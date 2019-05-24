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“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية “الصف الثالث” برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
“رابط” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية “الصف الثالث” برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

سوف ننشر لكم اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني، بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وكانت نسبة نجاح الترم الأول العام الماضي بالمحافظة قد وصلت لـ 71.2%، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة النجاح بشكل كبير هذا الترم لتكون المحافظة من المحافظات الأفضل في نسب النجاح على مستوى جمهورية مصر العربية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية ينتظرها ألآف الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لتحديد مستواهم خلال الثلاثة أشهر الماضية على بداية الدراسة، ورسم خطة المجموع الذي يطمح إليه كل طالب، والمرحلة القادمة من التعليم الثانوي، كيف ستكون، حيث أن شهادة الصف الثالث الإعدادي تكون فاصلة في مستقبل الطالب التعليمي بشكل بكل ومستقبله المهني في القريب العاجل، لذلك الجميع يترقب بقلق وحذر شديد ما الذي سيحدث خلال تلك السنة الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يمكن لطلبة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي ترك رقم الجلوس الخاص بهم بالتعليقات أسفل تلك المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة، وتضم محافظة القليوبية العديد من الإدارات التعليمية والتي تكتظ بالكثير من المدارس الإعدادية ومنها إدارة قليوب، إدارة الخانكة، إدارة شبين القناطر، إدارة طوخ، إدارة كفر شكر، إدارة قها، شبين القناطر، الخصوص، العبور، بنها وغيرها، وينتظر أن تصدر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع تلك الإدارات في نفس اليوم بنفس الرابط.

ستستمر العديد من المحافظات في ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة من الأسبوع الحالي، وسنكون متابعين لكم طوال الأسبوع، في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية.

اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية من خلال الموقع الرسمي، حيث سيكون بإمكان الطالب معرفة نتائجه ودرجات المواد بالتفصيل خلال أيام قليلة.

سنكون معكم متابعين حتي ظهور النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية 2019 فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  66. الاسم/ضحى ناصر أحمد حسن متولى
    إدارة/بنها التعليمية
    مدرسة/ميت الحوفين الإعدادية المشتركة
    رقم الجلوس/9484

    رد

  84. الاسم:محمد أيمن مصطفى كمال
    رقم الجلوس:1548
    المحافظة:القليوبية
    إدارة:بنها التعليمية
    المدرسة:المنشية الاعدادية بنين

    رد

  130. آلاء على سعيد محمد عبدالله
    62093. محافظة القليوبية إدارة الخانكة التعليمية
    مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية، بنات

    رد

  131. الأسم/ سارة نادي لبيب جرجس
    رقم الجلوس/ 72541
    المحافظة/ القليوبية
    الأدارة/ الخصوص
    المدرسة/ عمر مكرم
    أرجو الرد في قريب العاجل

    رد

  157. الاسم:محمد نظيم دمرداش خليفه

    رقم الجلوس: 34212

    المدرسه : عمر بن عبدالعزيز الاعداديه بنين

    أدارة غرب شبرا الخيمه محافظة القليوبيه

    رد

    1. بسمة رضا يحيى علي
      اللغه العربيه : 27 من 40
      اللغه الاجنبيه 9 من 30
      الدرسات الاجتمايه 17 من 20
      الرياضيات 9 من 30
      العلوم 9 من 20
      الدين 16 من 20
      الرسم 5 من 10
      الكمبيوتر 5 من 10

    1. سم الطالبتقى جمال صابر محمود رقم الجلوس70474
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخصـــوص
      اسم المدرسهمجمع الخصوص الاعدادي تعليم اساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23.5 10 8.5 12 7.5 16 6 0.5

    1. اسم الطالبفرح سيد فرحات محمد السيد رقم الجلوس37682
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهالشرقاوية ع . بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23.5 18 9.5 10.5 7 15.5 6 0.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبسيد عربي سيد محمد رقم الجلوس68994
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهسـســـل ع. م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26.5 8.5 9 14 5 12 7 5

    1. اسم الطالبسلمه وائل محمد محمد رقم الجلوس30491
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالقناطر الخيرية
      اسم المدرسهامين سامى مشتركة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 37.5 29.5 20 28 19 19 6 5.5

    1. اسم الطالبمتولى محمد متولى احمد رقم الجلوس43835
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسهأبوبكر الصديق ع.بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 30 18 18.5 25 18 16 7 5.5

    1. اسم الطالبأسماء شعبان عز العرب حسن رقم الجلوس61552
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهمصرالحديثة.ع.بنات بالخانكة.ت.اساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 25.5 18.5 12.5 9.5 11.5 17 5 3

    1. اسم الطالبمريم مجدى عبد الله فريد رقم الجلوس50912
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشرق شبرا الخيمة
      اسم المدرسهالنيل الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26 2 13.5 14.5 8.5 13 8 1

    2. سم الطالبشيماء ياسر شعبان محمد خليل حسن رقم الجلوس61088
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهالخانكة ع بنات 2
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26 13 14 17.5 16.5 15.5 7.5 5

    1. اسم الطالبسلوى علاء حسن محمد حسن رفاعى رقم الجلوس25132
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةقليوب
      اسم المدرسهتعليم أساسى ميت حلفـا بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 26 11 15.5 20.5 14.5 17.5 6.5 0.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. سم الطالبيوسف شعبان عبد النبي محمد حسن رقم الجلوس60649
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهالخانكةالرسميـة بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 17 12.5 6 12.5 9 15.5 7 3
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبحلمى جميل حلمى جورج رقم الجلوس36827
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهمتولى الشعراوى ع . بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 21 11 6.5 12 3 13 3 0
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. اسم الطالبعبد الله رفعت اسماعيل مهدى اسماعيل رقم الجلوس63294
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةالخانكة
      اسم المدرسهابو زعبل البلد ع م
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32.5 26 19.5 23 19.5 20 3.5 9

    2. اسم الطالبيوسف حسين احمد صبيح رقم الجلوس34861
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةغرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسهالشهيد محمد مجدى سيد ع . بنين 1
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 22 5 5.5 8.5 8 13.5 5 2.5

    1. مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      اسم الطالبامل محمد ناجى عبد الحميد ابراهيم رقم الجلوس2222
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهمكتبة ومنشأة بدوى ت . أ
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34 17 16 24 16 16 8 7.5

    1. مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      اسم الطالباحمد جمعه محمد ابراهيم رقم الجلوس56574
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةشبين القناطر
      اسم المدرسهالنجاح ت . أ
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 35 24 18 27 20 16 7 5.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      اسم الطالبهاجر شعبان سليمان فهمى رقم الجلوس78909
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةكفر شكر
      اسم المدرسهالشهيد أحمد عبدالعزيز للتعليم الأساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 31 14 18.5 22.5 17 19 7 5

  225. مصطفي ابراهيم فاروق علي 2194 نرجو ابلاغنا بالنتيجة باسرع وقت بارك الله فيكم اخواتي بالتوفييق ..القليوبيه ادارة بنها

    رد

  227. الاسم .محمد مصطفي محمد محمد عبدالخالق
    رقم الجلوس 10356نتيجة الترم الاول للصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية

    رد

    1. الطالب عبدالرحمن محمد عبدالستار في ثالثة إعدادي رقم الجلوس66672 محافظه القليوبيه مدرسه الشهيد محمد صبري عرفه

    1. مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      اسم الطالبعمر عبدالرازق عبدالرؤف عبدالرازق رقم الجلوس1470
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةبنها
      اسم المدرسهبنــــــها ع . بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 24 15.5 26 13 14.5 6 9
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

  266. نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظةوالقليوبيه
    ادارة شبين القناطر التعليميه الترم الاول ٢٠١٨
    للطالب مصطفى محمود شحات محمود
    رقم الجلوس /٥٩١٢٩

    رد

  267. ليلى احمد السيد محمود حجاج محافظة القليوبية ادارة الخانكة التعليمية مدرسة فاطمة الزهراء رقم الجلوس 62605

    رد

  268. ليلى احمدالسيد محمود حجاج محافظة القليوبية ادارة الخانكة التعليمية مرسة فاطمة الزهراء رقم الجلوس 62605

    رد

  311. الاسم/عبدالرحمن محمد ماهر
    رقم الجلوس /451 مدرسة / محمد متولى الشعراوى ادارة بنها التعليميه محافظة القليوبيه

    رد

  323. محمد احمد السيد البدوي المسلمي
    مدرسه الاحراز الاعداديه المشتركه
    اداره بنها التعليمية
    54196

    رد

  346. الاسم:شمس جمال حسن عبدالرحمن البابلي
    المدرسه:ازهار الدلتا الحديثه الخاصه
    الفصل الدراسي الاول
    محافظه القليوبيه
    رقم الجلوس 29267

    رد

  378. ريهام عادل محمد علي حسن مدرسة الشهيد محمد إمام مصطفى الإعدادية المشتركة محافظة القليوبية إدارة كفر شكر رقم الجلوس 77540

    رد

  400. هاجر محمد أحمد محمد أحمد
    رقم الجلوس ٤٠٤٧٩
    مدرسة أسماء بنت أبي بكر
    ادارة غرب شبرا الخيمة التعليمية

    رد

  407. رحمه ابراهيم سيد سيد عوضين محافظه القليوبيه اداره غرب شبرا الخيمه رقم الجلوس ٤٠٧٩٦ الرجاء الرد ف اقرب

    رد

  433. مدرسه ابو بكر الصديق الاعداديه بنين
    رقم الجلوس 43644
    محافظه القليوبيه
    اداره شرق شبرا الخيمه الاعداديه

    رد

    2. مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      اسم الطالبسيف علاء عبدالهادى سيد رقم الجلوس13955
      المديريةمديرية القليوبية التعليمية الإدارةطوخ
      اسم المدرسهالشهيد عمر محمد عبد الخالق ع . م بكفر منصور
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32 30 20 30 19.5 18.5 7.5 10

  454. السيد معوض السيد عطية
    محافظة القليوبية . ادارة طوخ التعليمية
    مدرسة منشأة العمار الاعدادية المشتركة
    رقم الجلوس : (١٦٥٠٠)
    أتمني الرد بالنتيجة سريعاً

    رد