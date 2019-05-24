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“تابع”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس -نتيجة تالتة إعدادي نصف العام

كتب رانيا خليفه آخر تحديث
“تابع”نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة بورسعيد برقم الجلوس -نتيجة تالتة إعدادي نصف العام
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018

نحن على صدد انتهاء طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحاناتهم ثم يتم مراجعة الأوراق ورصد الدرجات المستحقة لكل طالب ويليها إعلان عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 الترم الثاني، الخاصة بمحافظة بورسعيد منتصف العام،  وتتطلع الآن  أوليا الأمور لاعتمادها ببورسعيد، حيث يرغب كل طالب بمعرفة نتيجته والدرجات الحاصل عليها بعدما بذل جهداً متواصل خلال الاشهر الماضية، ليحصل على الدرجات الراغب بها لتحقيق ما يتمناه بمراحل التعليم القادمة، حيث أن يعلم الجميع أن الشهادة الإعدادية هي ما تحتم على الطلاب وذويهم انتقاله إلى  الثانوية العامة أم الثانوية المهنية، وعقب ما يتم الإعلان بشكل رسمياً عن اعتماد النتائج، وبدء توجه الطلاب للدخول على بوابة محافظة التربية والتعليم ببورسعيد للاستعلام.  

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة بورسعيد

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ومن الجدير ذكره أن عقب ما يتم تحويل أوراق الامتحانات إلى  القائمين على تصحيحها يسارعون الوقت لإتمام رصد الدرجات، وتحويلها إلى أن تعتمد، ثم وترفع بموقع التربية والتعليم ، ليبدآ الطلاب في استخراج نتاجهم، لذلك يقوم موقعنا “نجوم مصرية” برصد نتائج الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات فور ظهورها، ويتيح لكافة الطلاب خدمة ترك تعليق حاملاً الاسم أو رقم الجلوس التابع للطلاب لاستخراج النتائج.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الاول محافظة بورسعيد
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 بورسعيد

الدرجات الخاصة بالفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لعام2018

اللغة الإنجليزية 30 درجة
اللغة العربية 40 درجة
الرياضيات 30 درجة
العلوم 20 درجة
الدراسات الإجتماعية 20 درجة
اللغة الأجنبية الثانية 30 درجة

وبذلك يكون مجموع درجات الترم الأول للشهادة الاعداية عام 2018 من 140 درجة، وهناك عدد من المواد احتسابها ضمن الدرجات وهي كالتالي:-التربية الدينية – الحاسب الآلي – مادة الرسم.

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عن الكاتب

رانيا خليفه

خريجة حقوق واعمل محررة بالمواقع الإلكترونية وأفضل تغطية الأخبار الفنية