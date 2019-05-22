“استعلام” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

نرصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكانت نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول وصلت 71%، وسيمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة برقم الجلوس خلال أيام، حيث بدأت لجان تصحيح أوراق الإجابات أعمالها في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسنضع لكم روابط نتيجة إعدادية الجيزة فور صدورها مباشرة في التحديثات أسفل المقال.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام ستظهر مباشرة عقب نهاية الإدارات التعليمية من تصحيح الأوراق قبل أن تعرض على محافظ الجيزة من أجل اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وتضم الجيزة العديد من الإدارات التعليمية منها إدارة الهرم، إدارة شمال الجيزة، إدارة الدقي، إدارة العمرانية، إدارة الوراق، إدارة كرداسة، الشيخ زايد، أطفيح، أكتوبر، بولاق الدكرور، العياط، وغيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وهناك ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني محافظة الجيزة على الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم للمحافظة من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على النتائج الحاصل عليها ذويهم.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

حالة النتيجة “ قريبا “

“ نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “ متابعة لحظية “

“ يرجى تحديث المقال بشكل دائماً للحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها.

رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة – نتائج الامتحانات.

ويمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التعلم بالجيزة.

← إقرأ أيضاً: