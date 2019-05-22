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“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
“استعلم” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية “ثالثة اعدادي” برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الشرقية على موقع الشرقية توداي الترم الثاني خلال أيام، حيث بدأت لجان التصحيح على الفور بأعمالها ومباشرة مهامها بعد نهاية الامتحانات، في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسيتم الإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم وموقع الشرقية توداي،  فور اعتمادها من قبل المحافظ عبر روابط حسب الإدارة التعليمية كما كان عليه الحال في العام الماضي، وتحتوي مديرية التعليم بالشرقية على العديد من الإدارت التعليمية وهي فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية
نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية

روابط نتيجة ثالثة إعدادي الشرقية الترم الثاني 2019 ينتظرها ألاف الطلبة والطالبات رفعها خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على بيان الدرجات والمجموع الكلي لمختلف المواد التي امتحنوا فيها، وها هي الآن متاحة لجميع الطلبة عبر رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط وكتابته وبعد ذلك ستظهر النتائج الخاصة به كامله في جميع المواد

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

يترقب ظهور  نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية عبر موقع الشرقية توداي ويمكنكم جلب النتيجة برقم الجلوس الخاص بكم، وسنوفر لكم روابط جديد  نتيجة إعدادية الشرقية للحصول على النتيجة المنتظرة على بوابة مديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك برقم الجلوس.

يريد جميع الطلاب وأولياء أمورهم الاطمئنان على النتائج الخاصة بهم في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، ومن المتوقع أن تكون النتائج متاحة عبر مديرية التربية والتعليم خلال الأيام القليلة المقبلة فتابعونا، خلال وقت قصير ستظهر نتائج الصف الثالث الإعدادي وسنتابع معكم ما سيحدث من خلال تلك المقالة فتابعوا معنا أعزائي الكرم.

وتجري الآن عمليات تصحيح كافة اوراق الطلاب في كافة المواد الدراسية فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة وسوف نوفر لكن النتيجة حين ظهورها.

 

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

    1. لو سمحتوا ممكن شهادة ثالثه إعدادي الاسم خلود احمد عبد العليم رقم الجلوس ٧٨٦٣٦مدرسة الزهراء إعدادي بنات

  26. مصطفى محمد مصطفى محمد شرف
    مدرسة ميت حمل الاعدادية المشتركة
    ادارة بلبيس التعليمية
    رقم الجلوس 24593

    رد

    1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
      الاسم/ياسر عماريسري
      مدرسة/ الناصرية الاعدادية المشتركة
      رقم الجلوس/2495
      إدراةشرق الزقازيق التعليمية

  36. الا سم محمد محمود صبحى محمود عبدالله
    مدرسه بساتين الاسماعيليه المشتركه
    محافظه الشرقيه التابعه لمركز بلبيس
    رقم الجلوس. ٢٩٦٩٥

    رد

    1. مديحه وحيد سعد محمود احمد خليل اسم الطالب
      54584 رقم الجلوس
      القرين الادارة
      عثمان بن عفان ع المدرسة
      13.5 عربي
      5.5 انجليزي
      10 دراسات
      2 جبر
      4 هندسة
      0 علوم
      35 المجموع
      10 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. مديحه وحيد سعد محمود احمد خليل اسم الطالب
      54584 رقم الجلوس
      القرين الادارة
      عثمان بن عفان ع المدرسة
      13.5 عربي
      5.5 انجليزي
      10 دراسات
      2 جبر
      4 هندسة
      0 علوم
      35 المجموع
      10 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    4. درجات المواد
      اللغه العربيه 13.5
      الدراسات الاجتماعيه 10
      اللغه الانجليزيه 5.5
      الجبر 2
      الهندسة 4
      مجموع الرياضيات 6
      العلــوم 0
      درجات المواد التى لا تضاف للمجموع
      التربيه الدينيه 10
      التربيه الفنيه 7
      الحاسب الآلي 5
      مستوي 1 0
      مستوي 2 0

      النسبه المئويه والمجموع
      المجموع الكلى 140 35
      النسبه المئويه 25%

    1. بيانات الطالب
      اسم الطالب محمد منصور عبدالحميد منصور
      رقم الجلوس 52487
      اسم المدرسه الصوة ع.م
      الاداره التعليميه أبو حماد
      مصدر النتيجه ايجى لفرز – تابع صفحة مستر أحمد المأذون علي الفيس بوك اضغط هنــا – الاستاذ/ عبد الله العزازي

      درجات المواد
      اللغه العربيه 31
      الدراسات الاجتماعيه 17
      اللغه الانجليزيه 11.5
      الجبر 7.5
      الهندسة 11
      مجموع الرياضيات 18.5
      العلــوم 10
      درجات المواد التى لا تضاف للمجموع
      التربيه الدينيه 16
      التربيه الفنيه 7
      الحاسب الآلي 7.5
      مستوي 1 0
      مستوي 2 0

      النسبه المئويه والمجموع
      المجموع الكلى 140 88
      النسبه المئويه 62.8571428571%

  82. الاسم أسراء جمال محمد هاشم حسانين ورقم الجلوس٣٥٩٥٥ومدرسة الدكتور سليمان حسن ربيع الاع داديه بنات وإدارة مشتول السوق محافظة الشرقية

    رد

  86. انا أسمى سوزان إسماعيل سليم إسماعيل من محافظة الشرقية انا بقول إنى شآء آلله النجاح التوفيق بى إذن آلله تعالى قولوا يارب عملين

    رد

    2. شريف طه محمد محمود احمد اسم الطالب
      78089 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      منشأة واكد ع م المدرسة
      27 عربي
      22.5 انجليزي
      14.5 دراسات
      5.5 جبر
      7.5 هندسة
      11.5 علوم
      88.5 المجموع
      12.5 تربية دينية
      5 تربية فنية
      3.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  91. اريد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه الشرقيه
    أحمد حمدي صلاح الدين أحمد طاهر
    ٣١٩٩٧
    مدرسه حياه ابو غالي

    رد

    1. اسم الطالب
      66711 رقم الجلوس
      الإبراهيمية الادارة
      محمود فتحى ع/الزهراء ع بنات المدرسة
      36 عربي
      27 انجليزي
      19 دراسات
      13.5 جبر
      11 هندسة
      18 علوم
      124.5 المجموع
      15.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      8 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  104. مهند ماهر عبد الله. السعديه مركز ابو حماد محافظة الشرقية ادارة ابو حماد التعليمية. رقم الجلوس ٤٨٩٤٤

    رد

    1. اسم الطالب
      79893 رقم الجلوس
      أولاد صقر الادارة
      الشهيد احمد صبحى ع بنين المدرسة
      28 عربي
      23 انجليزي
      17 دراسات
      10 جبر
      13 هندسة
      13.5 علوم
      104.5 المجموع
      14 تربية دينية
      5 تربية فنية
      9.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. ميرنا سامى عبدالرحيم محمد اسم الطالب
      6616 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      الشهيد اسماعيل التلاوى ع بانشاص المدرسة
      36.5 عربي
      28.5 انجليزي
      20 دراسات
      14 جبر
      15 هندسة
      19 علوم
      133 المجموع
      19 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    2. ميرنا سامى عبدالرحيم محمد اسم الطالب
      6616 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      الشهيد اسماعيل التلاوى ع بانشاص المدرسة
      36.5 عربي
      28.5 انجليزي
      20 دراسات
      14 جبر
      15 هندسة
      19 علوم
      133 المجموع
      19 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

      ـــــــــــــــــ
      اسم الطالب
      6614 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      الشهيد اسماعيل التلاوى ع بانشاص المدرسة
      37 عربي
      28.5 انجليزي
      19.5 دراسات
      14.5 جبر
      15 هندسة
      18 علوم
      132.5 المجموع
      18.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. فايز عمرو فايز العبد عطيه اسم الطالب
      60828 رقم الجلوس
      ديرب نجم الادارة
      الشهيد طارق ابو العطا ع المدرسة
      37.5 عربي
      25.5 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      14.5 هندسة
      18 علوم
      130.5 المجموع
      16 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  108. النتيجة هتظهر امتا الكلام دا مش ينفع خالص ياتقولو هتظهر امتا يا مش تتكلمو خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل احنا زهقنا 😑😑😑😑😑🤔🤔🤔🤔🤔

    رد

    1. جيهان عبدالستار محمد عبدالسلام اسم الطالب
      99060 رقم الجلوس
      الحسينية الادارة
      ابو خالد ت . س المدرسة
      33.5 عربي
      30 انجليزي
      19 دراسات
      15 جبر
      13.5 هندسة
      17 علوم
      128 المجموع
      19 تربية دينية
      8 تربية فنية
      9.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمود رزق عبداللطيف حجازى اسم الطالب
      19613 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      بلبيس ع بنين المدرسة
      20 عربي
      20 انجليزي
      7.5 دراسات
      4 جبر
      7.5 هندسة
      4 علوم
      63 المجموع
      7.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمد حسين عبدالحق محمد مرسي اسم الطالب
      76766 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      الفرايين ت . س المدرسة
      21.5 عربي
      20.5 انجليزي
      18 دراسات
      9.5 جبر
      11.5 هندسة
      17 علوم
      98 المجموع
      12.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. يوسف عمر على محمد على اسم الطالب
      39697 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      الشهيد وليد النمر المدرسة
      36 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      13.5 جبر
      14 هندسة
      20 علوم
      132.5 المجموع
      14.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. مصطفى عبدالمنعم سعيد مصطفى اسم الطالب
      42374 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      كفر نشوة ت س المدرسة
      21.5 عربي
      15 انجليزي
      16 دراسات
      9 جبر
      7.5 هندسة
      10 علوم
      79 المجموع
      15 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  119. والله كدا حرام بجد يعني انا اختي مبتنامش بسبب النتيجة كل ساعة بتقولوا النتيجة خلال لحظات دا ايه الكدب دا
    رقم الجلوس
    47437
    ادارة ابو حماد

    رد

    2. حنين خالد محمد محمد سرور اسم الطالب
      47437 رقم الجلوس
      أبو حماد الادارة
      ابوحماد ع الجديدة المدرسة
      31 عربي
      18 انجليزي
      18 دراسات
      12.5 جبر
      10.5 هندسة
      13.5 علوم
      103.5 المجموع
      17 تربية دينية
      8 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. فتحى حسن فتحى عبدالحميد احمد اسم الطالب
      23555 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      الشوربجى ع م المدرسة
      32.5 عربي
      26 انجليزي
      15 دراسات
      12.5 جبر
      12 هندسة
      16 علوم
      114 المجموع
      19 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  121. الاسم احمد سمير ابراهيم عطيه
    رقم الجلوس:031029
    معهد الحرمين الاعدادي والثانوي
    رقم المحمول : 01287365166
    من القرين بمحافظة الشرقية
    علشان خاطر النبي عاوز النتيجة
    عليه أفضل الصلات والسلام

    رد

    2. شروق مجدى محمود عبدالمنعم اسم الطالب
      31029 رقم الجلوس
      العاشر الادارة
      محمد فريد خميس ع المدرسة
      35.5 عربي
      28 انجليزي
      20 دراسات
      10.5 جبر
      12 هندسة
      19.5 علوم
      125.5 المجموع
      18.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  122. منوفيه ايه بس . عدل أ/ علاء
    ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة المنوفية على موقع الشرقية توداي الترم الأول بعد قليل، حيث انتهت لجان التصحيح على الفور بأعمالها ومباشرة مهامها، في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وتم الإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالشرقية عبر رابط موقع مديرية التربية والتعليم وموقع الشرقية توداي، فور اعتمادها من قبل المحافظ عبر روابط حسب الإدارة التعليمية كما كان عليه الحال في العام الماضي، وتحتوي مديرية التعليم بالشرقية على العديد من الإدارت التعليمية وهي فاقوس ، القرين ، القنايات ، ديرب نجم ، العاشر من رمضان ، مشتول السوق ، ههيا ، غرب الزقازيق ، منيا القمح ، الصالحية ، بلبيس ، شرق الزقازيق ، كفر صقر.

    رد

    1. الزهراء عبدالحميد سامى عبدالحميد اسم الطالب
      96380 رقم الجلوس
      الحسينية الادارة
      كمال الدين ع بسعود المدرسة
      39.5 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      15 هندسة
      19 علوم
      138 المجموع
      19.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. وليد محمد شحته سلطان على اسم الطالب
      34170 رقم الجلوس
      العاشر الادارة
      الشهداء ع المدرسة
      37 عربي
      21.5 انجليزي
      18 دراسات
      13.5 جبر
      9 هندسة
      10 علوم
      109 المجموع
      14 تربية دينية
      7 تربية فنية
      2.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. خالد عثمان محمد احمد محمد اسم الطالب
      78245 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      المؤانسة ع المدرسة
      32.5 عربي
      30 انجليزي
      19.5 دراسات
      10 جبر
      9 هندسة
      13.5 علوم
      114.5 المجموع
      16 تربية دينية
      6 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. الاء رضا محمد ابراهيم فرحات اسم الطالب
      16061 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      بنى عباد ع م المدرسة
      38 عربي
      29 انجليزي
      19.5 دراسات
      14.5 جبر
      14.5 هندسة
      17 علوم
      132.5 المجموع
      19 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. مصطفى محمد مصطفى سليم اسم الطالب
      23370 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      اولاد سيف ع م المدرسة
      29 عربي
      29 انجليزي
      16.5 دراسات
      9 جبر
      9.5 هندسة
      11 علوم
      104 المجموع
      17.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      3.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  142. الا سم احمد محمد عبد العزيز مدرسة كفر على عبد النبي رقم الجلوس 71491 بادارة ابو كبير التعليمية بتوفق لجميع ب النجاح

    رد

    1. خالد محمد فهمي محمد على اسم الطالب
      39551 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      كفر الدير المدرسة
      39.5 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      13.5 جبر
      13.5 هندسة
      19 علوم
      134.5 المجموع
      16.5 تربية دينية
      6 تربية فنية
      5.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. احمد هانى سعيد عبدالنبى اسم الطالب
      5765 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      شوبك بسطة ع المدرسة
      62.5 عربى
      45 انجليزى
      36.5 دراسات
      51.5 رياضيات
      39 علوم
      15 حاسب
      36.5 دين
      15 فنيه
      ناجح النتيجة
      249.5 المجموع

    1. اسم الطالب
      5765 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      بردين ع م المدرسة
      21 عربي
      23.5 انجليزي
      14.5 دراسات
      7.5 جبر
      10 هندسة
      10 علوم
      86.5 المجموع
      16.5 تربية دينية
      5 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. جيلان حسن على عبدالحميد حموده.. رقم الجلوس١١٠٥٤٦. مدرسة كمال الدين الاعدديه بسعود مركز الحسينيه شرقيه

    1. طه السيد طه الديب اسم الطالب
      42494 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      العزيزية ع بنين المدرسة
      37.5 عربي
      30 انجليزي
      17.5 دراسات
      13.5 جبر
      13 هندسة
      17 علوم
      128.5 المجموع
      17.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      3 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  155. الاسم محمود عبده محمود عبده القاضى/رقم الجلوس 33835/مدرسة السيدة عائشة بادارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية

    رد

  157. الاسم
    محمد عبدالهادي محمد خليفه ابراهيم
    رقم الجلوس 40457
    مركز منيا القمح
    العقده مدرسه الشهيد سعيد مرسي

    رد

    1. محمد عبدالهادى محمد خليفه اسم الطالب
      40457 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      الشهيد سعيد مرسى بالعقدة المدرسة
      27 عربي
      15 انجليزي
      15.5 دراسات
      7.5 جبر
      7.5 هندسة
      10 علوم
      82.5 المجموع
      15 تربية دينية
      7 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  158. الاسم/محمود ابراهيم محمد ابراهيم زهو
    المدرسه/الاعداديه القديمه بنين_الشهيد عبد الرحمن عصام مراد
    الاداره/ابو كبير التعليميه
    رقم الجلوس٨٦٦٦٤

    رد

  159. الاسم نانسي عشماوي السيد ابراهيم رقم الجلوس 87620 ادارة فاقوس التعليمية محافظة الشرقية انا في انتظار النتيجة في اسرع ما يمكن

    رد

  162. هو ايه ده كل شويه تقولو النتيجه بعد ساعات قليله او بعد دقائق قليله والله كده عيب بتسببو توتر للاهالي والطلبه و خلاص ما طول ما انتو مش عارفين هتظهر امتا متكتبوش حاجه ايه القرف ده معيشنا ف توتر 😠😠😏

    رد

    1. سيف عايد ابوسيف حسين اسم الطالب
      53022 رقم الجلوس
      أبو حماد الادارة
      السيد ياسين ع المدرسة
      13.5 عربي
      20 انجليزي
      14 دراسات
      11 جبر
      7.5 هندسة
      7 علوم
      73 المجموع
      10.5 تربية دينية
      6 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. سم الطالب
      46848 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      عزبة ابوعايش ع المدرسة
      37.5 عربي
      29 انجليزي
      19.5 دراسات
      14 جبر
      13.5 هندسة
      17 علوم
      130.5 المجموع
      16.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      3.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسم الطالب
      87587 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      احمد سليمان الغودى المدرسة
      34 عربي
      28 انجليزي
      17.5 دراسات
      14 جبر
      14 هندسة
      18 علوم
      125.5 المجموع
      15.5 تربية دينية
      6 تربية فنية
      6.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  172. نورا عبداللطيف محمد
    إدارة كفر صقر التعليميه بالشرقية
    رقم الجلوس 78367
    واتمني من حضرتكم متسببوش الروشه
    دى للطلبه (ظهرت هنا ) وهي مظهرتش اساسآ ..
    وشكرا
    دا إذا رديتم

    رد

  173. انا اسمي محمود ابراهيم محمد حسن رقم جلوسي هو:12968 اداره غرب الزقازيق مدرسه الاتحاد الاعداديه المشتركه بميت زافر بسرعه

    رد

    1. منه الله احمد محمود فهمى لاشين اسم الطالب
      45181 رقم الجلوس
      منيا القمح الادارة
      الياسمين الخاصة المدرسة
      39 عربي
      30 انجليزي
      19.5 دراسات
      13.5 جبر
      13 هندسة
      17.5 علوم
      132.5 المجموع
      17.5 تربية دينية
      5 تربية فنية
      8 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  183. الاسم احمد عماد الدين محمد محمد عودة\رقم الجلوس 34842\ مدرسة اللشهيد احمد امين العشماوى بادارة التربية والتعليم بمشتول السوق

    رد

  188. عبدالله عبدالستارستار حسن علي عمار
    في الشهاده الاعداديه اريد معرفه نتيجته رقم جلوسه 98450
    مدرسه الخليفه المامؤن محافظه الشرقيه مركز الكسينيه

    رد

  190. الاسم/ ادهم حسن صالح ابراهيم احمد
    مدرسة/ الشهيد احمد محمد صلاح بلال
    رقم الجلوس/ 83630
    مركز/ فاقوس.محافظة الشرقية

    رد

    1. ادهم حسن صالح ابراهيم احمد اسم الطالب
      83630 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      الشهيد احمد صلاح بلال المدرسة
      36.5 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      13.5 جبر
      13.5 هندسة
      17.5 علوم
      130 المجموع
      20 تربية دينية
      7 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  194. انا اسمى نورا السيد حسن حسن
    رقم جلوسي ٩٢٣٥١
    من محافظة الشرقية
    من الخطارة الصغرى
    من مدرسة الخطارة الاعدادية المشتركة
    اريد النتيجة بتعتى وانتظرها في فارغ الصبر

    رد

    1. نورا السيد حسن حسن علام اسم الطالب
      92351 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      الخطارة ع المدرسة
      39 عربي
      28 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      15 هندسة
      19.5 علوم
      136.5 المجموع
      18 تربية دينية
      7 تربية فنية
      10 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

    1. اسماء الشبراوى على عبدالقادر محمد اسم الطالب
      94058 رقم الجلوس
      الحسينية الادارة
      الحسينية ع بنات المدرسة
      32.5 عربي
      27.5 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      14.5 هندسة
      19.5 علوم
      128.5 المجموع
      17.5 تربية دينية
      9 تربية فنية
      9.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  202. رقم الجلوس / 11940
    الاسم / سيمون سمير وديع فهيم
    اسم المدرسة / مجمع الشهداء ع م
    الصف الثالث الاعدادى الترم الاول الزقازيق الشرقية

    رد

    1. هاجر علمى محمد الحسينى محمد شحاته اسم الطالب
      76155 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      ابو الشقوق ع المدرسة
      31.5 عربي
      22.5 انجليزي
      17 دراسات
      12.5 جبر
      9 هندسة
      11 علوم
      103.5 المجموع
      18.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      3.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. زهراء محمد عبدالسلام عبدالمنعم اسم الطالب
      84602 رقم الجلوس
      فاقوس الادارة
      دوار جهينة ع المدرسة
      39.5 عربي
      28 انجليزي
      20 دراسات
      12 جبر
      9.5 هندسة
      18.5 علوم
      127.5 المجموع
      19 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. رانيا ايمن رفعت عباس بكير اسم الطالب
      8100 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      هرية ع م المدرسة
      36 عربي
      29 انجليزي
      19.5 دراسات
      12 جبر
      12 هندسة
      15.5 علوم
      124 المجموع
      16 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    3. شيماء السيد محمد السيد عبدالكريم اسم الطالب
      27721 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      هاشم الرفاعى ع بنات المدرسة
      11.5 عربي
      16 انجليزي
      15.5 دراسات
      12.5 جبر
      8 هندسة
      3.5 علوم
      67 المجموع
      10 تربية دينية
      6 تربية فنية
      6 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. ميار احمد محمد محمد اسم الطالب
      7286 رقم الجلوس
      شرق الادارة
      الغار ع بنات المدرسة
      34.5 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      13.5 هندسة
      17.5 علوم
      130.5 المجموع
      14.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    2. احمد حموده عطيه السيد عطيه اسم الطالب
      22906 رقم الجلوس
      بلبيس الادارة
      اولاد مهنا ع م المدرسة
      32.5 عربي
      16 انجليزي
      12 دراسات
      7.5 جبر
      13 هندسة
      10 علوم
      91 المجموع
      14.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. احمد عماد السيد محمد عطيه اسم الطالب
      55597 رقم الجلوس
      ديرب نجم الادارة
      ديرب نجم ع بنين الجديدة المدرسة
      38.5 عربي
      30 انجليزي
      19 دراسات
      15 جبر
      15 هندسة
      19.5 علوم
      137 المجموع
      14.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  271. الاسم :اميرة اسامة محمد المسلمى رقم الجلوس:1248 المدرسة: السادات الاعدادية بنات رقم 1 بالشرقية الادارة: شرق التعليمية

    رد

  272. الاسم.مصطفي سماح عبدالرحمن احمد
    مدرسه.الحناوي الاعداديه بنين
    رقم الجلوس.401
    ارجو النتيجه ف اسرع وقت ممكن💪

    رد

    1. مصطفى السيد محمد عبدالحكيم عبدالعزيز اسم الطالب
      50064 رقم الجلوس
      أبو حماد الادارة
      الشهيد صادق ع بنين المدرسة
      34.5 عربي
      29 انجليزي
      19.5 دراسات
      14.5 جبر
      12.5 هندسة
      19 علوم
      129 المجموع
      19.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  282. الاسم نانسي عشماوي السيد ابراهيم \رقم الجلوس 87620\مدرسة احمد سليمان عباس الغودي بادارة فاقوس التعليمية

    رد

  289. علياء عز الدين عبدالرؤوف
    مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا مركز ديرب نجم شرقيه
    رقم الجلوس٦١٩٣٤

    رد

  291. غدير سمير صلاح حسب النبي
    مدرسة الدكتور محمد موسي الاعداديه المشتركه بهنيا مركز ديرب نجم شرقيه
    رقم الجلوس ٦١٩٤٤

    رد

    1. محمد عبدالله محمد عبدالعزيز احمد اسم الطالب
      77212 رقم الجلوس
      كفر صقر الادارة
      نجوم تعليم اساسى المدرسة
      33 عربي
      27 انجليزي
      20 دراسات
      12 جبر
      10.5 هندسة
      14.5 علوم
      117 المجموع
      12.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      3 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. احمد مصطفى مصطفى مصطفى شاهين اسم الطالب
      33764 رقم الجلوس
      العاشر الادارة
      السيدة عائشة ع المدرسة
      37 عربي
      29 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      13.5 هندسة
      19.5 علوم
      133.5 المجموع
      19.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. كريمه جمال عفيفى السيد عفيفى اسم الطالب
      36495 رقم الجلوس
      مشتول الادارة
      الشهيد ابراهيم القشاط بالمناصره المدرسة
      39.5 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      15 هندسة
      19.5 علوم
      139 المجموع
      19 تربية دينية
      5 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمد هيثم نبيل محمد السيد حسين اسم الطالب
      10095 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      الشريف الخاصة عربى المدرسة
      37.5 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      13 هندسة
      19.5 علوم
      134.5 المجموع
      17 تربية دينية
      7 تربية فنية
      10 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمد احمد سعيد محمد اسم الطالب
      17235 رقم الجلوس
      غرب الادارة
      كفر الاشراف ع المدرسة
      39 عربي
      30 انجليزي
      20 دراسات
      15 جبر
      15 هندسة
      19.5 علوم
      138.5 المجموع
      17.5 تربية دينية
      7 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  317. نور هان السيد عبد العزيز محمد عوض آلله
    رقم الجلوس 14665
    إدارة غرب الزقازيق التعليمية

    رد

  320. نورهان السيد عبد العزيز محمد عوض الله رقم الجلوس 14665
    إدارة غرب الزقازيق التعليمية

    رد

    1. اروى عطيه على رجب عبدالخالق اسم الطالب
      50323 رقم الجلوس
      أبو حماد الادارة
      عرب الفدان ع المدرسة
      34 عربي
      27.5 انجليزي
      17 دراسات
      8.5 جبر
      7.5 هندسة
      13 علوم
      107.5 المجموع
      14.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      7 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

  325. احمد هشام احمد فؤاد محمد سليم (محافظه الشرقيه) مدرسه دعبس الاعداديه نريد الدرجه الترم الاول من الصف الثالث الاعدادئي

    رد

    1. دنيا على ابراهيم محمود احمد اسم الطالب
      82314 رقم الجلوس
      أولاد صقر الادارة
      الشهيد هانى محمد محمد سليمان ع المدرسة
      20 عربي
      10 انجليزي
      6 دراسات
      3.5 جبر
      10 هندسة
      14.5 علوم
      64 المجموع
      13 تربية دينية
      8 تربية فنية
      2 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. اسراء اشرف ابوالمجد الصديق اسم الطالب
      61884 رقم الجلوس
      ديرب نجم الادارة
      د/ محمد موسى ع م ببهنيا المدرسة
      39.5 عربي
      29.5 انجليزي
      18 دراسات
      14.5 جبر
      14.5 هندسة
      20 علوم
      136 المجموع
      19.5 تربية دينية
      8 تربية فنية
      9 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

    1. محمد عوض طلعت محمد احمد اسم الطالب
      33609 رقم الجلوس
      العاشر الادارة
      الثورة ع المدرسة
      38.5 عربي
      28.5 انجليزي
      20 دراسات
      14.5 جبر
      13 هندسة
      18.5 علوم
      133 المجموع
      18 تربية دينية
      8 تربية فنية
      8.5 حاسب
      0 مستوى أول
      0 مستوى ثان

      الدرجات الكلية للمواد الأساسية

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