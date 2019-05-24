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“استعلم” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

كتب علاء محمد آخر تحديث
“استعلم” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة البحيرة “الصف الثالث” برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نقدم لكم نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني محافظة البحيرة برقم الجلوس عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة فور ظهورها مباشرة خلال أيام، حيث ينتظر ظهور نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة بمختلف محافظات مصر، وذلك عقب نهاية امتحانات نصف العام مباشرة، وبداية عمليات تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات في مختلف الإدارات التعليمية، وسط مؤشرات نسب نجاح مرتفعة نسبياً عن العام الماضي، بناءا على العينة العشوائية التي تم تصحيحها من بعض المواد سلفاً، وسنقوم بوضع رابط نتيجة إعدادية البحيرة برقم الجلوس فور ظهورها من خلال تحديثات المقال.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة، ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الترم الثاني ، والتي تكون حاسمة بشكل كبير في مستقبل الطالب بالمرحلة الثانوية من التعليم، وتضم محافظة البحيرة العديد من الإدارات التعليمية مثل إدارة دمنهور، إيتاي الباروود، كوم حمادة، رشيد، أدكو، المحمودية، كفر الدوار، وغيرها، وينتظر أن تعلن نتائج كافة تلك المناطق عبر رابط مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

يمكن لجميع طلبة وطالبات ثالثة إعدادي محافظة البحيرة الحصول على نتيجة الترم الثاني برقم الجلوس عن طريق رابط بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة الإلكترونية، وذلك بعد نهاية عمليات تصحيح الأوراق وتجميع الدرجات مباشرة. ويمكنك الحصول على نتيجتك فور ظهروها برقم الجلوس من خلال الروابط التي سنضعها مستقبلاً.

سيكون بإمكان طلاب محافظة البحيرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس خلال الأيام المقبلة، نتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.

في حتام تلك المقالة نتمنى مزيد من النجاح والتوفيق إلى جميع الطلاب بمحافظة البحيرة خلال هذه المرحلة الدراسية الصعبة، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

    1. بكره الصبح وانا اليه من أجل التغيير العدالة الاجتماعية في كل سنة وانت طيب يا باشا ابو حسن سعيد بن جبير على المولود في هذا المجال أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت القادم في كل سنة وانت طيب يا باشا ابو حسن سعيد بن جبير على المولود في

  26. يا جماعة احنا ملينا اسود محافظة فيكى يا مصر كل المحافظات ظهرت إلا البحيرة غيبو وبعدين نتكلم بعد الغياب دا كله وبنتظلم

    رد

  28. انا مش بعرف انام الليل أبدا لانى قلقانه أوى بسبب عدم ظهور نتيجه الشهاده الاعداديه بمحافظه البحيره رقم الجلوس هو٨٧٦٩٩

    رد

  54. الاسم الاء زكريا عطيه رقم الجلوس 47904 محافظه البحيره مركز كفر الدوار مدرسه 6 اكتوبر اتمنى النجاح ان شاء الله يارب ياراااب امين

    رد

  56. انا من مدرسة وادي النطرون وعايز الشهادة
    رقم الجلوس 80626 محافظة البحيرة
    عايز اعرف النتيجة بسرعة عشان انا خايف
    وشكرا

    رد

    2. بشكل عام، لما هتضغط على ملف رابط النتيجة هيظهرلك كشف بأسماء الطلاب والمدارس وبيان في مختلف المواد، كل ماعليك هو الضغط من الكيبورد على زر كنترول + سيظهر لك مستطيل “بحث” في يسار أو يمين الشاشة، ضع رقم الجلوس وأضغط على الاتحاه الأسفل ستحصل على اسمك ورقم جلوسك.

  83. لو سمحتم هوا نتيجة 3 إعدادي البحيره حوش عيسى هتبان امتا ولو بانت أطلعها إزاي برقم الجلوس أنا عندي 18 سنه بس عايزها لأختي ممكن تردو في أقرب وقت دا رقمي واتس 01002597914
    لو ينفع تتواصلو معايا 😆😆
    ولا مش فاضيين لي 😂😂😂💔
    وشكرا لمجهودكم😜

    رد

    2. متخفيش من حاجة وخليكى واثقة من نفسك دا الثقة فى الله شهادة يااختى وكل تاخيرة وفيها خير لينا اصبرى وهتنالى مرادك باءذن الله

  122. القاهرة و الإسكندرية و الاسماعلية وغيرهم كثير ظهروا
    اشمعنا البحيرة الطلاب كلهم جبو آخرهم
    مفيش أعصاب في حد فيهم

    رد

  124. انا عاوزة النتيجة باسرع ما يمكن و يارب انجح اجيب مجموع يدخلنى تمريض و اصدقائى معاية وكل اصدقائى ناجحين انشاء الله

    رد

  139. الاسم روان عوض سليمان خليفة عبدالواحد
    المدرسه طيبة للتعليم الاساسي بنات
    ادارة الدلنجات التعليميه
    رقم الجلوس 22639

    رد

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