نتيجة شهادة الإعدادية 2019 الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة القاهرة “قريباً”

نتابع ظهور نتيجة شهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2019 ، وتتجه الأنظار نحو بوابة نتائج التعليم الأساسي لمعرفة نتيجة إعدادية القاهرة، التي يترقبها طلاب الإعدادية بالقاهرة، إذ يمكنهم الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي، الالكترونية والتابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية، والتي يفترض الإعلان عنها بداية الأسبوع المقبل رسمياً بعد انتهاء كنترولات الشهادة الإعدادية من رصد الدرجات النهائية للطلاب، استعداداً لاعتماد النتائج ورفعها على موقع بوابة القاهرة التعليمية لنتائج الامتحانات 2019.

نتيجة شهادة الإعدادية 2019 محافظة القاهرة

اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 “3 إعدادي” يتم في الأسبوع القادم وفقا لتصريحات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ليتم رفع كشوف نتيجة شهادة الإعدادية بالقاهرة الترم الثاني برقم الجلوس، حتى يتمكن أولياء الأمور من الاطمئنان على أبنائهم بعد طول انتظار لظهور النتائج.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات

يمكن لجميع طلاب الإعدادية 2018 الاستعلام عن نتيجة شهادة الإعدادية محافظة القاهرة، من خلال بوابة القاهرة التعليمية نتائج الامتحانات، ومديرية تعليم القاهره لنتائج الصف الثالث الإعدادي بإدخال رقم الجلوس والاسم، والإدارة التعليمية التابع لها الطالب، تشمل نتيجة شهادة الإعدادية في محافظة القاهرة ما يقرب من 35 إدارة تعليمية منها:

إدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

إدارة المرج التعليمية.

إدارة المطرية التعليمية.

إدارة حدائق القبة التعليمية.

إدارة وسط القاهرة التعليمية.

إدارة مصر الجديدة التعليمية.

إدارة منشأة ناصر التعليمية.

إدارة الزيتون التعليمية.

إدارة النزهة التعليمية.

إدارة باب الشعرية التعليمية.

إدارة التبين التعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للنتائج

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة “محمد عطية” قد حرص على متابعة سير الامتحانات بشكل مستمر على مدار فترة الامتحانات لتفادي وقوع أي مشكلات، كما حرص على تأمين لجان الامتحانات ومحيطها، حتى يبث الطمأنينة في قلوب الطلاب وأولياء الأمور والشعور بالأمان، ويتبقى الأن استخراج نتيجة شهادة الإعدادية بالقاهرة.

تشهد بوابة نتائج التعليم الأساسي للنتائج ضغطا بالغا من الأن رغم الإعلان عن عدم ظهورها قبل غدا السبت، ونتابع بدورنا مستجدات الأمور حول إظهار نتيجة الإعدادية بالقاهرة لأخر العام 2019.

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