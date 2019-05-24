“استعلام” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

نرصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكانت نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول وصلت 71%، وسيمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة برقم الجلوس خلال أيام، حيث بدأت لجان تصحيح أوراق الإجابات أعمالها في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسنضع لكم روابط نتيجة إعدادية الجيزة فور صدورها مباشرة في التحديثات أسفل المقال.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام ستظهر مباشرة عقب نهاية الإدارات التعليمية من تصحيح الأوراق قبل أن تعرض على محافظ الجيزة من أجل اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وتضم الجيزة العديد من الإدارات التعليمية منها إدارة الهرم، إدارة شمال الجيزة، إدارة الدقي، إدارة العمرانية، إدارة الوراق، إدارة كرداسة، الشيخ زايد، أطفيح، أكتوبر، بولاق الدكرور، العياط، وغيرها.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
وهناك ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني محافظة الجيزة على الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم للمحافظة من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على النتائج الحاصل عليها ذويهم.
- نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة
- حالة النتيجة “ظهرت“
- نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “متابعة لحظية“
- يرجى تحديث المقال بشكل دائماً للحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها.
- رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة – نتائج الامتحانات.
- ولمعرفة النتيجة اضغط هنا
ويمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التعلم بالجيزة.
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- "رابط" نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية "الصف الثالث" برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم
التعليقات
انا عايزه النتيجه لو سمحت
مدرسه ابني بيتك للتعليم الاساسي
اسلام رافت محمد
١٣٠٥٧٠
خالد وليد طلعت من الجيزه اداره الهرم رقم الجلوس
18393
سالم الصعيدي
بسنت سامي حسني ذكي
رقم الجلوس ١٢٣٢٩٣
نتيجه الشهاده الاعداديه
ساندرا جرجس حسني ذكي
رقم الجلوس ١٢٣٤٢٨
نتيجه الشهاده الاعداديه
دنيا هاني عياد شراجة
رقم الجلوس ١٢٣٣٦٢
١٢٣٦٢
محمد عبدالرحمن سيد محمد
رقم الجلوس 113149
منى إبراهيم سلامه محمد
رقم الجلوس ١٦٣٧٣١
زياد السيد
120972
الجيزة ادارة الهرم
239659
عبدالرحمن اسامه الرقم 210577
سهيله حسين محمد 251501
فاطمه ايهاب رقم الجلوس 253471بليييز ممكن حد يجبهالي
236827
رقم الجلوس ١٢٨٠٣٣ محافظه الجيزه
رقم الجلوس 124667
مصطفى أحمد فريد .محافظه الجيزه مدرسه الشهيدرفعت الحسيني.رقم الجلوس 103207
مصطفى احمد فريد .مدرسه الشهيد رفعت الحسيني .محافظه الجيزه.رقم 103207
192193
الجيزة
ندى عصام محمد سعد
رقم الجلوس 131875
اية زينهم رقم الجلوس 212933 برجاء النتيجة
الجنسية: اردني
رقم الجلوس: 230083 او 230082
محافظة: الجيزة
الاسم:اسامة ثائر احمد دعاس
رقم الجلوس: 230083 او 230082
محافظة: الجيزة
الاسم:اسامة ثائر احمد دعاس
الجنسية: اردني
رقم الجلوس: 230083 او 230082
مدرسة طيبة الدولية
محافظة: الجيزة
الاسم:اسامة ثائر احمد دعاس
احمد ياسر حشاد
الجيزه
117367
الاسم شهدنور الدين ربيع الصف الثالث الاعدادي رقم الجلوس 105526
رقم الجلوس 143933
130611
206784 محفظة الجيزه
أحمد عاطف محمد عبود مدرسه شركه السكر رقم الجلوس155653
28515
189554
الجيزة
103097 برجاء كتابة النتيجة
رنا حامد محمود مدرسة الحياة للغات
مينا شاهر لويز باخوم
الجيزة
137196
مينا شاهر لويز باخوم
محافظة الجيزة
137196
229574
لمى جمال حافظ
229574
محافظة الجيزة
مدرسة الشهيد هشام رفعت الحسيني
رقم الجلوس 112529
محافظة الجيزة
الاسم عمر محمود رضوان
114348
نور الدين طارق أحمد محمد
محافظه الجيزه ادارة اكتوبر ٢٣٤٧٤٦ بليز هموت وهشوفها
االاسم مريم رمضان فتحي
رقم الجلوس 208043
محافظه الجيزه
الاسم حبيبه حسن فتحي
رقم الجلوس 207615
محافظه الجيزه
الاسم مريم رمضان فتحي
رقم الجلوس 208043
محافظه الجيزه
الاسم مريم رمضان فتحي
رقم الجلوس 208043
محافظه الجيزه
251039
الجيزة
محافظه الجيزه رقم الجلوس١٠٩٥٢١
الإسم على حسن عبده على
رقم الجلوس ،210159 الجيزة
مبروك انت نجحت الف مبروك انت نااجح بي نسبه 79%
٢٠٦٢٥٥
مصطفي إبراهيم عبدلله محمد حسن
119862
محافظة الجيزة
رقم جلوسى ٢٣٥٢٧٩
ممكن حد يجيبهالي رقم الجلوس 191018
اسمي أبانوب كارم بشري جيد
رقم الجلوس 191018
محافظة الجيزة
ارجو معرفة نتيجتي في اسرع وقت
217216 محافظه الجيزة
217216
رقم الجلوس 225214 رقم تلفونى 01212363255 لو ظهرت ارجوكم كلمونى انا محافظة الجيزة
254723
440668
علا عيد محمد محمود
ماري ساعي شفيق رقم الجلوس178611مركز الصف الجيزه
يوليانا سعيد لمعى سعيد إدارة العمرانية مدرسة اجمد جمال الفقى
رقم الجلوس 113687
ارجو الشهادة
انا اسمي تادرس روماني بخيت نظير لو سمحت انا مش لاقي النتيجه بتاعتي ورقم الجلوس بتاعي 234904 اكتوبر
194909
عبدالله مندى مبروك مرسى
رقم الجلوس: 219868
الاسم محمد عبد الرحمن سعيد
رقم الجلوس ٣٠١١٤٧
رقم الجلوس 415714 محافظه القاهره
انا رقم جلوسي 469068 محافظة القاهرة ارجو الرد
1112491 الاسم عبدالكريم كمال عبدالفتاح من الجيزه ممكن اعرف تتيجتو
القلوبية
244620
احمد ايمن حامد بكر
الجيزة
120127. الجيزه
ادارة بولاق الدكرور محافظة الجيزه
رقم الجلوس 135165
رقم الجلوس 111312
برجاء اظهار النتيجة
متي ظهورالنتيجةبمحافظةالقليوبية
متي ظهورالشهادةبمحافظةالقليوبية
رقم الجلوس 108602
اسمي ندي احمد
الادارة العمرانية
حبيبه جمال عبدالسميع محمد ابراهيم
رقم الجلوس158283
وصال محمد جندي عبد المنعم
محافظة الجيزه ادارة بولاق
رقم الجلوس 135165
نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى الشيخ زايد مدرسةالتجريبيه الرسميةالحي١١رقم الجلوس٢٢٨٤٥٧
رقم الجلوس:128756
الإسم:إبراهيم مسعود عيد
رقم الجلوس 146808
من فضلك محافظة الجيزة امتي انا علي أعصابي عايزه اطمن
رقم جلوسى 157317
257197
عبدالله عماد فتحي بيومي. رقم الجلوس108010
محافظه الجيزه اداره البدرشين ورقم جلوسي:147640
108058
انجى فرج هاشم عبد النبى
130059
انجى فرج هاشم عبد النبى عطيه
130059
رحمه مسعد فتحي عبدالحكيم الهريدي رقم جلوسي٢٤٠٢٤٢ عاوذه النيجه بسرعه ياريت
لو سمحت اجيب الشهادة ازي
ممكن بعد اذنك تبعتهالي بإسم راندا محمد احمد محمد
رقم الجلوس 109417
محمد عمرو عبد المطلب حسن
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ١٢٩٤١٤
مدرسه زهراء الاندلس الخاصه
حبيبه محمد صلاح محافظه الجيزة اداره العمرانيه 111206
محافظه الجيزة اسمي حنين حسن احمد المرسى
رقم الجلوس 123922
ياريت اول مالشهاده تطلع ابعتهالي محافظة الجيزه
رقم الجلوس 160870
محمد احمد محمد حسن عبد الظاهر
محافظه الجيزه
الشهاده هتطلع امتا محافظة الجيزه
رقم الجلوس 160870
240341
الاسم : نورا حسنى محمد مصطفى
رقم الجلوس : 240341
هي نتيجه القاهره امتي
الاسم:سيدمحمدحدادعبدالحليم
رقمالجلوس:٢٣١٢٣٤
محافظه:الجيزه
عايزه اجيب نتجتي ازاي
رقم الجلوس ٢٢٩٥٥٦
محافظه الجيزه
رقم الجلوس ٢٢٩٥٥٦
محافظه الجىزه
غنية عبد المنعم رمضان
114032
رقم الجلوس ١٠٢٤٤١
اجيب نتجتي ازاي
الاسم : احمد ناصر محمد عبدالعزيز يوسف
رقم الجلوس: 133656
النتيجه لو سمحت
الاسم: محمد هاني محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس:177652
هشام خالد. رقم الجلوس ١٥٦٣٧٤
الأسم محمد فتحي محمد محمد
رقم الجلوس 45494
محافظه القليوبيه
107156
محافظه الجيزه
محافظه الجيزه رقم الجلوس ظهرت ولا لسه 😊
منشاة د هشور محا فظة الجيزة رقم الجوس 640
200202
١٣٢٨٢٤ هو ده رقم الجلوس
منشاة د هشور \ رقم الجلو س 640
01115152180
عبد الناصر ربيع عبد الناصر اسماعيل رقم الجلوس 90058
لرلرللارلر
اكتب رقم الجلوس .
اكتب الاسم ورقم الجلوس
دينا ابو سريع صالح
ادارة اطفيح الجيزة
رقم الجلوس 9
احمد-شوقى-بنات
رقم الجلوس 187 345
انا اسمي ندي محمد سعد
رقم الجلوس 85963
محافظة الدقهلية
محفاطة الجيزة
ممكن حد يشوف النتيجه انا مش عارف اعمال ايه
رقم الجلوس
161948
انا ياسمين رقم جلوسي
208695
ممكن حد يجيبلي النتيجه
انا مش من الجيزه بس هحاول اجبهالك
لو عندك اسم اميل اكتبيه عشان ادهالك خاص بس انتي لو مش موفقه اكتبهالك هنا
104611
من عين انا اسمى سماح ابعلى رقم الجلوس وانا اجبهلك
147130
رقم جلوسى اهو719 اسمى محمد ممدوح عبدالرحمن
اسلام مصطفي سالم محمد
٢٣٤٦٤٦
مدرسه
نهضه مصر السادس من اكتوبر محافظة الجيزة
112491
رقم جلوس217489
إسمي رحمه أحمد محمودالبسيوني
مدرسة برطس الإعداديه المشتركه
محافظة الجيزه
ياريت النتيجه بسرعه/وشكرإ
عبد الرحمن محمد جعفر رقم جلوس 200144
اداره الدقي
محافظه المنوفيه رقم الجلوس 22325
بلنجاح
الاسم نرمين عمرو سيد
رقم الجلوس لو سمحتي، لو بالإسم حملي البرنامج على جهازم وافتحيه على أكسل.
محفظت الجزة
gfrgdgteytytytt
113078
الادارة العمرانية
المدرسة الشهيد هشام رفعت الحسينى ع بنين ف2
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 113078
الاسم كريم عاطف طلعت عبداللطيف
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30208102104913
اللغة العربية 4.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 6
الرياضيات 4.5
العلوم 10
المجموع الأساسى 40
Mark1 26.7
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 60
الدين 10
التربية الفنية 6
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
نتيجة دالياحنفى عبدالعزيزعلام مدرسةالاربوة الصف السادس الابتدئى
الاسم منال احمد بدر رقم الجلوس19373»
ش 25 احمد مهران
204770 الجيزه
الادارة العجوزة
المدرسة الاورمان بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 204770
الاسم محمد شريف عبدالجابر حسن حسين
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30301222101632
اللغة العربية 29.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 14
الرياضيات 15
العلوم 11
المجموع الأساسى 84.5
Mark1 61
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 101.5
الدين 16
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
فاطمه ايهاب رقم الجلوس253471
155684
الحوامدية
المدرسة شركة السكر الاعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 155684
الاسم حسام حسن محمود سيد حسن
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 31
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 17.5
الرياضيات 20.5
العلوم 17
المجموع الأساسى 107
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 127
الدين 10
التربية الفنية 8
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
رقم الجلوس ٢٣٧٢٠٤
ولاء ناصر رمضان عبد الرحمن حسن
دارة أكتوبر
المدرسة الحى 12 الاعدادى بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 237204
الاسم ولاء ناصر رمضان عبدالرحمن
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 14
الرياضيات 17.5
العلوم 15
المجموع الأساسى 95
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 113
الدين 17
التربية الفنية 9
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
الاسم: سلمي رضا عثمان محمد
رقم الجلوس: ١٢٨٨٩٩
والمدرسه: ال زيد
المجموع من كام
ممتاذ
ممتاذ جدان
رقم الجلوس١٤٠٣٥٠. الاعداديه الجيزه
عايزه النتيجه بالاسم ممكن حد يجبهالي
ممكن انا اسمى سماح ابعتلى رقم الجلوس وانا ابعتهولك من عينى با النجاح
ب محافظة الجيزة
171756
الادارة العياط
المدرسة صلاح سالم ت.أ بنون
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 171756
الاسم عبدالرحمن عمرو محمد حسن
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 5
اللغة الانجليزية 5
الدراسات 10
الرياضيات 14
العلوم 10
المجموع الأساسى 44
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 64
الدين 8
التربية الفنية 6
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
الاسم: عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم محمد
رقم الجلوس:135961
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة العقاد للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 135961
الاسم عبدالرحيم احمد عبدالرحيم محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30211210101492
اللغة العربية 21.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 17
الرياضيات 16
العلوم 14.5
المجموع الأساسى 84
Mark1 56
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 104
الدين 12.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 5.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الاسم. شهد احمد لطفى عبد التواب
رقم الجلوس.177954
الادارة الصف
المدرسة الصف الإعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 177954
الاسم شهد احمد لطفى عبدالتواب
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 27
اللغة الانجليزية 8
الدراسات 10.5
الرياضيات 3
العلوم 18
المجموع الأساسى 66.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 86.5
الدين 14.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
اغتلتلاتلات
عبدالرحمن محمود عبد الرحمن سويف
رقم الجلوس ٢٠٠٦٤٢
محفظات البحرة
الاسم
عبدالرحمن محمود عبدالرحمن سويف
رقم الجلوس ٢٠٠٦٤٢
كريم ناصر
21221
الاسم
عبدالرحمن محمود عبدالرحمن سويف
رقم الجلوس ٢٠٠٦٤٢
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة
النتيجة يا باشا عايز اخش انام