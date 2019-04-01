نتيجة شهادة الأساس السودانية ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نتابع معكم أخبر أخبار إعلان نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس، وجميع ولايات السودان والتي من المقرر أن يتم اعتمادها فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج الأساس ولاية الجزيرة 2018 عبر موقع وزارة التربية والتعليم وﻻية الجزيرة، ليتمكن جميع طلاب الصف الثامن من الاطمئنان على نتائجهم.

نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019

حيث يترقب جميع طلاب الصف الثامن إلى معرفة نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وﻻية الجزيرة، فور اعتمادها من جانب الدكتور فرح مصطفى وزير التربية والتعليم، فور أن انتهي الطلاب من أداء امتحانات الصف الثامن خلال نهاية شهر مارس الماضي.

وفي سياق متصل، أكد وكيل التربية والتعليم بولاية الجزيرة، أنه من المقرر أن بتم إعلان نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2018 خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدا أنه تم البدء في امتحانات الصف الثامن للعام الحالي يوم 17مارس، حتي نهاية الشهر، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي أوشكت المديرية على الانتهاء من تصحيح امتحانات شهادة الأساس ولاية الجزيرة، وهذه تفاصيل الدرجات :

المنهج القومي النجاح من 140 فما فوق.

الموهبة والتميز النجاح من 170 فما فوق.

إجازة التجويد والأساس النجاح من 200 فما فوق.

استعلم عن نتائج شهادة الأساس السودانية ولاية الجزيرة 2019 برقم الجلوس

حيث سيتمكن جميع طلاب الصف الثامن من الاستعلام عن نتائج شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2018 برقم الجلوس، فور أن يتم رفعها على موقع الوزارة، من خلال الخطوات التالية :

يقوم الطالب بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة.

ومن ثم يقوم الطالب باختيار قسم نتائج شهادة الأساس 2019.

ثم يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به.

ومن ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

وبعد هذا ستظهر النتيجة .

كما يمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم عرض نتيجة شهادة الأساس ولاية الجزيرة 2019 وجميع الولايات فور اعتمادها.

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