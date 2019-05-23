نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث أوشك طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة القليوبية على الانتهاء من آداء امتحانات الترم الثاني “آخر العام”، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الفترة القادمة.
هذا وستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لكل محافظة، بحيث يمكن لطلاب الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني “آخر العام” برقم الجلوس فقط، وذلك فور الانتهاء من إعداد النتيجة واعتمادها من قبل السيد محافظ القليوبية.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية، بحيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.
نتيجة الاعدادي 2019
يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” في محافظة القليوبية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة القليوبية.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب.
- قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.
نتيجة الاعدادي عبر بوابة فيتو
نتيجة الاعدادية نصف العام
- وجاءت الإدارات التي تضمها محافظة القليوبية كالتالي ” إدارة شبين القناطر وإدارة طرخ وإدارة كفر شكر وإدارة بنها وإدارة الخصوص “.
- يمكنكم كذلك الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019 محافظة القليوبية من خلال ترك تعليق برقم جلوس الطالب، وسنقوم بالرد بتفاصيل النتيجة فور ظهورها مباشرة.
- لا تزال أعمال التصحيح مستمرة حتى الآن، ولكنها أوشكت على الانتهاء، وبالتالي فإن النتيجة من المتوقع أن تظهر خلال هذا الأسبوع
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- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 "الصف الثالث الاعدادي" محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة فيتو
التعليقات
رقم الجلوس 10768
محمود أحمد حسن
رقم الجلوس 33241
الاسم /محمود أحمد حسن محمد
المدرسه /طلعت حرب ت ا
محافظة القليوبية
رقم الجلوس / 33241
مريم ماهر سعد سيد أحمد حفور60355
الاسم/شهد فوزي عبد العظيم بهنسي
رقم الجلوس/62151
اسم المدرسة /طحا نوب الإعدادية المشتركه
سميرة احمد جاد الكريم حماد
رقم جلوس 91958
قليوبيه
أسماء علي سيد القليوبية 27
منة الله صلاح يؤسف
41723
نورهان حسن هاشم
رقم الجلوس 63873
نورهان حسن هاشم 63873
رقم الجلوس 47481 القليوبيه
الاسم رامز رافت نسيم عواض
المدرسة مجمع ابي بكر الصديق
محافظه القليوبيه
رقم الجلوس 47481
ابو بكر ابراهبم محمد 74484
98.5
رقم الجلوس ٦٣٣١٠ المنوفيه مدرسه النور
سماح ياسرفرج يونس
١١٧٤٦٧
رقم الجلوس 25033 محمد رائد محمد عبدالعال محمد عقل مدرسه زاويه النجار الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 80587
عادل شريف عادل مرسى
مدرسة احمد شوقي شبرا الخيمة بهتيم
رقم الجلوس 49158
عبد الله حماده خلف محمد
78351
الاء سيد فاروق
28435
محافظه القليوبيه مركز قليوب
اسم المدرسه ابراهيم عبد الرازق الحكيم
ابرام مكرم جرجس جريس
رقم الجلوس.. 78160
مدرسه عمر مكرم الإعدادي بنين
محمد محمود 9649
رقم الجلوس
70922
مصطفى عمرو متولى متولى
محمد عماد صبرى جلوس ٢٩٦٠٦
كريم عبد العزيز السعيد بكفر شكر البر الشرقي
فاطمة شعبان ابراهبم رقم ااجاوس 11849
محمود مجدي شهادة الاعدادية محافظة القليوبية رقم الجلوس 45940
مدرسة الشهيد عبد الرحمان شكري عبد الرحمان
خالدحسام الدين مجدي حلمي عبد السلام، رقم الجلوس 78275
خالدحسام الدين مجدي حلمي عبد السلام.، رقم الجلوس78275
المجموع 32.5
يوسف جلال عفيفي محمد حلوه مجمع ابو بكر الصديق قطاع جمال عبد الناصر رقم الجلوس ٤٨١٢٨
مريم سيد عبد اللطيف محمد رقم الجلوس 48046
سيد عبد الله علي سيد اسيوط بني حسين ٢٤٤٢٥
شرين عبدالوهاب هحهد عبد الفتاح
محافظة القليوبية مركز شبين القناطر
63493
مبروووك نجحتي بمجموع ١٣٤،٥
المجموع 134.5 مبروك على النجاح شرين عبدالوهاب محمد عبد الفتاح
شرين عبد الوهاب محمد عبد الفتاح
محافظة القليوبية مركز شبين القناطر
63493
الشهيد خالد علام الاعدادية بنين
ممكن تيجبولنا النتيجه برقم الجلوس41807
الف مبروك
ادهم محمد محمد عبد العظيم حجازي
القليوبية شبين القناطر
الاعدادية بنين
مدرسه الشهيد محمد صلاح الصواف
رقم الجلوس 57066
محمد اشرف عبد العليم
محافظة القليوبية
مدرسة عرب الشعارة الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس 65550 الصف الثالث الاعدادى
هناء محيي حسن رقم جلوس 18239
رحمه احمد جمعة
محافظة القليوبية
مدرسة عمر مكرم
رقم الجلوس٧٧٨٧٦ الثالث الاعدادى
ملك محمد ابراهيم جوده
24377
كريم احمد 48586
نتيجة منة اللة جابر السيد احمد صبرة
٥٨٣٠٦ رقم الجلوس ندي رضا الحسيني عبد الظاهر
ندي رضا الحسينى عبدالظاهر
رقم الجلوس: 58306
اسم المدرسة: كفر الشوبك ع م
المجموع 105
دعاء صبرى احمد رقم الجلوس52094
دعاء صبرى احمد محمد
رقم الجلوس: 52094
اسم المدرسة: هدى شعراوى ع بنات
المجموع 89.5 .
يارب
رقم الجلوس33366
دعاء صبرى احمد 52094
دعاء صبرى احمد محمد
رقم الجلوس: 52094
اسم المدرسة: هدى شعراوى ع بنات
المجموع 89.5
شيماء أشرف عزمي خضير رقم الجلوس 20471
مدرسة قرقشنده الاعداديه المشتركه
محافظة القليوبية
١٢٣٤٨
ندى رزق حسنى رقم الجلوس ٤٥٠٨١
ندى رزق حسنى عبدالعزيز عطا
رقم الجلوس: 45081
اسم المدرسة: السلام ع بنات
المجموع 69
رقم الجلوس 33241
عمار فوزى محمود محمد
مدرسةالشهيد محمد صبري عرفه الاعداديه المشتركه بالقلج القلة الخانكه قليوبيه ٧٢٦١٨
عمار فوزى محمود محمد
رقم الجلوس: 72618
اسم المدرسة: ش/محمد صبرى عبدالحميد عرفة ع م
المجموع 98
محمد احمد محمد اسماعيل
72660
مدرسة الشهيد محمد صبرى عرفة
محمد احمد محمد اسماعيل
رقم الجلوس: 72660
اسم المدرسة: ش/محمد صبرى عبدالحميد عرفة ع م
المجموع 115.5
محمد حاتم ابو الحمد
74717
محمد حاتم محمد ابو الحمد محمد
رقم الجلوس: 74717
اسم المدرسة: البولاقى ع بنون
الدرجات
المجموع 28.
رقم جلوس 38194
محسن جمال صلاح ابراهيم البيه
رقم الجلوس: 38194
اسم المدرسة: ش/محمد مجدى السيد ع بنين (1)
المجموع 42.5
رقم الجلوس 67281
ابراهيم ياسر سعيد عبدالحميد
رقم الجلوس: 67281
اسم المدرسة: مصر الحديثة ع بنين
المجموع 63.5
2312
منه الله محمود ابراهيم محمد عبدالحافظ
رقم الجلوس: 2312
اسم المدرسة: سعد زغلول ع بنات
المجموع 84.5