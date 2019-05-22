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“استعلام” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
“استعلام” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

نرصد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالجيزة، ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكانت نسبة نجاح الفصل الدراسي الأول وصلت 71%، وسيمكنكم الاستعلام عن النتيجة عبر مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة برقم الجلوس خلال أيام، حيث بدأت لجان تصحيح أوراق الإجابات أعمالها في مختلف الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسنضع لكم روابط نتيجة إعدادية الجيزة فور صدورها مباشرة في التحديثات أسفل المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي نصف العام ستظهر مباشرة عقب نهاية الإدارات التعليمية من تصحيح الأوراق قبل أن تعرض على محافظ الجيزة من أجل اعتمادها ونشرها على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، وتضم الجيزة العديد من الإدارات التعليمية منها إدارة الهرم، إدارة شمال الجيزة، إدارة الدقي، إدارة العمرانية، إدارة الوراق، إدارة كرداسة، الشيخ زايد، أطفيح، أكتوبر، بولاق الدكرور، العياط، وغيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وهناك ترقب شديد لموعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني محافظة الجيزة على الموقع الرسمي لبوابة مديرية التربية والتعليم للمحافظة من قبل جميع الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على النتائج الحاصل عليها ذويهم.

ويمكنكم وضع تعليقاتكم أسفل مع توضيح رقم الجلوس والاسم الخاص بكم لنجلب النتائج لكم فور ظهورها مباشرة، أو يمنكم الانتظار لحين صدورها بالموقع الرسمي لمديرية التعلم بالجيزة.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  80. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى الشيخ زايد مدرسةالتجريبيه الرسميةالحي١١رقم الجلوس٢٢٨٤٥٧

    رد

    5. رقم جلوس217489

      إسمي رحمه أحمد محمودالبسيوني

      مدرسة برطس الإعداديه المشتركه
      محافظة الجيزه

      ياريت النتيجه بسرعه/وشكرإ

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة الشهيد هشام رفعت الحسينى ع بنين ف2
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 113078
      الاسم كريم عاطف طلعت عبداللطيف
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30208102104913
      اللغة العربية 4.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 6
      الرياضيات 4.5
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 40
      Mark1 26.7
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 60
      الدين 10
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الاورمان بنين
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 204770
      الاسم محمد شريف عبدالجابر حسن حسين
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30301222101632
      اللغة العربية 29.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 14
      الرياضيات 15
      العلوم 11
      المجموع الأساسى 84.5
      Mark1 61
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 101.5
      الدين 16
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الحوامدية
      المدرسة شركة السكر الاعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 155684
      الاسم حسام حسن محمود سيد حسن
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 31
      اللغة الانجليزية 21
      الدراسات 17.5
      الرياضيات 20.5
      العلوم 17
      المجموع الأساسى 107
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 127
      الدين 10
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 9
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. دارة أكتوبر
      المدرسة الحى 12 الاعدادى بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 237204
      الاسم ولاء ناصر رمضان عبدالرحمن
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 14
      الرياضيات 17.5
      العلوم 15
      المجموع الأساسى 95
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 113
      الدين 17
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. الادارة العياط
      المدرسة صلاح سالم ت.أ بنون
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 171756
      الاسم عبدالرحمن عمرو محمد حسن
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 5
      اللغة الانجليزية 5
      الدراسات 10
      الرياضيات 14
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 44
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 64
      الدين 8
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة العقاد للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 135961
      الاسم عبدالرحيم احمد عبدالرحيم محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30211210101492
      اللغة العربية 21.5
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 17
      الرياضيات 16
      العلوم 14.5
      المجموع الأساسى 84
      Mark1 56
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 104
      الدين 12.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 5.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الصف
      المدرسة الصف الإعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 177954
      الاسم شهد احمد لطفى عبدالتواب
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 27
      اللغة الانجليزية 8
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 3
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 66.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 86.5
      الدين 14.5
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

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