نتائج مفاضلة الماجستير 2018 “الدراسات العليا والتأهيل” جامعة دمشق ” موقع القبول الجامعي وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والقبول الجامعي سوريا عن اقتراب موعد ظهور نتيجة مفاضلة الماجستير سوريا 2018 العامة والموازي لفرع العلمي والأدبي والمهني وذوي الشهداء، والتي من المفترض ظهورها خلال الأيام القليلة القادمة وذلك لاقتراب انتهاء عمليات فرز رغبات الطلاب وتحديد القبول الجامعي بمختلف جامعات سوريا للعام الدراسي 2018-2019، وذلك بعدما وضعت وزارة التعليم العالي في سوريا بعض الشروط التي يجب على طلاب الناجحين في نتائج البكالوريا 2018 الدورة الأولي والثانية اتباعها حتى يتم التسجيل بنجاح لجميع الكليات والجامعات المتاحة في سوريا وذلك لاستكمال المشوار التعليمي الواضح في التعليم الجامعي على الرغم من الظروف السياسية الغير مستقرة والتي لا تمنع الطلاب من التقدم بالعلم لأنه نهضة البلاد بشعوبها المثقفين.

وهناك العديد من إعلانات المفاضلة السورية 2018 التي حددتها وزارة التربية والتعليم العالي عبر موقع القبول الجامعي والتي سيتم سرده عبر سطور المقال ومنها:

نتائج المفاضلة العامة 2018 للفرع العلمي.

نتائج المفاضلة سوريا 2018 الموازي علمي.

نتائج المفاضلة العامة للفرع المهني 2018 والمهني الموازي.

نتائج مفاضلة ذوي الشهداء 2018 للفرع العلمي والأدبي.

نتائج مفاضلة ذوي الشهداء للفرع المهني 2018.

نتائج مفاضلة العرب والأجانب 2018.

نتائج مفاضلة السوري الغير مقيم 2018.

نتائج المفاضلة للمعوقين 2018.

مفاضلة منح الجامعات الخاصة 2018.

نتائج المفاضلة العامة 2018 الفرع العلمي

وضعت وزارة التعليم العالي والقبول الجامعي إعلان عن شروط والحد الأدنى لكليات المفاضلة في سوريا 2018 للفرع العلمي لبعض الكليات والتي من الممكن التعرف عليها من خلال الجدول التالي.

موقع القبول الجامعي وزارة التربية السورية للتعليم العالي.

غدا سوف يتعرف طلاب البكالوريا على نتيجة قبول المفاضلة في سوريا ٢٠١٨ .

تعرض الآن نتائج القبول المفاضلة الموزاي 2018 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب اسجل رقمك ومحافظتك الآن.

النتائج الاسمية مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي وماجستيرات التخصص وماجستير الدراسات العليا

من خلال الموقع الرسمي يمكنك الاستعلام عن نتائج مفاضلة الاسمية جامعة دمشق 2018 لماجستير التأهيل والدراسات العليا.