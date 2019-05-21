نتيجة امتحانات نهاية العام 2019 لجميع المراحل بجميع المحافظات ابتدائي إعدادي ثانوي وتعليم مهني

نتيجة امتحانات نهاية العام 2019 أوشكت امتحانات نهاية العام على الانتهاء بجميع المراحل الدراسية، وانتهت بالفعل بالعديد من المحافظات، وسنتابع معكم نتائج امتحانات نهاية العام 2019 لجميع المراحل الدراسية بجميع المحافظات، فقد وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه بالاستعداد المبكر من قبل جميع المدريات التعليمية بجميع المحافظات لامتحانات نهاية العام 2019، نهاية الفصل الدراسي الثاني، هذا وقد أصدر الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، أصدر تعليمات لجميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وقد أكد على الالتزام بالكتاب الدوري رقم ( 18 ) لسنة 2019، وأكد على ضرورة تنفيذ ما ورد فيه من تعليمات خاصة بأعمال الامتحانات.

كما أكد الدكتور رضا حجازي علي ضرورة الالتزام بمواصفات ورقة الامتحان، بحيث تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء التي تم تدريسها بالفعل خلال الفصل الدراسي الأول، وأكد على الابتعاد تمامًا عن الأسئلة والموضوعات ذات الصبغة السياسية أو القضايا الحزبية والخلافية، وكما أكد على إعلانها مبكرًا في المدارس بأماكن واضحة للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة امتحانات نهاية العام 2019 جميع المراحل

روابط نتائج الامتحانات تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

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ومن الجدير بالذكر أن نظام البوكليت عبارة عن خلاصة تجارب السنوات السابقة حول محاولات حماية امتحانات الطلاب، وكان الطلب عليها اكثر إلحاحا بسبب دخول الجوال للجان الامتحان وارتفاع الغش بين الطلاب، مما استدعى ابتكار طرق جديدة وحلول بديلة لضمان حق الطالب المجتهد.

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