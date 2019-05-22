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“استعلام عن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية برقم الجلوس

كتب علاء محمد آخر تحديث
“استعلام عن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني”الصف الثالث الإعدادي” عبر مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس  عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال وقت قريب، حيث باتت نتيجة إعدادية الإسكندرية على وشك الظهور إلكترونياً، حيث تسمر الآن عمليات التصحيح لكافة أوراق الامتحانات بسرعة كبيرة.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية ستظهر خلال أيام قليلة، وسنكون متابعين لتطورات ذلك في تحديثات دورية للمقال، حيث بعد نهاية مرحلة التصحيح، تدخل درجات الطلاب في مرحلة التجميع بالإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وهي إدارة برج العرب، إدارة المنتزة، إدارة العجمي، إدارة شرق وغيرها ثم تعرض على محافظ الإسكندرية من أجل اعتمادها ونشرها للطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يمكنكم الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الإسكندرية بمجرد ظهورها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك برقم جلوس الطالب أو الطالبة، في وجود مؤشرات حول ارتفاع نسب النجاح في مختلف المدارس.

خطوات الحصول على النتيجة

بعد أن تعلن النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي سيكون بإمكانكم طلبة محافظة الإسكندرية الحصول عليها من خلال متابعة الخطوات التي بالأسفل، حيث تظهر النتائج عادة في البداية عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

  • الخطوة الأولى: الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية. من هنا 
  • الخطوة الثانية: إضافة  البيانات المطلوبة “اسم الطالب، رقم الجلوس، البريد الإلكتروني”.
  • الخطوة الثالثة: الضغط على تسجيل.

تلك هي الخطوت الواجب عليكم اتخاذها من أجل معرفة النتيجة وقت إعلانها وسوف نستمر في متابعة كافة أخبار إعلان النتيجة لكم.

أي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة، وسنوفر لكم النتيجة يوم غداً الخميس فكونوا معنا.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

    1. الاسم محمود احمد السيد احمد ابراهيم
      رقم الجلوس 48628
      الادارة ادارة الجمرك التعليمية
      المدرسة الإسكندر الاكبر الاعدادية بنين
      عربي 61.5
      انجليزي 36.5
      دراسات 31
      هندسة 21
      علوم 30
      رسم 13
      دين 34
      حاسب 10
      جبر 25
      المجموع 205

    1. رقم جلوس الطالب
      2041
      اسم الطالب
      عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الهادى
      الادارة
      ادارة برج العرب التعليميه
      اسم المدرسة
      بنجر ( 15 ) الاعدادية المشتركة
      الرقم القومى للطالب
      30309110201759
      لغة عربية
      37.5
      لغة اجنبية أولى
      19.5
      دراسات
      13.5
      جبر
      11.5
      هندسة
      13
      علوم
      17.5
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      9
      تربية دينية
      17.5
      تربية فنية
      6

    1. رقم جلوس الطالب
      10049
      اسم الطالب
      احمد عمران عباس ابرهيم
      الادارة
      ادارة العامريه التعليميه
      اسم المدرسة
      الحسين بن على الاعدادية بنين
      الرقم القومى للطالب
      0
      لغة عربية
      20.5
      لغة اجنبية أولى
      15
      دراسات
      10
      جبر
      7.5
      هندسة
      7.5
      علوم
      10
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      6
      تربية دينية
      10
      تربية فنية
      5
      حالة الطال

    1. رقم جلوس الطالب
      23143
      اسم الطالب
      ياسمين حسين حسن سويفى
      الادارة
      ادارة العجمى التعليمية
      اسم المدرسة
      مجدى بن حليم
      الرقم القومى للطالب
      0
      لغة عربية
      20.5
      لغة اجنبية أولى
      16.5
      دراسات
      6
      جبر
      9
      هندسة
      10
      علوم
      10.5
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      4.5
      تربية دينية
      10
      تربية فنية
      5

  56. انا ياجماعه مظلوم انا جايب فى الجبر 5 والهندسه 4.5من 20 ازاء انا حالل ياجماه ارجوا الرد بسرعه اعمل ايه

    رد

    1. الاعدادى
      رقم جلوس الطالب
      10214
      اسم الطالب
      عبد الناصر محمود عبد العزيز مؤمن
      الادارة
      ادارة العامريه التعليميه
      اسم المدرسة
      الحسين بن على الاعدادية بنين
      الرقم القومى للطالب
      0
      لغة عربية
      25
      لغة اجنبية أولى
      7
      دراسات
      3.5
      جبر
      5
      هندسة
      2
      علوم
      3
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      5
      تربية دينية
      10
      تربية فنية
      5

    1. الاعدادى
      رقم جلوس الطالب
      75252
      اسم الطالب
      منة الله حسنى قاسم عبد الله
      الادارة
      ادارة شرق التعليميه
      اسم المدرسة
      عبدالرحمن الفارسى الاعدادية بنات
      الرقم القومى للطالب
      0
      لغة عربية
      30
      لغة اجنبية أولى
      9
      دراسات
      14.5
      جبر
      12.5
      هندسة
      7
      علوم
      7
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      9.5
      تربية دينية
      14.5
      تربية فنية
      8

    2. نتيجة الصف الثالث الاعدادى
      رقم جلوس الطالب
      11566
      اسم الطالب
      عبدالرحمن مرجى هنداوى ابراهيم
      الادارة
      ادارة العامريه التعليميه
      اسم المدرسة
      محمد رشيد الاعدادية بنين
      الرقم القومى للطالب
      30307050203312
      لغة عربية
      29.5
      لغة اجنبية أولى
      16.5
      دراسات
      14
      جبر
      11
      هندسة
      4.5
      علوم
      14.5
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      7
      تربية دينية
      14
      تربية فنية
      5
      حالة الطالب
      0

  193. اسمى نورة مصطفى كامل محمد حسين العبد
    رقم الجلوس 14163
    المحافظه الاسكندريه
    الادارة التعليمه العامريه
    المدرسه ام سلمه بنات الاعداديه

    رد

    2. الاعدادى
      رقم جلوس الطالب
      4914
      اسم الطالب
      شمس نزيه علي محمود متولي ( منازل )
      الادارة
      ادارة برج العرب التعليميه
      اسم المدرسة
      بغداد الاعدادية المشتركة
      الرقم القومى للطالب
      0
      لغة عربية
      27
      لغة اجنبية أولى
      3.5
      دراسات
      11
      جبر
      8
      هندسة
      10
      علوم
      11
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      -2
      تربية دينية
      14.5
      تربية فنية
      7
      حالة الطالب
      0

  194. عاوزة النتيجه انا من محافظه اسكندريه
    ادارة العامريه
    رقم الجلوس 14163
    مدرسه ام سلمه الاعداديه بنات

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  235. ياريت ياخدوا وقتهم في الصحيح ولا يستعجلوا زي السنه اللي فاتت لانو حصلت مهازل بسبب سرعه التصحيح وعدم اعطاء الدرجات الصحيحه للي يستحقها

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