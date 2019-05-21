نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة الترم الثانى برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثانى 2019 في محافظة الجيزة و ذلك على مستوى جميع المدارس الاعدادية و كل إدارات محافظة الجيزة، ادارة منشأة القناطر و كرداسة و الحوامدية و أبو النمرس، و ادارة أوسيم و و البدرشين و العياط، و أطفيح و ادارة الصف، حيث يريد الإستعلام عنها كثير من الطلبة وأولياء أمورهم، بعد إنتهاء إمتحاناتهم الأسبوع الماضى، ويريدون الأن الإطمئنان على نتيجتهم على بوابة التعليم التابعة لمحافظة الجيزة، كانتبدأت عمليات تصحيح أوراق الإجابات تجرى على قدم وساق وسيتم بعدها عمليات المراجعة الدقيقة أوراق الطلبة، وقد ثم رصد الدرجات وإعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الجيزة.

نتيجة المرحلة الاعدادية في محافظة الجيزة

يمكن لجميع الطلبة وأولياء الامور فى جميع مدارس محافظة الجيزة، الإستعلام عن نتيجة المرحلة االاعدادية الصف الثالث و الإعدادي على موقع نتائج محافظة الجيزة الإلكتروني. وقد تم إنشاء هذا الموقع تسهيلا على كل الطلبة فى الحصول على النتيجة، ودون عناء الذهاب الى المدرسة خاصة لوكان ذلك يتطلب وقت طويل للذهاب والحصول عليها.

طريقة الحصول على نتيجة المرحلة الاعدادية في محافظة الجيزة 2019

نشرح لكم الأن كيفية الحصول نتيجة المرحلة الإبتدائية الترم الثانى بكل سهولة، ودون أى عناء عن طريق الخطوات التالية:

أولاً على كل طالب فى المدرسة التابع لمحافظة الجيزة ويريد معرفة نتيجته عن طريق الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم موقع نتائج محافظة الجيزة من هنا.

بعد دخول الموقع عليه إختيار المرحلة التعليمية التي هو بها الأن، سواء إبتدائي أو إعدادي أو ثانوي.

يقوم أيضا بإختيار الفصل الدراسي الذي يبحث عن نتيجته.

ثم يقوم بالضغط على كلمة بحث.

قريبا ستظهر نتايجة المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة

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