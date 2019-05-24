“نتائج 3 اعدادي ” نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر 2019 الترم الثاني الاسم ورقم الجلوس

بشرة سارة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر، حيث من التوقع اعتماد اللواء “أحمد عبد الله” محافظ البحر ” نتيجة الصف الثالث الاعدادي (الفصل الدراسي الثاني لعام 2019 )، خلال الأيام المقبلة، وقد جاءت نسبة النجاح نتيجة الإعدادية الترم الأول بداخل مدن محافظة البحر الأحمر قد تجاوزت 3015 طالبا ، مما يكاد ذلك نجاح عملية النهوض المستمرة على مستوي الطلاب بجميع المراحل التعليمية التي تعود بأفضل النتائج على طلاب مدن المحافظة.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر
والآن يتأهب طلاب الصف الثالث الإعدادي وذويهم بالمحافظة، ظهور النتيجة بعدما تم الإعلان عن اعتمادها، ويسود عليهم منذ الأسبوع الماضي حالة من التوتر لمعرفة النتائج خاصة بعد ما تم ظهورها في عدة محافظات مجاورة.
فتعد الشهادة الإعدادية أهم مرحل من لمراحل لتعليمي التي يمر بها الطالب، فهي تتطلب مجموع عالي ومناسب ليتم التحديد من خلاله إلي أين سينتمي الطالب سواء إلي الثانوي العام أم الثانوي المهني، ثم يترتب عليها بعد ذلك الدخول إلى الجامعة المناسبة .
رابط نتيجة الشهادة الإعدادي محافظة البحر الأحمر
حرص موقعنا ” نجوم مصرية ” على أرفاق رابط البوابة الإلكترونية لمديرية التربية، لبدء الاستعلام عن النتائج برقم الجلوس أو الاسم، كما يدعوا موقعنا لمن يجد صعوبة باستخراج النتائج بترك تعليق يحمل “رقم الجلوس” أو اسم الهوية لمساعدة الطالب لاستخراج نتيجته وإرفاقها بالمقال مع تمنياتنا بالنجاح والتوفيق.
التعليقات
فاطمة محمد كجر 5655
انا دعاء خميس محمد من محافظة البحر الاحمر وعايزه اعرف شهادة الصف الثالث الاعدادى
485948جيزه البدرشين
المدرسة احمد جبراة
محمد مطاوع رقم الجلوس/314327
محافظة القاهرة
عايز ه اعرف نتيجة العداديةرقم جلوس 389996
القاهرة كريم عادل توفيق361486
محافظه القاهر ظهرات
هويدا محمود عبده
رقم جلوس 412370
نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الفيوم هتظهر امتى
مصطفى عادل احمد رقم الجلوس2400
انا عايزة نتيجة الصف التاني الاعدادي بتاعتي الترم التاني 2018 رقم جلوسي 33 بليز الوقتي
من فضلك اي محافظة تنتمي؟
انتى من فين
٤٤٤٦٠
مصطفى عبده مصطفى محمد
رقم الجلوس 6868…الازهر
سيتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2018 لك فور ظهورها بالنجاااح والتوفيق
مصطفى عبده مصطفى محمد
رقم الجلوس 6868
الازهر
سيتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2018 لك فور ظهورها بالنجاااح
3458
بالتوفيق اولا: سيتم ارفاق النتيجة بالمقال فور ظهورها احفظ المقال ثم عد مرة اخري
قنا 2205
سيتم استخراج النتيجة لك فور ظهورها
رلاةرةوورو
نرجوا ترك تعليق واضح يحمل رقم الجلوس او اسم الهويه لاستخراج النتيجة لك
شهاده الصف الثالث الاعدايه
بالتوفيق نرجوا ترك تعليق يحمل اسم او رقم الجلوس للاستعلام لك عن النتيجة