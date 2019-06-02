ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفيوم 2019 عبر سطور المقال فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ اللواء عصام سعد، والمتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات اليوم ولكن لم يتم تحديد موعد رسمي لرفعها إلكترونيا عبر بوابة الإلكترونية نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالفيوم أو مركز المعلومات والإحصاء، وعلى الرغم من انتهاء جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الصف الثالث الإعدادي إلا أن هناك تأخير في اعتماد نتيجة ثالثة إعدادي بالفيوم 2019 لجميع المراكز، وبعد قليل سوف تكشف رابط إعلان نتيجة ثالثة إعدادي الفيوم 2019 لكل المراكز
نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2019
ننشر الرابط الرسمي للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 الفيوم في حال ظهورها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم وفي حال تغيير الموعد لتاريخ أخر سوف نوافي جميع الطلبة والطالبات بكل جديد وكل مل على الطلاب سواء تسجيل بياناتهم عبر التعليقات من رقم الجلوس والاسم لتكون أول الحاصلين على النتيجة.
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالفيوم 2019
سوف نوفر رابط مديرية التربية والتعليم بالفيوم حال ظهور نتيجة ثالثة إعدادي 2019 الفيوم الفصل الدراسي الثاني، وفي حال وجود رابط أخر سيتم توفيره عبر سطور المقال ولن يطول الأمر كطثير حيث خلال الساعات القادمة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالفيوم وداعي لقلق الطلاب وأولياء الأمور لأن تأخير ظهور نتيجة إعدادية الفيوم 2019 الترم الثاني يكون في صالح الطلاب ومراعة الدقة في رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه ومع تمنياتي بالتوفيق لجميع الطلاب.
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- نتيجة ثالثة إعدادي 2019 الفيوم الترم الثاني برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم البوابة الإلكترونية موقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
ايمتا هتظهر
عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم..رقم الجلوس 49900
رقم الجلوس 37211
محافظه الفيوم
رقم الجلوس 37211
محافظه الفيوم
رقم.الجلوس53870محافظه.الفيوم.الاسم.احمدعلي.عبدالله.احمد
رقم.الجلوس53870محافظه.الفيوم
رقم.الجلوس53870محافظه.الفيوم
احمد علي عبدالله 53870رقم الجلوس
احمد يوسف دانيال خليل رقم الجلوس ٢٣٧٤٤
أسماءسامى.عبدالحميد ٣٣٤٠٤
ولاءخالدعبدالمنعم 25294
دايما متأخرين محافظة في ذيل القايمة
علاء خالد عوض محمود ٢٣٦٩٠
هاجر إبراهيم أحمد عبد الفتاح
٥١٥١٩
ابراهيم رمضان صايم ابوالعلا 53028
ولا لينك فتح
ده رقم الجلوس ياريت الدرجة باسرع وقت 12290
علي جلال علي عبدالفتاح
13467