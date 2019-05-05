برقم الجلوس والاسم اعرف نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام لجميع الصفوف من ثانية لسته

يترقب طلاب صفوف المرحلة الابتدائية موعد إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام بعد أن يتم الانتهاء من امتحانات الترم الثاني لسته ابتدائي في أغلبية المحافظات يوم 9 مايو ، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الابتدائية 2019 الإسكندرية الترم الثاني ستبدأ يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو الجاري وأول أيام شهر رمضان المبارك، وسنتابع معكم في هذا التقرير أخبار ظهور نتائج ابتدائية الإسكندرية 2019 الترم الثاني لجميع الصفوف بداية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس، كما سيتم رفع روابط نتائج المرحلة الابتدائية الإسكندرية 2019 إذا تم رفعها من جانب المحافظة.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية
نتابع معكم أخبار نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام ، حيث بدأت امتحانات ابتدائية الإسكندرية 2019 خلال الأسبوع الماضي،حيث انتهي طلاب الصف الثاني والثالث والرابع الابتدائي من أداء امتحانات الترم الثاني وسيتم الانتهاء من امتحانات نتيجة الصف الخامس الابتدائي والصف السادس خلال الأيام القليلة القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن سير العملية الامتحانية لم تشهد أي مشاكل أو شكاوى من جميع طلاب المرحلة الابتدائية 2019 سواء امتحانات نتيجة الصف الثالث الابتدائي ونتائج الصف الرابع الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني.
يمكن لجميع طلاب المرحلة الابتدائية كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر وسيتم الرد عليكم بالنتائج فور رفعها على مواقع الأنترنت.
نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 نهاية العام
كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم قد أعلنت إلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام الماضي لتصبح سنة نقل عادية، وبهذا فأنه يتم تصحيح أوراق نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 ، في نفس المدارس من دون أن يتم انتقال أوراق الامتحانات إلى مدارس أخري كما يتم يحدث في الشهادة الابتدائية.
ولكن رغم خلو نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 من أي سنوات شهادة ولكن لا تزال نتائج الابتدائية تشغل بال الشارع المصري، حيث أنها تعد من أهم مراحل التعليم الأساسي التي يخوضها الطالب، والتي تؤثر بشكل قوي على مشواره التعليمي في جميع المراحل، ولهذا يحرص أولياء الأمور على حصول على أعلى درجات الطلاب.
مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
حيث سيتم عرض رابط نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية ، لجميع الإدارات التعليمية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال رقم الجلوس وإتباع الخطوات التالية :
- الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.
- اختيار نتائج الطلاب.
- تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.
- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- الضغط على زر عرض النتائج.
- لتظهر النتيجة تفصيلا لجميع المواد.
نتائج الابتدائية 2019 جميع الصفوف
- نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2019.
- نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني.
- نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2019.
- نتيجة ستة ابتدائي نهاية العام 2019.
- نتيجة ابتدائية القاهرة 2019.
متابعة موعد ظهور نتيجة ابتدائية الإسكندرية
- أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح الأوراق، ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية 2018، قريبا.
- من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية خلال الأسبوع الحالي.
- تواصل جميع المدارس تصحيح نتائج ابتدائية الإسكندرية في جميع الإدارات التعليمية.
- ما زلنا نتابع معكم معد إعلان النتائج قريبا.
- من المقرر أن يتم توزيع النتائج على جميع المدارس خلال ساعات
- تنبية هام : أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية معرفة النتائج برقم الجلوس والاسم عبر المدرسة الخاصة لكل طالب، وأنه لم يتم عرض النتائج عبر موقع المحافظة هذا العام، وبالتوفيق لجميع الطلاب.
نتيجة ابتدائية الإسكندرية 2019 الترم الأول
- جاري توزيع نتائج ابتدائية الإسكندرية على جميع المدارس.
- انتهي أمس الخميس طلاب المرحلة الابتدائية من امتحانات ابتدائية الإسكندرية للصف الخامس الابتدائي وجاري العمل على تصحيح أوراق الإجابات.
- يواصل طلاب الصف السادس أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المدارس بالإسكندرية.
- أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه لا صحه لورود شكاوى من طلاب امتحانات الصف الثاني والثالث الابتدائي.
- تواصل مدارس الإسكندرية تصحيح نتائج امتحانات الابتدائية 2018 حتى الآن.
- من المترقب الانتهاء من تصحيح ابتدائية الإسكندرية الترم الأول 2019 خلال الأسبوع القادم.
- أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح امتحانات الابتدائية للترم الأول.
- ليس من المؤكد رفع نتائج ابتدائية الإسكندرية 2019 عبر موقع المحافظة.
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التعليقات
صفا ماجد محمد رقم الجلوس 220
رغد أحمد محمد 279
167رقم الجلوس
38٩٨٧
روان فتحى عيد إبراهيم خليفة ورقم الجلوس ٦٣٦٠
انا اسم عبدالرحمن محمدعبدالنبي مدرسة عباس الكيل رقم الجلوس1767
لو سمحت عايزه اعرف درجات بنتي بالصف الخامس الابتدائي
الاسكندريه مدرسة وابوار المياه التجربيه لغات
رقم الجلوس567
أنا عوزه نتيجه الصف السادس الابتدائي بمحافظة الأسكندريه الأسم عبد الرحمن شعبان جمعه مدرسه أبن النفيس رقم الجلوس ٦١٧
محمد السيد محمود احمد رقم الجلوس 6106 محافظه الاسكندريه
انا نور الدين على محمد عبد الغفار رقم الجلوس ٧٠٥٩ مدرسه جنا كليس الابتداءيه الصف السادس اداره شرق
اسم/بدر علاءعبدالمنعم
مدرسة/عابدين ابو تلات الخاصة
رقم الجلوس/6040
الصف/السادس الابتداءي
حمدى ايهاب حمدى
بدر علاء عبد المنعم
٦٠٤٠
محافظه الاسكندريه منطقه العجمي التعليميه مدرسه عابدين ابو تلات الخاصه
محافظة الإسكندرية
مدرسة الثورة السمكية
الصف السادس
شهد جابر
رقم الجلوس 712
مازن احمد محمود رقم الجلوس 6064 محافظة الاسندرية
1515
عبد البديع احمد عبد البديع رقم الجلوس 449 مدرسة الشيخ محمد عبدة
ناجح محمود جلال إسماعيل
الصف السادس الابتدائي
مدرسة القبارى الإسكندرية
رقم الجلوس ٦١٥
الاسكندرية محمود السيد محمد عمار مدرسة الامام العادل الصف الخامس 2019
عبدالرحمن احمد قطب رقم الجلوس 1808
صبحى أيمن صبحى كامل جاب الله رقم الجلوس 686
انا مريم احمد فهمي الصف السادس رقم الجلوس 66618 محافظة الاسكندرية ادارة المنتزة مدرسة احمد
حسن الباقوري
شهادة الصف الرابع الابتداءي للطالب مصطفى صابر محمد عبدالحميد رقم الجلوس 273 محافظة الاسكندرية
اسم المدرسه الشيخ زيد
حكمت ياسر عبد العزيز عيد رقم الجلوس1692. مدرسه الباقوري
جودي محمد كرم مدرسة كرونا 613
الاسم:عادل محمد عادل أمين
الفصل:1/2
الشهاده الابتداىيه الاسكندريه العصافره الصف السادس الابتداىي الصف الثاني
الشهاده الابتداىيه بالاسكندريه عصافره الصف السادس الابتداىي الترم الثاني
أنا محمد فراج على محمد رقم الجلوس 1600عايز اعرف نتيجة الصف الخامس الابتدائي
شاهدة محمد رقم الجلوس 298 محافظة الاسكندرية
روان السيد عبد الرازق محمد مدرسه شهداء الثورة الاسكندرية طريق اسكندريه مطروح رقم الجلوس 710
أنا زياد صابر سعيد محمد سليمان الصف الخامس الابتدائي مد رسةالزعيم السادات رقم الجلوس 31 الإسكندرية من فضلكم النتيجة
نتيجه الطالب زياد صابر سعيد محمد سليمان الصف الخامس الابتدائي مد رسةالزعيم السادات الاسكندرية
مدرسة كورونا
محافظة الاسكندرية
محافظة الإسكندرية سيتم إعلانها في المدارس
مدرسة كورونا
محافظة الاسكندرية مدرسة القباري الابتدائية ادارة غرب
601
للاسف يا فندم محافظة الإسكندرية سيتم إعلانها في المدارس فقط
1656
ابنى
يحيي وليد جابر متولى
مدرسة الملك مينا
رقم جلوس 1816
للاسف يا مروة النتيجة فقط متاحة في المدارس
974
نتيجه الصف الرابع الابتدائي محافظه الاسكندريه رقم الجلوس ٦٣
هاجر احمد الشربيني البدوى
محافظه الاسكندريه
مدرسه الفالوجا
رقم الجلوس ١٤٧٤
للآسف النتائج سيتم إعلانها في المدارس فقط
اسماء سامي محمد عبد العزيز رقم الجلوس 149 محافظة الإسكندرية
عذرا النتيجة في المدارس فقط ولن يتم رفعها في على موقع المديرية
بنعتذر يا أسماء النتيجة بس في المدارس
الاسم \ملك سعيد محمد احمد سماحه
رقم الجلوس \١٠٨
مدرسه \ابو يوسف الخاصة بمحافظه الاسكندريه بالعجمي
النتيجة فقط في المدارس
نتائج الابتدائية الاسكندرية غير متاحة على المواقع فقط بالمدارس
احمد أشرف السيد علي 6005
أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية معرفة النتائج برقم الجلوس والاسم عبر المدرسة الخاصة لكل طالب، وأنه لم يتم عرض النتائج عبر موقع المحافظة هذا العام، وبالتوفيق لجميع الطلاب.
تقدر تعرف النتيجة يا أحمد من المدرسة الخاصة بك
640
6034
انا ممكن اعرف نتيجه الصف الثانى الابتدائى الترم الاول مدرسه زيد بن حارثه
حبيبة على سعد خميس
رقم الجلوس 616
محافظة الاسكندرية
مدرسة اليوسفية الخاصة
بنعتذر يا حبيبة النتيجة هتظهر فقط في المدارس
حبيبة علي سعد خميس
رقم الجلوس 616
محافظة الاسكندرية
مدرسة اليوسفية الخاصة
حبيبة علي سعد خميس رقم الجلوس 616
يوسف أحمد خليفة
رقم الجلوس ٦١١٢ محافظة الاسكندرية
للأسف يا يوسف النتيجة هتظهر فقط في المدارس
يوسف أحمد خليفة
رقم الجلوس ٦١١٢ محافظة الإسكندرية إدارة العامرية
اسم المدرسة الشهيد منصور حماد الابتدائيه
هاجر حلمي شاهين فتح الله .
رقم الجلوس 299.
مدرسة سيدي وحيده.
ادارة برج العرب .
الصف السادس .
بنعتذر يا هاجر النتيجة سيتم إعلانها فقط في المدرسة
شيماء ايمن عبدالرحمن القرش
رقم الجلوس 864
بنعتذر يا ندا النتيجة متاحة فقط بالمدارس
فاطمه محمد السيد رقم الجلوس 651
730
اسمى ندى ابراهيم الرفاعى
رقم الجلوس 3817
محافظة الاسكندريه
مدرسة الاندلس ولحجاز
لن يتم عرض نتائج الابتدائية الاسكندرية على المواقع فقط بالمدارس
شهد منعم رقم الجلوس 916 محافظة الاسكندريه
عذرا فأن المديرية أكدت أنه لن يتم عرض نتائج الابتدائية الإسكندرية إلا في المدارس فقط
رودينااحمد
ابني اسمه عمر محمد سليم
رقم جلوس 762
محفوظة الاسكندرية
مدرسه طلائع العجمي
لن يتم عرض نتائج الابتدائية الإسكندرية على المواقع فقط بالمدارس بعد أن أصبحت سته سنه نقل عادية
انا ابنى فارس مصطفى رقم 728 مدرسه المحمديه م محافظه الاسكندريه
كيرلس عادل جورج 3808