نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس- نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم ونهر النيل وجميع الولايات

يترقب طلاب الصف الثامن موعد إعلان نتائج الأساس 2019 بالسودان، لولاية الخرطوم والنيل الأبيض وجنوب كردفان، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)، بعد أن تنتهي امتحانات نتيجة الأساس جميع الولايات يوم 26 مارس الجاري، لتزيد حالة التوتر لجميع الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا فيتابع موقع نجوم مصرية، معكم أخبار استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس.
نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس
حيث تستكمل جميع الولايات أعمال التصحيح ورصد الدرجات من أجل إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 بالسودان برقم الجلوس لجميع الولايات، طبقا لما صرحت به جميع مديريات التربية والتعليم بجميع ولايات السودان، مشيرة إلي أنه من المقرر أن يتم البدء في امتحانات الأساس يوم 17 مارس الجاري هذا وقد تنتهي امتحانات نتيجة الصف الثامن يوم الخميس القادم الموافق 26 مارس وبعدها تبدأ أعمال التصحيح بمعظم ولايات السودان.
ومن جانبه، أكد الدكتور “مختار محمد مختار” مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات شهادة الأساس 2018 بالسودان، لم تسجل أي مشاكل أو شكاوى من جانب طلاب الصف الثامن، مشيرا إلى حسن سير عملية الامتحانات، كما أن أغلبية الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط .
يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2019 السودان من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والولاية التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة فور اعتمادها.
نتائج شهادة السودان 2019 برقم الجلوس
ونرصد معكم في هذا التقرير أخبر أخبار مواعيد إعلان نتائج شهادة السودان 2019 برقم الجلوس لجميع الولايات والتفاصيل الكاملة لامتحانات الصف الثامن في كل ولاية، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديث هذا المقال فور ظهور نتيجة شهادة الأساسي 2019 السودان، وسيتم وضع رابط النتيجة مباشرة، ولهذا ترقبونا من خلال هذا المقال.
أعلنت وزارة التعليم أن أعلى نسبة في نتائج السودان 2019 كانت 277 درجة، مما يعتبره بأنه إهمال، وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح النتائج في جميع المدارس.
نتائج شهادة الأساس السودانية 2019
حيث من المتوقع أن يتم البدء في ظهور نتائج ولايات السودان نهاية الشهر الحالي:
نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية نهر النيل
- حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية نهر النيل، بعد قليل، فور أن يتم اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم السوداني،.
- لتكون من أوائل نتائج مرحلة الأساس التي يتم الإعلان عنها خلال العام الحالي
- ويشار إلى أن امتحانات شهادة الأساس بدأت في ولاية نهر النيل منذ يوم 3 مارس.
- كما بلغ عدد الكلاب الذين أدوا امتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية نهر النيل حوالي (18640) تلميذاً وتلميذة
- ويشار إلى أنه تم توزيع الطلاب على (207) مراكز على مُستوى المحليات
نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأبيض 2019
- حيث انطلقت الامتحانات لشهادة الأساس ولاية النيل الأبيض 2018، يوم 3 مارس.
- وسجل عدد التلاميذ الذين خاضوا امتحانات شهادة مرحلة الأساس 2018 حوالي 32316 تلميذ وتلميذة.
- كما تم توزيع طلاب الصف الثامن على 249 مركزا امتحانيا
- المتوقع إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية النيل الأبيض، يوم الأحد القادم الموافق 8 أبريل.
نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019
- بدأت امتحانات شهادة مرحلة الأساس لسنة 2018 في ولاية الخرطوم يوم 5 مارس.
- وتم الانتهاء من امتحانات الصف الثامن في ولاية الخرطوم يوم 13 مارس.
- كما بلغ عدد الطلاب الذين خاضعوا امتحانات نتائج شهادة الأساس 2018 ولاية الخرطوم (154654) طالباً وطالبة.
- ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة الأساس الخرطوم 2018 برقم الجلوس في بداية الشهر المقبل.
نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية البحر الأحمر
- حيث انطلقت امتحانات شهادة مرحلة الأساس 2018 في ولاية البحر الحمر بورتسودان يوم 5 مارس.
- وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر 2018 حوالي 12422 طالب وطالبة.
- كما أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر 2018 ،ما بين يومي 5 و 10 أبريل.
نتيجة شهادة الصف الثامن 2019 ولاية القضارف
- حيث تم انطلاق امتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية القضارف خلال نهاية شهر فبراير.
- ويشار إلى أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثامن في ولاية القضارف حوالي 23104 تلميذ وتلميذة.
- وعلى الرغم من أن امتحانات مرحلة الأساس تم إطلاقها مبكرا في ولاية القضارف ولكن سيتم إعلان نتائج 2018 ما بين يومي 10 و 15 أبريل.
نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية جنوب دارفور
- حيث بلغ عدد التلاميذ الذين خاضوا امتحانات شهادة الأساس 2018 في ولاية جنوب دارفور 42 ألف طالب وطالبة.
- كما من المتوقع أن يتم إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2018 خلال أيام وفي الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي.
نتيجة الصف الثامن ولاية غرب دارفور 2019
- حيث بلغ عدد الطلاب الين خاضوا امتحانات نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية غرب دارفور حوالي 16 ألف تلميذ وتلميذة.
- ومن المتوقع أن يتم ظهور نتائج شهادة الأساس ولاية غرب دارفور 2018 خلال منتصف شهر أبريل.
نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية شمال دارفور
- سجل عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية شمال دارفور 2018 حوالي 35 ألف تلميذ وتلميذة.
- كما من المنتظر إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2018 يوم 25 أبريل .
نتيجة ولاية شرق دارفور الصف الثامن 2019
- وسجل عدد طلاب امتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية شرق دارفور حوالي 11 طالب وطالبة.
- ومن المترقب إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية شرق دارفور 2018 خلال أول أسبوع من شهر مايو.
نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية شمال كردفان
- كما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية شمال كردفان حوالي 24037 طالب وطالبة.
- ومن المنتظر إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية شمال كردفان 2018 خلال مطلع الأسبوع القادم.
متابعة نتائج السودان 2018
- اعتمدت نتائج شهادة الأساس لولاية نهر النيل بنسبة نجاح 94.6%.
- تم رفع نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية نهر النيل عبر موقع بوابة حكومة ولاية نهر النيل الإلكترونية .
- حيث من المتوقع إعلان نتائج الطلاب شهادة الأساس 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السوداني.
- نتابع معكم جميع أخبار نتائج الطلاب للصف الثامن 2018 حيث من المقرر أن يتم إعلانها قريبا
- أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية ظهور نتائج شهادة الأساس الثانوية 2018 الصف الثامن في معظم الولايات السودانية.
- حيث أوشكت مديرية التربية والتعليم بالخرطوم على إعلان نتائج طلاب الصف الثامن خلال الساعات القادمة.
- رابط نتيجة شهادة الأساس الخرطوم ( من هنا)
- تحديث يوم 28 أبريل: جاري رفع نتائج عبر موقع حكومة السودان الإلكترونية لجميع نتائج الصف الثامن لولايات السودان ( من هنا) ، وأكد الموقع أن النتائج ستكون متاحه لجميع الطلاب خلال وقت قصير.
التعليقات
مجدي تاج الدين محمد الحسن بابكر العوض
ولايه الجزيره
رقم الجلوس ٣٠٢٢٤
و
عمرو عادل السيد رقم الجلوس 60 ولايه الجزيره 2019
حمدالنيل عبد المحمود سليمان
23950
عمرخليفه عبدالرحمن علي
١٤٧٨٠
ولايه الجزيره
محليه الحصاحيصا
اكتب تعليقك هنا…أبوبكر عبد الرحمن بشرى محمد
ولاية سنار رقم الجلوس 14942
اكتب تعليقك هنا…أبوبكر عبد الرحمن بشرى محمد
رقم الجلوس 14942
شكرا0995583145
الخرطوم
الإسم :محمد علي عيسى إبراهيم
رقم الجلوس :92335
اكتب تعليقك ولاية الجزيرة رقم الجلوس 20259
11563
ولاية النيل النيل الابيض
اكتب تعليقك هنا…النيل الابيض
رقم الجلوس 17089
الصندليه آبار موس 66181
نتيجة الطالب بالرقم الجلوس 12407 ولاية النيل الابيض
الاسم ميري صاموئيل شان رقم الجلوس ١٨٣٣٧ اسم الويلاية نيل الابايض
مازن عبداللطيف حامد
النيل الابيض
رقم الجلوس 4863
رقم الجلوس 2548 والأيه النيل الأبيض
النيل الابيض رقم الجلوس 3433
اكتب تعليقك هنا…ولاية النيل الابيض محلية الدويم رقم الجلوس8832
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس8832ولاية النيل الابيض
اكتب تعليقك هنا…محمد الأمين عبد المولى رقم الجلوس8832ولاية النيل الابيض
ولاية النيل الابيض رقم الجلوس ١٦٢١٢اكتب تعليقك هنا…عرفات شريف سعيد احمد
919 ولاية النيل الابيض
8431
وائل حمدأحمد حمد النيل الابيض1573
النيل الابيض 6046
النيل الأبيض
22164
النيل الابيض 2252
بلقيس محجوب عبدالله احمد رقم الجلوس 2252
محمد زين مصطفى حسين
ولاية النيل الابيض
رقم الجلوس 9227
محمد زين مصطفى حسين عبداللطيف
ولاية النيل الابيض
رقم الجلوس 9227
اكتب تعليقك هنا…7290
٤٤٣٢
ولاية النيل الابيض
نتيجه الاساس بولاية النيل الابيض 2019م
ولاية الجزيره رقم الجلوس47601
تفاصيل يوسف هارون موسى محمد 15287ولاية النيل الابيض
ولاية النيل الابيض رقم جلوسي 1150
ولاية نهر النيل 118135
الاسم مازن محمد حامد عوض الكريم من شندي رقم الجلوس 6867
مازن محمد حامد عوض الكريم
وضاح عبد الحميد حسين احمد
رقم الجلوس 4035
4367
البحر الاحمر
ولايتة نهر النيل رقم الجلوس ١٠٨٦٢
ولايتة نهر النيل رقم الجلوس ١٢١٤
اكتب تعليقك هنا…رقم جلوسي ٨٤٨٧ الرجاء استخراج النتيجة
٣٢٦٤١
١٢٧٤٤
راما ياسر راغب
الام هنادي عدنان راغب
رقم الجلوس٩٥٥٥٣
المادة الدرجة
القرآن الكريم 23
الفقه والعقيدة 17
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 13.5
الرياضيات 11.5
العلم في حياتنا 12
نحن والعالم المعاصر 15.5
اساسيات التربية التقنية 21
ولاية النيل الازرق. رقم الجلوس 7331 الاسم فاطمة علي ابراهيم خير السيد علي
٥٩٦٢٥ممكن لو سمحت
المادة الدرجة
القرآن الكريم 12.5
الفقه والعقيدة 17.5
اللغة العربية 16.5
اللغة الإنجليزية 7
الرياضيات 4
العلم في حياتنا 11
نحن والعالم المعاصر 15.5
اساسيات التربية التقنية 18
1475
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 44
اللغة الإنجليزية 37.5
الرياضيات 39.5
العلم في حياتنا 27.5
نحن والعالم المعاصر 29
اساسيات التربية التقنية 30
محمد عوض علي خليفة
68009
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19
الفقه والعقيدة 20.5
اللغة العربية 23
اللغة الإنجليزية 13
الرياضيات 6
العلم في حياتنا 15.5
نحن والعالم المعاصر 18
اساسيات التربية التقنية 25.5
ولاية الخرطوم 35282
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 30
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 38
الرياضيات 40
العلم في حياتنا 28
نحن والعالم المعاصر 29
اساسيات التربية التقنية 30
41172
المادة الدرجة
القرآن الكريم 12
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 37
اللغة الإنجليزية 20.5
الرياضيات 20
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 20.5
99554
رزان خلف الله
السعوديه
١١٥٢٤٩
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 38
الرياضيات 35.5
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 24
الخرطوم رقم الجلوس 50342
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 41
اللغة الإنجليزية 11
الرياضيات 23
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 28
مزن جلال الدين ولاية الجزيره رقم الجلوس47601
105962 الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 20
اللغة العربية 36.5
اللغة الإنجليزية 25.5
الرياضيات 20
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 20
اساسيات التربية التقنية 23
153884
ولايه الخرطوم
اكتب
تعليقك هنا…31931
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 39.5
اللغة الإنجليزية 28.5
الرياضيات 25
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 21.5
محمد عزالدين احمد الخرطوم35287
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 30
اللغة العربية 46.5
اللغة الإنجليزية 39.5
الرياضيات 38.5
العلم في حياتنا 29.5
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 28.5
محمد عزالدين احمد35287الخرطوم
102630
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 22
اللغة العربية 36.5
اللغة الإنجليزية 20
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 29
اريد معرفة ابتداء المؤتمر لنتائج الشهادة الاساس
امدرمان رقم الجلوس85023
المادة الدرجة
التربية المسيحية 30
اللغة العربية 29
اللغة الإنجليزية 17.5
الرياضيات 5
العلم في حياتنا 18
نحن والعالم المعاصر 20
اساسيات التربية التقنية 21
يذيد خالد عبدالله
رقم الجلوس 11809
المادة الدرجة
القرآن الكريم 1
الفقه والعقيدة 12.5
اللغة العربية 12
اللغة الإنجليزية 2
الرياضيات 3
العلم في حياتنا 10.5
نحن والعالم المعاصر 10.5
اساسيات التربية التقنية 7
11809
ولاية الخرطوم
رقم جلوس 4202
المادة الدرجة
القرآن الكريم 16
الفقه والعقيدة 19
اللغة العربية 25
اللغة الإنجليزية 29
الرياضيات 27.5
العلم في حياتنا 13
نحن والعالم المعاصر 15
اساسيات التربية التقنية 16.5
رقم الجلوس 35661 ولاية الخرطوم
198
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 43.5
اللغة الإنجليزية 28
الرياضيات 18
العلم في حياتنا 24.5
نحن والعالم المعاصر 23
اساسيات التربية التقنية 24.5
اريد معرفة متى يكون المؤتمر لشهادة الاساس ولاية الخرطوم
28208
المادة الدرجة
القرآن الكريم 18
الفقه والعقيدة 20.5
اللغة العربية 24.5
اللغة الإنجليزية 7.5
الرياضيات 13.5
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 18.5
اساسيات التربية التقنية 23
53797
المادة الدرجة
القرآن الكريم 21
الفقه والعقيدة 19
اللغة العربية 31
اللغة الإنجليزية 19
الرياضيات 17
العلم في حياتنا 20.5
نحن والعالم المعاصر 15.5
اساسيات التربية التقنية 17
الاسم : لين علي عبد العزيز علي
ولاية : الخرطوم
رقم الجلوس : ٩١٩٤٦
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 29.5
اللغة العربية 47
اللغة الإنجليزية 40
الرياضيات 40
العلم في حياتنا 26
نحن والعالم المعاصر 29
اساسيات التربية التقنية 30
فادي عمادالدين يحيى عبدالرازق
رقم الجلوس 3826 ولاية الخرطوم
احمد علي محمد هاشم
ولاية الخرطوم
رقم الجلوس 44286
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20.5
الفقه والعقيدة 21
اللغة العربية 31
اللغة الإنجليزية 25
الرياضيات 20
العلم في حياتنا 20
نحن والعالم المعاصر 17
اساسيات التربية التقنية 22
ولاية الخرطوم رقم الجلوس(150610)
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 45.5
اللغة الإنجليزية 35
الرياضيات 38
العلم في حياتنا 26.5
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 28
اكتب تعليقك هنا… عبدالوهاب محمد عبدالوهاب
رقم الجلوس 1531
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 14
اللغة العربية 20.5
اللغة الإنجليزية 12
الرياضيات 9
العلم في حياتنا 11
نحن والعالم المعاصر 11
اساسيات التربية التقنية 10
عسجد بله احمد الامين
رقم الجلوس:٣١٥٠
الولايه:النيل الابيض
المادة الدرجة
القرآن الكريم 7
الفقه والعقيدة 12.5
اللغة العربية 15
اللغة الإنجليزية 10
الرياضيات 4
العلم في حياتنا 10
نحن والعالم المعاصر 9
اساسيات التربية التقنية 13
اكتب
هنا…إلهام عمر أحمد.11186.النيل الابيض
40264
المادة الدرجة
القرآن الكريم 23.5
الفقه والعقيدة 23.5
اللغة العربية 34
اللغة الإنجليزية 16.5
الرياضيات 15
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 24.5
اساسيات التربية التقنية 23.5
النيـل الابيض
رقم الجلوس7385
المادة الدرجة
القرآن الكريم 23
الفقه والعقيدة 14
اللغة العربية 24.5
اللغة الإنجليزية 20
الرياضيات 9.5
العلم في حياتنا 16.5
نحن والعالم المعاصر 15.5
اساسيات التربية التقنية 17.5
ولاية النيل الابيض رقم الجلوس (15564)
المادة الدرجة
القرآن الكريم 18
الفقه والعقيدة 21.5
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 17
الرياضيات 15
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 21
132174 الخرطوم
43688 الجزيرة
المادة الدرجة
القرآن الكريم 25
الفقه والعقيدة 17.5
اللغة العربية 32
اللغة الإنجليزية 22.5
الرياضيات 17.5
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 25
75260
موسي بشير علي
ولاية النيل الأبيض
13815
٦٤٤٧١ ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 28.5
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 36.5
الرياضيات 35
العلم في حياتنا 24.5
نحن والعالم المعاصر 25.5
اساسيات التربية التقنية 27
الجيلي محمد الحافظ الشريف مصطفى ولاية الخرطوم ٦٤٤٧١
اكتب تعليقك هنا…80983 ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 28
اللغة الإنجليزية 15
الرياضيات 16
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 25
اساسيات التربية التقنية 28.5
ولاية الخرطوم
45250
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 29.5
اللغة العربية 46
اللغة الإنجليزية 35
الرياضيات 38
العلم في حياتنا 28
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 30
ولاية الخرطوم
45250
دعاء هاشم ولاية النيل الابيض
رقم الجلوس 1882
المادة الدرجة
القرآن الكريم 10
الفقه والعقيدة 13.5
اللغة العربية 26
اللغة الإنجليزية 11
الرياضيات 11
العلم في حياتنا 13
نحن والعالم المعاصر 9.5
اساسيات التربية التقنية 16
598
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 40.5
اللغة الإنجليزية 34.5
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 30
رقم جلوسي 598
ولاية النيل الابيض رقم الجلوس 1882
البراء فضل 22247
المادة الدرجة
القرآن الكريم 21
الفقه والعقيدة 18.5
اللغة العربية 34
اللغة الإنجليزية 19
الرياضيات 18
العلم في حياتنا 19.5
نحن والعالم المعاصر 22.5
اساسيات التربية التقنية 22.5
شهد اسحق محمد احمد النور بشير
رقم الجلوس ١٢٩١٨٣
ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 18
الفقه والعقيدة 23
اللغة العربية 37
اللغة الإنجليزية 21
الرياضيات 16.5
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 20
اساسيات التربية التقنية 27
اكتب تعليقك هنا…النيل الأبيض رقم الجلوس 10428
اكتب تعليقك هنا…الخرطوم ٨٠١٦٠
عبد الرحيم عيسي موسي ادم من شمال درافور
ياسر طارق بشير. .ولاية الخرطوم. .رقم الجلوس 470 42
المادة الدرجة
القرآن الكريم 30
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 46.5
اللغة الإنجليزية 37.5
الرياضيات 39
العلم في حياتنا 26.5
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 29.5
الاسم بدرالدين الجيلي سفيان.رقم الجلوس 5171
بالتوفيق
المادة الدرجة
القرآن الكريم 22
الفقه والعقيدة 17.5
اللغة العربية 26
اللغة الإنجليزية 20
الرياضيات 11
العلم في حياتنا 19
نحن والعالم المعاصر 15
اساسيات التربية التقنية 26.5
رقم الجلوس47601
موعد النتايج للشهاذة السودانيه 2018
18907الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 22
الفقه والعقيدة 19.5
اللغة العربية 17
اللغة الإنجليزية 13.5
الرياضيات 7
العلم في حياتنا 9.5
نحن والعالم المعاصر 10.5
اساسيات التربية التقنية 15
…18709الخرطوم
ولايه الابيض رقم 12604
نتمنا النجاح
نتمنى لكم ألنجاح وألتفوق من ولاية ألخرطوم رقم الجلوس هنا 41816 ألرجاء الردة عليه
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27.5
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 39.5
اللغة الإنجليزية 26
الرياضيات 23
العلم في حياتنا 27
نحن والعالم المعاصر 28
اساسيات التربية التقنية 27
اكتب
هنا…الخرطوم 64931
المادة الدرجة
القرآن الكريم 20
الفقه والعقيدة 13.5
اللغة العربية 23
اللغة الإنجليزية 14
الرياضيات 8.5
العلم في حياتنا 15.5
نحن والعالم المعاصر 10
اساسيات التربية التقنية 22.5
55758و55782
الخرطوم 4026
البحر الاحمر ٤١٣٣
ولايه االنيل الابيض 3156
وﻻية نزل النيل 4555
1687
اكتب تعليقك هنا…شمال كردفان رقم الجلوس 12620
البحرالأحمر 10660
سيتم عرض النتيجة فور اعلانها تابعونا
علاء الدين صالح الوسيلة فضل المولى
النيل الابيض
رقم الجلوس 10155