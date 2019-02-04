الآن نتيجة ثالثة إعدادي 2019 سوهاج برقم الجلوس ” التيرم الأول ” روابط الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم قنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 قنا سوهاج ” 3 إعددادي 2019 برقم الجلوس” على وشك الظهور خلال الأيام القادمة ضمن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والتي قد تظهر خلال نهاية الأسبوع وفقا تصريحات السيد وزير التربية والتعليم ” طارق شوقي”، حيث بعض الطلبة والطالبات يقعون في حالة من التوتر داخل البيوت المصرية وذلك مباشرة فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الماضي 24 يناير، ظهور نتيجة 3 إعدادي 2019 محافظة قنا وسوهاج قد يكون ضمن نتائج الشهادة الإعدادية 2019 التي تظهر خلال منتصف الأسبوع المقبل.
نتيجة 3 إعدادي قنا 2019 برقم الجلوس
نساعد جميع الطلبة والطالبات الباحثين عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة قنا في الحصول على درجات الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول وإدخال الفرح في قلوب أولياء الأمور بحصول أبنائهم على أعلى الدرجات في جميع المواد الدراسية الممتحنة ” الرياضيات اللغة العربية الإنجليزية والعلوم والر ياضيات والتربية الفنية والحاسب الآلي “.
نتيجة ثالثة إعدادي 2019 قنا كل المراكز ” ابو تشت – فرشوط – نجع حمادى – الوقف – دشنا – قفط – قوص – نقادة …”
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 سوهاج
بدأ العد التنازلي لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة سوهاج فور انتهاء أعمال التصحيح التي ما زالت مستمرة في جميع لجان الكنترول الموزعة بمختلف مراكز محافظة سوهاج ومباشرة سيتم اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019 سوهاج ورفعها عبر رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج وتمكين كل من الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على الدرجات، وسوف تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الأول جميع المحافظات.
قريبا سوف نرفق نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 قنا وسوهاج برابط الحصول عليها قريبا.
الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 الترم الأول اليوم السابع:
– الاطلاع على النتيجة “قطاع الجنوب”.. اضغط هنا
– الاطلاع على النتيجة “قطاع شمال”.. اضغط هنا
ما زالت الروابط لا تعمل لكثرة عدد الطلاب الوافدين للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج 2019 بالتوفيق لجميع الطلاب وحظ أوفر لبقية الطلاب الراسبين.
التعليقات
خلود ناصر السيد رقم الجلوس 39910
احمد محمود مدكور
31952ليلي محمود محمدمحمد
4472 داليا فتحي خليفة محافظة قنا
4472 داليا فتحي خليفة قنا
٣١٢٠٥ مدرسة عبداللة
45488
سوهاج عبدالله رشاد
محمد احمد مصطفى
محافظة سوهاج
رقم الجلوس 42081
رضي محمد علي 21743
متى تظهر نتجاته لامتحانات ثلاثة اعدادى رقم الجلوس 72404
١٨٢٤٦
محمد
سوهاج
محمد السيد ابوضيف محمدين
محافظةسوهاج
رقم الجلوس٣٠٨٩
3089 محمد السيد أبوضيف محمدين محافظة سوهاج
٢٣٩٢٩ عمر قنا
٢٣٩٠٤ بلال قنا
13184 ده رقم الجلوس بتعي
نجوى راضى شعبان صالح رقم الجلوس 56572
رقم الجلوس 7714 مديريه الاقصر
278244
278243
رقم الجلوس ٨٠٧٩٣ محافظه سوهاج متى سوف تظهر
خلال الأسبوع القادم