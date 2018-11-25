تعرف على نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 بالرقم القومي عبر موقع مديرية التربية والتعليم

عدد كبير من أولياء الأمور يبحثون عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 والتي سوف تظهر خلال أيام قليلة، حيث صرح محمد عطية مدير وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بأن تنسيق رياض الأطفال 2018 يراجع حاليا وبالفعل تم رصد النتيجة ولكن يجب مراجعتها قبل رفعها على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع محافظات مصر، وسوف يتم إعلان النتيجة خلال هذا الأسبوع ومن هنا يرصد لكم موقع نجوم مصرية أحدث التطورات الخاصة بـ نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018.
خطوات معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018
بالفعل ظهرت نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 المرحلة الأولى وذلك عبر الموقع الإلكتروني لـ وزارة التربية والتعليم المصرية، الجدير بالذكر أن الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى تم أخذ الأطفال من سن 5 سنوات فـ أكبر، أما عن المرحلة الثانية من التنسيق سوف يتم الإعلان عنها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك كل عام وأنتم بخير، ومن موقعنا هذا سوف نوافيكم بأحدث الأخبار عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال لعام 2018.
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تعرف على الرابط الإلكتروني لـ نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018
يمكن لـ أولياء أمور الطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، ويمكنك الدخول من هذا الرابط لمعرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018 والخاص بمحافظة القاهرة لجميع الإدارات التعليمية، وبالنسبة لمحافظة الجيزة يمكنكم الدخول من هذا الرابط وهناك رابط أخر يمكنك الدخول من هنا، ويمكنكم معرفة نتيجة محافظة الإسكندرية عبر هذا الرابط.
التنسيق الرابع لـ نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2018
وسوف نورد لكم كل ما هو جديد يخص تنسيق رياض الأطفال لعام 2018، نرجو منكم متابعتنا، وللاستفسار عن أي معلومة يخص رياض الأطفال يمكنكم ترك تعليق أخر المقال وسوف نرد عليكم لأفادتكم.
التعليقات
امتى هينزل التنسيق الخامس
ابني عندة خمس سنوات وست شهور ولسة متقابلش ارجو الافادة
حضرتك في محافطة أية ولابد من السؤال في المدرسة اللي حضرتك قدمت فيها
بنتي اسمها ملك حسن علي محمد محمد الطحاوي عمرها اول أكتوبر خمس سنين وشهر و٢٦ يوم ولم يتم قبولها في المرحله الاولي هل تتقبل في المرحله التانيه الرقم القومي هو 31308050107607
حضرتك تنسيق المرحلة الرابعة نزل في الصورة الموجودة في المقال والسن يبدء من 5 سنين و6 شهور رجاء مراجعة المدرسة اللي حضرتك قدمتي فيها
برجاء الافاده كان فى تقديم او تسجيل رغبات للمرحلة الثانية من جديد ولا التنسيق على اول تقديم ؟ بنتى هتكون عندها 5 سنوات وشهرين اول اكتوبر وخايفه تفوتها السنة
بنتي تابعه لادارة مصر القديمه التعليميه
وعمرها 5.سنوات وشهرين 11 يوم نور فاروق احمد علي حسن البططي
امتي ميعاد باقي التنسيق
نزل يافندم التنسيق الرابع
يجماعة بجد احنا قلقلين علي اولادنا مش عارفين نعمل اية ومفيش حد بيقدر ولا يفهمنا لية التاخير كل دة ابني 5 سنين ويوم رقمو 31309300101118
يافندم بياخدوا السن الأكبر 5 سنين و 11 شهر فيما أقل
مش عارف اتواصل ومفيش نتيجه ظهر ت بعد اذنك ا حد يفيدنا
حضرتك أسأل في المدرسة اللي قدمت فيها
حضرتك الموقع لا يعمل من ناحية تنسيق رياض الاطفال .. ومدرسة المر التجريبية عندهم جمود وكسل غير عادى ههات الوقة مطبوعة من النت ونبداء نتكلم غير كده مفيش كلام مع العلم ابنى 5 سنوات وشهران
لو سمحت هي نتيجة المرحلة الثانية ظهرت اصلا .. لاني بحاول اشوف النتيجة الموقع لا يفتح اصلا
ظهرت يا فندم منذ فترة طويلة الرجاء الذهاب إلى الادارة التعليمية الخاصة بالتقديم لمعرفة النتيجة وبالتوفيق
هو اصلا رابط المرحلة التانيه منزلش ازاي النتيجة هتظهر
نتيجة تنسيق المرحلة الرابعة نزل يافندم
ابتي عنده ٥ سنين وشهر اول اكتوبر ممكن يقبل
انا بنتى 5سنوات وثلاث شهور ولم يتم قبولها فى المرحلة الاولى
ورجعت الى الاداراة التابعة لها لمعرفة المرحلة الثانية او اسمها اتقبل فى المرحلة الاولى او لا وللاسف مفيش رد مفهوم
انا بنتى 5سنوات وثلاث شهور ولم يتم قبولها فى المرحلة الاولى
ورجعت الى الاداراة التابعة لها لمعرفة المرحلة الثانية او اسمها اتقبل فى المرحلة الاولى او لا وللاسف مفيش رد مفهوم
ابنى لم يتقبل في المرحلة الأولى للتنسيق لازم اقدم تانى . شكرا
أنا بنتي أربع سنوات ونص ممكن تقبل
المفروض يا فندم انهم بيقبلوا من أول خمس سنين فأكبر ولمزيد من التأكد عليك بالذهاب للمدرسة اللي متقدم فيها ومعرفة النتيجة
عايزه اعرف المرحله التانيه ابني فيها ولا ايه وجميع المراحل هتخلص امتي من الحيزه واسمه ياسين محمد احمد
حضرتك تدخل علي اللينك الموجود بالمقال هيوصلك للاستعلام علي قبول ابنك او عدم قبولة عن طريق ادخال الرقم القومي الخاص بالطفل
عايزه اعرف المرحله التانيه ابني فيها ولا ايه وجميع المراحل هتخلص امتي
انا ابنى خمس سنوات وثمانيه شهور ويومين وقدمتله تجريبى مميز ولم يقبل مرحله اولى هل فى تعديل للرغبات ولا ممكن القبول فى المميز مع العلم انا لم اكتب غير رغبه واحدة فقط
بنتى عندها خمس سنوات وثلاث شهور وتسعة ايام وقدمتلها تجريبي مميز ولم تقبل فى المرحلة الاولى هل فى تعديل للرغبات حيث ان اخوها فى مدرسة تقبل من سن خمس سنوات وشهر هل ينفع اقدم لها مع اخوها
عايز اعرف ابنى اتقبل فى المرحلة التانية تجريبى ولا لا
عايزه اعرف ابني قبل في مدرسة إيه
مالك محمد صابر عبد الحميد حسن
رقم الطلب 144075
ممكن اعرف نتيجه ابنى مش اوصل لأى حاجه
ممكن اعرف نتيجه ابنى مش اوصل لأى حاجه
معاذ محمد عبد العال
خمس سنوات وخمس شهور
ابني عمرهىشهر أكتوبر 5سنوات وخمس شهور وسبعة وعشرون يوما هل هو مرحلة ثانية وهل ظهرت نتيجة المرحلة الثانية
اكيد يافندم هيتقبل طالما تم 5 سنوات حضرتك انتظري نتيجة المرحلة الثانية وبالتوفيق ان شاء الله
وممكن تتأكدي من المدرسة اللي حضرتك قدمت فيها بالزيارة للمدرسة ممكن يكون اتقبل في المرحلة الاولى
من المفترض حضرتك تذهب الي المدرسة وتشوف ابنك اتقبل ولا لاء عشان تتأكد خصوصا ان سنة كبير ولازم يتقبل
رقم ملف ابني 108050 تنسيق مرحله تانيه رياض اطفال
نتيجة القبول في المرحلة الثانية لم تظهر بعد أستاذ محمد حمدي
مساء الخير حضرتك هوة احنا لازم معدل رغبات التقديم في المرحلة التانية في التنسيق
انت قدمت ازي في المرحله التانيه ممكن تبعتلي اللينك
يافندم مفيش تقديم في المرحلة الثانية بل ظهور نتيجة تنسيق الاطفال في المرحلة الثانية