نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس- نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم ونهر النيل وجميع الولايات

يترقب طلاب الصف الثامن موعد إعلان نتائج الأساس 2019 بالسودان، لولاية الخرطوم والنيل الأبيض وجنوب كردفان، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية ( moe.gov.sd)، بعد أن تنتهي امتحانات نتيجة الأساس جميع الولايات يوم 26 مارس الجاري، لتزيد حالة التوتر لجميع الطلاب وأولياء الأمور، ولهذا فيتابع موقع نجوم مصرية، معكم أخبار استخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس.

نتيجة شهادة الأساس 2019 السودان برقم الجلوس

حيث تستكمل جميع الولايات أعمال التصحيح ورصد الدرجات من أجل إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 بالسودان برقم الجلوس لجميع الولايات، طبقا لما صرحت به جميع مديريات التربية والتعليم بجميع ولايات السودان، مشيرة إلي أنه من المقرر أن يتم البدء في امتحانات الأساس يوم 17 مارس الجاري هذا وقد تنتهي امتحانات نتيجة الصف الثامن يوم الخميس القادم الموافق 26 مارس وبعدها تبدأ أعمال التصحيح بمعظم ولايات السودان.

ومن جانبه، أكد الدكتور “مختار محمد مختار” مدير الإدارة العامة للامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم السودانية، أن امتحانات شهادة الأساس 2018 بالسودان، لم تسجل أي مشاكل أو شكاوى من جانب طلاب الصف الثامن، مشيرا إلى حسن سير عملية الامتحانات، كما أن أغلبية الامتحانات كانت في مستوي الطالب المتوسط .

يمكن لجميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس 2019 السودان من خلال كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والولاية التابع لها في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض النتيجة فور اعتمادها.

نتائج شهادة السودان 2019 برقم الجلوس

ونرصد معكم في هذا التقرير أخبر أخبار مواعيد إعلان نتائج شهادة السودان 2019 برقم الجلوس لجميع الولايات والتفاصيل الكاملة لامتحانات الصف الثامن في كل ولاية، كما تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديث هذا المقال فور ظهور نتيجة شهادة الأساسي 2019 السودان، وسيتم وضع رابط النتيجة مباشرة، ولهذا ترقبونا من خلال هذا المقال.

أعلنت وزارة التعليم أن أعلى نسبة في نتائج السودان 2019 كانت 277 درجة، مما يعتبره بأنه إهمال، وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح النتائج في جميع المدارس.

نتائج شهادة الأساس السودانية 2019

حيث من المتوقع أن يتم البدء في ظهور نتائج ولايات السودان نهاية الشهر الحالي:

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية نهر النيل

حيث من المقرر أن يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية نهر النيل ، بعد قليل، فور أن يتم اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم السوداني،.

، بعد قليل، فور أن يتم اعتمادها من جانب وزير التربية والتعليم السوداني،. لتكون من أوائل نتائج مرحلة الأساس التي يتم الإعلان عنها خلال العام الحالي

ويشار إلى أن امتحانات شهادة الأساس بدأت في ولاية نهر النيل منذ يوم 3 مارس.

كما بلغ عدد الكلاب الذين أدوا امتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية نهر النيل حوالي (18640) تلميذاً وتلميذة

ويشار إلى أنه تم توزيع الطلاب على (207) مراكز على مُستوى المحليات

نتيجة شهادة الأساس ولاية النيل الأبيض 2019



حيث انطلقت الامتحانات لشهادة الأساس ولاية النيل الأبيض 2018، يوم 3 مارس.

وسجل عدد التلاميذ الذين خاضوا امتحانات شهادة مرحلة الأساس 2018 حوالي 32316 تلميذ وتلميذة.

كما تم توزيع طلاب الصف الثامن على 249 مركزا امتحانيا

المتوقع إعلان نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية النيل الأبيض، يوم الأحد القادم الموافق 8 أبريل.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019



بدأت امتحانات شهادة مرحلة الأساس لسنة 2018 في ولاية الخرطوم يوم 5 مارس.

وتم الانتهاء من امتحانات الصف الثامن في ولاية الخرطوم يوم 13 مارس.

كما بلغ عدد الطلاب الذين خاضعوا امتحانات نتائج شهادة الأساس 2018 ولاية الخرطوم (154654) طالباً وطالبة.

(154654) طالباً وطالبة. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة الأساس الخرطوم 2018 برقم الجلوس في بداية الشهر المقبل.

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية البحر الأحمر



حيث انطلقت امتحانات شهادة مرحلة الأساس 2018 في ولاية البحر الحمر بورتسودان يوم 5 مارس.



وبلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات نتائج شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر 2018 حوالي 12422 طالب وطالبة.

حوالي 12422 طالب وطالبة. كما أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية البحر الأحمر 2018 ،ما بين يومي 5 و 10 أبريل.

نتيجة شهادة الصف الثامن 2019 ولاية القضارف

حيث تم انطلاق امتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية القضارف خلال نهاية شهر فبراير.

ويشار إلى أنه بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الصف الثامن في ولاية القضارف حوالي 23104 تلميذ وتلميذة.

وعلى الرغم من أن امتحانات مرحلة الأساس تم إطلاقها مبكرا في ولاية القضارف ولكن سيتم إعلان نتائج 2018 ما بين يومي 10 و 15 أبريل.

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية جنوب دارفور

حيث بلغ عدد التلاميذ الذين خاضوا امتحانات شهادة الأساس 2018 في ولاية جنوب دارفور 42 ألف طالب وطالبة.

42 ألف طالب وطالبة. كما من المتوقع أن يتم إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية جنوب دارفور 2018 خلال أيام وفي الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي.



نتيجة الصف الثامن ولاية غرب دارفور 2019



حيث بلغ عدد الطلاب الين خاضوا امتحانات نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية غرب دارفور حوالي 16 ألف تلميذ وتلميذة.

ومن المتوقع أن يتم ظهور نتائج شهادة الأساس ولاية غرب دارفور 2018 خلال منتصف شهر أبريل.

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية شمال دارفور

سجل عدد الطلاب الذين خاضوا امتحان نتيجة شهادة الأساس 2018 ولاية شمال دارفور 2018 حوالي 35 ألف تلميذ وتلميذة.

حوالي 35 ألف تلميذ وتلميذة. كما من المنتظر إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2018 يوم 25 أبريل .

نتيجة ولاية شرق دارفور الصف الثامن 2019



وسجل عدد طلاب امتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية شرق دارفور حوالي 11 طالب وطالبة.

ومن المترقب إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية شرق دارفور 2018 خلال أول أسبوع من شهر مايو.

نتيجة شهادة الأساس 2019 ولاية شمال كردفان

كما بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات شهادة الأساس 2018 ولاية شمال كردفان حوالي 24037 طالب وطالبة.

ومن المنتظر إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية شمال كردفان 2018 خلال مطلع الأسبوع القادم.

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