“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية “الصف الثالث” الترم الثاني عبر مديرية التربية والتعليم

سوف ننشر لكم اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 “الصف الثالث الإعدادي” محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني، بعد أن يتم اعتمادها رسمياً من قبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، وكانت نسبة نجاح الترم الأول العام الماضي بالمحافظة قد وصلت لـ 71.2%، ومن المتوقع ان ترتفع نسبة النجاح بشكل كبير هذا الترم لتكون المحافظة من المحافظات الأفضل في نسب النجاح على مستوى جمهورية مصر العربية.

نتيجة ثالثة إعدادي بالقليوبية ينتظرها ألآف الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لتحديد مستواهم خلال الثلاثة أشهر الماضية على بداية الدراسة، ورسم خطة المجموع الذي يطمح إليه كل طالب، والمرحلة القادمة من التعليم الثانوي، كيف ستكون، حيث أن شهادة الصف الثالث الإعدادي تكون فاصلة في مستقبل الطالب التعليمي بشكل بكل ومستقبله المهني في القريب العاجل، لذلك الجميع يترقب بقلق وحذر شديد ما الذي سيحدث خلال تلك السنة الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يمكن لطلبة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي ترك رقم الجلوس الخاص بهم بالتعليقات أسفل تلك المقالة وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة، وتضم محافظة القليوبية العديد من الإدارات التعليمية والتي تكتظ بالكثير من المدارس الإعدادية ومنها إدارة قليوب، إدارة الخانكة، إدارة شبين القناطر، إدارة طوخ، إدارة كفر شكر، إدارة قها، شبين القناطر، الخصوص، العبور، بنها وغيرها، وينتظر أن تصدر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع تلك الإدارات في نفس اليوم بنفس الرابط.

اقترب موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية من خلال الموقع الرسمي، حيث سيكون بإمكان الطالب معرفة نتائجه ودرجات المواد بالتفصيل خلال أيام قليلة.

ستستمر العديد من المحافظات في ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القادمة من الأسبوع الحالي، وسنكون متابعين لكم طوال الأسبوع، في خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بكافة محافظات الجمهورية.

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