“روابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس كل المحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والشرقية والمنوفية

ننشر لكم نتائج نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر بوابة مديرية التربية والتعليم لكافة المحافظات المصرية، حيث بدأت لجان التصحيح في أعمالها بجميع محافظات مصر، بعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني مباشرة والتي انتهت في مختلف المحافظات الخميس، وسط ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي نصف العام، وسنضع لكم روابط نتائج مختلف المحافظات.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي، أو ما يطلق عليها البعض “ثالثة إعدادي” هي مرحلة هامة من التعليم، فهي بمثابة نهاية مرحلة التعليم الأساسي في مصر قبل الانتقال لمرحلة التعليم الثانوي، ومن خلالها على الطالب الاختيار بعد العديد من المدارس الثانوية سواء العامة أو الصناعية أو التجارية أو غيرها حسب مجموعه أو رغبته.
روابط نتائج الشهادة الإعدادية
وعبر مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة تعلن نتيجة إعدادية القاهرة والجيزة والقليوبية والأسكندرية والدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وغيرها من محافظات مصر.
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية “ظهرت”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة “ظهرت”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاقصر “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسيوط “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة كفر الشيخ “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة السويس “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة أسوان “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة مطروح “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة شمال سيناء”لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر “لم تظهر بعد”
- نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تظهر بعد
توزيع درجات ثالثة اعدادي أخر العام
تم توزيع درجات الترم الثاني للصف الثالث الإعدادي بواقع 40 درجة للغة العربية، والإنجليزي 30 درجة، دراسات 20، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، ليكون المجموع الكلي لجميع الدرجات في الترم الثاني 140 درجة، ولا تضاف مادة الرسم والتربية الدينية للمجموع الكلي، وكذلك الحاسب الآلي.
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- "حلال ساعات" نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني "ثالثة اعدادي" عبر بوابة القاهرة التعليمية cairomoe.info عقب اعتماها رسميا
التعليقات
بقولوكو يشويه ضفادع هي النتيجه هتظهر امتالله يحرقكو
ممكن محافظه اسيوط
محافظه الشرقيه إدارة غرب الزقازيق رقم الجلوس14320
هي القاهره امتي معلش
عارفه
نتيجة الصف الثالث الاعدادى لو سمحتوا ورقم الجلوس١١٤٤٧
174
شهاده الترم التاني للصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس13264
شهاده ثالثه اعدادي محافظه محافظه المنيا مركز ابوقرقاص قريه ساقيه موسى
انا جبت 99%.5
الف مبروووووك
انت جبت الشهادة
الف مبروك
ممكن تبعت اللينك
نورهان سامي رزق محافظه اسيوط رقم الجلوس 5145
محافظه اسيوط
الصف الثالث الاعدادي
امنية خميس حسن سعد زيتون
البحيرة مركز ادكو
رقم الجلوس70328
رقم الجلوس 33045
محافظة القليوبية
يارب انا هموت وهشوفها ونبي بالاستاذ علاء محمود
ممكن تجيبي النتيجه ونبي يامستر
وشكرا..
انا عايزه اععرف النتيجه اسمي فاتن محمد فوزي محافظه الشرقيه مدرسه مشتول القاضي رقم الجلوس ١٢٨٨٤
اسيوط اسيوط اسيوط امتي
اريد نتيجة 3ع البحيرة رقمى 27853
حمره يقوكه
اريد نتيجتي 39993 محافظة الدقهليه
مش عارف
أن عوز اعرف نتيجه اسيوط 9134
الدقهليه امتا
المنيا هتظهر ايمتا لو سمحتو
لو سكحت القليوبيه امتي
محمد ناصر عبدالفتاح ابراهيم
الاسم مريم عبدالوهاب احمد رضا
رقم الجلوس73964
انا رقم جلوسي 183024
و نفسي اشوف الشهاده
محافظة الجيزه
شكراا
إن شاء الله قلنا هنصقت
اسلام محمد مدرسة حافظ ابراهيم اعداية رقم جلوسى 469060 محافظة القاهرة
النتيجة طلعت روح شوفها
لسه مطلعتش
26326
رقم الجلوس 7454
المنوفية امتى علشان انا جبت اخرى خلاص (:
يوسف منصور عباس منصور
360764
طيب والغربية امتى ؟
لو سمحتوا حد يجاوب
انا من الغربيه ومش عارف هي امتا
يوم الثلاثاء ان مكنتش يوم الثلاثاء يبقى الخميس يا السبت اخر كلام
#بالتوفيق
عبد الرحمن رمضان عيد محمد هارون
نتيجة القاهرة امتى
هلتي رقمك
ظهر
نتيجة رقم الجلوس 46213
هتعرفي نتيجتك ان شاء الله
كفر الشيخ النتيجة هتظهر امتة ورقم جلوسى 46213
١٢٨٠٥ محافظة القليوبيه
١٢٨٠٤ القليوبيه
هى ثانوى السعدية بتاخد من كام علمى و ادبى الجيزة
لو سمحت عايز اعرف الثانوي هياخد من كام ؟؟
ممكن اعرف التنسيق بتاع الثانوي العام في الاسماعيليه من كام
محافظه أسيوط
محافظه المنوفيه هتبان امته لو سمحتي
نتيجه الشاهد الإعدادي محافظة المنوفية الترم الثانى
محافظة المنوفية
هتظهر امته
ارجو الرد بسرعه
لو سمحت متى ستظهر نتيجه محافظه الغربيه
السنه الجيه
متا تظر النتيجة محافظة المنيا
لو سمحت محافظه الغربيه امته
امتي هتظهر شهاده الثالث اعدادي
رجوك عايز
امتى تظهرر درجات مافظة كفر الشيخ
هى القاهره هتظهر امتا
محافظة المنوفية هتظهر الساعة كاام
لو سمحتوا محافظة الغربية امتى ؟؟؟؟؟؟؟
11192 يرجي الرد
551075 مروان سلطان
القاهرة
لغه عربية 75 لغة اجنبيه 59ونص رياضيات 59 علوم 39 ونص دراسات اجتماعية 40 المجموع الكلي 273
الاسم
عبدالرحمن علي محمود
محافظة القاهرة
رقم الجلوس 468381
النتيجة هتظهر امته محافظة الجيزة
يرجي الرد
رقم الجلوس 498163
القاهرة
الاسم محمد احمد حسنى
نورا حسنى محمد مصطفى
240341
حد يرد عليا بسرعه
القاهرة امتى
والساعة كام
الدقهليه ؟؟؟؟
محافظة الدقهليه امته
لو سمجت القليوبية هتظهر امتي
اسيوط الترم الثاني امتي امتي
439062 الترم الثاني محافظة القاهرة
محافظه الجيزه 254151
محافظه الجيزه ضهرت ولا لسه ولو ظهرت يا مستر رقم الجلوس 254151اداره كرداسه
تيب الاقصر امتي
دمياط هتظهر إمتا
اريد اعرف نتيجة الشهادة الاعداديه الترم التاني مدينة الاسكندرية اداره غرب مدرسة ابوالهول رقم الجلوس 38268 الاسم أحمد السيد أحمد السيد سعيد
نجحت بمجموع210
السلام عليكم متي النتيجه
عوزالنتيجةالصف الثالثالعدادئبمحافظة السكندرية
انا ندي فاروق من الاقصر
انا ندي فاروق
انا احمد فتحى
نتيجة المنوفية امتي ترم ثاني
بعد اذنك هي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية امتي
الاسكندريه ظهرت ولا لس
لسه .. هتظهر يوم الاتنين الصبح
هتظهر النهارده الصبح
ثريا القذافي محمد محمد شعبان
امتى محافظة الإسكندرية 11689 وده رقم الجلوس
٧١٤٠١
اسوان امتا ها تزهر النتجه
والله انا زهقت من نتيجة اسوان دى
شكلها اصلا مش حتظهر
نتيجة محافظة القاهرة 46595
محافظة القاهرة امتى نتيجة الاعدادية
نتجة اسوان ادراة ادفو
مدرسة مصنع السكرالعداداية المشركة
رقم الجلوس
21215
اسوان 26114
نتيجة اسوان امتى لو سمحت
الاسم:عبد الرحمن محمد حسين محمد و رقم الجلوس:9633 و محافظه اسوان
ممكن اعرف امتي هتظهر نتائج محافظه اسوان
اليوم السبت ولم تظهر نتيجة اسوان ما سبب التأخر في النتيجة
رقم الجلوس 2552 محافظة اسوان رجاءا الرد
اسوان امتا احنامستنينها بفارغ الصبر
مدرسة كفر الشيخ عطية الاعدادى الشهاده الصف الثالث الاعدادى
الشهادة لوسمحت با محافظة بنى سويف مركز الوسطى صفط الغربية
اسوان امتا
بداية الأسوع القادم
امتا نتيجه اسوان 10153
أسوان لم تصدر بعد، السبت القادم
الإسم منه الله السيد حسن الداودى
المحافظة بورسعيد
رقم الجلوس 3309
اسم الطال منه الله السيد حسن الداودى جمعه رقم الجلوس3309
المديريةمديرية بورسعيد التعليمية الإدارةشمال بورسعيد
اسم المدرسهشهداء بورسعيدالاعداديه المشتركه
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 32 12.5 15 11.5 13 15.5 7.5 2
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
2123
المحافظة ايه ؟
مدرسة طه حسين الإعدادية المعنية بنين مغاغه محافظة المنيا
لو سمحت الفيوم هتظهر امتى
كنءلونءخنءلوه
9429
المحافظة ؟؟
رقم الجلوس ٥٨١٩٣ محفوظه القليوبية
شهاد الاعدادي
الاسم محمود احمد حمدي احمد مرسي
رقم الجلوس611
المدرسه الفيوم الاعداديه الحديثه
محاحفظة الفيوم
اسم الطالبمحمود احمد حمدى احمد رقم الجلوس611
المديريةمديرية الفيوم التعليمية الإدارةغرب الفيوم
اسم المدرسهالفيوم الاعدادية الحديثة بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31 15 15 16 12 20 7 5
نتيجة الشهاده الاعداعدي
الاسم محمود احمد حمدي احمد مورسي
رقم الجلوس 611
المدارسه الفيوم الاعداديه الحديثه
نتيجة الشهاده الاعداعدي في الفيوم
الاسم محمود احمد حمدي احمد مورسي
رقم الجلوس 611
المدارسه الفيوم الاعداديه الحديثه
الاسم :محمد اسماعيل محمود مهران محمد
رقم الجلوس:٣٧٦٣٨
محافظة الشرقية
مدرسة الزهار
نيرمين محمد محمد
100292 محافظة الشرقيه
اسم الطالبنرمين محمد محمد سيداحمد رقم الجلوس100292
المديريةمديرية الشرقية التعليمية الإدارةصان الحجر
اسم المدرسهعبدالعزيز الإمام الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 21.5 27.5 19.5 25.5 19 14 6 6
عايزتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقية وهتظهر امتي
انتو كاتبين الدقهلية ظهرت وندخل على الرابط مش موجودحاجة اية الفتى دا
المعصره حلون
المعصره
امتى اسوان لو سمحتوا
رقم الجلوس 21190
نتيجة الدقهلية ظهرت!؟
ظهرت انهارده
في الدقهليه
امتي نتيجه اسيوط
هى نتيجة اسيوط امتى ارجو الرد السريع
ظهرت
اسم الطالبسلمى جمال على عبدالعال رقم الجلوس29615
المديريةمديرية أسيوط التعليمية الإدارةاسيوط
اسم المدرسهالمستقبل الخاصة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 0 / 40 0 / 30 0 / 20 0 / 30 0 / 20 0 / 20 0 / 10 0 / 10
النتيجه 40 30 19.5 30 19 16 8 7
الاسبوع القادم
مرحبابكمفيموقعمجانيللدعمالفني
42942
رقم الجلوس 36273
متى تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي في بنى سويف
عايزين نتيجة الصف الثالث
الاعدادي في بنى سويف
ظهرت بني سويف
73147
محافظة القليوبية
الاء عمرو رزق
اريد نتيجة تلشهادة الاعدادية
محافظة الدقهلية
ادارة بنى عبيد
مدرسة الفريد شماس الاعدادية
رقم الجلوس 82316
رقم الجلوس 11744
محافظه القليوبية بعد اذنك
محمد غزالي من بني سويف
رقم الجلوس
38185
النتيجة هتظهر الساعة كام ؟
محمد فرغلى محمود رقم الجلوس (60508) محافظه اسيوط ساحل سليم
امتى هتظهر نتيجة محافظة قنا انا مستنيا النتيجة على نار
أنا متوتره جدا عايزه نتىجه تالته أعدادى لمحافظة بني سوىف
متى.ىكون.ظهور.النتىجة.بمحافظة.الدقهلىة
مدرسه الشهيد محمود راغب الاعداديه /طوخ/ القليوبيه
الاسم : ياسمين احمد الصياد
ررقم الجلوس : 14700
مبروك يا ياسمين انتي نجحتي وجبتي مجموع115.5
اسمي :حبيبه اكرم السيد محمد
محافظة القليوبيه ادارة الخانكه
رقم جلوسي 63725
النتيجة عتظهر امتى لوسمحت
12345
نتيجة محافظة بنى سوف متى تظهر
الاسم :خالد محمد مصطفي ابراهيم الجندي
رقم الجلوس:٧٧٠٤٧
المدرسه : مدرسه المنشاه الكبري الاعداديه الجديده المشتركه بمحافظة القليوبيه بمركز كفرشكر
الاسم :خالد محمد مصطفي ابراهيم الجندي
رقم الجلوس:٧٧٠٤٧
المدرسه : مدرسه المنشاه الكبري الاعداديه الجديده المشتركه بمحافظة القليوبيه
عاوزين نشوف الشهادة
لو سمحت رد عليا بسرعة عليا هى أسوان هتظهر النهارده ولا بكره
01155162325
لما لاتظهر بنى سويف
عايز درجتى مدرسة عمرو بن العاص رقم الجلوس 10049
هل نتيجةنتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة بني سويف صدرت رقم الجلوس 27461
سوهاج امتي؟؟؟
اسيوط امتى هتظهر
امتا نتيجة بمحافظة المنيا هتبان علشان احنه هنموت من كثرة الانتظار رجاء اخبرونا بسرعه
يارب
مصر امى
4875
رقم جلوس 3522
الاء ناجي
مدرسه علي مبارك محافظه القاهره
رقم الجلوس 445621
متى ستظهر نتيجة المنيا رقم الجلوس89538
رقم الجلوس 77979 من محافظة الدقهلية إدارة دكرنس التعليمية
اين الغربية
قناااا هتظهر امتا يا جماعه حرااام والله كل ده
نتيجه سوهاج امتي لو سمحت
متي ستظهر نتيجة بني سويف
انا من الغربية لسة مانزلتش
الُنَيـﮯجْة انَا ثُمٌوَتْ رَقًمٌ الُجْلُوَسِ24204
محافظه العربيه
رقم الجلوس 38206
الغربية أكيد اليوم الثلاثاء بحسب م صارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ الشناوي عايد
بني سويف هتبان امتي لوسمحت رقم الجلوس13743
سنوافيك بالنتيجة فور ظهورها
بعد بكره 😂
الغربية هتظهر الساعة كام؟
المنيا امتى اكيد لو سمحت؟؟
المنيا احتمال كبير الخميس القادم
رقم جلوسى ١٠٠٠١ محافظة كفر الشيخ
احمد على السيد على
25063
سوهاج
مدرسه الاعدادية القديمه بنين بمحافظة سوهاج
اين الغربيه
انا اسماء محمد حلمى عبدالحميد
رقم الجلوس 6701
من محافظة كفر الشيخ
المنيا لم تظهر
انا فى مدرسه مسطرد رقم جلوسي٤٦٧٣٧ يارب انجح
ارحمونا انا شعري ابيض
انا احمد مخلص عبد الفتاح محمد رقم جلوسك هو ٧٩٩٥٠محافظة المنيا ارجو ابلاغى النتيجة عند ظهورها لعام ٢٠١٨
19665
عايزة نتىجة الصف الثالث الاعدادى محافظة القلىوبىة
القليوبية الاربعاء، الغربية الثلاثاء، الدقهلية الأربعاء
الشرقيه امتي
الشرقية احتمال كبير تكون الثلاثاء
محافظة الشرقية مدرسة/د/شريف عمر رقم الجلوس93651
رقم الجلوس58333
رقم الجلوس 58333
النتيجة برقم الجلوس
ارحمونا طلعوا النتيجة
محافظة قنــــــــــــــــا امتا هتظهر
انا عايز اعرف نتيجتى بسرعه
كريم رضا محمد شتات
المنزفيه
شبين الكوم
6411
مدرسه الشهيد حماد الصعيدي بالماي
سارة محمد محى الدين رقم الجلوس 11126 محافظة المنيا
المنيا لم تصدر بعد
سارة محمد محى الدين رقم الجلوس 11126
سوهاج امتى
رقم الجلوس 18207
سوهاج والمنيا حتى اليوم الاثنين لم يظهرا
محافظه دمياط هتظهر امته؟
دمياط ظهرت اليوم الاثنين
حضرتك انتي منين وانا اجبهلك دلوكات
غير معرف
نتيجة الصف الثالث الاعدادى متي سوف تظهر في محافظة المنوفية
الغربية هتظهر امتى بقه 328 36
فين النتيجة
رقم الجلوس:18360
ايه المواعيد الزبالة دى ازاى مظهرتش لغاية دلوقتى
2578
الاسم : حلمي علي حلمي
المحافظه : الدقهليه
موعد ظهور المنيا
رقم الجلوس :11466
ادارة مغاغة التعليمية
مدرسة كفر المداور
موعدظهور المنيا
انتصار ابو القاسم عزمي عبد اللطيف
المنيا
٤٩٢٢٦
التوفيق لينا جميعا
محافظة الدقهلية امتة
مدرسة الشهداء العبور
ا لنتيجة
متي نتيجة البحيرة الاعدادية
عبده رض
kfgjchf’dr
اصبري هتنجحي انشاء الله
بورسعيد رقم الجلوس 7416
محافظه دمياط هتبان امتي لوو سمحت
اعدادية المنيا امتى ؟؟
نتيجة محافظة المنوفية امتى لو سمحت
نتيجه المنيا امتا
احمد اسامة
محافظه القليوبيه رقم الجلوس 76911
موعد ظهور الغربية لو سمحت
نتيجه كفر الشيخ مركز دسوق محله ابو علي
محاقظة الجيزة
محافظه كفر الشيخ
اداره دسوق
مدرسه محله ابو علي
النتيجه لو سمحت
محمد حمدان حسن
رقم الجلوس: 4448
الاداره التعليميه مركز الصف
محافظة الجيزه
متي ستظهر الشهاده الأعدادية في محفظة الشرقيه
الشرقية
انا رقم جلوسي 7888 بمحافظة بورسعيد مدرسه العاشر من رمضان الاسم عادل محمد علي حسنين الشحنه
رقم الجلوس 6768 بورسعيد
مدرسة كفر تصفا كفر شكر الاعدادية بنين
77948
محافظه بورسعيد هتظهر امتا
كفرالشيخ
احمد غريلنى مصطفى فريد
الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس6135
محافظة المنيا
المنيا لم تظهر بعد
المنيا لو سمحتم
امتا النتيجه داليا منصور
محافظه اسوان هتظر امته
بداية الاسبوع القادم
امتي سوف تظهر محافظه القليوبيه
القليوبية خلال ساعات
طب لسه مظهرتشى ليه طالما حضرتك قولت خلال ساعات ؟؟؟؟؟؟؟؟
عا يزة أعرف شهاتى بر قم جلوس ٣٤٥٠٣ من محافظة المنيا مركز مطاى
قنا امتي
طيب امتي سوهااج الرجااء الرد
ميه ميه
ممن موج
نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا هاتظهر امتى عشان المدارس قربت واحنا عايزينها
البحيرة امتى
البحيرة امتا
ظهرت البحيره
لأ لسه
لحد دلوقتي مفيش تفاصيل عن موعد ظهور اعدادية البحيرة
55677
رقم الجلوس؛73878
محافظه؛القليوبيه
المدرسة /طهنشا الاعدادية المشتركه
المحافظه /المنيا
رقم الجلوس/57584
لو سمحت عايز نتيجه محافظه المنيا رقم الجلوس 50327 الاسم محمد طارق محمد محمد
نتيجة محافضة بنى سويف هاتظهر امتى؟
نتيجة محافظة بنى سويف امتى
رقمـ آلجلوسـ 26782
مـحآفظـة آلغربية
المنوفية امتي
لو سمحت بورسعيد نزلت والا لا ولو نزلت رقم الجلوس 1045مدرسة المشير احمد اسماعيل شهد وليد عطية مسعد شتيوى
الاسم : سمر كمال السيد جودة
رقم الجلوس : 26193
محافظة الفيوم
اكتبي اسم المدرسه
نتيجه محافظه المنوفيه هتظهر امتي
متي ستظهر محافظة بورسعيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جزاكم الله خيرا
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 58303 الاسم هند احمد عبد الحميد امحافظة المنيا
انا اريد نتيجةالصف الثالث اﻷعدادى رقم الجلوس 54433 محافظة المنيا
امتي هتظهر نتيجة الاعداية سوهاج لوسمحت
متي سوف تظهر نتيجة الاعدادية سوهاج بليز
hghgvhjjkkll;
الشهاده من فضلكم محافظه المنيا رقم الجلوس 47473
ابو.قرقاص
طارق.مصطفى.سعد
لم تظهر المنيا بعد ؟؟
القليوبية متي ٣٥٩٢٠
يارب يوفقنا كلنا رقم الجلوس 66966
حدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الغربية
الاسم احمد محمد عبد الحليم اسماعيل
رقم الجلوس ٣٣٧٦٧
٣٣٧٦٧
حدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية ؟
نايهه عبدالباقى محمد عبدالباقى
رقم الجلوس73147
حدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية ؟؟؟؟
الاسم شيماء صابر
المدرسة البرجايةالاعداديةالمشتركة
رقم الجلوس٥٢٤٢٠
ارجوكم الشهادة الاعدادية المنيا
رقم الجلوس :54723 الاسم :بتول ناصر عزيز مترى محافظه: القليوبيه
لم تظهر القليوبية بعد
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 40599
عازين النتجة
شيرين محمود عبد الرسول
28482
محافظة اسيوط
لم تظهر اسيوط ولا سوهاج بعد
متى ستظهر النتيجة ارجوكم محافظة سوهاج
لالبااببيبل
النتيجه من فضلكم يا ولاد الزينه امنوا
النتيجه من فضلكم
عازين نتيجه
من فضلك ممكن نتيجه الصف الثالث الاعدادى
ندى علاء حسن
مدرسه صلاح سالم الاعداديه
كوم حماده البحيره
رقم جلوس ١٣٢٥٨
البحيرة خلال أيام
مدرسة الاعدادية بنات
ياريت ننجح بمجموع كبير
البحيره هتظهر امتى انشاء الله
يارب تكون بخير
يا رب غكرمنا
ربنا معكم
محمد اسماعيل احمد اسماعيل 20900
عبدالوهاب
نتيجة محافظة الغربية امتى يارب انجح
ياسمين مجدي محافظة الإسماعيلية رقم جلوسى ١٤٣٧٨ مدرسه ابو سلطان الاعداديه المشتركه
ياسمين مجدي محافظة الإسماعيلية
رقم جلوسك
محافظة القاهرة
متا سوف تظهر النتيجة
رقم جلوسى 13540
الشهاده الإعدادية لجميع المحافظات التي لم يتم ظهورها حتي ولكن سوف تظهر أبتداء من الساعه ٨إلي صباح يوم الأحد…. وننبئكم بأن شهادة القليوبية سوف تظهر اليوم مساء…… حسب التأكيدات الرسميه من كنترول الإعدادية… وشكرا
الشهادة الصف الثالث الاعدادى محافظة القلبوبية
امتى النتيجه هتظهر بضبط علشان انا عاوزها ضرورى رقم جلوسى 51912
تلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
شرع اجمد مهران
محافظة الغربية امته؟؟؟؟؟؟
نتيجة الشهادة الاعدادية … محافظة الغربية..
رقم الجلوس: 35545
الاسم: اسراء رشاد رشاد عبده
مدرسة: الناصرية الاعدادية بنات
محافظة الغربية يوم اي بالظبط …كده كتير عاوزين نتطمن ونطمن اهالينا
٥٨٤٧٧
هدير شعبان سعد حماده
محافظه المنيا امتا
ياسمين علي احمد ابرهيم محمد محافظة المنيا مركز مطاي
لو سمحت هي النتيجة بتاعت محافظة سوهاج
هتظهر النهاردة ولي امتي ؟!
بكلره
محافظة كفر الشيخ ها تظهر امتى
نتيجه المنيا ماته
محافظه الشرقيه امتا
من فضلكم اريد نتيجه الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية بأسرع وقت ممكن. رقم الجلوس هو 47924
لم تظهر بعد الغربية
اين نتيجة محافظة الدقهلية
الدقهلية الاربعاء
متى نتيجة القليوبية
نتيجة : محافظة الجيزة
رقم الجلوس :131308
الاسم : محمد سعيد قرني عبد العزيز
ارجو الرد او اجبها ازاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة النهضة الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 131308
الاسم محمد سعيد قرنى عبدالعزيز
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30212262103813
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 18
الدراسات 12.5
الرياضيات 18
العلوم 19
المجموع الأساسى 101.5
Mark1 67.7
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 121.5
الدين 15
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
انا عايز نتيجة خالد حمدي احمد محمد مش لاقيها انا من بني سويف مركز ببا
السيد محمود صالح ولد السيد
رنا صبري علي عبدالله النجار
رقم جلوس :8683
محافظة الغربيه -ادارة غرب طنطا
نجحتي مبرووووك
الاسم:الاء ابراهيم احمد عبدالرحيم
محافظة سوهاج
رقم الجلوس :39189
من فضلكم اريد نتيجه الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية بأسرع وقت ممكن رقم الجلوس هو 47924 حددوا متي تظهر علشان كده ضغط على اعصابنا
رقم الجلوس:162025
محافظه:الجيزه
جهاد حمدى عبد الحميد اسيوط
21 588
النتيجة محافظة الجيزة
خهعن
217660
محافطه المنيا
آنا عايز اعرف النتيجة رقم الجلوس 152145محافظه الجيزه
696352
الادارة البدرشين
المدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولى بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 152145
الاسم حسن ابراهيم سلامه ابراهيم
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 19
الرياضيات 21
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 119
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 139
الدين 12
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5.5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
امتة الشهادة هطتلع
النتيجه هتبان امته بضبط
محافظه المنيا
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رقم جلوسى 68919 من محافظة القليوبية
يوم الأربعاء القادم أنشأ الله
رقم جلوسى 68919 منمحافظة القليوبية
رقم الجلوس 161378
نورهان حسن سيد حسن سلام
يارب تنجح
٨٠٠٠٩
محافظة الجيزة – إدارة الهرم
احمد سامى شحاتة السيد
رقم الجلوس: 116815
الادارة الهرم
المدرسة قرطبة الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 116815
الاسم احمد سامى شحاته السيد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30307158800457
اللغة العربية 37
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 28
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 134.5
Mark1 89.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 154.5
الدين 19.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 9.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
38619
صبحي جمال عطا عبد السلام من القاهره رقم الجلوس 552957
عوزين نتيجه الشهادة الاعدادية بالغربيه
محافظه بورسعيد
رقم الجلوس 2655
اسمى بسنت محمد شعبان/محافظة الجيزة/رقم الجلوس 213254
الادارة الوراق
المدرسة عبدالله بن رواحه ع بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 213254
الأسم بسنت محمد شعبان عبدالظاهر
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30211012104869
اللغة العربية 28
اللغة الأنجليزية 17.5
دراسات 11
رياضيات 22
علوم 10
المجموع الأساسى 95.5
Mark1 63.7
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 115.5
دين 14.5
تربية فنية 7
كمبيوتر 7
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
اتفضلي
انا كمان عايزة شهادتى اسمى هاجر سعيد هلال سليمان
رقم جلوسى:39930
مدرستى :الشهيدمحمدكامل عبدالعزيز الاعدادية بقويسنا البلد
محافظة المنوفية
😯🙏🙈🙉🙊
ID 40117
الرقم القومي 39930
اسم المدرسة الشهيد محمد كامل عبدالعزيز قويسنا البلد ع
رقم الجلوس 39930
الاسم هاجر سعيد هلال سليمان
اللغة العربية 30
اللغة الأجنبية 13
دراسات 10
جبر 4.5
هندسة 12
رياضيات 16.5
العلوم 16
كمبيوتر 7.5
تربية دينية 15.5
تربية فنية 8.5
مستوى 1 0
مستوي 2 0
الرياضية 0
Field18 قويسنا
Field19 رسمي
كود الطالب 477789476
عايز اعرف النتيجه رقم الجلوس 127727
ننعتلعلعهبهبهممل
بلنجاح لكل الطله
رقم جلوس 105536
محافظة الجيزة
الجيزة 105536
عمرو محمد احمد رقم جلوس ١٧٧١٠٠
رقم الجلوس 174034 محافظة الجيزه
محافظة الاسماعيلية امتي
سما سلطان حسين مصطفي مدرسة باسوس محافظة القليوبيةرقم الجلوس
27925
سما سلطان حسين مصطفي مدرسة باسوس محافظة القليوبية رقم الجلوس
27925
زياد محمد عبد السلام عبد الحليم
الصف الثانى الاعدادى بنين
رقم الجلوس862
محافظه القليوبيه اروجو الرد فوران
زياد محمد عبد السلام عبد الحليم
862محافظه القليبوبيه
يعني امتي
حد يعرف نتبجة محافظة الاسماعيلية امتي
امتى الجىزة
بكره الساعه00: 2
امتي هى الجيزة
صدرت
146525
ان يوسف عيدرمضان شعبان بامحافظة الفيوم مدرسة مشية الجمال تعليم اساسي رقم الجلوس هو٤٩٠٢٩رب العرش معنه باذن الله هندخل ثانوي مات خفوش ياناس ياخوفه
امتي الجيزه
شهد عطالله سيد سمور يارب انجح والنبى ادعولى
795
4303
المحافظة ؟
رقم الجلوس36942
امن
الاسماعيلية. 18257
سلمى السيد عبد الخالق ابو دهب
رقم الجلوس ١٧٢٢
محافظه سوهاج
158083
انا خايفه من الشهادة الاعدادية
عايز نتيجه محافظه الاسماعيليه رقم الجلوس ٣٨٠٧
ماهر عصام عبدالمنعم ابراهيم
رقم الجلوس 7816
رقم اللجنه 7
محمد محمود
رقم الجلوس7414
هيه النتيجة هتظهر امتا
بعد ملايين السنين
انا محمود كمال رقم الجلوس 495912 محافظة القاهر
لغة عربيه ١٢ لغة اجنبيه١٠ رياضيات ١٠ علوم ١٠ دراسات ٤ المجموع الكلي٥٥ المجموع من ١٤٠
انا ابراهيم احمد حسن محمد من المنيا مدرسه كفر المنصوره الاعداديه بنين رقم الجلوس 56067
محافظة اسيوط
من فضلكم هريد الشهادة بسرعة
رقم الجلوس :١٠١٧٧٥
محافظة:الجيزة
يارب يارب يارب يارب
ارجو النتيجه13646 منازل القاهره
النتيجة الاعدادية باسم رحمة محمد جمال الدين ذكى مدرسة الشيماء الثانوية بنات رقم جلوس. 306012 محافظة القاهرة
نتيجة تالته اعدادى محافظة الاسماعيليه ….رقم الجلوس ١٩٢٣١
لغة عربية 35.5
لغة اجنبية 19
رياضيات 19.5
علوم 15
دراسات اجتماعية 14.5
المجموع الكلي 103.5
وانا كمان ياصحبى
اروي سيد جمعه عبد العظيم
الاعداديه بنات بالفشن
محافظة بني سويف
رقم الجلوس:42370
عايزة النتيجة
اسمي:اروي سيد جمعه عبد العظيم
المدرسة:الاعدادية بنات بالفشن
رقم الجلوس:42730
المحافظة:بني سويف
عايزة اعرف النتيجة
النتيجه لسا مظهرتش
لسة مظهرتش
امتى هتظهر اسيوط
اسمي : اروي سيد جمعه عبد العظيم
مدرسة:الاعدادية بنات بالفشن
محافظة:بني سويف
رقم الجلوس:42370
عايزه اعرف نتيجتي
سلمى رمضان محمد عمر
491644
يارب بالتوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات
233308 محافظة الجيزة
غرب شبرا الخيمة القليوبية ٣٩٢٢٣
رقم الجلوس الصف الثالث الاعدادية محافظة القليوبية غرب شبرا الخيمة ٣٩٢٢٣
مدرسه طه حسين شبراالخيمه
رقم الجلوس٣٩٢٢٣
مصطفي اكرامي سمير علي
رقم الجلوس. 449871
٢٤٣٢٩٦
نتية المنوفيه هتظهر امتا
الاسم : مينا خليل سعيد
رقم الجلوس: ١٤٢٦٨٣
الصف : الثالث الاعدادي
المحافظه : الجيزه
الاداره : جنوب الجيزه
لسة هتطلع النهارده
انا اريد نتيجة الاعدادية القاهرة مدرسة المرج الرسمية للغات رقم جلوس 446784
لغة عربية 33
لغة اجنبية 22
رياضيات 22
علوم 10
دراسات اجتماعية 12
المجموع الكلي 99
اي خدمة
20061
نجح يا عسل
طب هى كده النتيجة ظهرت ولا لسه فى القاهرة بوابة نتائج التعليم الاساسى بتقول النتيجة لم تظهر بعد يعنى هى ظهرت ولا لسه
امتى النتيجة المنياااا
17351
لغة العربية 16
جبر 8
هندسة 7
انجليزى 20
دراسات 14
علوم 13
النتيجه ظهرت بالقاهره وانا لا استطيع ان احصل عليها رقم الجلوس 377806
صلاح عبدالله ا
لقاهره
٤٦٦٩٠١
سميرةحسنى جمعةالسيد524088
524088
342320
عايزه النتيجه هموت
يارب انا خايف اوى😂😂
يارب النجاح
يارب تطلع و يارب انجح
ده رقم الجلوس:427549
اناعاؤزنتيجةالقاهرة
يا رب انجح بمجموع عالى احمد احمد فاروق المنيا مدرسة الكوثر الخاصة بنى مزار
112734
نصر وائل محمد عبده شريف
انا ساريد النتيجه
اتصلو بياعلي الرقم ده
01123270894
اسمي عبدالرحمن رافت حسين رقم جلوس35018
مدرسه الشهيد محمد مجدي بنين 2
الاسم/محمد محمود نجاح عبد القادر طنطاوي
مدرسه/طه حسين
رقم الجلوس/463001
محافظه/القاهره
ارجوكم النتيجه
يارب تطلع
رقم الجلوس ٤٠٣٢٠٠ القاهرة
44521
محافظة اسماعيليه
امتي ؟؟
غاعتغعغع
552782
351920
نتيجه الصف الٽالٽ الاعدادي القاهره مدرسه الشهيد باسم رقم الجلوس 378321 الاسم سماح كارم مرشد
حازم مرزوق محمد احمد عيد
محافظة القاهره
مدرسة طه حسين
رقم الجلوس. 462839
343506
يوسف محمد محمد لبيب
رقم الجلوس
517835
الاسم
مريم رمصان ابراهيم حسن
رقم الجلوس
35845
18082
لغة عربية 36.5
لغة انجليزية 27
جبر 10
هندسة 14.5
الرياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 17
علوم 18
المجموع 123
دين 18
كمبيوتر 6.5
بحث عن نتيجة أخرى
رقم الجلوس 18082 المنيا
266
اناعايز النتيجه
هادي محمد السيد الاسطح
مدرسه خالد بن الوليد بنين
هتظهر امت في الغربيه
طيب نتيجة الغربية امتى
طيب جنوب سيناء امتي
شهد سامى عبدالرحيم محمد عبد الرحيم
رقم الجلوس110359
انا من سوهاج انتظر النتيجة بفارغ الصبر يارب
يارب ا ناجح
انا عايز الشهاده
يا رب النجاح لاولادنا. احمد يوسف احمد احمد محمد رقم الجلوس٢٣٥٥٢٥
الشهادة هتظهر امتا محافظة الجيزة
انا عايز نتيجه محافظه الغربيه
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه الترم الاول هتظهر امته
الله معاكم ان شاء الله
نتيجه محافظه القاهره لو سمحتوا للصف الثالث الاعدادى
أتمناللجميع النجاح
انا عايزة الشهادة
ىارب تنجحوا جمىعاأنتم وأولادى
من فضلكم اريد نتيجه الصف الثالث الإعدادي محافظة الغربية بأسرع وقت ممكن رقم الجلوس هو 47924
نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الدقهليه
شريف محمد محمود محافظة الدقهلية
36721
،ؤاتاليرىنلبسسءؤةنهغفثسءرطجحصصفغهخحجطددظورؤءسبانكططمنال
عايزن النتيجة
رقم الجلوس١٩٦٦٣٠ محافظة الجيزة
مريم طلعت جمال
محافظه قنا
رقم الجلوس ١٤٢٢٧
عايزه النتيجه
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه سوهاج هتظهر امتي
رقم الجلوس 75346
نخلنيبلاهخيبتانمكلوسبمجسحبخغامجبلحانىوخمةمحكؤوخحمى
الإسم سلمى محمد محمد حليم حسن
محافظة الإسماعيلية
رقم الجلوس 13647
عايز نتيجه تالته اعدادي محافظه الغربيه و ربنا ننجح كلنا يارب
رقم الجلوس ٣٩٠٣٦
الدقهليه
نتيجه تالته محافظه الدقهليه هتظهر امته …..>_<
92058
درجات اصف الثالث الاعدادى لمحافظة كفرالشيخ
هتبان امتا يعنى مستعجل اوى انا عايزها عشان مسافر
علياء نبيل حلمى عبدة ابو حليمة
محافظة الاسكندرية
13401
رقم_الجلوس 13401
علياء نبيل حلمي عبده
الاسم
ادارة العامريه التعليميه
الادارة
أسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات
المدرسة
عربى 33.5
انجليزى 29.5
دراسات 17
هندسه 14.5
علوم 20
رسم 7
دين 19
حاسب 13.5
النتيجة الالكترونية لا يعتد بها شهادة نجاح وعل
40432
انا عايز اعرف نتيجة 68930 محافظة الدقهلية
انا عايز اعرف نتيجة الرقم دوة 68930
هغعن
الارض العوايد
رغده ضياء ابراهيم علي السعداوي رقم الجلوس ٩٩١٤٥
الاسم:يوسف إيهاب سمير عبد الرحمن. / رقم الجلوس:86561 / محافظه : الاسكندرية
بنجر محط ٥
يوسف ايهاب سمير عبدالرحمن
الاسم
ادارة شرق التعليميه
الادارة
الأمريكية الحديثة الدولية
المدرسة
عربى
انجليزى
دراسات
هندسه
علوم
رسم
دين
حاسب
جبر
31
-2
13.5
-2
-2
-2
20
-2
-2
الاسم /هاجر محمد زكريا عبد الخالق
رقم الجلوس/٦٨١٥
محافظة كفر الشيخ
مدرسه مسطرد الاعداديه بنين ورقم الجلوس 46807
عايزه شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه القليوبيه ترم اول 2018
الاسم اشرف فتحي احمد علي ابراهيم
رقم الجلوس 34474
محافظة القليوبيه
عمار طه ابراهيم 41144
النتيجة هتزهر امتة بتاعت ثلاثة اعدادي
39121
احمد اسامة احمد سيد
المنوفية هتظهر امتاء
رقم الجلوس 2846 اسمي صالح رجب علي صادق مركز العدوه المنيا
الاسم: صابر محمد صابر خير الله
المحافظه:الاسكندريه
رقم الجلوس:28522
الاسم…نغم احمد الموجي محمد
رقم الجلوس…60085
المحافظة…. الدقهليه
سلمي يحي عصمت
رقم الجلوس 380569
نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الاول محافظه المنيا ٢٠١٨
الاسم:لينا هاني بشير فراج عامر الرفاعي
رقم الجلوس:116313
الصف الثالث الاعدادي محافظه المنيا مركز ابوقرقاص
485876
عاوز اشوف النتيجه
عايزين النتيجة تظهر بفارغ الصبر ويارب ننجح ونجيب مجموع كويس
اتمنى لكم النجاح جميعا
اميرة رجب 166558
مت ستظهر الشهاده الاعداديه رقم جلوسى57452
محمد شربيني عبد العزيز
رقم الجلوس:58847
مبروك يا ولاد الوسخة
باين علينا كدا هنسقط سقوط جماعي 😂😂😂
اتتبتحميفتر
ايه ناصر
رقم الجلوس
104830
طب محدش يعرف محافظه القاهره هتنزل امتى
بعد بكرة يا غالي
القاهرة غالبا هتبقي يوم الاربع
عايز نتيجه القليوبيه
عايزين نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافطه الجيزه
زباهلبزدشذذ.
خعقبيس
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقية رقم الجلوس 35732
انا ممكين اعرف مني نتجيه تالته اعدادي
ارجو الاجابه
اين نتيجة تالته اعدادى ؟
بمحافظة الدقهلية
عايزين نتيجة محافظة اسكندرية للصف الثالث الاعدادي ٢٠١٨ الترم اول
رقم الجلوس٣٢٣٦٢
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة اسيوط
أبو خالد
عايز نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظةالقاهره
اريد معرفه درجات الصف الثالث الاعدادي بمحافظه المنيا
نتيجةالاشهادةالاعدادية
متي ستظهر النتيجه الصف الثالث الاعدادي بمحافظه بني سويف
ع
ههههاا
النتيجة هتبان امتى محافظة اسيوط😢🙏
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية
عاوزين النتيجة
انا عاوز نتيجةالشهادةالاعداديةبمحافظةالغربية
نتيجة محافظة دمياط
متي ستظهر؟
ارجو الاجابه ……….
الحمر والعافؤه
النتجة هتظهر امتى