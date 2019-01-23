نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

اقترب موعد إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية برقم الجلوس، حيث بدأت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعمال تجهيز امتحانات الصف السادس الابتدائي في جميع المدارس الخاصة بالمحافظة، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع القادم بالمحافظة.

نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية

حيث يتابع معكم موقع نجوم مصرية نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة القليوبية، من أجل إعلانها لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي فور اعتمادها من جانب المحافظ، وتجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع ألا يتم إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 عبر مواقع مديرية التربية والتعليم لجميع المحافظات ليتم الاكتفاء بإعلانها في المدارس فقط.

رابط نتيجة ابتدائية القليوبية 2019

حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة ابتدائية القليوبية 2019، عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في حال رفعها على الموقع الإلكتروني، من خلال هذه الخطوات :

أن يقوم الطالب بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

الدخول إلى قسم نتائج الطلاب

إدخال رقم الجلوس

الضغط على زر عرض النتيجة

استعلم عن نتيجة المرحلة الابتدائية بالقليوبية

أوشكت طلاب المرحلة الابتدائية 2019 بالقليوبية على الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول ومن المتوقع أن يتم البدء في إعلان النتائج مطلع الأسبوع.

انتهي طلاب المرحلة الابتدائية من امتحانات الترم الأول نهاية الأسبوع الماضي.

أوشكت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على الانتهاء من تصحيح نتائج الابتدائية الترم الأول.

من المقرر أن تنهي مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تصحيح نتائج المرحلة الابتدائية 2019 خلال الأسبوع القادم.

نترقب اعتماد نتائج ابتدائية القليوبية خلال ساعات

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