١٠٤٦٨٩
متين المتجه
1107
2009
28983
87544
سنوافيكم النتيجة فور ظهورها على البوابة الإلكترونية لنتيجة الأساس 2018
تاريخ النتيجة لو سمحتوا .
2882
اكتب تعليقك هنا…النتيجه ماظهرت
النتيجه لشنو ماظهرت يا وزارة التربيه والتعليم وترتونا يا معلمين
اكتب تعليقك هنا…ياناس النتيجه متين
خلال الايام القادمة بحد أقصى أول مايو
اولياء الامور و التلاميذ متوترين و فى انتظار النتيجة
2882
لا داعي للقلق سوف نوافيكم بالنتيجة فور ظهورها بالتوفيق والنجاح مقدما
125377