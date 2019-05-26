“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية “الصف الثالث” برقم الجلوس الترم الثاني مديرية التربية والتعليم

سوف ننشر لكم اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني، بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وكانت نسبة نجاح الترم الأول العام الماضي بالمحافظة قد وصلت لـ 71.2%، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة النجاح بشكل كبير هذا الترم لتكون المحافظة من المحافظات الأفضل في نسب النجاح على مستوى جمهورية مصر العربية.
نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية ينتظرها ألآف الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لتحديد مستواهم خلال الثلاثة أشهر الماضية على بداية الدراسة، ورسم خطة المجموع الذي يطمح إليه كل طالب، والمرحلة القادمة من التعليم الثانوي، كيف ستكون، حيث أن شهادة الصف الثالث الإعدادي تكون فاصلة في مستقبل الطالب التعليمي بشكل بكل ومستقبله المهني في القريب العاجل، لذلك الجميع يترقب بقلق وحذر شديد ما الذي سيحدث خلال تلك السنة الدراسية.
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية
يمكن لطلبة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي ترك رقم الجلوس الخاص بهم بالتعليقات أسفل تلك المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة، وتضم محافظة القليوبية العديد من الإدارات التعليمية والتي تكتظ بالكثير من المدارس الإعدادية ومنها إدارة قليوب، إدارة الخانكة، إدارة شبين القناطر، إدارة طوخ، إدارة كفر شكر، إدارة قها، شبين القناطر، الخصوص، العبور، بنها وغيرها، وينتظر أن تصدر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع تلك الإدارات في نفس اليوم بنفس الرابط.
ستستمر العديد من المحافظات في ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة من الأسبوع الحالي، وسنكون متابعين لكم طوال الأسبوع، في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية.
اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية من خلال الموقع الرسمي، حيث سيكون بإمكان الطالب معرفة نتائجه ودرجات المواد بالتفصيل خلال أيام قليلة.
سنكون معكم متابعين حتي ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019 فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.
إذا كان لديكم أى استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نرد عليكم، كل التوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة القليوبية.
التعليقات
الاسم : روضه احمد رفاعي حسن رقم الجلوس:42208
هادي محمد محمد علي اسماعيل
رقم الجاوس 10768
أمانى حاتم إبراهيم عبدالعاطى.رقم الجلوس
٣٤٧٣٠
رقم الجلوس 75283
اقم جلوس 7447
ايه عماد
رقم الجلوس 92622
عاطف الامير
يارب بلنجاح التفوق ياااااااارب
عبد الرحمن اسماعيل عبد الغني رقم الجلوس٤٠٥٢٩ محافظة القليوبية مدرسة متولي الشعراوي
الاسم عمرو سمير الاشموني رقم الجلو47740محافظة القليوبية
نتيجة الصف الثالث الاعدادى مدرسة متولي الشعراوي القليوبية عبد الرحمن اسماعيل عبد الغني رقم الجلوس٤٠٥٢٩
حسين محمد حسين رقم الجلوس 74554
73310
بلقليوبيه
49547 محمود فرج محمد مدرسة أحمد شوقي بنين محافظة القليوبية
سمعان ابراهيم عبداللة ابراهيم 3388
نتيجه 3032
محافظه القليوبيهرقم الجلوس ٧٢٨٣٩
رحمة احمد عي
د عبد العزيز مدرسة عرب الغديري 12023
الاسم دينا عبدالمجيد عبد المجيد هاشم رقم الجلوس 1836
يو سف احمد عبد الرازق
مدرسة مصر الحديثه بنين
رقم الجلوس / 61539
انشاله صقط
محمد ياسين مدرسه كفر رماده قليوبيه 22661
65245
احمد مصطفى محمود عليوة
رقم الجلوس 24734
80910
نتلعغل
تار ال
سيف محمود محمد شقران
ادارة كفر شكر
76833
اسيا محمد عبد الباقي
46946
القليوبيه
رقم الجلوس 33045
محافظة القليوبية
57249
13343
السيد محمود السيدالسيد
33488
غرب شبرا الخيمه
الامام محمد عبده
33931
ان شاه الله انجاح
77681
مبروك
43097
34353
73304
رقم الجلوس 52127 محافظة القليوبية إدارة شبرا الخيمة شرق التعليمية
56842
[email protected]
2428
8878
رقم الجلوس 39128
9938
مدرسه خلوة ابو مسلم
01023778858
ارجو الرد بسرعة حرااام كدة 792722
الاسم يوسف جمال مصطفى حافظ
رقم الجلوس ٤٤٩٠٩
مدرسه الدلتا للصلب بشبرا الخيمه
فارس رحاب فاروق ابراهيم
رقم الجلوس 7127 محافظه القليوبيه
أرجوكم عايز الشهاده
64328
سليمان عيد سليمان
مدرسه عبد الحميد عرابي الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس
11069
الا سم .فاطمة رقم الجلوس.٢٧٦٨
إسلام خالد ٢٥٣١٦
رقم الجلوس 21537
القليوبية
رقم الجلوس 21537
6786
47956
مبروك ناجحة وطلع من الاوءل
رقم الجلوس :75322
28216
35664 esiam
الاسم:عبدالرحيم محمد محمد سيد
المدرسة:المناهل الخاصة
رقم الجلوس:61268
الاسم :عبدالرحيم محمد محمد سيد
المدرسة:المناهل الخاصة
رقم الجلوس:61268
دنيا عبدالله جمال عبدالله
28974
حسام الدين محمد عفيفي
65693
القليوبيه
عبدالرحمن عبد العاطى فتحي مدرسة باسوس الاعدادية بنين قليوبية رقم الجلوس 27625
اسراء احمد رمضان ابو مسلم
رقم الجلوس9 7380
بلال رضا عبد الغنى
رقم الجلوس
29102
29102
40405
7052
7053
[email protected] رقم جلوس 10849
رقم الجلوس هو 11431
رقم جلوسي 58521
الاسم/ضحى ناصر أحمد حسن متولى
إدارة/بنها التعليمية
مدرسة/ميت الحوفين الإعدادية المشتركة
رقم الجلوس/9484
اريد ان اعرف نتيجتي ونسبة نجاجي رقم جلوسي 19328
الاسم :جهاد طارق محمد
المدرسه:طلعت حرب
رقم الجلوس :51263
16591
34756
نداعصام
ررقم االجلوس71128
ادارة الخصوص
رقم الجلوس 5755
٥٢٨٩٧
مريم توفيق أحمد فؤاد
18579 مدرسة خلوة سنهره
رقم الجلوس /59945
43048
يوسف سالم محمود احمد
28275
59747 برجاء ظهور الشهادة
55606رقم الجلوس ممكن النتيجة حد يبعت
لي على الواتس ممكن انا في مدرسه بهتيم الرسمية للغات اداره شرق شبرا الخيمه رقمي 01151267563معليش حد يبعتها لو ظهرت
39006
مهند محمد طلعت/80610
محافظه القليوبيه رقم الجلوس 67674
44682
٧٩٢٨٥ مدرسة الشهيد محمود محمظ عبظ الرازق ع.م بكفر كردي ادارة كفر شكر التعلينية
ممكن نتيجة وشكرا
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادى
33025
الاسم:محمد أيمن مصطفى كمال
رقم الجلوس:1548
المحافظة:القليوبية
إدارة:بنها التعليمية
المدرسة:المنشية الاعدادية بنين
السم عمر فارس علي عبد السلام رقم الجلوس 28 6 4
الاء محمد عبدالمؤمن
ادارة طوخ التعليميه
رقم الجلوس 79894
229747
66532
مبروك
رقم جلوس 74611سامر هوريك حسن
رقم جلوس 7423عامرهوريك حسن
محافظة القليوبية
38646
شيماء حمدى
معهد القناطر الخيرية الازهر
الاسم/رضا سعيد عيد محمد نصار
رقم الجلوس /59945
41948
نسمه احمد يوسف محمد 41948
نسمه احمديوسف محمد
41948
نسمة احمد يوسف محمد
41948
عشان احنا قلقنين جدا
نسمه احمد يوسف محمد
41948
رقم الجلوس/ 38813
االاسم /ميي احمد الشحات ابراهيم عيسي رقم الجلوس /38813
رقم الجلوس / 10366 / ادارة طوخ قليوبية / مدرسة طوخ الاعدادية بنين
39940
الاسم / محمود طارق سليم عبد الحميد / رقم الجلوس /10366 / المدرسة/ طوخ الاعدادية بنين
عاطف هاني
74621
٧٣١٢٦
الاسم. محمد ناصر عبد الفتاح ابراهيم
5676
عايز حد يقولى الفففففففففف مليوووون مبروك
رقم الجلوس /38813
لو سمحت عايزة النتيجة بأسم سندس ايمن محمد حسان
رقم الجلوس /75568
احمدحسن احمد فرحان
رقم الجلوس 69991
38102
بسس
65422
انا عايزة حد يقول لى مبروك 77788
كفر شكر قليوبية
انا عايزة حد يقول لى مبروك 77788
انا عايزة حد يقول لى مبروك 77788
زينب محمد عبد الموجود حسب النبى القليوبية كفر شكر
43739 عمر عصام الدين حسين مرعي
56708
لوجين سامح
82060
الشهاده ا لعداديه هتظهر امتا
الشهاده الاعداديه بالقليوبية
رقم الجلوس 63659
رقم الجلوس 63137
اداره شرق شبرا الخيمه رقم الجلوس 48635
رقم الجلوس 581
67198
ناجح ام غير معروف
ندى. حلمى. حلمى. حسن. يوسف؛ ادارة؛ قها. مدرسة؛ عبد. الخالق. فتحى. بالحسانيه. رقم؛ جلوس18699
رقم الجلوس 44043
عبد الرحمن محمد مصلح
76400
عبد المنعم أحمد رقم الجلوس 33563
محمد جمال سليم
رقم الجلوس 74696
64475
86839
زينب محمد عطوه
30317 مدرسة فاطمة الزهراء
25939
آلاء على سعيد محمد عبدالله
62093. محافظة القليوبية إدارة الخانكة التعليمية
مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية، بنات
الأسم/ سارة نادي لبيب جرجس
رقم الجلوس/ 72541
المحافظة/ القليوبية
الأدارة/ الخصوص
المدرسة/ عمر مكرم
أرجو الرد في قريب العاجل
فى إنتظار ردكم
٧٣٢٧٦
يوم الجمعة ان شاء اللة الموافق 2018/5/25
الاسم نورهان حسن
رقم الحلوس 76198
الاسم– نورهان حسن الاءداره الخانكح
رقم الجلوس —67198
المحافظه -القليوبيه
المدرسه عمار بن ياسر
اايه هو البريد الاكترونى حد يفهمنى يعنى ايه
الاسم\ منه الله ناصر \ رقم الجلوس 1657 اداره بنها التعليميه محافظه القليوبيه مدرسة 15 مايو ع بنات
مدرسة الشهيد سعد عطا عبده بكر-رقم الجلوس6640
مع ارق التمنيات بدوام التفوق
75487
چيهان صبحى محمدجوده مدرسة القلزم مركز شبين القناطر محافظة القليوبيه رقم الجلوس 59835
52048
38525 رقم الجلوس
رقم اجلوس 24352
رقم الجلوس 45141
سلمى اشرف محمد عبد الغنى نصر 5360
رقم الجلوس 42298
الاسم: إسلام أشرف خليفة
رقم الجلوس: 42298
رقم الجلوس 20882
عبد الرحمن محمد ماهر محمد عواد. رقم الجلوس 451 بمركز إدارة بنها مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي
عبد المنعم محمد عبد المنعم
81761
عبد المنعم محمد عبد المنعم
81761
يا ريت لو تقدر تجبها لان العيله كلها متوتره واعصبها متوتره
47339
رقم الجلوس8790
محافظة القليوبية
نورهان ناصر متولي علي
رقم الجلوس:7007
رقم جلوسى 34231
الاسم:محمد نظيم دمرداش خليفه
رقم الجلوس: 34212
المدرسه : عمر بن عبدالعزيز الاعداديه بنين
أدارة غرب شبرا الخيمه محافظة القليوبيه
الاسم:محمد نظيم دمرداش خليفه
رقم الجلوس:34212
محمد فتحي محمد محمد
رقم جلوسي 45494
محافظه القليوبيه ارجوا منكم تجيبوا النتيجه في اسرع وقت ممكن
اريد نتيجة الاعدادية الترم الثانى محافظة
القليوبية.
رقم الجلوس: 3156
رقم الجلوس 43750
ولاء محمد احمد
18041
ساره عزت حسن
6469
رقم الجلوس61799
الاسم :احمد عتريس محمد عرفة
رقم الجلوس : 14088
54436
رقم الجلوس ادارة بنها 6609
حازم محمود عبد الخالق علي
64732
مدرسة الشهيد تامر عبد الله محمد رمضان
01061701431
الاسم \ مصطفي صبري
رقم الجلوس \ 77125
محمد خالد محمد مختار إبراهيم
رقم الجلوس :
29345
مدرسة أزهار الدلتا الخاصة. عربي.
الاسم / احمد عادل حسني السيد
رقم الجلوس / 3630
31315
محمود سامح السيد محمد الشهاده بانت انا من محافظة القاهرة مدرسه عرب الصالحه
١٧٨٥
الشهاده من فضلكم
ندي ايهاب مصطفي محمود
٦٥٣٩١
ادارة الخانكه
مدرسة الجبل الاصفر ع.م
ندي ايهابمصطفي محمود
رقم الجلوس ٦٥٣٩١
مركز الخانكه
مدرسة الجبل الاصفر ع.م
شهاده الصف الثالث الاعدادي الترم الاول محافظه القليوبيه
هاجر عزالدين عبدالعال رقم الحلوس 83799
مريم عبدالسميع محمد
16951
بسمة رضا يحيى علي
اللغه العربيه : 27 من 40
اللغه الاجنبيه 9 من 30
الدرسات الاجتمايه 17 من 20
الرياضيات 9 من 30
العلوم 9 من 20
الدين 16 من 20
الرسم 5 من 10
الكمبيوتر 5 من 10
تقي جمال صابر محمود
70474
سم الطالبتقى جمال صابر محمود رقم الجلوس70474
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخصـــوص
اسم المدرسهمجمع الخصوص الاعدادي تعليم اساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23.5 10 8.5 12 7.5 16 6 0.5
رقم الجلوس 37682
اسم الطالبفرح سيد فرحات محمد السيد رقم الجلوس37682
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهالشرقاوية ع . بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23.5 18 9.5 10.5 7 15.5 6 0.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
شهادة الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية
44450
رقم الجلوس68994
اسم الطالبسيد عربي سيد محمد رقم الجلوس68994
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهسـســـل ع. م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26.5 8.5 9 14 5 12 7 5
30491
اسم الطالبسلمه وائل محمد محمد رقم الجلوس30491
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
اسم المدرسهامين سامى مشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 37.5 29.5 20 28 19 19 6 5.5
الاسم متولى محمد متولى رقم الجلوس43835
اسم الطالبمتولى محمد متولى احمد رقم الجلوس43835
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسهأبوبكر الصديق ع.بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 30 18 18.5 25 18 16 7 5.5
الاسم دنيا كرم طوخى عبدالرحمن رفم الجلوس 85831
٧٤٤٤٦
مدرسة الشهيد الراء عمرو مسعد
رقم الجلوس:82370
61552
اسم الطالبأسماء شعبان عز العرب حسن رقم الجلوس61552
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهمصرالحديثة.ع.بنات بالخانكة.ت.اساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 25.5 18.5 12.5 9.5 11.5 17 5 3
50912
اسم الطالبمريم مجدى عبد الله فريد رقم الجلوس50912
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
اسم المدرسهالنيل الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26 2 13.5 14.5 8.5 13 8 1
رقم الجلوس ٦٣٨٩٢
50912 مريم مجدى عبدالله فريد
الاسم شيماء ياسر شعبان رقم الجلوس 61088اسم المدرسه الخانكه الاعدادية بنات 2
الاسم دنيا كرم طوخى عبدالرحمن رقم الجلوس 85831
سم الطالبشيماء ياسر شعبان محمد خليل حسن رقم الجلوس61088
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهالخانكة ع بنات 2
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26 13 14 17.5 16.5 15.5 7.5 5
25132
اسم الطالبسلوى علاء حسن محمد حسن رفاعى رقم الجلوس25132
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
اسم المدرسهتعليم أساسى ميت حلفـا بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 26 11 15.5 20.5 14.5 17.5 6.5 0.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
٦٦٤٥٩
ياريت النتيجة بسرعة رقم الجلوس 60649
سم الطالبيوسف شعبان عبد النبي محمد حسن رقم الجلوس60649
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهالخانكةالرسميـة بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 17 12.5 6 12.5 9 15.5 7 3
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
36827
نبلامكبلالب
لباتلبامكل
ت
لا
نت
تا
نات
ن
ات
نات
ن
ات
ن
ات
ن
ات
رحمة بكر محمود عبدالمعطى
رقم الجلوس ٢٨٧٥٠
الاسم شهد محمد عبده
مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض
رقم الجلوس 32677
اسم الطالبحلمى جميل حلمى جورج رقم الجلوس36827
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهمتولى الشعراوى ع . بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 21 11 6.5 12 3 13 3 0
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
ربنا ينتقم منكم انتم في ظلم كتير في النتيجة
عايز اعرف نتيجتي
وده رقم جلوسي 63294
وده رقم تليفون 01284901467
و الي يعرف يجبهالي يرن عليا
اسم الطالبعبد الله رفعت اسماعيل مهدى اسماعيل رقم الجلوس63294
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
اسم المدرسهابو زعبل البلد ع م
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32.5 26 19.5 23 19.5 20 3.5 9
اسمي اسماء عبد السميع راقم الجلوس 57625 مركز شبين القناطر
مدرسه ابوبكر صديق
محافظة القليوبيه مركز طوخ13788
13788
يارب الشهاده تيجه بيسورعه رقم الجلوس 34861
المدرسه الشهيد محمد مجدي بنين 1
اسم الطالبيوسف حسين احمد صبيح رقم الجلوس34861
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
اسم المدرسهالشهيد محمد مجدى سيد ع . بنين 1
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 22 5 5.5 8.5 8 13.5 5 2.5
ياريت نعرف النتيجة بسرعة رقم الجلوس 60649 مدرسة الخانكة بنين
مكظهخ
طم5كطم7تط75غ
اسراء عاطف فتحى عطية اداره طوخ التعلمبة رقم الجلوس 12828
اسراء عاطف فتحى عطية
عايزاشوفالنتيجة
رقم جلوسى 10185
شهاده الصف الثالث الاعدادي اداره شبين القناطر
مدرسة منشاة بدوى
رقم الجلوس 2222
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
اسم الطالبامل محمد ناجى عبد الحميد ابراهيم رقم الجلوس2222
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهمكتبة ومنشأة بدوى ت . أ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34 17 16 24 16 16 8 7.5
رقم الجلوس 2222
56574
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
اسم الطالباحمد جمعه محمد ابراهيم رقم الجلوس56574
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
اسم المدرسهالنجاح ت . أ
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 35 24 18 27 20 16 7 5.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
17016
ناديه عيد جمعه
هاجر شعبان 78909
اداره كفر شكر القليوبيه
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
اسم الطالبهاجر شعبان سليمان فهمى رقم الجلوس78909
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةكفر شكر
اسم المدرسهالشهيد أحمد عبدالعزيز للتعليم الأساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 31 14 18.5 22.5 17 19 7 5
الاسم مصطفى محمد فوزى
رقم الجلوس 33369
61745
سيف عللاء اللدين محمود ابو حديد محافظه القليوبيه
الاسم دنيا اشرف عبد المنعم عبد الرحمن
رقم الجلوس ٤٨٠٥
اجيب النتيجه ازاي رجاء الرد في اقرب وقت ممكن
ام السعد مهند عبيد رقم الجلوس 8591
نوران عمرو مصطفي حسن
نوران عمرو مصطفي حسن
رقم الجلوس 38890
المدرسه عمار بن ياسر الاعداديه بنات ١
بمحافظه القليوبيه
وانا كمان من مدرسه عمار بن ياسر رقم الجلوس 67198
79936
محافظه القليوبية طوخ
ورقا اللغة الانجليزية
19909
مصطفي ابراهيم فاروق علي 2194 نرجو ابلاغنا بالنتيجة باسرع وقت بارك الله فيكم اخواتي بالتوفييق ..القليوبيه ادارة بنها
رقم الجلوس ١٠٣٥٦ محافظة القليوبية الترم الاول الصف الثالث الاعدادي
الاسم .محمد مصطفي محمد محمد عبدالخالق
رقم الجلوس 10356نتيجة الترم الاول للصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية
الاسم يوسف ناصر صلاح ابراهيم
رقم الجلوس ٧١٩٤٨
إدارة الخصوص
مريم حسام الدين نزار ….إدارة غرب شبرا الخيمه…..مدرسة الحرية الاعداديه بنات…رقم الجلوس ٣٧٩٦٣
محافظة القليوبية رقم الجلو س 31673
الاسم رضوي طارق محمد
رقم الجلوس 42616
ارجو الرد لو سمحت فاسرع وقت ممكن
وشكرا
41732
23946
عبدالرحمن محمد عبدالستار عبدالحميد مدرسه الشهيد محمد صبري عرفه محافظه القليوبيه
67672
٤٥٦٠٥
42304
١٤٩٣٣
٤٤٥٠٢
76542
رقم الجلوس 76542
4211
الطالب عبدالرحمن محمد عبدالستار في ثالثة إعدادي رقم الجلوس66672 محافظه القليوبيه مدرسه الشهيد محمد صبري عرفه
1470
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
اسم الطالبعمر عبدالرازق عبدالرؤف عبدالرازق رقم الجلوس1470
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
اسم المدرسهبنــــــها ع . بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 24 15.5 26 13 14.5 6 9
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
38813
42905
40877
رقم الجلوس 57390
رقم الجلوس57390
الطالبه دنيا رمضان عبدالفتاح محمد رقم الجلوس 7732 محافظه القليوبيه
19588
رقم الجلوس 58878
اسلام صلاح السيد على فضيل رقم الجلوس 58878
hgyjjgrufjuyfhjituy
يارا عماد عبد الموجود رقم الجلوس 51860مدرسة رياض الصاحين الخاصةشرق شبرا الخيمة
سيد صلاح سيد محفوظ علاء الدين 28598
رقم الجلوس /٤٦
9507
56096
٦٢٩٧٣
الاسم احمد ماجد احمد الطوخي
رقم الجلوس 15432
رقم الجلوس/204842
رقم الجلوس204842
1019
رقم الجلوس34299
الاسم ;ياسين حسن مدبولي عاشور
رقم الجلوس;61536
رحمه مجدي عويس محمد
62133
اسلام شريف عبد المنعم عبد الحميد سالم /رقم الجلوس /45786
78164
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظةوالقليوبيه
ادارة شبين القناطر التعليميه الترم الاول ٢٠١٨
للطالب مصطفى محمود شحات محمود
رقم الجلوس /٥٩١٢٩
الاسم:شهد اسلام رشدي ذكي حسنين
رقم الجلوس :33
بنها .القليوبية.
ليلى احمد السيد محمود حجاج محافظة القليوبية ادارة الخانكة التعليمية مدرسة فاطمة الزهراء رقم الجلوس 62605
مجموعك 114.5
بنت عمك 121.5
ليلى احمدالسيد محمود حجاج محافظة القليوبية ادارة الخانكة التعليمية مرسة فاطمة الزهراء رقم الجلوس 62605
فرح اسلام محمد محمد دياب 41026
محمد عبدالرازق محمد عبدالحافظ
33314
ابن رشد الاعدادية
٣٣٠٥١
الاسم:محمد أحمد محمد حسين محمد
رقم الجلوس:64770
7226
19092
محمد صلاح السيد
5752
شبين القناطر
53407
الاسم/احمد عادل حسني السيد
رقم الجلوس/3630
محمد امين محمد
٧٧٨٦
رقم الجلوس ٤٨١٣
الاسم رقيه عبدالباسط محمد محمد ابراهيم
رقيه عبدالباسط محمد محمد ابراهيم
رقم الجلوس ٤٨١٣
محافظه القليوبيه بنها
اسم كرم محمد عبد المطلب طه
40753
ندى محمد عبدالواحد
7605
إدارة بنها التعليمية
مدرسة طحلة الإعدادية بنات
انتي ف معهد طحاااا هتطلع بگراااا
انت حمارة
انتوا كل شوية باتكذب لية اول ابرحها كنتو قالوتو خلال 24 ساعة انتا اصيلا ………………
دياب.صبرى.جمعة
17042
50172
ابراهيم اشرف ابراهيم عيد
محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 10193
مدرسة طوخ الاعدادية بنين
2 ملحق علوم انجليزي
اهتو شوي بقا
مدرسة اكفر الدير لااسم احمد سعيد عبدالنبي الغزاوي 2 الشهاد هتزهر امته
مصطفى عماد مصطفى محمد
رقم الجلوس..37117
12328
الاسم محمد جمعه ابو الفتوح
رقم الجلوس 33297
اداره غرب شبرا الخيمه
20978
رقم الجلوس33260. . بس رقم الجلوس بالعربي
12951
مدرسة عمار بن ياسر 2 رحمه ممدوح حسن رقم الجلوس 39118 ياريت أول ما النتيجه تظهر ترودو عليها
٧٥٠٣٣
مدرسة العبور الجديدة السم حمزة مازن جمعة رقم الجلوس:٧٥٠٣٣
جورج صبري عطيه
رقم الجلوس 71751
الاسم عصام عماد سيدبيومي رقم الجلوص ٢٣١٨٠
هدير عبد الحميد فتحي
٤١٢٦٣
66721
الاسم ،حمدي عماد حمدي ،رقم الجلوس ٣٦٨٣٠،محافظه القليوبيه
55483
عمرو محمد عبد الرشيد شعبان
مدرسه احمد شوقي الاعداديه بنين2
45972
10589
53173
راضى محمد مصطفى رقم الجلوس 34982
الاسم/امل عماد محمد حسن
رقم جلوس/66912
الاسم/ ابراهيم اشرف ابراهىم عيد
رقم الجلوس 10493
محافظة القليوبية
مدرسه طوخ الاعدادية بنين
10223 أحمد محمد عطا عبدالمقصود
اداره طوخ القليوبيه
رقم الجلوس:4255
الاسم: ندىصلاح عبد الرحمن
محافظه:القاليوبيه
رقم الجلوس:١٥٢٦٩
14281
١٥٢٦٩
محمد عبد الفتاح محمود الشعراوى
رقم الجلوس \٧٦٣٩٣
إسراء شديد موسى
٨٦٦٥
مدرسه بلال بن رباح
ihd
الاسم/عبدالرحمن محمد ماهر
رقم الجلوس /451 مدرسة / محمد متولى الشعراوى ادارة بنها التعليميه محافظة القليوبيه
رقم الجلوس 451 ادارة بنها التعليميه مدرسة محمد متولى الشعراوى —الاسم/عبدالرحمن محمد ماهر
20109
451ادارة بنها التعليميه محافظة القليوبيه مدرسة محمدمتولى الشعراوى
451 ادارة بنها التعليميه
ممكن اعرف القليوبية هتظهر امتا
انا رقم جلوسي ٧٧٩٠٠
برجاء الاهتمام
لو سمحت ممكن نعرف جميعا يوم ووقت ظهور الشهادة الاعدادية للنص الاول
الاسم:احمد حمدي عبدالعليم ابوالعنين
رقم الجلوس ١٩٣٩٣
43365 بلال عبدالله محمد السيد بالقليوبيه
42261
34898
ايمان مجدي محمود محمد
محمد احمد السيد البدوي المسلمي
مدرسه الاحراز الاعداديه المشتركه
اداره بنها التعليمية
54196
محمد احمد محمد الهادى /مدرسه الشقر الاعداديه المشتركه / رقم الجلوس ٧٨٦١٢
محمد احمد السيد البدوي المسلمي
٥٤١٩٦
لو سمحت نتيجه الاعداديه محافظه القليوبيه سوف تظهر امتي
19418
19575
نسفى اشوف الشهادة
رقم الجلوس 13687
بالتوفيق يارب للجميع
رقم الجلوس 75957
في مدرسة السيدة خديجة في العبور.
الاسم. مؤيد أيمن محمد كريشان
رقم الجلوس 22736
محمد احمد
22643
القليوبية
القليوبيه رقم الجلوس ٣١٤٩٩
يارب على خير انشاء الله بس اعرف اوى أن النتيجه ظهرت
رقم الجلوس:8470
سيد خالد سيد محمدرقم الجلوس 3932
محمدحسين على رقم الجلوس46763 محافظة القليوبية
عبدالرحمن على النادى
مدرسه كفر الاربعين
رقم الجلوس 8376
حسين محمد حسين
مدرسه امين سامي
٣٠٧٠٦
لطفي احمد
سعد زغلول
53106
محمود وائل
القليوبيه
رقم الجلوس 82725
24069
19260
إدارة قها
82342
ايهاب توفيق
رقم الجلوس(8469 )
انا اسمي محمود قاسم عبد العظيم
انا أسمى مريم ايهاب سيد هى المتجه امتا
الاسم:شمس جمال حسن عبدالرحمن البابلي
المدرسه:ازهار الدلتا الحديثه الخاصه
الفصل الدراسي الاول
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 29267
76537
انت من كفر شكر ومدسة د\صفوت محى الدين
يوسف محمد رياض السيد 34335
نيرة عبدربه فرج عبدربه السيد
رقم الجلوس 5901
ربيع.طارق حمدى حسن
43519
رقم الجلوس 25089
محمد حسين
ممحمدحسين رقم الجلوس 46763 محافظة القليوبية
62511
ادارة بنها مدرسة زيد
الرقم 2878
الاسم;ياسين حسن مدبولي عاشور
رقم الجلوس;61536
مدرسه;مصرحديثه اعداديه بنون
حسن محمد حسن عواد رقم الجلوس هو ٢٤٩٢٣
21196
شروق محمد رجب
القليوبيه
٤٧٣٨٤
55183
٥١٧٧٥ مدرسه رياض الصالحين شرق شبرا الخيمه
رقم الجلوس 77297
محافظه القليوبيه
اداره كفر شكر
مدرسه الشهيد فتحي شريف
احمدحسن احمد حسن
36709
ماهر أحمد ماهر24306
رقم الجلوس 77297
اداره كفر شكر
48054
رقم الجلوس٦٨٧٩٦
اسم محمد نبيل طه مصطفى محافظةالقليوبية
الاداره التعليميه الخانكه
محمد احمد عبدالله محمد
٦٠٥٦٧
63835
سيف علاء الدين محمود ابوحديد محافظه القلوبيه ١٦٧٢٩
محمد احمد عبدالله محمد
٦٠٥٦٧
محد السيد عبد المعبود
مدرسه شبرا هارس الاعداديه بنين
13498
إدارة طوخ رقم الجلوس 15174
إسلام رضا عبدالفتاح
رقم الجلوس 53508
رقم الجلوس 53465
212
60936
مدرسه الخانكه ع بنات 1
محافظه القليوبيه
احمد حسن منشاوي حسن
مدرسه شبرا البلد الرسميه للغات اداره غرب شبرا الخيمه
80675
60936
مدرسه الخانكه الاعداديه بنات1
احمد محمد إسماعيل
رقم الجلوس 52396
3433
80272
عبد المنصف منصور تهامي محمد مدرسة الدلتا للصلب الاعداديه بنين ادارة شرق شبرا الخيمه رقم الجلوس ٤٤٦٠٥
حسين سيد حسين
مدرسه نور السلام بالقناطرالخيريه
27488
ريهام عادل محمد علي حسن مدرسة الشهيد محمد إمام مصطفى الإعدادية المشتركة محافظة القليوبية إدارة كفر شكر رقم الجلوس 77540
17479
٢١١٦٦
1790
16921
النتيجة أمته
النتيجة أمته
مصطفى حسنى السعيد متولى
مدرسة السهيد فتحى شريف الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 77306
50865
اداره العبور التعليمية محافظه القليوبيه
مدرسه مناره البيان
رقم الجلوس
٨٦٢٠١
محافظة القليوبية
رقم الجلوس ١٠١٠
رقم الجلوس86794
الاسم انس سعد فتحي سعد
المدرسة الصفوة بالحي الثاني مدينة العبور
رقم الجلوس 82551
إسراء شديد موسى
٨٦٦٥
مدرسه بلال بن رباح
هاجر هانى عبدالعزيز محمد
محافظة القليوبية
رقم الجلوس/ 51101
مدرسة/ النيل الاعدادية بنات
الاسم:سامح هانى جابر وهدان حسن
رقم الجلوس:٨٥٥٨
بمحافظة: القليوبيه
محمد عبدالعليم احمد عبدالعليم رقم الجلوس ٥٢٠٤٠
مدرسة الرياض الصالحين
ندي سمير رفعت
رقم الجلوس
74039
محافظة القليوبية الخصوص مدرسة الرضوان الخاصة
يارب.نجح.اخواتي.في.الاسلام.كلهم.اجمعين.يا.رب.العالمين
هدير عبد الحميد فتحي عبد الحميد رقم الجلوس
٤١٢٦٣
عبدالرحمن محمد احمد دعبس
رقم الجلوس؟52472
محافظه القليبوبيه شبين القناطر
مدرسه الاعداديه بنين1
عبدالرحمن سيد حسن علي
26746
مدرسه عمر بن الخطاب القناطر الخيرية
٨٥٠١٣
رقم جلوسي ٨٥٠١٣
انا رقم الجلوس:81998 ادارة الخانكة بالخصوص ادرة بنها التعليمية
رقم الجلوس 3460
محافظه القليوبيه رقم الجلوس ١٤٩٣٣
هاجر محمد أحمد محمد أحمد
رقم الجلوس ٤٠٤٧٩
مدرسة أسماء بنت أبي بكر
ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية
٥٢٤٥٢
سيف الدين احمد شعبان محمد صقر
ان مجدى نصر الدين عزت صابر ادارة الخانكه التعليميه رقم الحلوس ٦٦٧٤٧
ملك احمد سليم عبدالله
رقم الجلوس 40310
67541
اميره محمد عبد اللطيف رقم الجلوس 37421 اداره غرب شبرا الخيمة
نتيجة ابنى لو سمحت ادارة الخانكة68463
رحمه ابراهيم سيد سيد عوضين محافظه القليوبيه اداره غرب شبرا الخيمه رقم الجلوس ٤٠٧٩٦ الرجاء الرد ف اقرب
هناء جودة شعيب قاسم شريف
محافظة القليوبية
رقم الجلوس :٧٦٩٩٩
الرجاء الرد بسرعة
يوسف تامر محمد المصيلحي
مدينة العبور
رقم الجلوس 75435
القليوبية
يوسف تامر محمد المصيلحي
مدينة العبور
رقم الجلوس 75435
29960
محافظ
هاني عيد /9228
الاسم :مينا صفوت راضي غالي
رقم الجلوس:52238
محافظه:القليوبيه
امتا النتيجه قولونا بقا
الاسم:مينا صفوت راضي غالي
رقم الجلوس:52238
امتا النتيجه بقا
حمدي عماد حمدي ،رقم الجلوس٣٦٨٣٠
ايسر ايسر محمد الرفاعى رقم الجلوس82689
رقم الموبيل 01006137979
مدرسه الجولف بالعبور
76376
نتيجه محافظه القليوبيه ادراة غرب شبرا الخيمه
ورقم جلوس 40599
عبد المنعم اسماعيل
469
محافظه القليوبيه
مدرسه محمد متولى الشعراوى
الاسم :شادي محمد إدفاوي أبو زيد
رقم الجلوس: 7686
مدرسه عقبه ابن نافع مركز بنها القيلوبيه
الاسم : شادي محمد إدفاوي أبوزيد
رقم الجلوس: 7686
محافظه القلوبيه ،مركز بنها ،مدزسه عقبه ابن نافع الاعداديه
يوسف خالد علي محمد محمود
ادارة بنها التعليمية
٨٦٤
حسين تامر عبدالمنعم رقم الجلوس 3062 مدرسة الشهيد اسلام فرحات ميت عاصم بالقليوييه
جبت80
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس:33084
بسنت محسن إبراهيم
73652
رقم الجلوس 4551
ادارة بنها
37117
نتيجه الصف الثالث الاعدادي مدرسه اسماء بنت ابي بكر حي غرب
مريم ايهاب برسوم كامل
رقم الجلوس47588
الاسم/بسمة ايمن محمد احمد. رقم الجلوس/40699. مدرسة/منطى الاعدادية بنات. ادارة غرب شبرا الخيمة
رقم الجلوس 75817 العبور
تليفون /01061208268
مروان محمود محمد عزالدين 83207 مدرسة الكنانة
مدرسه ابو بكر الصديق الاعداديه بنين
رقم الجلوس 43644
محافظه القليوبيه
اداره شرق شبرا الخيمه الاعداديه
رقم الجلوس 77867
رقم الجلوس اهو ٢٥٨٢٣
النتيجه انهارده ولا لأ
النتيجه فعلا انهارده ولا لأ
زياد سليم عبدة ابوزينة
رحمة حسين محمد عبد القادر
ادارة لاسكانالعائلي
رقم الجلوس 75530
احمد محمد حسني محمد رقم الجلوس ٦٩١٢١
مدرسه الخلفاء الراشدين رقم الهاتف ٠١٢٧٦١٩٢٠٠٨
الاسم:امين احمد امين محمد حسن البحراوى
مدرية التربيه والتعليم بكفر شكر
رقم الجلوس(77928)
239515 محمد احمد عطيه ابراهيم
المنصوريه امبابه جيزه
من على اى موقع اجيب النتيجة بالقلوبية
33707
35252
مدرسه ابن رشد الإعدادية
شبرا الخيمه بجام
المدرسة الخلفاء الراشدين بالخصوص
رقم الجلو69784
الاسم:مارينا مجدي فايز بطرس أسعد فرج
هو الشهادة بانت
31550 يارب انجح ياا رب
مدرسة الشهيد عمر عبد الخالق الاعدادية
13955
سيف علاء عبد الهادي اسيد احمد نور
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
اسم الطالبسيف علاء عبدالهادى سيد رقم الجلوس13955
المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
اسم المدرسهالشهيد عمر محمد عبد الخالق ع . م بكفر منصور
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32 30 20 30 19.5 18.5 7.5 10
رقم الجلوس 1935
مدرسة سعد زغلول الإعدادية بنات إدارة بنها التعليمية
الاسم ملك هانى امام
رقم الجلوس 73965
إدارة الخصوص
مدرسة طلائع الإسلام الخاصة
68088
٤٠٨٠٣ يارب انجح
الرقم:٤٠٨٠٣
اسراء سيد محمد شلبى رقم الجلوس
46914
يارب مجموع
26650 مدرسة ميت نما الاعدادية المشتركة
احمد محمد حسني رقم الجلوس ٦٩١٢١
مدرسه الخلفاء الراشدين رقم الهاتف ٠١٢٧٦١٩٢٠٠٨
احمد محمد حسني محمد رقم الجلوس ٦٩١٢١ مدرسه الخلفاء الراشدين رقم الهاتف ٠١٢٧٦١٩٢٠٠٨
احمد محمد حسني محمد رقم الجلوس ٦٩١٢١
رقم الهاتف ٠١٢٧٦١٩٢٠٠٨
السيد معوض السيد عطية
محافظة القليوبية . ادارة طوخ التعليمية
مدرسة منشأة العمار الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس : (١٦٥٠٠)
أتمني الرد بالنتيجة سريعاً
النتيجة امنى
مدرسةاالسيده عائشه الاعداديه بنات
رقم الجلوس 41300
امل عصام محمد نوبي
رقم الجلوس 66783 ادارة الخانكة الاسم :محمد شريف محمد عبد المنعم
رقم الجلوس52574
مدرسه الاعداديه بنين
عاطف الامير
اكتب تعليقك هنا…اداره بنها التعلميه نتيجه الاعداديه رقم جلوس 8631 رقم تلفون 01011924877
43405
ننيجة حمدي احمداحمدمحمد
مركز طوخ القليوبية
رقم الجلوس 12071
الاسم مصطفى محمد جميل
رقم الجلوس٨١٤٨٣
مدرسه الشهيد أحمد محمد حيدر
مصطفى محمد جميل
رقم الجلوس ٨١٤٨٣
مدرسة الشهيد أحمد محمد حيدر مركز شبين القناطر
83319
العالميه الدوليه الحديثه ببنها
مجمع ابي بكر الصديق
شرق شبرا الخيمة
رقم الجلوس:43935
٧٤٧٢٨
13959
سهام محمد عبداللاه عبد المنعم . مدرسة رياض الصالحين . رقم الجلوس 51762
17464
محمود محمد حمزة10368
يارب ننجح ونجيب مجموع عااالي رقم الجلوس 33822
4747
مهدي صلاح مهدي
إدارة بنها
مدرسة الشموت الاعدادية المشتركة
4747
احمد محمد مهدي
إدارة بنها
مدرسة الشموت الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس؟ 4578
رقم الجلوس 82556
رقم الجلوس٤٦٧٣٧انا في مدرسه مسطرديارب انجح
حبيبه محمد عادل محمد رشاد توكل
رقم الجلوس 79507
النتيجه بتتبعت علي الميل و لا الرد بيكون هنا
مريم مجدي محمد علي مومنه
55395
مدرسه كفرشبين الاعداديه بنات
مريم مجدي محمد علي مومنه
55395
٤٢٠٨
ساره عمرو محمد
رقم الجلوس١٠٥٠٠
مدرسه الاعدادي بنات
أريد موعد معرفة ظهور الشهاده انة من مدرسة عرب جهينه الشهيد على حسن محمد الطوخى
24829 رقم الجلوس مدرسة عزبة شرف الدين الاعداديه
يارب انجح بمجموع كبير
رنلبغتبيعهعغغ
2906
مصطفى طارق جوده محمد عبد الدايم
زيد ابن حارثه ع.م
في القليوبيه
المجموع 120 الحاله ناجح الف مبروك
رقم الجلوس9729