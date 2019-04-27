نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية نتائج امتحان الصف الثامن

صرحت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه سيتم الكشف عن نتيجة شهادة الأساس 2019 برقم الجلوس لولاية الخرطوم والإطلاع على تفاصيل نتيجة الصف الثامن الأساس 2019 بالسودان، والتي تعتبر إنتظار جميع التلاميذ لمعرفة مقدار التحصيل الدراسي خلال العام الدراسي بأكلمه، وإشارت وزارة التربية السودانية أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يحضره عدد من قادة الدولة للإعلان عن نسب نجاح شهادة الصف الثامن 2019 لجميع ولايات السودان، وسوف يكون هناك حفل تكريم جميع الطلاب الأوائل الحاصلين على أعلى الدرجات بالصف الثامن، والجدير بالذكر أن جميع امتحانات شهادة الصف الثامن 2019 قد إنتهت يوم 27 مارس الماضي، وعلى الفور إنطلقت جميع عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية مع مطلع أبريل الحالي في مختلف لجان التصحيح وإلحقتها جميع عمليات تجميع ورصد الدرجات في جميع الكشوف النهائية.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس

حان اللحظة الحاسمة للإعلان عن نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2019 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لنتائج السودان غدا الأحد، وباتت جميع كشوف النتائج قيد الإعتماد من قبل السيد وزير التربية والتعليم، وعلى الرغم من الظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، إلا أن تمت عمليات التصحيح على أكمل وجه ،وراعت الوزارة إعطاء كل طالب حقه ومراعاة الدقة في رصد وتجميع الدرجات.

البوابة الإلكترونية نتائج الأساس 2019 برقم الجلوس

سوف تتيج بوابة السودان الإلكترونية خدمة إستخراج نتيجة شهادة الأساس 2019 الصف الثامن برقم الجلوس لجميع الطلاب وأيضا جميع الولايات المتواجدة بالسودان:

ولاية الخرطوم.

ولاية الجزيرة.

ولاية جنوب دارفور.

ولاية شرق دارفور.

ولاية غرب دارفور.

ولاية القضاريف.

ولاية كسلا.

ولاية شمال كردفان.

ولاية نهر النيل.

ولاية النيل الأبيض.

ولاية النيل الأزرق.

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