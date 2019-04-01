نتيجة شهادة الأساس السودانية ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتابع معكم أخبر أخبار إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس، وجميع ولايات السودان والتي من المقرر أن يتم اعتمادها فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الأساس ولاية الجزيرة 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وﻻية الجزيرة، ليتمكن جميع طلاب الصف الثامن من الاطمئنان على نتائجهم.
نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019
حيث يترقب جميع طلاب الصف الثامن إلى معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وﻻية الجزيرة، فور اعتمادها من جانب الدكتور فرح مصطفى وزير التربية والتعليم، فور أن انتهي الطلاب من أداء امتحانات الصف الثامن خلال نهاية شهر مارس الماضي.
وفي سياق متصل، أكد وكيل التربية والتعليم بولاية الجزيرة، أنه من المقرر أن بتم إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2018 خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أنه تم البدء في امتحانات الصف الثامن للعام الحالي يوم 17مارس، حتي نهاية الشهر، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي أوشكت المديرية على الانتهاء من تصحيح امتحانات شهادة الأساس ولاية الجزيرة، وهذه تفاصيل الدرجات :
- المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.
- الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.
- إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.
استعلم عن نتائج شهادة الأساس السودانية ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس
حيث سيتمكن جميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2018 برقم الجلوس، فور أن يتم رفعها على موقع الوزارة، من خلال الخطوات التالية :
- يقوم الطالب بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة.
- ومن ثم يقوم الطالب باختيار قسم نتائج شهادة الأساس 2019.
- ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.
- ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.
- وبعد هذا ستظهر النتيجة .
- كما يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 وجميع الولايات فور اعتمادها.
أخر أخبار نتائج ولايات السودان 2018
- تم رفع نتيجة شهادة الأساس 2018 لولاية نهر النيل عبر موقع بوابة حكومة ولاية نهر النيل الإلكترونية .
- حيث من المقرر أن يتم إعلان نتائج الأساس 2018 السودان لعدد كبير من الولايات خلال الأسبوع الحالي.
- نترقب معكم رفع نتائج الصف الثامن 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية خلال الساعات القادمة.
- حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم إعلان نتائج الصف الثامن لعدد من الولايات في السودان.
- من المقرر اعتماد نتائج ولايات الخرطوم خلال الساعات المقبلة عبر موقع الوزارة.
- رابط نتيجة شهادة الأساس الخرطوم ( من هنا)
- تم إعلان نتيجة ولاية الخرطوم والجزيرة، ومن المقرر إعلان نتائج جميع ولايات السودان خلال الأسبوع الحالي، طبقا لما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي لوزارة التعليم السودانية.
التعليقات
مصطفى محمد عثمان
5110
ولاية الجزيرة
عمرو عادل السيد رقم الجلوس 60 ولايه الجزيره 2019
سامي محمد عبدالقادر خيرالله 22322
مضر يس موسى الحمد
رقم الجلوس ١٧٩٥٤
مضر يس موسى احمد
ابوالسعود محمد ابوالسعود رقم الجلوس 31227
ابوالسعود محمد ابوالسعود 31227
حسين النبل فضل ولاية الجزيرة رقم الجلوس 38553
السلام عليكم نتيجه الصف الثامن بولايه الجزيرة لعام 2019 باسم الطالب مدثر عبد الهادي رقم جلوس 16433 بالتوفيق للجميع
السلام عليكم ارجو منكم معرفه نتيجة الطالب مدثر عبد الهادي
ولاية الجزيرة لعام 2019 رقم الجلوس 16433 بالتوفيق لجميع
الصديق مامون الصديق ابراهيم ولاية الجزيرة رقم ٨٢٦٣
شهادة امتحان الاساس ولاية الجزيرة
رد السريع
حسن محمد علي
34368
علي جلال يؤسف البشير رقم الجلوس 30120
هن يوم كم
محمد أحمد الضو المكاوي رقم الجلوس 13828 انشاالله التوفيق النصر لي ✊
اكتب تعليقك هنا…شهد محمد صديق محمد ٧٣٨٤٦
الاسم محمد يوسف المبارك
ولا يه الجزيره 2019
رقم الجلوس 16816
ارجو الرد سريع
محمديوسف المبارك
ولايه الجزيره
رقم الجلوس 16816
الاسم محمد حسب الرسول رقم الجلوس 10469 ولاية الجزيره
محاسن شهاب النور الصديق . ولايه الجزيره رقم جلوسي .39505
اكتب تعليقك هنا…شهد محمد صديق محمد رقم الجلوس ٧٣٨٤٦
اكتب تعليقك هنا…محمد أحمد عمر محمد 13693
15583 الاسم عبدالرحمن عماد عثمان احمد عباس
متى النتيجة
1974 امجد علي
علاء الدين خالد البشير حسب الائم19999
اكتب تعليقك هنا…اماني محمد الفضل عثمان محمد رقم الجلوس 41057
احمد وليد احمد الحاج
ولاية الجزيرة . رقم الجلوس ٣٧٦٩٥
احمد وليد احمد الحاج
رقم الجلوس ٣٧٦٩٥
ابراهيم حسن محمد
الولاية الجزيرة
الرقم17302
عامر عاطف عبد التام خيرالله 34821
اكتب تعليقك هنا…خالد محمد حسين علي ولاية الجزيرة رقم الجلوس 6830
علاء الدين خالد البشير حسب الائم19999
ريهام مصطفي عثمان رقم الجلوس41511
بابكر حربي الريح حسن الأمين
رقم الجلوس 1185
يس عبدالكريم طه احمد رقم الجلوس 7695
اكتب تعليقك
هنا…محمد إبراهيم محمد يوسف رقم الجلوس 2066
اكتب تعليقك هنا…2070
اكتب تعليقك هنا…مزمل احمد
23934
اكتب تعليقك هنا…مزمل احمد محمد
رقم ولاية الجزيرة رقم الجلوس 23934
اكتب تعليقك هنا…١٢٨١٣
ممتاز
شهادة الاساس بولابه الجزيره ٢٠١٩
محمد الأمين إبراهيم الياس
ولاية الجزيرة مرحلة الاساس
رقم الجلوس4347
74240
احمد يوسف احمد. 2444
الرجاء معرفة نتيجة صاحب رقم الجلوس ٣١٨٨٣
أريد معرفة نتيجة رقم جلوس 24695
رقم الجلوس 71505
المادة الدرجة
التربية المسيحية 45
اللغة العربية 36.5
اللغة الإنجليزية 37
الرياضيات 11
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 23
اساسيات التربية التقنية 26
الرجاء الافاده بنتئجة الطالب الذي رقم جلوسه أعلاه 11777
المادة الدرجة
القرآن الكريم 7
الفقه والعقيدة 16
اللغة العربية 16
اللغة الإنجليزية 8
الرياضيات 1.5
العلم في حياتنا 9
نحن والعالم المعاصر 8
اساسيات التربية التقنية 13.5
أن شاء الله النجاح
اية بدرالدين جمعة حماد
12344
5506
رقم الجلوس 71223
ر قم الجلوس 1185 ولاية الجزيرة
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 36
اللغة الإنجليزية 17
الرياضيات 31
العلم في حياتنا 19
نحن والعالم المعاصر 20.5
اساسيات التربية التقنية 23
رقم الجلوس 25903
علي العبيد محمد احمد
رقم الجلوس 25903
اكتب تعليقك هنا…19291
المادة الدرجة
القرآن الكريم 22.5
الفقه والعقيدة 17.5
اللغة العربية 30
اللغة الإنجليزية 15
الرياضيات 8.5
العلم في حياتنا 15
نحن والعالم المعاصر 18.5
اساسيات التربية التقنية 24.5
19192
المادة الدرجة
القرآن الكريم 5
الفقه والعقيدة 3
اللغة العربية 15.5
اللغة الإنجليزية 7
الرياضيات 2
العلم في حياتنا 5
نحن والعالم المعاصر 7
اساسيات التربية التقنية 6
لقد تم ظهور نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة
ليش مابتردو
لقد تم ظهور نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة
الف مبروك للتلميذ شوقي يوسف الذي احرز ٢٧٩
متى سيتم اعلان نتيجة شهادة الاساس
14727
المادة الدرجة
القرآن الكريم 15.5
الفقه والعقيدة 19
اللغة العربية 14
اللغة الإنجليزية 9
الرياضيات 17
العلم في حياتنا 14
نحن والعالم المعاصر 17
اساسيات التربية التقنية 15
23646
المادة الدرجة
القرآن الكريم 1.5
الفقه والعقيدة 18.5
اللغة العربية 17
اللغة الإنجليزية 11
الرياضيات 4
العلم في حياتنا 14.5
نحن والعالم المعاصر 10.5
اساسيات التربية التقنية 8.5
الصديق محمد الصديق
رقم الجلوس 23646
اكتب تعليقك هنا…محمدعارف علي عبد القار31559
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29.5
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 47
اللغة الإنجليزية 38.5
الرياضيات 37.5
العلم في حياتنا 28
نحن والعالم المعاصر 28.5
اساسيات التربية التقنية 29.5
اكتب تعليقك هنا…31559محمدعارف علي
اكتب تعليقك هنا…31559
17348
8793
[ ]
اكتب تعليقك هنا… رقم الجلوس 55932
المادة الدرجة
القرآن الكريم 11.5
الفقه والعقيدة 15.5
اللغة العربية 12.5
اللغة الإنجليزية 7.5
الرياضيات 5
العلم في حياتنا 12
نحن والعالم المعاصر 19.5
اساسيات التربية التقنية 19.5
اكتب تعليقك هنا…احمد عبد الحميد حسن محجوب
اكتب تعليقك هنا…7889 عبد الله علي
69792
المادة الدرجة
التربية المسيحية 42
اللغة العربية 27.5
اللغة الإنجليزية 32
الرياضيات 11
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 12.5
اساسيات التربية التقنية 19
٢٢٩١٥
علي
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 37.5
اللغة الإنجليزية 32
الرياضيات 33
العلم في حياتنا 19.5
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 23
فاطمة عبد القادر
40417
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 26.5
اللغة العربية 45
اللغة الإنجليزية 29
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 21
نحن والعالم المعاصر 24.5
اساسيات التربية التقنية 25
29633
المادة الدرجة
القرآن الكريم 23
الفقه والعقيدة 26
اللغة العربية 39
اللغة الإنجليزية 31
الرياضيات 36.5
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 27.5
اساسيات التربية التقنية 28.5
عثمان رقم الجلوس 2575
47589 شهد محمد البشير محمد خالد
المادة الدرجة
القرآن الكريم 26
الفقه والعقيدة 24
اللغة العربية 29
اللغة الإنجليزية 11.5
الرياضيات 5.5
العلم في حياتنا 12
نحن والعالم المعاصر 11
اساسيات التربية التقنية 23.5
اكتب تعليقك هنا…21387
المادة الدرجة
القرآن الكريم 6
الفقه والعقيدة 10.5
اللغة العربية 20.5
اللغة الإنجليزية 13
الرياضيات 12
العلم في حياتنا 10
نحن والعالم المعاصر 13
اساسيات التربية التقنية 9
عايزة اعرف نتيجتي15943
المادة الدرجة
القرآن الكريم 9.5
الفقه والعقيدة 5
اللغة العربية 8.5
اللغة الإنجليزية 7
الرياضيات 5
العلم في حياتنا 4.5
نحن والعالم المعاصر 4
اساسيات التربية التقنية 7
73473
اكتب رقم الجلوس 63395
المادة الدرجة
القرآن الكريم 22
الفقه والعقيدة 16
اللغة العربية 18
اللغة الإنجليزية 12
الرياضيات 10
العلم في حياتنا 17
نحن والعالم المعاصر 12.5
اساسيات التربية التقنية 12
اكتب تعليقك هنا…رقم الجلوس 29920
اكتب تعليقك هنا…29630
المادة الدرجة
القرآن الكريم 10
الفقه والعقيدة 13
اللغة العربية 7
اللغة الإنجليزية 6.5
الرياضيات 2
العلم في حياتنا 9
نحن والعالم المعاصر 10
اساسيات التربية التقنية 14
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19
الفقه والعقيدة 16.5
اللغة العربية 16
اللغة الإنجليزية 6
الرياضيات 4.5
العلم في حياتنا 12
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 17
اكتب تعليقك هنا…النتيجه سريع الرقم 42018
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 24
اللغة العربية 34
اللغة الإنجليزية 29.5
الرياضيات 27.5
العلم في حياتنا 23
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 27.5
اكتب تعليقك هنا…النتيجه متين اريد معرفتهاالرقم42018
اكتب تعليقك هنا…43372
المادة الدرجة
القرآن الكريم 27
الفقه والعقيدة 18.5
اللغة العربية 33.5
اللغة الإنجليزية 12
الرياضيات 27
العلم في حياتنا 24.5
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 22.5
ذكرى المكاشفي عمر عبدالمولى
رقم جلوس 71936
سلام عليكم وايه الجزيرة .رقم الجلوس ٨٩٥٣
ولاء عبدالمنعم ولاية الجزيره رقم الجلوس 51176
المادة الدرجة
القرآن الكريم 9
الفقه والعقيدة 9
اللغة العربية 13
اللغة الإنجليزية 5
الرياضيات 3
العلم في حياتنا 9.5
نحن والعالم المعاصر 8
اساسيات التربية التقنية 15
هيام يوسف علي ولاية الجزيره رقم الجلوس 51175
اكتب تعليقك هنا…النتائج متين ولاية الجزيرة اعلموني
اعلموني بنتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيره ٢٠١٨
رقم الجلوس ٣٩٧٧٧
المادة الدرجة
القرآن الكريم 6.5
الفقه والعقيدة 7
اللغة العربية 24
اللغة الإنجليزية 4.5
الرياضيات 7
العلم في حياتنا 9.5
نحن والعالم المعاصر 12
اساسيات التربية التقنية 13.5
اكتب تعليقك هنا…نتيجه
النيجة متيييين رقم الجلوس75357 ولاية الخرطوم
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 36.5
اللغة الإنجليزية 25.5
الرياضيات 27.5
العلم في حياتنا 21.5
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 29.5
نتيجه شهاده الاساس ولايه الجزيره2018
اكتب تعليقك هنا…1723
الولاية الجزيرة
اكتب تعليقك هنا…1723
رقم جلوس 40307
fathe [email protected] gmail com
رقم الجلوس 40307
المادة الدرجة
القرآن الكريم 0
الفقه والعقيدة 17.5
اللغة العربية 6.5
اللغة الإنجليزية 9
الرياضيات 13
العلم في حياتنا 5.5
نحن والعالم المعاصر 7
اساسيات التربية التقنية 15
39381رَقًمٌ الُجلوس
المادة الدرجة
القرآن الكريم 16
الفقه والعقيدة 25.5
اللغة العربية 22
اللغة الإنجليزية 11
الرياضيات 26.5
العلم في حياتنا 19
نحن والعالم المعاصر 19
اساسيات التربية التقنية 24.5
46738
68090
اكتب تعليقك هنا…64055
المادة الدرجة
القرآن الكريم 25
الفقه والعقيدة 24.5
اللغة العربية 34.5
اللغة الإنجليزية 16
الرياضيات 30
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 16
اساسيات التربية التقنية 23.5
فتحيه بابكر عبدالقادر رقم الجلوس 51164
المادة الدرجة
القرآن الكريم 0.5
الفقه والعقيدة 10
اللغة العربية 10
اللغة الإنجليزية 5.5
الرياضيات 4.5
العلم في حياتنا 9
نحن والعالم المعاصر 5.5
اساسيات التربية التقنية 4
فتحيه إسماعيل يوسف رقم الجلوس 51163
المادة الدرجة
القرآن الكريم 12
الفقه والعقيدة 17
اللغة العربية 20
اللغة الإنجليزية 6
الرياضيات 7
العلم في حياتنا 12
نحن والعالم المعاصر 15
اساسيات التربية التقنية 11
فتحيه بابكر عبد القادر رقم الجلوس 51164
اريد معرفة نتيجتي رقم جلوسي 18441
المادة الدرجة
القرآن الكريم 18
الفقه والعقيدة 9.5
اللغة العربية 21.5
اللغة الإنجليزية 15
الرياضيات 11
العلم في حياتنا 8.5
نحن والعالم المعاصر 8.5
اساسيات التربية التقنية 16.5
متين النتائج شهاده الاساس 2018
وحيدصديق عبد القاور محمد رقم الجلوس 15563
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 29
اللغة العربية 48
اللغة الإنجليزية 37
الرياضيات 35.5
العلم في حياتنا 25
نحن والعالم المعاصر 26.5
اساسيات التربية التقنية 30
نتيجة شهادة الاساس ولاية الجزيرة 2018برقم جلوس 4059
٢٨٢٨٥
المادة الدرجة
القرآن الكريم 18.5
الفقه والعقيدة 23
اللغة العربية 34
اللغة الإنجليزية 27
الرياضيات 22
العلم في حياتنا 21.5
نحن والعالم المعاصر 24
اساسيات التربية التقنية 25
٤٦٦٦٤
المادة الدرجة
التربية المسيحية 59
اللغة العربية 33
اللغة الإنجليزية 24
الرياضيات 16
العلم في حياتنا 24
نحن والعالم المعاصر 18.5
اساسيات التربية التقنية 25
48 180
اكتب تعليقك هنا…ولاية الجزيره
رقم الجلوس ٣٥٩٦
اكتب تعليقك هنا…37796
المادة الدرجة
القرآن الكريم 19
الفقه والعقيدة 21.5
اللغة العربية 27
اللغة الإنجليزية 11
الرياضيات 17
العلم في حياتنا 20
نحن والعالم المعاصر 16.5
اساسيات التربية التقنية 20.5
متي نتيجه شهادة الاساس ولايه الخرطوم
ولاية الجزيرة
رقم الجلوس
23676
المادة الدرجة
القرآن الكريم 25.5
الفقه والعقيدة 19.5
اللغة العربية 27
اللغة الإنجليزية 13.5
الرياضيات 10
العلم في حياتنا 13.5
نحن والعالم المعاصر 13
اساسيات التربية التقنية 23
أمل الشافعي علي أحمد
42302
المادة الدرجة
القرآن الكريم 17.5
الفقه والعقيدة 24
اللغة العربية 30
اللغة الإنجليزية 10
الرياضيات 9
العلم في حياتنا 18
نحن والعالم المعاصر 25.5
اساسيات التربية التقنية 25.5
اكتب تعليقك هنا…متي يتم إعلان نتيجة شهادة الاساس بولاية الجزيرة للعام الدراسي 2018
اكتب تعليقك هنا…اريد معرفة نتيجتي ورقم جلوسي هو 45063
اريد ان اعرف نتيجت ابني الطيب عمر مصطفي الامام ولاية الجزيرة
486رقم الجلوس
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 28
اللغة العربية 42
اللغة الإنجليزية 15
الرياضيات 19.5
العلم في حياتنا 25.5
نحن والعالم المعاصر 26
اساسيات التربية التقنية 27.5
اكتب تعليقك هنا…42487
المادة الدرجة
القرآن الكريم 28
الفقه والعقيدة 27.5
اللغة العربية 44.5
اللغة الإنجليزية 35
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 27
نحن والعالم المعاصر 27
اساسيات التربية التقنية 29
اكتب تعليقك هنا…٣٦٧٦٣
عايز اعرف نتيجتي
عبد الرحمن جعفر زين العابدين رقم الجلوس ٢٨١٢٥
المادة الدرجة
القرآن الكريم 18
الفقه والعقيدة 15.5
اللغة العربية 25
اللغة الإنجليزية 13
الرياضيات 8
العلم في حياتنا 13
نحن والعالم المعاصر 9.5
اساسيات التربية التقنية 15
دانية فضل الله
رقم الجلوس67821
المادة الدرجة
القرآن الكريم 29
الفقه والعقيدة 27
اللغة العربية 40
اللغة الإنجليزية 29.5
الرياضيات 36
العلم في حياتنا 22
نحن والعالم المعاصر 22
اساسيات التربية التقنية 27.5
نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيره متين تحديد لوسمحتو ماقادرين نأخد منكم خبر مؤكد
اكتب تعليقك هنا…٢٠٩١٧
المادة الدرجة
القرآن الكريم 17
الفقه والعقيدة 12.5
اللغة العربية 24
اللغة الإنجليزية 22
الرياضيات 18.5
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 14.5
اساسيات التربية التقنية 15.5
1043
امنه محمداحمدالسيد ابراهيم
رقم الجلوس 39402
النتيجه بتييييبب
71223
المادة الدرجة
القرآن الكريم 15
الفقه والعقيدة 25
اللغة العربية 25.5
اللغة الإنجليزية 8.5
الرياضيات 21
العلم في حياتنا 16
نحن والعالم المعاصر 21.5
اساسيات التربية التقنية 14.5
بابكر حربي الريح حسن الأمين رقم الجلوس 1185