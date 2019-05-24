“رابط شغال” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الثاني “الصف الثالث الاعدادي” محافظة الاسكندرية البوابة الالكترونية برقم الجلوس

أعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية الترم الثاني”الصف الثالث الإعدادي” عبر مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال وقت قريب، حيث باتت نتيجة إعدادية الإسكندرية على وشك الظهور إلكترونياً، حيث تسمر الآن عمليات التصحيح لكافة أوراق الامتحانات بسرعة كبيرة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية ستظهر خلال أيام قليلة، وسنكون متابعين لتطورات ذلك في تحديثات دورية للمقال، حيث بعد نهاية مرحلة التصحيح، تدخل درجات الطلاب في مرحلة التجميع بالإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وهي إدارة برج العرب، إدارة المنتزة، إدارة العجمي، إدارة شرق وغيرها ثم تعرض على محافظ الإسكندرية من أجل اعتمادها ونشرها للطلاب.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية
يمكنكم الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الإسكندرية بمجرد ظهورها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وذلك برقم جلوس الطالب أو الطالبة، في وجود مؤشرات حول ارتفاع نسب النجاح في مختلف المدارس.
خطوات الحصول على النتيجة
بعد أن تعلن النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي سيكون بإمكانكم طلبة محافظة الإسكندرية الحصول عليها من خلال متابعة الخطوات التي بالأسفل، حيث تظهر النتائج عادة في البداية عبر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.
- الخطوة الأولى: الدخول على موقع فيتو من هنا
- الخطوة الثانية: إضافة البيانات المطلوبة “اسم الطالب، رقم الجلوس
- الخطوة الثالثة: الضغط على تسجيل.
تلك هي الخطوت الواجب عليكم اتخاذها من أجل معرفة النتيجة وقت إعلانها وسوف نستمر في متابعة كافة أخبار إعلان النتيجة لكم.
أي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم مباشرة فكونوا متابعين معنا عبر تلك المقالة، وسنوفر لكم النتيجة يوم غداً الخميس فكونوا معنا.
ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية ويمكنكم الاستعلام عنها برقم الجلوس عبر الرابط التالي من هنا.
التعليقات
علا عبد الرحمن محمد فرهود 010533. مدرسه الانطلاق الاعداديه بنات
نمسةجمال٠محمدج نسمه ج
مال محمد جابر
الإسم: محمد عبده محمد سليمان الشيخ
رقم الجلوس:61253
مش عرفة اجيب النتيجة
جرجا سوهاج 60363
اكتب تعليقك هنا…398
112855
113544
36742
ونبى عيز النتيجة رقم الجلوس 48628
الاسم محمود احمد السيد احمد ابراهيم
رقم الجلوس 48628
الادارة ادارة الجمرك التعليمية
المدرسة الإسكندر الاكبر الاعدادية بنين
عربي 61.5
انجليزي 36.5
دراسات 31
هندسة 21
علوم 30
رسم 13
دين 34
حاسب 10
جبر 25
المجموع 205
39368
الاسم : ايات كامل اسماعيل محمود عبد الله
محافظة الاسكندريه
إدارة شرق
رقم جلوس:74223
الاسم :ايات كامل اسماعيل محمود
مدرسه :ام القرى الاعداديه بنات
الإدارة :شرق
رقم جلوس 74223
٣٠٦٩٨
نتيجة ميار حسن خميس محمد ابو كليلة رقم الجلوس 103793 بالاسكندرية
سما السيد على
٥٤١١١ مدرسه نبويه موسى النموذجية الاعداديه بنات اداره وسط التعليميه
اسمى سما السيد على
رقم الجلوس ٥٤١١١
دنيا وليد. ٢٠٧٠
عوز اعرف النتيجة
385
ونبى انا مدرسة اسكان الناصرية
رقم الجلوس 2924
امتى النتيجة هتطلع
ايوه الواحد بقي خايف جدااا
شهد سمير
لو سمحت ونبي عايزة
محمد كمال السيد ابو الزيد
81561
زيادمحروس فوزى على مدرسة خورشيد الاعدادية رقم الجلوس 111277 ادارة المنتزه
31046
مدرسه الفاروق الإعدادي بنات ص
عايزه
هتي رقم فونك
37906
رقم الجلوس 58787 ادارة وسط
“
الاسم رحمه صلاح مصطفى حامد رقم الجلوس 58787
ندى عبد الستار عوض
رقم الجلوس 105733
ادارة المنتزة
محافظة الاسكندرية
معاكي مده
عربي 57.5
جبر 23
هندسة 22
دراسات 14
علوم 10.5
انجليزي 17.5
حاسب آلي 13.5
رسم 11.5
دين 33.5
المجموع 136
5255
ندى عبد الستار عوض
رقم الجلوس 105733
الاسم اسماء اكرامى
محافظة الاسكندرية
إدارة العامريه
رقم الجلوس 13899
النتججته محافظة الإسكندرية
عايزة النتيجة 105793
50866 عايز النتيجة
مبروك 268
50866
امل عثمان احمد محمد
39641
اياد احمد فوزي الشرقاوي،رقم ٨٦٦٣٤
أريد اعرف نتيجة نصف العام لشهادة الاعدادية الطالب عبير شريف مرسي جابر مرسي
انا نفسي اعرف الانتيجه
سلامة احمد محمد حسين صفار
انا عايز الشهادة
رقم الجلوس 26802
محافظة البحير ة
24969
رحاب جمال معوض حسين رقم الاجلوس 35 من القاهره مدرسه المنصوريه بنات اعدادى
اية محمد ابراهيم
البريد الإلكتروني كام
٢٢٥٤٩
2041
رقم جلوس الطالب
2041
اسم الطالب
عبد الله محمد عبد الله محمد عبد الهادى
الادارة
ادارة برج العرب التعليميه
اسم المدرسة
بنجر ( 15 ) الاعدادية المشتركة
الرقم القومى للطالب
30309110201759
لغة عربية
37.5
لغة اجنبية أولى
19.5
دراسات
13.5
جبر
11.5
هندسة
13
علوم
17.5
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
9
تربية دينية
17.5
تربية فنية
6
2778
5858
عاوز النتجة احمد عمران عباس
10049
رقم جلوس الطالب
10049
اسم الطالب
احمد عمران عباس ابرهيم
الادارة
ادارة العامريه التعليميه
اسم المدرسة
الحسين بن على الاعدادية بنين
الرقم القومى للطالب
0
لغة عربية
20.5
لغة اجنبية أولى
15
دراسات
10
جبر
7.5
هندسة
7.5
علوم
10
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
6
تربية دينية
10
تربية فنية
5
حالة الطال
برئيثبلقفتاىغةنتاعغنعه
انا جبت الشهاده بتعتك
إن شاء الله تعالى بالنجاح
رقم الجلوس 23143
رقم جلوس الطالب
23143
اسم الطالب
ياسمين حسين حسن سويفى
الادارة
ادارة العجمى التعليمية
اسم المدرسة
مجدى بن حليم
الرقم القومى للطالب
0
لغة عربية
20.5
لغة اجنبية أولى
16.5
دراسات
6
جبر
9
هندسة
10
علوم
10.5
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
4.5
تربية دينية
10
تربية فنية
5
ان شاء الله بالنجاح
يبال
انا ياجماعه مظلوم انا جايب فى الجبر 5 والهندسه 4.5من 20 ازاء انا حالل ياجماه ارجوا الرد بسرعه اعمل ايه
عصام محمد محمود
150876
محافظه الجيزه
10214عبد الناصر محمود عبد العزيز
الاعدادى
رقم جلوس الطالب
10214
اسم الطالب
عبد الناصر محمود عبد العزيز مؤمن
الادارة
ادارة العامريه التعليميه
اسم المدرسة
الحسين بن على الاعدادية بنين
الرقم القومى للطالب
0
لغة عربية
25
لغة اجنبية أولى
7
دراسات
3.5
جبر
5
هندسة
2
علوم
3
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
5
تربية دينية
10
تربية فنية
5
ةس
ينستهسنسعيت
انا مش عارف ايه البريد الإلكتروني
الرقم المحمول
431302
عماد مصطفى عبده
رقم الجلوس : 431302
الاسم : فاطمه الزهراء ابو القاسم صابر ابوالقاسم
رقم الجلوس : 431302
عمر علاء الدين عز جلال 112123
112123
رقم الجلوس 12206 والاسم فؤاد اشرف فؤاد ابوالمجد
رقم الجلوس 75252
الاعدادى
رقم جلوس الطالب
75252
اسم الطالب
منة الله حسنى قاسم عبد الله
الادارة
ادارة شرق التعليميه
اسم المدرسة
عبدالرحمن الفارسى الاعدادية بنات
الرقم القومى للطالب
0
لغة عربية
30
لغة اجنبية أولى
9
دراسات
14.5
جبر
12.5
هندسة
7
علوم
7
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
9.5
تربية دينية
14.5
تربية فنية
8
أنا محمد طارق محمد عبد الفتاح
ّ
رقم الجلوس..83083
منه الله حسني قاسم عبدالله مسعود\رقم الجلوس 75252
رقم الجلوس 779 بمحفظة الاسكندريه
نتيجه الصف الثالث
هنجح إنشاء الله تعالى
انا اسمي دميانة جميل رقم الجلوس 20061مدرسة اجيال الغد المسائية بنات
73216
رقم جلوسي92105
110044
ا لأسم:أيه أحمدعبده
المحافظه:الأسكندريه
المدرسه:بنجر15الإعداديه
رقم الجلوس:4618
انا جبته
38004
هنجح انشاء الله
هنجح
هنجح.ان.شاء.الله
رقم الجلوس:363272
زياد حسن صبره محمد عبد الواحد رقم الجلوس 81803 ارجو ارسال النتيجة
10435
يارب انجح بالنجاح للجميع
15551511555
أنشأ الله هنجح
مدرسه محمود رضوان
رقم جلوسي10435
عايزالشهاده رقم جلوسي10435
من
ان من محافظة المنيا مدرسة منشاة الفكرية الاعدادية
مصطفى محمد السيد البرعي 10435
الإسم خديجة أحمد عبد الغنى مصطفى
إداره المنتزه التعليمية
رقم الجلوس 99177
مدرسة ابن خالدون
ناقصك 3 درجات ونص بس الف مبروك
ياسمين علي زكريا علي
11566
العغغلغب
غبعات
عت
تفخفه
نتيجة الصف الثالث الاعدادى
رقم جلوس الطالب
11566
اسم الطالب
عبدالرحمن مرجى هنداوى ابراهيم
الادارة
ادارة العامريه التعليميه
اسم المدرسة
محمد رشيد الاعدادية بنين
الرقم القومى للطالب
30307050203312
لغة عربية
29.5
لغة اجنبية أولى
16.5
دراسات
14
جبر
11
هندسة
4.5
علوم
14.5
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
7
تربية دينية
14
تربية فنية
5
حالة الطالب
0
ندى اسامه السيد فهمى نتيجه الشهاده الاعداديه اسكندريه
رقم الجلوس (84038)
اداره شرق
محافظه الاسكندريه
مدرسه أرض العوايد الاعداديه بنين
مؤمن محمد عبد الزاهر محمد أحمد
106930
انا اسمي روان علي. من السكندري. النتيجه
الاسم:هاجر محمد كمالكمال
رقم الجلوس:٢٣١٠٥
١٤١٥٠
٢٨١٩٩
رقم الجلوس ٢٨١٩٩ انا عيز الشهاده
يارب انجح رقم جلوسي 81119
مايكل طلعت رسمي سكر رقم الجلوس 107569 مدرسة د محمد حلمي مراد ع.ص
مايكل طلعت رسمي سكر رقم الجلوس 107569
87509
87527
رقم الجلوس ٢٧٨٤٠
10799
منه الله على بخيت على بخيت
105170
منه الله على بخيت على بخيت
مينا محفوظ حبيب قلاده
107644
الاسم اية ابرةيم ابو السعودمدرسة مجدي بن حليم المحافظة الاسكندرية العام 2018 رقم الجلوس22607
مدرسة مجدي بن حليم
منة. طارق. زكريا إبراهيم حسن 53414
جمال احمد عبد البديع السيد عبدالرحمن
39306
الاسم جمال احمد عبد البديع السيدعبدالرحمن
رقم الجلوس 39306
محمد حسن على رقم الجلوس 31533
الاسم جمال احمد عبد البديع السيد
رقم الجلوس 39306
انا عاوزه اعرف الشهاده
انا بثنية عوزة النتيجة ورقم الجلوس 103234 مدرسة تحسين الصحة الاعدادية الجديد ة م الرد بسرعة
نتجتة الثالث ورقم الجلوس 103234
كيرلس نشأت فهمي سوس
رقم الجلوس 115207
مدرسة البرادعي
آمال عبد الحميد عبد العال. رقم الجلوس 104759 النتجة لو سمحتوا
آمال عبد الحميد عبد العال. رقم الجلوس 104759
اريد شهادة
عايزه النتيجه
سميحة أحمد محمد يسن سليمان
رقم الجلوس 75667
لو سمحت عايزه النتيجه سميحة أحمد محمد يسن سليمان
رقم الجلوس75667
احمد سعيد احمد ابو الحمد
محمود ناصر صلاح عبد المقصود رقم الجلوس 56564
على موقع جوجل اكتب نتيجه الشهادة الاعداديه برقم الجلوس
1798
47604 محافظه اسكندريه
114832
محمد عمرو محمد القبارى عبد العزيز 106092
عوزة الشهادة
انا شهد حمدى السيد
رقم جلوسى
102190
محمود محمد فاروق السيد 31178 رقم الجلوس
رقم الجلوس
120088
525066
انجى محمد السيد
54854
رقم الجلوس 99012
102784
104392
hokgfl,b
انا محمد رمضان محمد محمد
اداره العجمي الاسكندريه
رقم جلوسي 31274
الشهاده بسرعه
الاسم :نعمة احمد امين ابو هيبة
المحافظة :الاسكندرية
المدرسة:فوزية
رقم الجلوس:٣٧٠٧٩
الاسم: نعمة احمد امين ابو هبة
المحافظة : الاسكندرية
العام:٢٠١٨
رقم الجلوس:٣٧٠٧٩
مدرسة: فوزية
71340
٣٦٤١٢
أحمد لطفي دياب عبدالعزيز
رقم الجلوس 111195
حازم جمال سعد
مدرسة الشهيد صلاح مصطفي
56810
رقم الجلوس:١٠٤١٩٨
الاسم:اماني جابر
رقم الجلوس:102989
محافظة الاسكندرية
اداره المنتزه
مؤمن محمد موس الاسكندرية
رقم الجلوس 38197
رقم الجلوس: 119964
محافظة:الاسكندرية
ادارة:المنتزة
مدرسة:الاقبال القومية
وانا كمان عوز اعرف انتاجي بسرعي خلاص
١١٥٥١
رحمه طارق أحمد محمود أحمد 13743
55621
النتيجة اليوم
يارب 👐
ربنا مع الجميع ربنا يوفقن امين يارب
74
خورشيد ااعداديه بنات الصباحى
محمد مرسي محمد
رقم الجلوس ٨٣٦٥٧
امام السيد امام عاوز نتيجة تالته اعدادى رقم جلوسي 110204 ادارة المنتزه
عاوز النتيجه
رقم الجلوس
102103
106911
الاسم/ دنيا طارق عبد المنعم السيد محمد رقم جلوس ٧٢٣٤٤
انا اسمي رحمه منصور محمد رقم جلوسي 35107 من محافظه الاسكندريه من مدرسه الورديان
انا اسمي رحمه منصور محمد رقم جلوسي 35107 من محافظه الاسكندريه من الورديان
إدارة شرق
الاسم أحمد عاطف محمد إبراهيم
رقم الجلوس 80389
رقم الجلوس 117336
حرام بقى النتيجة امتى
نتيجة تالتة اعدادى
الاسم ندى محمود وافى
رقم الجلوس 72084
ادارة شرق
نتيجة شهادة تالتة اعدادى
ادارة شرق
رقم الجلوس 75968
الاسم روان عبد العظيم توفيق
نتيجة شهادة تالتة اعدادى
ادارة شرق
رقم الجلوس 75968
محمد حسن شعبان
رقم جلوسي 120480
عبدالله علي احمد رشاد رقم جلوسك ١٢٠٤٨٠
عايزه النتيجه اداره الجمرك بالاسكندريه امتي
عايزه اعرف النتيجه ورقم الجلوس 4281
انا اسمي اية محمد احمد بسيوني رقم جلوسىى ٤٠٧٦ انا من برج العرب
وانا من بر ج العرب ورقم جلوس 1716
وان كمان
عايزه نتيجةثالثهاعدادي
اتمنى النجاح للجميع
رقم الجلوس 104120
انا اسمي اية محمد رقم جلوسىى ٤٠٧٦
شروق عبد المنعم أحمد عبد السلام
ادارة شرق التعليمية
76720
مدرسة الشيخ زايد
اسمى عبد العزيز طارق عبد العزيز
رقم الجلوس / 111002
عايزة نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الاسكندرية رقم الجلوس 23760
اسمي جمال احمد عبد الديع السيد عبد الرحمن رقم الجلوس39306
يارب متفوف فوء ال95 في المية بارب ……امين
51760
48358
مدرسة قايتباي
ادارة الجمرك التعليمية
محافظة الاسكندرية
رقم جلوسي 105722
4643
امتي النتيجة
اسمي
احمد جمال عبد الموجود
رقم جلوسي
١٠٤٨٨
اسمى نورة مصطفى كامل محمد حسين العبد
رقم الجلوس 14163
المحافظه الاسكندريه
الادارة التعليمه العامريه
المدرسه ام سلمه بنات الاعداديه
شمس نزية 4914
الاعدادى
رقم جلوس الطالب
4914
اسم الطالب
شمس نزيه علي محمود متولي ( منازل )
الادارة
ادارة برج العرب التعليميه
اسم المدرسة
بغداد الاعدادية المشتركة
الرقم القومى للطالب
0
لغة عربية
27
لغة اجنبية أولى
3.5
دراسات
11
جبر
8
هندسة
10
علوم
11
المجموع الكلى
لايوجد مجموع لنصف العام
كمبيوتر
-2
تربية دينية
14.5
تربية فنية
7
حالة الطالب
0
عاوزة النتيجه انا من محافظه اسكندريه
ادارة العامريه
رقم الجلوس 14163
مدرسه ام سلمه الاعداديه بنات
112623
روان محمد احمد بسيوني عبدالله ٥٤٦٦٧
82158
ادارة شرق
الاسكندرية
انا من ةمدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر الاعدادية بنات للمتفوقات ورقم الجلوس 71006
انا من مدرسة الأخلاص (ع)بنات
رقم الجلوس ٣٥٩٣٣
انا من مدرسة الشهيد المقدم شريف محمد عمر الاعدادية بنات للمتفوقات ورقم الجلوس 71006
رقم الجلوس 11667
اسم الطالب محمد احمد انور غنيم
اريد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية
رقم جلوسي 81840
83359
الشهاده الاعداديه للصف الثالث الاعدادى اداره العامريه
مدينة الاسكندرية رقم جلوسها 22053 مدرسة بلال ابن رباح الفترة الصباحية ادارة لعجمي
نمسةجمال٠محمدج نسمه ج
مال محمد جابر
22053
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي من ادارة العجمي من محافظة الاسكندرية
رقم جلوسي 10372
محمود خالد محمود محمد أحمد
رقم الجلوس 107636
رقم الجلوس 51577
ارجو ان تظهر النتيجة على يوم الثلاثاء بالكتير علشان انا مرعوبة من الدراجات
48336
عمرو أحمد محمد المتولي أبو العطا
ارجو ان ياخذوا وقتهم فى التصحيح ولكن تظهر على يوم الثلاثاء بالكتير
رقم الجلوس”57009″
عايز النتيجه بسرعه
والنبي
ياراب استر
هيستر انشاءالله
نورهان محمد احمد محمد فضلله
53941
عاااوز الشهااده رقم الجلوس 12057
رقم جلوسي58621
رقم58621
81501
35264
Momken a3rf 7tnzel amta?
4785
رقم جلوسي 81866
لقم الجلوس 81866
105614محافظه اسكندريه
105614
مع النجاح وا التوفيء
٥٨٥٦٤
شهاده الاعداديه
١٠٩٩٥
79215 يارب*
رقم الجلوس 83535
ياريت ياخدوا وقتهم في الصحيح ولا يستعجلوا زي السنه اللي فاتت لانو حصلت مهازل بسبب سرعه التصحيح وعدم اعطاء الدرجات الصحيحه للي يستحقها
10434
ربنا معاكم بالنجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله بس ارجوكم خلوهم يأخذه بالعلم من التصحيح لإني فعلا مرعوبة علي بنتي
رقم الجلوس 57539
59046
111111111111111111111111
انا عوازاعرف الشهادة
23973
112683
عايز النتيجة رقم جلوسي 112683
عاوز الناتيجه
عاوز النتيجة
رقو جلوسى 56204
عايزه اعرف الشهاده أمته بالظبط
السرع
26333
66027 محافظة سوهاج
كيف اجيب الشهاد
امته نتيجه تالته اعدادي الاسكندريه
81942
14128
مساكن الكيلو 21
رقم جلوسي اهو 450 محافظه الاسكندريه
52057
وانا كمااان
عايزة اعرف الميعاد بالظبط
متى سوف تظهر
متي تظهر
الاسم مني سف
العربية 77
الدين 4
انخليزاي 22
رياصة 5
علوم51
الدراسات 12
11066
428008
يعني هتطلع ع يوم الاتنين صح
بيقولو كد
انا عايزة اعرف الشهادة
انا كمان
12057