برقم الجلوس.. استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن روابط جميع الولايات السودانية

ينشر موقع وزارة التربية التعليم بالسودان نتيجة شهادة الأساس برقم الجلوس 2019 بجميع الولايات بشكل تدريجي وذلك نظراً لسير عملية تصحيح أوراق الإجابة لطلاب الصف الثامن ما زالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منها، وكانت وزارة التربية والتعليم السودانية قد أعلنت منذ أيام عن نتيجة شهادة الأساس بولاية نهر النيل وذلك بعدما انتهت اللجان المختصة من عملها بتصحيح الأوراق ورصد الدرجات.
وأكد مختار محمد مختار مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم في وزارة التربية والتعليم السودانية، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2019 بجميع الولايات السودانية خلال شهر أبريل الجاري على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالتصحيح والمراجعة النهائية.
استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019
وقال مختار محمد مختار أن نسبة النجاح بلغت حوالى 94.7%، وتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 برقم الجلوس عبر موقع بوابة السودان الإلكترونية حيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن الآن برقم الجلوس عبر زيارة بوابة السودان الإلكترونية أو مواقع مديريات التربية والتعليم.
وتعقد وزارة التربية والتعليم السودانية مؤتمر صحفي كبير بحضور عدد من المسؤولين لإعلان نتيجة شهادة الأساس ٢٠١٩ بجميع الولايات السودانية وذلك بعد الانتهاء تمام من جميع الأعمال.
روابط نتيجة شهادة الأساس
نرفق لكم الآن روابط نتيجة شهادة الأساس 2019 بجميع الولايات السودانية وسوف يتم تفعيل تلك الروابط تدريجياً وقت ظهور النتائج.
- نتائج شهادة الأساس ولاية نهر النيل 2019 ظهرت اضغط هنا
- نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
- نتيجة شهادة الأساس ولاية غرب دارفور
- نتيجة شهادة الأساس ولاية نهر النيل الأزرق
- نتيجة شهادة الأساس ولاية سنار
- نتيجة شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر
- نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة
- نتائج شهادة الأساس ولاية القضارف
- نتيجة شهادة الأساس ولاية جنوب كردفان
- نتائج شهادة الأساس ولاية نهر النيل الأبيض 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية شمال كردفان 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية غرب كردفان 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية الشمالية 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية كسلا 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2019
- نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2019
- نتيجة شهادة الأساس ولاية وسط دارفور 2019
- نتيجة شهادة الأساس ولاية شرق دارفور 2019
أسرة موقعنا تتمنى لجميع الطلبة والطالبات التوفيق والنجاح.
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