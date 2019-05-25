روابط نتيجة ثالثة اعدادي محافظة القاهرة 2019 للترم الثاني، بعد اعتمادها ونشر بيان الناجح في نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، حيث يترقب الطلاب استعلام درجات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي الموقع الرسمي لنتائج طلاب القاهرة ، المعتمد لدى مديرية التربية والتعليم، بجانب البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، أو وفق مسماها بوابة القاهرة التعليمية.

محافظ القاهرة سيعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني خلال الأيام المقبلة، وستنشر مديرية التربية والتعليم بالقاهرة التفاصيل حول فاعلية اعتماد نتيجة ثالثة اعدادي محافظة القاهرة ، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عطية، ونشر نسب النجاح في نتائج الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، والنتائج الآن من موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي .

نتيجة ثالثة اعدادي محافظة القاهرة الصف الثالث الإعدادي

استعلام نتائج الطلاب في محافظة القاهرة يكون من خلال روابط بوابة نتائج التعليم الأساسي، بجانب بعض المواقع الإلكترونية التي قد تحصل على حقوق إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، ويمنح لواحدة من الشرطات صاحبة حقوق إعلان النتائج مدة زمنية عقب اعتاد النتيجة من المحافظ، قبل تفعيل ألية الاستعلام برقم الجلوس.

يجدر الإشارة لكون نتيجة الفصل الدراسي الأول من العام الماضي 2017-2018، بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 بالقاهرة 69%، ووجه محافظ القاهرة التهنئة لأبناؤه الطلاب الناجين في الفصل الدراسي الأول متمنيا التوفيق لجميع الطلاب مع بداة الفصل الثاني من شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وعلى الفور أتاح موقع نتائج الطلاب بوابة التعليم الاساسي نتيجة ثالثة اعدادي 2019 للاستعلام على رقم 09000100 حتى انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للاستعلام عن نتيجة الإعدادية محافظة القاهرة، والذي تتحصل علية واحدة من شركات الاتصالات .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نقدم لكم طلاب وطالبت الصف الثالث الاعدادي خدمة توفير النتيجة بعد ترك رقم الجلوس واسم الطالب أو الطالبة بالتعليقات، وحال تفعيل الرابط سنوافيكن بالدرجات لكل مستحلف في نتيجة ثالثة اعدادي محافظة القاهرة 2018 .

تحديث: أفادت مصادر من تعليم القاهرة عن كون إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي ستتكون عقب انتهاء أعمال المراجعة والرصد في 34 كنترول موزع على جميع إدارات التعليم بالقاهرة، وبعدها سيعلن عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول بمحافظة القاهرة

تحديث 25 مايو ننتظر صدور تصريح عن تعليم القاهرة لتحديد موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بعد التصريحات السابقة التي كانت تشير لمنتصف الأسبوع الحالي.

← إقرأ أيضاً: