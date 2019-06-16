نتيجة امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي الجزائر دورة 2019 الصف الخامس

لقد أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موعد إعلان نتيجة امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، غدا لجميع الطلبة والطلابات الصف الخامس الابتدائي، بعد الانتهاء من كافة أعمال كنترول الصف الخامس من تعليم كافة المواد التي تم امتحان الطلاب بها، وأجراء عمليات التجميع والرصد والرفع لجميع المواد، ووضع نسب النجاح لكل مادة دراسية بداخل كل ولاية تعلمية، وتسعى وزارة التربية الوطنية بدولة الجزائر العربية تخفيف من عناء انتظار أعلان النتيجة، وتحاول استباق الزمن في سرعة الانتهاء من أجراءات إعداد النتيجة حتى تكون جاهزة الإعلان لجميع الطلاب من خلال رقم التسجيل الخاص بكل طالب في الصف الخامس الابتدائي للعام الدارسي الحالي 2019.

ومن الإجراءات التي أعدتها وزارة التربية الوطنية بالجزائر 2019 هذا العام، تجهيز الموقع الرسمي للإعلان النتيجة على شبكة الأنترنت، موقع الديوان الوطني، وسوف تكون النتيجة أيضا متوافرة عبر المؤسسات الوطنية، ويمكن الاستعلام بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني المعد لإعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي الجزائر 2019.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الجزائر 2019

من خلال المتبعة الجيدة لتصريحات المسؤولين عن إعداد وتجهيز نتيجة الصف الخامس الابتدائي بدولة الجزائر، ومعرفة الموعد الصحيح لإعلان النتيجة، المقرر إعلانها غدا الأحد لجميع الطلاب، أليكم خطوات التعرف على النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.

البحث عن موقع السانكيام الخاص بعرض نتيجة الصف الخامس الابتدائي حسب تصريحات وزير التربية الوطنية. كتابة الرقم المخصص لكل طالب. الضغط على عرض أو أظهار النتيجة. معرفة النتيجة بكافة درجاتها.

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