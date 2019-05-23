نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني “آخر العام”، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الفترة القادمة.

هذا وستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، بحيث يمكن لطلاب الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني “آخر العام” برقم الجلوس فقط، وذلك فور الانتهاء من إعداد النتيجة واعتمادها من قبل السيد محافظ القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية، بحيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

نتيجة الاعدادي 2019

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” في محافظة القليوبية من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

نتيجة الاعدادي عبر بوابة فيتو

نتيجة الاعدادية نصف العام

وجاءت الإدارات التي تضمها محافظة القليوبية كالتالي ” إدارة شبين القناطر وإدارة طرخ وإدارة كفر شكر وإدارة بنها وإدارة الخصوص “.

يمكنكم كذلك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القليوبية من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب، وسنقوم بالرد بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.

لا تزال أعمال التصحيح مستمرة حتى الآن، ولكنها أوشكت على الانتهاء، وبالتالي فإن النتيجة من المتوقع أن تظهر خلال هذا الأسبوع

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