“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية على موقع الشرقية توداي الترم الثاني خلال أيام، حيث بدأت لجان التصحيح على الفور بأعمالها ومباشرة مهامها بعد نهاية الامتحانات، في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسيتم الإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم وموقع الشرقية توداي، فور اعتمادها من قبل المحافظ عبر روابط حسب الإدارة التعليمية كما كان عليه الحال في العام الماضي، وتحتوي مديرية التعليم بالشرقية على العديد من الإدارت التعليمية وهي فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر.
روابط نتيجة ثالثة إعدادي الشرقية الترم الثاني 2019 ينتظرها ألاف الطلبة والطالبات رفعها خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على بيان الدرجات والمجموع الكلي لمختلف المواد التي امتحنوا فيها، وها هي الآن متاحة لجميع الطلبة عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وكتابته وبعد ذلك ستظهر النتائج الخاصة به كامله في جميع المواد
نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
يترقب ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية عبر موقع الشرقية توداي ويمكنكم جلب النتيجة برقم الجلوس الخاص بكم، وسنوفر لكم روابط جديد نتيجة إعدادية الشرقية للحصول على النتيجة المنتظرة على بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك برقم الجلوس.
- حالة النتيجة “ لم تظهر بعد من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “متابعة لحظية“
يريد جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على النتائج الخاصة بهم في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر مديرية التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة فتابعونا، خلال وقت قصير ستظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي وسنتابع معكم ما سيحدث من خلال تلك المقالة فتابعوا معنا أعزائي الكرم.
وتجري الآن عمليات تصحيح كافة اوراق الطلاب في كافة المواد الدراسية فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة وسوف نوفر لكن النتيجة حين ظهورها.
التعليقات
احمد محمد عبد النبي حسين عبدالله الرقم القومى 03702090101195الصف السادس الابتدائي
خلوداحمد عبد العليم رقم جلوس ٧٨٦٣٦ مدرسة زهراء اعداديه بنات ثالثه اعدادي
115044اياد عبدالله سليمان
الاء باسم أحمد على رقم الجلوس75737
لو سمحتوا ممكن شهادة ثالثه إعدادي الاسم خلود احمد عبد العليم رقم الجلوس ٧٨٦٣٦مدرسة الزهراء إعدادي بنات
لو سمحتوا ممكن الشهادة
الاسم نورهان فكري سليمان عبد الحميد نصار
رقم الجلوس 111962
مدرسة السعدي التعليم الاساسي
اريد نتيجة محمد مصطفي عمايم ودة رقم الجلوس ٨٧٣٦٦ الغربية
ايه احمد حامد محمد
رقم الجلوس 66932
انا عوزه شهاتى ارجوكم رقم جلوس34649
من البحيره
الاسم نورهان احمد ورقم الجلوس 29876
رحاب هاني رفيع رقم الجلوس 34715
35958
مدرسه الدكتور سليمان بنات
الاسم: إبراهيم أحمد لطفي أحمد معتصم
رقم الجلوس: ٦٢٢٧٤
رقم الجلوس 44282 عايزه الشهاده ودرجاتي لو سمحتوا
شرين\هاني\عبدالحميدمحي\\\\رقم\الجلوس\44094\منشياةشفيق
\منياةالقمح\التعلمية\وشكر
محمد كمال محمد شحاته
21455
الاسم :الاء سعد علي
رقم الجلوس :٩٣٢٥٢
92020
72605
الاسم أميره إسماعيل عبد الوهاب مصطفي
رقم الجلوس64280 مدرسه السلامون الاعدادية المشتركه
اداره ههيا شرقيه
مدرسه الغورانه رقم الجلوس 49271
51820
209
٧٢٢٧٢
النتيجه لو سمحتو انا رقم الجلوس
71823
انتيجة لو سمحت الرقم الجلوس 51820
رقم الجلوس:105654
الاسم :محمد محمود نصرالله
عايز اعرف النتيجة
رقم الجلوس:105654
الاسم :محمد محمود نصرالله
79344
47946
مصطفى محمد مصطفى محمد شرف
مدرسة ميت حمل الاعدادية المشتركة
ادارة بلبيس التعليمية
رقم الجلوس 24593
٨٠٨٢٢
80302
الف مبر وك يا امنيةاعبال الثانة الجية فى الثا نوى فين الحا جة الثقعة
5056
محمد احمد محمد ابراهيم المشتولي
رقم الجلوس 70190
ارجو الرد
الاسم/ نفين طارق محمد النبوى محرم / رقم الجلوس/38677/المدرسة عزيز اباظة
رقم الجلوس 11583
سواده الاعداديه
الاسم /هاجر سعيد منير محمد
رقم الجلوس/ ٨٥٤٢
المدرسه /المسلميه الاعداديه رقم ٢
٨٥٤٢
اكتب تعليقك هنا…96990
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاسم/ياسر عماريسري
مدرسة/ الناصرية الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس/2495
إدراةشرق الزقازيق التعليمية
الاسم /عبدالله محمد خليفه فرغلي خليفه
رقم الجلوس/39907
محافظه الشرقيه
مدرسه بندف الإعدادية المشتركه بنين
الا سم محمد محمود صبحى محمود عبدالله
مدرسه بساتين الاسماعيليه المشتركه
محافظه الشرقيه التابعه لمركز بلبيس
رقم الجلوس. ٢٩٦٩٥
[email protected] 16941
61300
رقم الجلوس 4025
37586
الاسم.ندى على عبدالردمن محمود كريم
رقم الجلوس.29294
مدرسه عبدالغنى محمود الاعداديه بنات
82552
نانسي عشماوي السيد ابراهيم ممكن اعرف حاجه منك لو سمحتي
الشرقيه الميمونه
الاسم نور احمد محمد حسن عبد الباقي رقم الجلوس 19639 مدرسه بلبيس ع بنين
عايز النتيجة رقم الجلوس 79344 اسمي محمد فتحى محمدي
مدرسة السادات الاعدادية مركز ابوحماد
انا اسمي طلال عاوز انتيجه وده رقم اجلوس245901
ياسمين موسى عبدالعاطي محمد متولي
مدرسه طحلة بردين الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس5174
احمدجمعة صابر رقم الجلوس ١٨٩٠٩
الاسم سماء وليد عبدالمنعم ورقم الجلوس 88660 / والمدرسة محمد الحوسينى فرحان
يارب النجاح الي الكل
56123
يمنى جمال امين رقم الجلوس 2003
الاسد/محمد احمد يسري محمد
مدرسه سعد زغلول اداره ابو كبير التعليميه
رقم الجلوس/69406
نتيجة تالتة اعدادى الشرقية ادارة غرب مدرسة كفر الحمام . الاسم اسراء اشرف احمد عبدالحميد
نتيجة تالتة اعدادى الشرقية مدرسة كفر الحمام غرب الزقازيق . الاسم اسراء اشرف احمد عبدالحميد.
الاسم:أية عبداللة السيد حافظ
مدرسة بردين الإعدادية المشتركة
رقم الجلوس:5936
93
الاسم معاز هانى محمد محمد امام
لو سمحتوا عايز اعرف هى شهادة اولى اعدادى ظهرت ولا لسه واتمنى حد يشوف رقم الجلوس ده وليكم التقدير والاحترام
93
اعدين تقولوا كل يوم بكرة بكرة اه القرف ده
لو سمحت عايز اعرف درجتي جميع المواد الصف التالت الاعدادي محافظة الشرقية رقم الجلوس 105549
21355
صباح ابراهيم محمد ابو المعاطي
رقم الجلوس 73331
الا
الشهاده بسرعه لو سمحتو هايه هاططلع أمته لو سمحتو قوله هتطلع امته
ناج *راسب مع المواد
عمرو سمير فتحى رقم الجلوس 20
رقم جلوسى ٩٣٢٧٩
الدرجة-255
الزقازيق الشرقيه مدرسه احمد عرابي الاعداديه
amal fathe
محمود رضا عطية عبد المطلب
كمحمود السيد الساعي
رقم الجلوس 613
من الشرقيه
محمود السيد الساعي
رقم الجلوس 613
من الشرقيه
الاسم السيد رضا محمد عبدالعزيز /رقم الجلوس 105/ادارة الحسنيه
hvd] hgaih]i
اين
النتيجه
عطيه عبدالله عطيه عبدالباري رقم الجلوس 17435 مدرسة تل حوين الاعدادية المشتركة
احمد اشرف احمد محمد
شهادة الصف الثالث الاعداديه
محافظ الشرقيه مركز فاقو س
مدرسه سوادهء
رقم الجلوس 88735
انا مش عرف انتجه وقته انا خايئه جدا
انشاء الله هنجح باذان الله
اريدالنتيجه باسرع وقت ويارب النجاح
النتيجة حلوة
انا عائلة أشوف الشهادة بتعتي
54584
مديحه وحيد سعد محمود احمد خليل اسم الطالب
54584 رقم الجلوس
القرين الادارة
عثمان بن عفان ع المدرسة
13.5 عربي
5.5 انجليزي
10 دراسات
2 جبر
4 هندسة
0 علوم
35 المجموع
10 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
مديحه وحيد سعد محمود احمد خليل اسم الطالب
54584 رقم الجلوس
القرين الادارة
عثمان بن عفان ع المدرسة
13.5 عربي
5.5 انجليزي
10 دراسات
2 جبر
4 هندسة
0 علوم
35 المجموع
10 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
سبق وأرسلت
درجات المواد
اللغه العربيه 13.5
الدراسات الاجتماعيه 10
اللغه الانجليزيه 5.5
الجبر 2
الهندسة 4
مجموع الرياضيات 6
العلــوم 0
درجات المواد التى لا تضاف للمجموع
التربيه الدينيه 10
التربيه الفنيه 7
الحاسب الآلي 5
مستوي 1 0
مستوي 2 0
النسبه المئويه والمجموع
المجموع الكلى 140 35
النسبه المئويه 25%
ممكن نتيجتي
ابراهيم احمد السيد البليهي
57756
52487
بيانات الطالب
اسم الطالب محمد منصور عبدالحميد منصور
رقم الجلوس 52487
اسم المدرسه الصوة ع.م
الاداره التعليميه أبو حماد
مصدر النتيجه ايجى لفرز – تابع صفحة مستر أحمد المأذون علي الفيس بوك اضغط هنــا – الاستاذ/ عبد الله العزازي
درجات المواد
اللغه العربيه 31
الدراسات الاجتماعيه 17
اللغه الانجليزيه 11.5
الجبر 7.5
الهندسة 11
مجموع الرياضيات 18.5
العلــوم 10
درجات المواد التى لا تضاف للمجموع
التربيه الدينيه 16
التربيه الفنيه 7
الحاسب الآلي 7.5
مستوي 1 0
مستوي 2 0
النسبه المئويه والمجموع
المجموع الكلى 140 88
النسبه المئويه 62.8571428571%
الاسم أسراء جمال محمد هاشم حسانين ورقم الجلوس٣٥٩٥٥ومدرسة الدكتور سليمان حسن ربيع الاع داديه بنات وإدارة مشتول السوق محافظة الشرقية
ال ت
هتظهر النتيجه امته
مدرسه ديرب نجم الاعدادية بنين الجديده
انا أسمى سوزان إسماعيل سليم إسماعيل من محافظة الشرقية انا بقول إنى شآء آلله النجاح التوفيق بى إذن آلله تعالى قولوا يارب عملين
ان شاء الله الدرجات هطلع بكره
ان شاء الله الدرجات هطلع بكره
ا
النتيجة انهاردة الساعة كم لو سمحت ممكن الرد
78089
شريف طه محمد محمود احمد اسم الطالب
78089 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
منشأة واكد ع م المدرسة
27 عربي
22.5 انجليزي
14.5 دراسات
5.5 جبر
7.5 هندسة
11.5 علوم
88.5 المجموع
12.5 تربية دينية
5 تربية فنية
3.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
اقسم بالله كدا حراااام ايه دا الواحد بقا علي اعصابه ده ولا نتيجه الثانويه العامه ايه القرف والقلق والتوتر دا
دقائق وتكون متاحه من الساعه4
انا مش فاهمه حاجه هى هتنزل امتى
اريد ان اعرف نتيجتى
انشاء اللة هتعرفيها
انشا اللة هتعرفيها
اريد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه
أحمد حمدي صلاح الدين أحمد طاهر
٣١٩٩٧
مدرسه حياه ابو غالي
8022 شيرين هلال عبد النبى ادارة اولاد صقر مدرسة احمد عرابى
محمد معتز سعيد محمد
34157
هتظهر امتيييي انهاردة
هو كل شوية بقرار
حسبنا الله ونعم الوكيل
الشرقيه توداي
سهيله عربى جوده محمد عطيه/ رقم الجلوس ٤١٧٦٢ مدرسة كفر شلشلمون الاعداديه بمنيا القمح شرقيه
سهيله عربى جوده محمد عطيه/ رقم الجلوس ٤١٧٦٢ مدرسة كفر شلشلمون الاعداديه منيا القمح شرقيه
الزهراء طلعت على الشحات رقم الجلوس ٧٤٤٥
اكيد مدير الكنترول مع اسماء لزم يعرفها الاول علشان كده ماخر النتيجة حسب الله ونعمه الوكيل
اابراهيم محمدعطية عوادعيد هرية رزنه الاعدادية. رقم الجلوس٨٢٢٤
محمد سراج محمد عبد الرؤف \رقم الجلوس ٢٧١٥٢ \محافظة الشرقية بسلمنت مدرسة الشهيد احمد عدوى السيد
ايات عبد الخالق احمد مرسي
رقم الجلوس
66711
اسم الطالب
66711 رقم الجلوس
الإبراهيمية الادارة
محمود فتحى ع/الزهراء ع بنات المدرسة
36 عربي
27 انجليزي
19 دراسات
13.5 جبر
11 هندسة
18 علوم
124.5 المجموع
15.5 تربية دينية
7 تربية فنية
8 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
مهند ماهر عبد الله. السعديه مركز ابو حماد محافظة الشرقية ادارة ابو حماد التعليمية. رقم الجلوس ٤٨٩٤٤
محافظه الشرقيه اولادصقر رقم الجلوس 79893
اسم الطالب
79893 رقم الجلوس
أولاد صقر الادارة
الشهيد احمد صبحى ع بنين المدرسة
28 عربي
23 انجليزي
17 دراسات
10 جبر
13 هندسة
13.5 علوم
104.5 المجموع
14 تربية دينية
5 تربية فنية
9.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم مها سامى عبدالرحيم
رقم الجلوس6614 محافظة الشرقية
الاسم ميرنا سامى
رقم الجلوس 6616
محافظةالشرقية
ميرنا سامى عبدالرحيم محمد اسم الطالب
6616 رقم الجلوس
شرق الادارة
الشهيد اسماعيل التلاوى ع بانشاص المدرسة
36.5 عربي
28.5 انجليزي
20 دراسات
14 جبر
15 هندسة
19 علوم
133 المجموع
19 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
ميرنا سامى عبدالرحيم محمد اسم الطالب
6616 رقم الجلوس
شرق الادارة
الشهيد اسماعيل التلاوى ع بانشاص المدرسة
36.5 عربي
28.5 انجليزي
20 دراسات
14 جبر
15 هندسة
19 علوم
133 المجموع
19 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
ـــــــــــــــــ
اسم الطالب
6614 رقم الجلوس
شرق الادارة
الشهيد اسماعيل التلاوى ع بانشاص المدرسة
37 عربي
28.5 انجليزي
19.5 دراسات
14.5 جبر
15 هندسة
18 علوم
132.5 المجموع
18.5 تربية دينية
8 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
عاوز اجيب نتيجة
الاسم فايز عمرو فايز العبد
رقم الجلوس60828
ادارة ديرب نجم التعليميه
الشرقيه
فايز عمرو فايز العبد عطيه اسم الطالب
60828 رقم الجلوس
ديرب نجم الادارة
الشهيد طارق ابو العطا ع المدرسة
37.5 عربي
25.5 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
14.5 هندسة
18 علوم
130.5 المجموع
16 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
النتيجة هتظهر امتا الكلام دا مش ينفع خالص ياتقولو هتظهر امتا يا مش تتكلمو خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل احنا زهقنا 😑😑😑😑😑🤔🤔🤔🤔🤔
حرام عليكوا يا ناس طالما لسة مش ظهرت مش كل شوية تكتبوا ظهرت
محافظة الشرقية
ادارة الحسينية التعليمية
مدرسة ابو خالد
99060
جيهان عبدالستار محمد عبدالسلام اسم الطالب
99060 رقم الجلوس
الحسينية الادارة
ابو خالد ت . س المدرسة
33.5 عربي
30 انجليزي
19 دراسات
15 جبر
13.5 هندسة
17 علوم
128 المجموع
19 تربية دينية
8 تربية فنية
9.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
محافظة الشرقية اخر محافظة فى اعلان الشهادات لية كل شن
محمود رزق عبد اللطيف حجازي من بلبيس مدرسه العدديه بنين
رقم جلوس 19613
محمود رزق عبداللطيف حجازى اسم الطالب
19613 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
بلبيس ع بنين المدرسة
20 عربي
20 انجليزي
7.5 دراسات
4 جبر
7.5 هندسة
4 علوم
63 المجموع
7.5 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
رقم الجلوس 76766
محمد حسين عبدالحق محمد مرسي اسم الطالب
76766 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
الفرايين ت . س المدرسة
21.5 عربي
20.5 انجليزي
18 دراسات
9.5 جبر
11.5 هندسة
17 علوم
98 المجموع
12.5 تربية دينية
7 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
من فضلك الشهاده هتطلع امتا انتو كل يؤ تقولو بعد قليل
الاسم/ يوسف عمر على محمد
39697
يوسف عمر على محمد على اسم الطالب
39697 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
الشهيد وليد النمر المدرسة
36 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
13.5 جبر
14 هندسة
20 علوم
132.5 المجموع
14.5 تربية دينية
8 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم يوسف عمر على محمد
39697
النتيجة أمتي مش كل شوية تقولوا بعد قليل والله حرام كدة.
رقم الجلوس٧٦٣٥٤
42374
مصطفى عبدالمنعم سعيد مصطفى اسم الطالب
42374 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
كفر نشوة ت س المدرسة
21.5 عربي
15 انجليزي
16 دراسات
9 جبر
7.5 هندسة
10 علوم
79 المجموع
15 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
والله كدا حرام بجد يعني انا اختي مبتنامش بسبب النتيجة كل ساعة بتقولوا النتيجة خلال لحظات دا ايه الكدب دا
رقم الجلوس
47437
ادارة ابو حماد
اكيد هتظهر انا من الاسماعيلية
حنين خالد محمد محمد سرور اسم الطالب
47437 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
ابوحماد ع الجديدة المدرسة
31 عربي
18 انجليزي
18 دراسات
12.5 جبر
10.5 هندسة
13.5 علوم
103.5 المجموع
17 تربية دينية
8 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
مدرسة الشوربجي الاعدادية
فتحى حسن فتحى
23555
فتحى حسن فتحى عبدالحميد احمد اسم الطالب
23555 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
الشوربجى ع م المدرسة
32.5 عربي
26 انجليزي
15 دراسات
12.5 جبر
12 هندسة
16 علوم
114 المجموع
19 تربية دينية
7 تربية فنية
5.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم احمد سمير ابراهيم عطيه
رقم الجلوس:031029
معهد الحرمين الاعدادي والثانوي
رقم المحمول : 01287365166
من القرين بمحافظة الشرقية
علشان خاطر النبي عاوز النتيجة
عليه أفضل الصلات والسلام
فغقغقغقغف
شروق مجدى محمود عبدالمنعم اسم الطالب
31029 رقم الجلوس
العاشر الادارة
محمد فريد خميس ع المدرسة
35.5 عربي
28 انجليزي
20 دراسات
10.5 جبر
12 هندسة
19.5 علوم
125.5 المجموع
18.5 تربية دينية
8 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
منوفيه ايه بس . عدل أ/ علاء
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية على موقع الشرقية توداي الترم الأول بعد قليل، حيث انتهت لجان التصحيح على الفور بأعمالها ومباشرة مهامها، في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وتم الإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم وموقع الشرقية توداي، فور اعتمادها من قبل المحافظ عبر روابط حسب الإدارة التعليمية كما كان عليه الحال في العام الماضي، وتحتوي مديرية التعليم بالشرقية على العديد من الإدارت التعليمية وهي فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر.
النتيجه هتظهر بكره اقصي يوم
قولي طيب الرابط
انتو المحافظة اللي متأخره كل المحافظات طلعت النتيجه في معادها ..وانتو كل يوم تقولوا بكره حرام عليكو
الاسم زهراء عبدالحميد سامي/رقم الحلوس96380/مدرسة كمال الدين الإعدادية
الزهراء عبدالحميد سامى عبدالحميد اسم الطالب
96380 رقم الجلوس
الحسينية الادارة
كمال الدين ع بسعود المدرسة
39.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
15 هندسة
19 علوم
138 المجموع
19.5 تربية دينية
8 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
شهاده الصف الثالث الاعدادي محافظه الشرقيه مدرسه الشهداء رقم الجلوس 34170
وليد محمد شحته سلطان على اسم الطالب
34170 رقم الجلوس
العاشر الادارة
الشهداء ع المدرسة
37 عربي
21.5 انجليزي
18 دراسات
13.5 جبر
9 هندسة
10 علوم
109 المجموع
14 تربية دينية
7 تربية فنية
2.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
٧٦٠٠٨
اناعيزة النتيجة بسرعة جتلى حالت انهيار اظهرو النتيجة بسرعة يلا مستنين اية
78245
خالد عثمان محمد احمد محمد اسم الطالب
78245 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
المؤانسة ع المدرسة
32.5 عربي
30 انجليزي
19.5 دراسات
10 جبر
9 هندسة
13.5 علوم
114.5 المجموع
16 تربية دينية
6 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
اسمي الاء رضا محمد
محافظة الشرقية
رقم الجلوس
16061
عايزة النتيجة
الاء رضا محمد ابراهيم فرحات اسم الطالب
16061 رقم الجلوس
غرب الادارة
بنى عباد ع م المدرسة
38 عربي
29 انجليزي
19.5 دراسات
14.5 جبر
14.5 هندسة
17 علوم
132.5 المجموع
19 تربية دينية
8 تربية فنية
8 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
مدرسه كفرايوب الاعداديه مركز بلبيس بمحافظة الشرقية
رقم الجلوس ٢١٤٦٤
اسم الطالب محمود احمد الشحات احمد شقويره
هيا الشهادة هطظهر وقتية
رقم الجلوس 6319
إدارة شرق الزقازيق
الله يخليكم االنتيجة بسرعة
اتمان لكم النجاح
انشاء اللة
الاسم. صفوه عماد حمدي
رقم الجلوس . ٣٤٢٣٤
محافظه الشرقيه ،مدريه العاشر من رمضان
يا رب نكون من الاوائل
انا اسمى عبدالرحمن من محافظة الشرقىة لم النتىجة تظر قلولى رقمى الجلوس 12069
الاسم : مريم محمد فضلي
رقم الجلوس : 70692
ارجوى النتيجة البنت في حالت انهيار بسبب التاخير وشكرا
محمود محمد عبد الرؤوف /٣٩٩٥١
32952
262 الشرقية
رقم الجلوس 23370
مصطفى محمد مصطفى سليم اسم الطالب
23370 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
اولاد سيف ع م المدرسة
29 عربي
29 انجليزي
16.5 دراسات
9 جبر
9.5 هندسة
11 علوم
104 المجموع
17.5 تربية دينية
7 تربية فنية
3.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
يارب النجاح رقم الجلوس 76766
الا سم احمد محمد عبد العزيز مدرسة كفر على عبد النبي رقم الجلوس 71491 بادارة ابو كبير التعليمية بتوفق لجميع ب النجاح
khalid mohamedb fahmi no 39551
خالد محمد ىفهمى رقم الجلوس 39551
خالد محمد فهمي محمد على اسم الطالب
39551 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
كفر الدير المدرسة
39.5 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
13.5 جبر
13.5 هندسة
19 علوم
134.5 المجموع
16.5 تربية دينية
6 تربية فنية
5.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم/اسلام اسعد احمد احمد السيد
رقم الجلوس/32022
ادارة/العاش من رمضان
المدرسة/حياة ابوغالي
39951
الاسم : ادهم حسن صالح ابراهيم احمد
مدرسة : الشهيد احمد محمد صلاح بلال
رقم الجلوس : 83630
مركز فاقوس
5765
عادل رضا
5765
عادل رضإ
بردين الاعداديه
احمد هانى سعيد عبدالنبى اسم الطالب
5765 رقم الجلوس
شرق الادارة
شوبك بسطة ع المدرسة
62.5 عربى
45 انجليزى
36.5 دراسات
51.5 رياضيات
39 علوم
15 حاسب
36.5 دين
15 فنيه
ناجح النتيجة
249.5 المجموع
5765
عادل رضا
بردين الاعدادية
رقم الجلوس 42949 مدرسه العزيزيه الاعداديه بنات اداره منيا القمح التعليميه
5765
عادل رضا خليفه
بردين الاعداديه
اسم الطالب
5765 رقم الجلوس
شرق الادارة
بردين ع م المدرسة
21 عربي
23.5 انجليزي
14.5 دراسات
7.5 جبر
10 هندسة
10 علوم
86.5 المجموع
16.5 تربية دينية
5 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
جيلان حسن على عبدالحميد حموده.. رقم الجلوس١١٠٥٤٦. مدرسة كمال الدين الاعدديه بسعود مركز الحسينيه شرقيه
رقم الجلوس 42494 مدرسه العزيزيه الاعداديه بنات اداره منيا القمح التعليميه
طه السيد طه الديب اسم الطالب
42494 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
العزيزية ع بنين المدرسة
37.5 عربي
30 انجليزي
17.5 دراسات
13.5 جبر
13 هندسة
17 علوم
128.5 المجموع
17.5 تربية دينية
8 تربية فنية
3 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
المحافظة الوحيدة التي تتأخر نتيجتها عن باقي المحافظات .. ليه؟!!
لسه دمياط
الاسم محمود عبده محمود عبده القاضى/رقم الجلوس 33835/مدرسة السيدة عائشة بادارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية
رقم الجلوس ١١٦٧٩
مدرسة ام الابطال ع بنات
ادارة غرب
الاسم
محمد عبدالهادي محمد خليفه ابراهيم
رقم الجلوس 40457
مركز منيا القمح
العقده مدرسه الشهيد سعيد مرسي
محمد عبدالهادى محمد خليفه اسم الطالب
40457 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
الشهيد سعيد مرسى بالعقدة المدرسة
27 عربي
15 انجليزي
15.5 دراسات
7.5 جبر
7.5 هندسة
10 علوم
82.5 المجموع
15 تربية دينية
7 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم/محمود ابراهيم محمد ابراهيم زهو
المدرسه/الاعداديه القديمه بنين_الشهيد عبد الرحمن عصام مراد
الاداره/ابو كبير التعليميه
رقم الجلوس٨٦٦٦٤
الاسم نانسي عشماوي السيد ابراهيم رقم الجلوس 87620 ادارة فاقوس التعليمية محافظة الشرقية انا في انتظار النتيجة في اسرع ما يمكن
نزلو النتجه
نتيج
ة مصطفى احمدحلمى احمد
1117
انتوا هطلعوا رحنا قبل ماطلعوا النتيجة ايه الحزن ده
هو ايه ده كل شويه تقولو النتيجه بعد ساعات قليله او بعد دقائق قليله والله كده عيب بتسببو توتر للاهالي والطلبه و خلاص ما طول ما انتو مش عارفين هتظهر امتا متكتبوش حاجه ايه القرف ده معيشنا ف توتر 😠😠😏
اه واللهي
53022
سيف عايد ابوسيف حسين اسم الطالب
53022 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
السيد ياسين ع المدرسة
13.5 عربي
20 انجليزي
14 دراسات
11 جبر
7.5 هندسة
7 علوم
73 المجموع
10.5 تربية دينية
6 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
النتيجة لم تظهر بعد ……………
40245
رقم الجلوس٥٧٣٠٢
الاسم /محمد ايمن محمد شعبان
الشرقيه
رقم الجلوس /٨١٨٢٤
مركز اولاد صقر
ونبي بسرعه انا زهقت
46848
سم الطالب
46848 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
عزبة ابوعايش ع المدرسة
37.5 عربي
29 انجليزي
19.5 دراسات
14 جبر
13.5 هندسة
17 علوم
130.5 المجموع
16.5 تربية دينية
7 تربية فنية
3.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم كريم السيد بكرى السيد
رقم الجلوس 87587
محافظه الشرقيه
النتيجه……………
الاسم. كريم السيد بكرى السيد
محافظه الشرقيه
رقم الجلوس 87587
النتيجه…………؛….
اسم الطالب
87587 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
احمد سليمان الغودى المدرسة
34 عربي
28 انجليزي
17.5 دراسات
14 جبر
14 هندسة
18 علوم
125.5 المجموع
15.5 تربية دينية
6 تربية فنية
6.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
نورا عبداللطيف محمد
إدارة كفر صقر التعليميه بالشرقية
رقم الجلوس 78367
واتمني من حضرتكم متسببوش الروشه
دى للطلبه (ظهرت هنا ) وهي مظهرتش اساسآ ..
وشكرا
دا إذا رديتم
شاطرة برافو
انا اسمي محمود ابراهيم محمد حسن رقم جلوسي هو:12968 اداره غرب الزقازيق مدرسه الاتحاد الاعداديه المشتركه بميت زافر بسرعه
با نتيجة
:-[
يا سنه سوخه
وحيات مصر نزلو النتيجة
مينا جميل صبري تاوضروس مدرسة برديس الاعددية الجديدة بنين محافظة سوهاج
رقم الجلوس 66847
الاسم/ منة الله احمد محمود فهمي لاشين
رقم الجلوس /45181
محافظة الشرقية
ممكن اعرف النتيجة امتي هتظهر
منه الله احمد محمود فهمى لاشين اسم الطالب
45181 رقم الجلوس
منيا القمح الادارة
الياسمين الخاصة المدرسة
39 عربي
30 انجليزي
19.5 دراسات
13.5 جبر
13 هندسة
17.5 علوم
132.5 المجموع
17.5 تربية دينية
5 تربية فنية
8 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
انا هموت من الخوف
محمد سميمدرس فاروق عمر بالاسماعيلية
سمير محمد سمير مدرس فاروق عمر بالاسماعيلية
مدرس فاروق عمر بالاسماعيلية
مدرس فاروق عمر بالاسماعيلية رقم الجلوس 108
الاسم احمد عماد الدين محمد محمد عودة\رقم الجلوس 34842\ مدرسة اللشهيد احمد امين العشماوى بادارة التربية والتعليم بمشتول السوق
٥٨٦٠٦
محمود محمد محمود السيد سيد أحمد
مدرسة علي عوف الإعدادية
إدارة ديرب نجم
والله حراااام انتو بتعذبو الطلاب انا مستنية الشهادة في فارغ الصبر حرااام عليكو
انا في انتطر الشهاه
هاجر السيد السعد رقم الجلوس361888
العاشر منمن رمضان
عبدالله عبدالستارستار حسن علي عمار
في الشهاده الاعداديه اريد معرفه نتيجته رقم جلوسه 98450
مدرسه الخليفه المامؤن محافظه الشرقيه مركز الكسينيه
KSOMKOM
بطل قلت ادب
الاسم/ ادهم حسن صالح ابراهيم احمد
مدرسة/ الشهيد احمد محمد صلاح بلال
رقم الجلوس/ 83630
مركز/ فاقوس.محافظة الشرقية
ادهم حسن صالح ابراهيم احمد اسم الطالب
83630 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
الشهيد احمد صلاح بلال المدرسة
36.5 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
13.5 جبر
13.5 هندسة
17.5 علوم
130 المجموع
20 تربية دينية
7 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
ارجوكم النتيجة هتظهر امتااا
فتحي أحمد فتحي شعبان
رقم الجلوس:78409
إدارة كفر صقر التعليمية
الاسم/محمود صلاح محمد عبداللطيف
مدرسة/منشأة يوسف منصور
محافظة الشرقية
رقم الجلوس/77760
انا اسمى نورا السيد حسن حسن
رقم جلوسي ٩٢٣٥١
من محافظة الشرقية
من الخطارة الصغرى
من مدرسة الخطارة الاعدادية المشتركة
اريد النتيجة بتعتى وانتظرها في فارغ الصبر
نورا السيد حسن حسن علام اسم الطالب
92351 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
الخطارة ع المدرسة
39 عربي
28 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
15 هندسة
19.5 علوم
136.5 المجموع
18 تربية دينية
7 تربية فنية
10 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
وربنا مستعجل ربنا يخليكم بسرعة
٨٤٣٥٢
اسماء الشبراوى على عبدالقادر محمد
94058
اسماء الشبراوى على عبدالقادر محمد اسم الطالب
94058 رقم الجلوس
الحسينية الادارة
الحسينية ع بنات المدرسة
32.5 عربي
27.5 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
14.5 هندسة
19.5 علوم
128.5 المجموع
17.5 تربية دينية
9 تربية فنية
9.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
عايز نتيجة تالته اعدادي رقم الجلوس 38 8 101
عايز شهاده تالته اعدادي رقم الجلوس 38 8 101
بعد ازنكم الشهاده
انا.عوزه.الشهاده
Ahmed Nasr Elbalamony
رقم الجلوس / 11940
الاسم / سيمون سمير وديع فهيم
اسم المدرسة / مجمع الشهداء ع م
الصف الثالث الاعدادى الترم الاول الزقازيق الشرقية
لسه مظهرتش يا جماعة
الأسم هاجر علمى
رقم الجلوس76155
هاجر علمى محمد الحسينى محمد شحاته اسم الطالب
76155 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
ابو الشقوق ع المدرسة
31.5 عربي
22.5 انجليزي
17 دراسات
12.5 جبر
9 هندسة
11 علوم
103.5 المجموع
18.5 تربية دينية
7 تربية فنية
3.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
نعلم ان النتيجة لم تظهر حتى الان و السؤال هل لديكم اي اخبار عن موعد ظهورها و شكرا لكم
الاثنين غدا
يا الاربعاء بليل يا الخميس الصبح
الشهاده بسرعه لو سمحتم رقم الجلوس 84602
97701
زهراء محمد عبدالسلام عبدالمنعم اسم الطالب
84602 رقم الجلوس
فاقوس الادارة
دوار جهينة ع المدرسة
39.5 عربي
28 انجليزي
20 دراسات
12 جبر
9.5 هندسة
18.5 علوم
127.5 المجموع
19 تربية دينية
7 تربية فنية
9.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الشهاده بسرعه لو سمحتم
لو سمحت النتيجة
ممكن النتيجة لو سمحت
ممكن باسرع وقت
الاسم:رانيا ايمن رفعت
رقم الجلوس،:8100
الزقازيق-مديريه غرب
لسه احتمال يوم الاثنين والله اعلم
رانيا ايمن رفعت عباس بكير اسم الطالب
8100 رقم الجلوس
شرق الادارة
هرية ع م المدرسة
36 عربي
29 انجليزي
19.5 دراسات
12 جبر
12 هندسة
15.5 علوم
124 المجموع
16 تربية دينية
7 تربية فنية
9.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
رقم الجلوس ٤٨٠٧٦
الاسم ولاء ياسر على رقم الجلوس ٤٨٠٧٦ المدرسه صلاح الطاروطى الاعداديه المشتركه
رنا ايهاب عطيه سليم ديرب نجم رقم ٥٨٨٢٤
الاسم :شروق هاني منصور علي
رقم الجلوس: ٧٩٤٨٤
محافظه الشرقيه
مديريه كفر صقر
الاسم :شروق هاني منصور علي
رقم الجلوس :٧٩٤٨٤
الاسم سلمي اسماعيل ابراهيم
رقم الجلوس 38468
نيره منتصر محمد شاهين
3568
نتيجة الشهاده الاعداديه مدرسة نزلة العرين
ساميه مجدي
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الشرقيه
النتيجة لم تظهر بعد
سنقوم بتسجيل أرقام جلوسكم وجلب النتيجة فور ظهورها
نتيجة الترم الاول للشهاده الاعداديه
٤٢٠٦٣
رقم الجلوس 54906
نريمان السيد على سعد 95301
رقم الجلوس 49829 مدرسه الخلفاء الراشدين الاعدادي
رقم الجلوس 49829
55930
ايمان كمال يحيي عبدالهادي
55930
الاعداديه بنات بديرب نجم
انا مدرسة كمال الدين الاعدادية بسعود محافظة الشرقية رقم الجلوس 96654 وكتبته بس مش جابنى انا جاب واحد تانى
النتيجة لم تظهر بعد، تلك الرابط هو الذي سيتم رفع النتيجة عليها بعد اعتمادها
الاسم جنه محمد السعيد
رقم الجلوس 1778
90112
رقم الجلوس ٤٤١٤٥
مدرسة رفعت الهجرسي بشمبارةمنقلا
مصطفغى احمد حلمى
1118
لو سمحتو ياجماعة ::ارقام الجلوس اللي علي الموقع مش مضبوطة..كتبت رقم جلوسي جايبلي اسم مش اسمي
نتيجة الشهادة الاعدادية رقم الجلوس ٨١٩٢٥
مايكل ماهر فخري
31129
محمد صباح حسن. رقم الجلوس ٤٥٦٢٢
النتيجه
امتي
مدرسة حسين فراج
انا عيز اعرف الشهاظة بمحاظة الشرقية طلعت في مدرسة الترعة الجديدة
42610
الاسم محمد عبده محمد محمد حسن المدرسه كمال الدين الاعداديه رقم الجلوس 96744 بمحافظه الشرقيه
الأسم: على محمد على محمد
رقم الجلوس:64426
مدرسة: حمدي جاب الله للتعليم الاساسي
مدرية ههيا
رقم الجلوس
43552
إدارة منيا القمح التعليميه
احمد فاضل ابراهيم سالم
رقم الجلوس:44122
انا عايز النتيجة في اقرب وقت
68742 محافظة الشرقية مدرسة الحديثة. ادارة ابوكبير
لاسم علياء فتحي الشبراوي
اسم مدرسه ابو خالد التعليم الاساسي
رقم الجلوس 99079
رقم الجلوس :٧٣٧٦٤
مدرسه المشاعله الاعداديه بنات
الاسم اسماء محمد محمد
متي ظهور النتيجة ارجو الرد
الاء المنزلاوي احمدي رقم االجلوس80296
محمداابراهيم محمداحمدعبدالحميدمدرسه الشهيدجمال حسن حافظ فاقوس الشرقيه رقم الجلوس 84197
27721
شيماء السيد محمد السيد عبدالكريم اسم الطالب
27721 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
هاشم الرفاعى ع بنات المدرسة
11.5 عربي
16 انجليزي
15.5 دراسات
12.5 جبر
8 هندسة
3.5 علوم
67 المجموع
10 تربية دينية
6 تربية فنية
6 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
32080
محمد سامح السيد ابراهيم السيدمحافظة الشرقية رقم الجلوس 57295مدراسة المستشار عبدالسلام حمد
رقم الجلوس \2901\رقم التليفون\01003836527\محافظة الشرقية\مدرسة احمد عرابي الاعدادية بنين\
رقم الجلوس23370
مدرسة اولاد سيف الاعدادية
خالد اسامه مسعود
أدارة شرق الزقازيق
3181
666
منه مدحت محمد ابراهيم
رقم جلوس 29562
مدرسه عزبه بسيوني
اداره بلبيس التعلميه
الإدارة التعليميه بالحسينيه محافظة الشرقيه رقم جلوس 97185
اكرم محمدبشير ابراهيم 28950
28950
إسراء علي فتحي محمود
محافظة الشرقية
61803
62219
سمير امام سمير امام
٥٥٤٥٠
الاسم:محمد عبدة محمد محمد حسن
المدرسه:كمال الدين الاعدادية بسعود
رقم الجلوس:96744
انا اسمي السيد علاء السيد رقم جلوسي ٢٨٦
رقم الجلوس 7286
ميار احمد محمد محمد اسم الطالب
7286 رقم الجلوس
شرق الادارة
الغار ع بنات المدرسة
34.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
13.5 هندسة
17.5 علوم
130.5 المجموع
14.5 تربية دينية
8 تربية فنية
8 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
احمد محمد محمد السعيد عبد الحليم
الاسم عصمت رمضان عبد اللطيف محمد رقم الجلوس 56291 اداره ديرب نجم قريه تل القاضى
عصام عبدانبي
الاسم : عبدالرحمن جمال عبدالرحمن محمد
رقم الجلوس :6441
محمدسلا مة
الاسم : عبدالرحمن على على حسن.
رقم الجلوس : 8297.
المدرسة : هرية رزنة الاعدادية المشتركة.
اريد نتيجة باسرع وقت
الاسم احمد حموده عطيه
رقم الجلوس 22906
احمد حموده عطيه السيد عطيه اسم الطالب
22906 رقم الجلوس
بلبيس الادارة
اولاد مهنا ع م المدرسة
32.5 عربي
16 انجليزي
12 دراسات
7.5 جبر
13 هندسة
10 علوم
91 المجموع
14.5 تربية دينية
7 تربية فنية
5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم مينا فخري جميل رقم الجلوس 11404 مدرسة مجمع الشهداء بيوسف بيك بمحافظة الشرقية
الاسم أحمد عماد السيد محمد عطيه
رقم الجلوس 55597
احمد عماد السيد محمد عطيه اسم الطالب
55597 رقم الجلوس
ديرب نجم الادارة
ديرب نجم ع بنين الجديدة المدرسة
38.5 عربي
30 انجليزي
19 دراسات
15 جبر
15 هندسة
19.5 علوم
137 المجموع
14.5 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاسم :معاذ بكري كرم
رقم الجلوس : 8364
المدرسه : هريه رزنه الاعداديه المشتركه
هو انت بتسأل هنا كمان ياااخى ارحم نفسك شوية
الاسم :اميرة اسامة محمد المسلمى رقم الجلوس:1248 المدرسة: السادات الاعدادية بنات رقم 1 بالشرقية الادارة: شرق التعليمية
الاسم.مصطفي سماح عبدالرحمن احمد
مدرسه.الحناوي الاعداديه بنين
رقم الجلوس.401
ارجو النتيجه ف اسرع وقت ممكن💪
رقم الجلوس 56340
مدرسه السلام الاعداديه بنات
محمد عمر محمد الهادي رقم الجلوس32776محافظه الشرقيه
محمد عمر محمد الهادي
الاسم \مصطفي السيد محمد عبد الحكيم
.
رقم الجلوس \50064
.
المدرسة \الشهيد صادق صادق الاعدادية بنين
مصطفى السيد محمد عبدالحكيم عبدالعزيز اسم الطالب
50064 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
الشهيد صادق ع بنين المدرسة
34.5 عربي
29 انجليزي
19.5 دراسات
14.5 جبر
12.5 هندسة
19 علوم
129 المجموع
19.5 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
مدرسة ديرب البلد ت س 1
رقم الجلوس: 56717
اللهم ارزقنا
اللهم ارزقنا
الاسم :محمود خالد محمد رمضان
مدرسة:احمد عرابي الإعدادية بنين
بالزقازيق
رقم الجلوس:2910
منة الله شرق الزقازيق 1923
الاسم نانسي عشماوي السيد ابراهيم \رقم الجلوس 87620\مدرسة احمد سليمان عباس الغودي بادارة فاقوس التعليمية
26437 احمد محمد محمد حامد عامر
رقم الجلوس 32257
رنا عبدالحميد عبدالحميد البهى على
18429
غدير سمير صلاح حسب النبي
مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا
رقم الجلوس ٦١٩٤٤
45358
14202
علياء عز الدين عبدالرؤوف
مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا مركز ديرب نجم شرقيه
رقم الجلوس٦١٩٣٤
رقم الجلوس ٧٩١٥٨
مدرسة سنتريس الاعدادية للتعليم الاساسي
غدير سمير صلاح حسب النبي
مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا مركز ديرب نجم شرقيه
رقم الجلوس ٦١٩٤٤
19727
رقم الجلوس 77212
مدرسة أم المؤمنين تعليم أساسي
محمد عبدالله محمد عبد العزيز
رقم الجلوس 77212
وأرجو أن تظهر بسرعه شديده
محمد عبدالله محمد عبدالعزيز احمد اسم الطالب
77212 رقم الجلوس
كفر صقر الادارة
نجوم تعليم اساسى المدرسة
33 عربي
27 انجليزي
20 دراسات
12 جبر
10.5 هندسة
14.5 علوم
117 المجموع
12.5 تربية دينية
7 تربية فنية
3 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
33764
احمد مصطفى مصطفى مصطفى شاهين اسم الطالب
33764 رقم الجلوس
العاشر الادارة
السيدة عائشة ع المدرسة
37 عربي
29 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
13.5 هندسة
19.5 علوم
133.5 المجموع
19.5 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
محمد لطفى على انور 60938
محمد لطفى على انور رقم الجلوس 60938
رقم جلوسى 39136
رقم الجلوس 10543
اود النتجة بسرعة
الاسم / كريمة جمال عفيفى السيد
رقم الجلوس 36495
كريمه جمال عفيفى السيد عفيفى اسم الطالب
36495 رقم الجلوس
مشتول الادارة
الشهيد ابراهيم القشاط بالمناصره المدرسة
39.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
15 هندسة
19.5 علوم
139 المجموع
19 تربية دينية
5 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
محمد هيثم نبيل محمد السيد
غرب الزقازيق
10095
محمد هيثم نبيل محمد السيد حسين اسم الطالب
10095 رقم الجلوس
غرب الادارة
الشريف الخاصة عربى المدرسة
37.5 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
13 هندسة
19.5 علوم
134.5 المجموع
17 تربية دينية
7 تربية فنية
10 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
ادارة ديرب نجم التعليمية: عبدالرحمن محي احمد
رقم الجلوس:61704
17235
محمد احمد سعيد محمد اسم الطالب
17235 رقم الجلوس
غرب الادارة
كفر الاشراف ع المدرسة
39 عربي
30 انجليزي
20 دراسات
15 جبر
15 هندسة
19.5 علوم
138.5 المجموع
17.5 تربية دينية
7 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
سماح طلبة عبد السلام طلبة ##### إدارة كفر صقر التعليمية رقم الجلوس 78589
هي هتزهر امتا
رقم الجلوس ٥٧٠٣٢
الاسم/شهاب عبدالمجيد محمد عبدالمجيد
مدرسة/قهبونه الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس/96155
Hassan gamal
٢٦٠٨٠
اريد الحصول علي النتيجه في اسرع وقت
رنا عبدالعال عبدالفضيل عبدالعال
رقم الجلوس 475019
محمد سامي عبد الحى احمد
محافظه الشرقيه
60049
الاسم :أحمد محمد السيد محمد إسماعيل
مدرسه :كمال الدين الاعدادئيه يسعود
رقم الجلوس :96603
الاسم ؛احمد محمد السيد محمد إسماعيل
مدرسه ؛كمال الدين الاعدادئيه بسعود
رقم الجلوس ؛96603
رقم الجلوس 61440
عايزة النتيجة
98077
رقم الجلوس 40962
نور هان السيد عبد العزيز محمد عوض آلله
رقم الجلوس 14665
إدارة غرب الزقازيق التعليمية
48881 سعاد السيد عادل
50590
نورهان السيد عبد العزيز محمد عوض الله رقم الجلوس 14665
إدارة غرب الزقازيق التعليمية
مريانا صفوت
رقم الجلوس
٨٨٨٥٥٧
رقم الجلوس 50323 مدينة أبو حماد
اروى عطيه على رجب عبدالخالق اسم الطالب
50323 رقم الجلوس
أبو حماد الادارة
عرب الفدان ع المدرسة
34 عربي
27.5 انجليزي
17 دراسات
8.5 جبر
7.5 هندسة
13 علوم
107.5 المجموع
14.5 تربية دينية
8 تربية فنية
7 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
رقم جلوس 19250
مركز بلبيس
نا خيفىة
احمد هشام احمد فؤاد محمد سليم (محافظه الشرقيه) مدرسه دعبس الاعداديه نريد الدرجه الترم الاول من الصف الثالث الاعدادئي
248
82314
دنيا على ابراهيم محمود احمد اسم الطالب
82314 رقم الجلوس
أولاد صقر الادارة
الشهيد هانى محمد محمد سليمان ع المدرسة
20 عربي
10 انجليزي
6 دراسات
3.5 جبر
10 هندسة
14.5 علوم
64 المجموع
13 تربية دينية
8 تربية فنية
2 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
انا رقم الجلوس 53835
منيا القمح رقم الجلوس 45049
اسراء اشرف ابو المجد
مجمع مدارس د. محمد موسى ببهنيا
61884 رقم التليفون 01128567896 او 01011346461
اسراء اشرف ابوالمجد الصديق اسم الطالب
61884 رقم الجلوس
ديرب نجم الادارة
د/ محمد موسى ع م ببهنيا المدرسة
39.5 عربي
29.5 انجليزي
18 دراسات
14.5 جبر
14.5 هندسة
20 علوم
136 المجموع
19.5 تربية دينية
8 تربية فنية
9 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
محمد عوض طلعت محمد
رقم الجلوس 33609
محمد عوض طلعت محمد احمد اسم الطالب
33609 رقم الجلوس
العاشر الادارة
الثورة ع المدرسة
38.5 عربي
28.5 انجليزي
20 دراسات
14.5 جبر
13 هندسة
18.5 علوم
133 المجموع
18 تربية دينية
8 تربية فنية
8.5 حاسب
0 مستوى أول
0 مستوى ثان
الدرجات الكلية للمواد الأساسية
الاءرضااحمدحبيب رقم 35086
الاءرضااحمدحبيب رقم الجلوس 35086
عايزه اعرف النتيجة بتاعتي
شهاده الصف الثالث الاعدادى
رقم الجلوس هو
60430
محافظة الشرقية
وانا رقم جلوس 83511
01010677898
محمد عاطف مسلم
محافظه الشرقيه
مركز بلبيس
رقم الجلوس 30254
مصر
30254
2603
3024
رقم الجلوس هو ده 112570
112570
٢٩٦٧٨٦٧
21475
مروه حسين حسانين السيد انا عايزه النتيجه رقم الجلوس هو ٢٢٠٢٦٨
87762
رقم الجلوس 58744. مدرسه الجواشنه
58744
رقم الجلوس مدرسه الجواشنه
58744
رقم الجلوس 13359
9869
محافظة الشرقية ابوكبير منشٱة رضوان
رقم الجلوس ٧٣٣٣٠
رقم الجلوس
49187
رقم الجلوس هو50056
الرقم 88179
الرقم هو 88197
42577
6187
46699
)741114 ) مدرسة نزلة خيال الاعدادية رقم الجلوس
ركم الجلوس 1
٣١٤٢٧
رقم جلوسه 2717
رقم الجلوس 29145
٦١٢٨١
رقم الجلوس 104183
ايمان السيد علي عاشور
104032
13896
أمتا هتزه الشهادة
شهد صالح عبد العال البحر رقم الجلوس 48108